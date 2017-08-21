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«Водка, Путин, холода, — так местные представляют Россию»

История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур

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В Сингапуре круглый год лето, на улицах идеальный порядок, в парке — электрические деревья, а преступления случаются так редко, что даже заурядные происшествия могут произвести сенсацию. В рамках цикла статей о россиянах, уехавших жить за границу, «Лента.ру» побеседовала с Анной из Пензы, которая перебралась в Сингапур и нашла работу в технологическом стартапе.

Я родилась в Пензе, а в 16 лет поступила в РЭУ им. Плеханова в Москве. В школе была очень хорошая языковая база, поэтому в университете практически сразу начала работать с иностранными студентами. На четвертом курсе отправилась учиться по обмену в Голландию — это был мой первый выезд за рубеж.

После семестра в Нидерландах меня не покидала идея пожить и поработать за границей. На Европу я уже насмотрелась, Америка не казалась интересной, поэтому выбор пал на Азию. Поначалу собиралась в Китай, но после пары удаленных интервью поняла, что без языка там сложно попасть на хорошую должность.

Работу искали вместе с будущим мужем. После одного из собеседований с китайской компанией его порекомендовали в сингапурский офис. Про Сингапур мы тогда почти ничего не знали, но почитали Википедию и поняли — это именно то, что надо. Там вечное лето, очень высокий уровень жизни, почти нет преступности и коррупции.

200 человек на место

Два года назад муж уехал в Сингапур по рабочей визе, а я начала искать работу из Москвы. Отправила резюме в сотни компаний — безрезультатно. Тогда решила ехать в Сингапур и продолжать поиски на месте.

Поиск работы — отдельная история. Сингапурский рынок труда достаточно насыщен, к тому же действуют жесткие квоты по найму иностранцев. Полгода мои резюме уходили в никуда, не было даже ответов от HR. Хотя в России я постоянно получала интересные предложения.

Первое же собеседование с рекрутинговой компанией все расставило по своим местам. Мне сказали, что на каждую вакансию приходит по 100-200 резюме, из которых примерно 30 — от cингапурцев с релевантным опытом. Стандартные методы поиска работы тут не действуют.

Сон на работе

В итоге я устроилась в быстроразвивающийся технологический стартап. Сейчас такие стартапы в Сингапуре особенно в тренде. Их с радостью поддерживает государство, причем не только на словах, но и на деле: например, им гораздо легче получить государственный контракт или же льготы.

Я работаю в отделе по развитию бизнеса. У меня небольшая команда: два сингапурца и француз. Мы ищем и ведем крупных клиентов, продвигаем компанию, участвуем в выставках и проводим обучение. Коллеги в шутку называют меня russian mafia lady. Мне кажется, они гордятся тем, что у нас такой разношерстный коллектив.

Мое рабочее место сильно отличается от российского офиса. Рядом со столами стоит небольшая кровать, где можно подремать. Я обычно сплю после обеда. Не больше получаса, но потом чувствуешь себя другим человеком. А раз в месяц для поддержания боевого духа сотрудники отправляются на мини-корпоратив на пляже или в караоке.

Такие порядки — это особенность стартапов. Во многих традиционных компаниях принято работать ровно по часам, не больше и не меньше положенного. Видимо, из-за того, что средний отпуск в Сингапуре — всего одиннадцать дней в году.

Водка, Путин, холода

Сингапурцы — очень открытые и любопытные люди. Из-за европейской внешности меня постоянно спрашивают, откуда я. Для большинства я оказываюсь первым знакомым человеком из России. В стране много экспатов, но обычно это австралийцы, французы, англичане. Русских совсем немного.

Водка, Путин, холода, — так местные представляют Россию. Конечно же, задают много вопросов — в основном про русскую еду и обычаи. Путина здесь, кстати, любят и уважают. Сингапурцы говорят, что таким и должен быть настоящий лидер.

С погодой первое время было очень сложно. Здесь круглый год плюс 28, и днем находиться на улице почти нереально: очень жарко и влажно. Зато утром и вечером просто идеально. При этом в офисах кондиционеры работают на всю мощь, поэтому приходится ходить в пиджаках и кофтах.

Многие спрашивают про снег и зиму, но по холоду я не скучаю. Больше не хватает сезонности, хотя бы небольшой смены погоды.

Уроки синглиша

Сингапур — страна иммигрантов. Больше всего тут китайцев, немного меньше малайцев и индусов. Хотя стране всего 52 года, все тут считают себя сингапурцами, и об этнической принадлежности спрашивать не принято.

Веротерпимость у местных абсолютная. Буддийский и индуистский храмы могут соседствовать с мечетью на одной улице. Большинство моих коллег с китайскими корнями, как ни странно, оказались католиками, и каждое воскресенье ходят в церковь.

В Сингапуре четыре государственных языка: английский, китайский, малайский и тамильский (индийский), но я пока не встретила ни одного человека, не знающего английского. Единственный нюанс: английский здесь очень специфический.

Синглиш (singaporean english) включает в себя слова из других языков. Он не подчиняется некоторым правилам английской грамматики, произношение тоже своеобразное: с сильным китайским акцентом.

Первый месяц я привыкала к синглишу и не могла даже нормально заказать еду. Приходилось несколько раз переспрашивать и просить написать сказанное на бумаге.

Сингапурский порядок

Про Сингапур в Азии говорят, что это Диснейленд для взрослых: все идеально чисто, люди очень вежливые, криминала практически нет. Это действительно так. Однажды на главной странице местного новостного сайта целый день висела статья о происшествии: двое поспорили, и один толкнул другого. Это сняли на видео и обсуждали так, будто произошло преступление века.

Пару раз теряла iPhone и кошелек, меня нашли и все вернули. Когда я забыла в шкафчике в фитнес-клубе дорогое кольцо, уборщица отдала его на следующий же день. Здесь даже места в фуд-кортах занимают, оставив телефон или кошелек на столе без присмотра.

Почти весь город просматривается камерами, и полицейских на улице не увидишь, но если случается что-то непредвиденное, они прибывают через несколько минут после происшествия. В Сингапуре высокие штрафы за мусор, за выброшенную жевательную резинку, за еду в метро, но в то же время сделано все, чтобы правила было неудобно нарушать: на улице через каждые 20 метров стоят мусорные баки, а жвачку просто не продают.

Один раз я увидела, как молодой человек перепрыгнул турникеты в метро. На фоне всеобщего порядка он выглядел как безбашенный ниспровергатель морали и законов.

Последняя корова

Один из больших минусов Сингапура — это цены. Город входит в пятерку самых дорогих в мире. Территория острова ограничена, поэтому здесь ничего не выращивают и не производят. Один местный сказал нам, что единственная корова в стране умерла в прошлом году.

Из-за тесноты тут очень дорогая недвижимость. Снять однокомнатную квартиру вдали от центра города — это не меньше 100 тысяч рублей в месяц. Введены огромные налоги на автомобили, так что купить машину тоже очень сложно: простенький Volkswagen Polo стоит пять миллионов рублей.

Цены на продукты в два-три раза выше, чем в России. За прием у терапевта придется выложить 1600 рублей, за врача-специалиста — от пяти тысяч рублей. Поездка на метро в среднем обходится в 75 рублей, алкоголь — минимум 600 рублей за бокал самого простого вина.

А вот уличная еда дешевая. Сингапурцы даже шутят, что вкусно поесть — это местный спорт. В фуд-кортах отлично готовят, и одна порция стоит от ста рублей. Повсюду стойки с вкуснейшей китайской, индийской, вьетнамской и японской едой. Также существует понятие «западная еда». Обычно так называют жуткого вида макароны с фасолью, яичницу, картофель фри и пережаренное мясо.

Хорошие сингапурские зарплаты компенсируют высокие расходы. Средняя зарплата здесь 180 тысяч рублей. У экспатов обычно больше, в стартапах — меньше, но этот разрыв компенсируют долями в компании.

Сингапур для туриста

Многие считают, что Сингапур — это скучное место. Возможно, город не особенно интересен любителям пляжного отдыха. Но многим здесь нравятся. Сингапур даже сравнивают с городом будущего: тут есть парк с огромными электрическими деревьями, отель с бесконечным бассейном, сад орхидей с варанами и целый остров развлечений с пляжами, океанариумом и парком Universal Studios.

Туристические визы в Сингапур сейчас дают на месяц. Правда, незамужним девушкам до 30 лет все тяжелее получить даже такую визу. С рабочими визами в Сингапур теперь гораздо сложнее, чем было до 2014 года. Введены жесткие квоты по найму иностранцев, также есть зарплатный минимум. Для обычного разрешения зарплата должна быть не ниже 140 тысяч рублей. Для высококвалифицированных кадров — 220 тысяч рублей. в месяц. Тогда можно подать на визу для ближайших родственников.

Русская взаимопомощь

В Сингапуре небольшое, но очень дружелюбное русскоговорящее сообщество. Из-за сложностей с получением долгосрочной визы здесь почти нет случайных людей. У всех хорошее образование, и, как правило, есть опыт жизни за границей.

В русскоязычной женской группе на Facebook обсуждают все: от мест, где починить обувь до лечения зубов. Все помогают друг другу. Такого отношения к своим я, пожалуй, еще нигде не встречала.

Недавно мы ездили в Россию на две недели. Первое, что бросается в глаза — плохие дороги и красивые люди. Долгих планов на будущее мы пока не строим. В Сингапуре хорошо, но везде есть свои плюсы и минусы. Вряд ли мы останемся тут на всю жизнь. Не исключено, что переедем в Европу или Америку, а то и обратно в Россию.

Подготовил Олег Парамонов

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