«Бизнесмены — это одинокие люди»

Российский бизнес, особенно небольшой, испытывает массу проблем — как финансовых, так и организационных. Обсудить эти сложности, поделиться друг с другом дельным советом, а иногда и получить материальную поддержку, предприниматели могут в рамках различных бизнес-форумов. Об одном из них, а также особенностях психологии бизнесменов «Ленте.ру» рассказал основатель форума «Атланты» Михаил Воронин.

«Лента. ру»: Откуда возникла идея организации масштабных российских форумов для бизнеса и о бизнесе?

Михаил Воронин: Первым моим бизнесом было event-агентство «Подьежики», которое за 15 лет организовало более 2 тысяч различных корпоративных мероприятий, в том числе и бизнес-форумов для компаний. Пять лет назад мы решили сделать собственный форум об управлении людьми который назвали People Managment ReForum. Поскольку мы использовали практики корпоративного рынка и не знали устройства рынка открытых форумов, то получился такой продукт для премиальной аудитории. Три года назад мы съездили в Хельсинки на большой форум Nordic Business Forum. Там увидели, как это здорово, когда 5 тысяч предпринимателей собираются вместе, чтобы объединить усилия. После этого и решили создать похожий проект в России — своего рода «место силы» для предпринимателей и топ-менеджеров.

Насколько такие масштабные форумы актуальны для российского бизнеса, насколько востребованы? Почему решили организовать еще один форум, ведь есть в том числе такие крупные площадки, как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и форум во Владивостоке?

С форумами точно так же, как с автомобилями: есть разная целевая аудитория и, соответственно, разные машины, которые удовлетворяют тем или иным потребностям. Все государственные форумы сориентированы в большей степени на интересы государства и крупного бизнеса. Наш форум ориентирован на состоявшийся малый и средний бизнес. И мы как раз и заняли нишу между ПМЭФ и проектами, нацеленными на стартапы. В прошлом году мы провели форум «Атланты» впервые, а в 2017-м реализуем концепцию: «Атланты — больше чем форум». То есть мы создаем бизнес-сообщество для малого и среднего предпринимательства (МСП), основной миссией которого является помощь в трансформации малого бизнеса в средний, а среднего — в крупный. И «Атланты» — это не просто два дня в году, когда ты пришел и получил много ценного, — новый опыт, знакомства, вдохновение. Самое главное, что у предпринимателей появляется возможность попасть в бизнес-сообщество (мы называем это «Бизнес-клуб Атланты»), который в течение года проводит разные онлайн и офлайн-мероприятия, которые в том или ином виде поддерживают развитие бизнеса.

Фото: пресс-служба Российского Бизнес-Форума «Атланты»

Насколько оптимально взаимодействие бизнесменов разного уровня — малых предприятий с более крупными. Что это дает тем и другим?

Вообще, российская бизнес-среда так устроена, особенно для малого и среднего бизнеса, что фактически не работает без крупных корпораций. То есть, конечно, наш форум — сообщество для малого и среднего бизнеса. Но также очевидно, что 70 процентов заказов малых и средних предприятий в секторе B2B — это закупки у крупного бизнеса. Поэтому мы много привлекаем топ-менеджеров, коммерческих директоров, HR-директоров крупных корпораций и тем самым даем возможность МСП что-то продать, купить или как минимум обзавестись полезными связями. Кроме того, предпринимателям, чтобы развиваться, нужен пример для подражания, причем вполне конкретный (не из книги или ютуба). То есть когда начинающие коммерсанты начинают общаться с такими же бизнесменами, но более крупными, где обороты компаний исчисляются миллиардами или десятками миллиардов рублей, они видят, что это возможно.

С другой стороны, крупные предприниматели, достигшие больших успехов, в какой–то момент теряют гибкость, свежий взгляд на вещи. Поэтому для них это общение также полезно. Мы называем это «эффектом самозатачивающихся ножей». При этом мы видим, что много успешных бизнесменов готовы отдавать, вкладывать в других людей и проекты. Именно поэтому мы говорим о том, что на «Атлантах» можно найти себе ментора среди таких успешных предпринимателей.

Фото: пресс-служба Российского Бизнес-Форума «Атланты»

Будет ли что-то новое в формате мероприятия в нынешнем году, в количестве и географии участников?

В прошлом году нам очень повезло, потому что угадали с первого раза с форматом мероприятия. Поэтому сегодня мы улучшаем то, что уже создано. В этом году наш хедлайнер — совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, также участвуют Леонид Богуславский, Вадим Дымов, Андрей Романенко, Алиса Чумаченко, Юлиана Слащева и другие видные предприниматели. В прошлом году было мало женщин, и мы в этом году хотим сделать упор на успешных бизнес-леди, женский взгляд на бизнес. В целом, успех любого форума складывается из двух составляющих: качество аудитории и атмосфера, которая создается за счет режиссуры и разных форматов. У нас, например, есть основная сцена и маркет-плейс — в фойе «Крокус Сити Холла» устанавливаются разные малые сцены, где обсуждаются сфокусированные бизнес-темы.

Фото: пресс-служба Российского Бизнес-Форума «Атланты»

В этом году мы планируем сделать отдельно менторскую гостиную. Еще одна важная составляющая форума — мобильное приложение, которое мы называем «Бизнес-Tinder: знакомство в два клика». Но самое важное, что мы хотим в этом году реализовать, — это экосистема для развития лидеров и бизнеса. Для того чтобы участники «Атлантов» могли получать полезные знания и заводить знакомства не только за два дня во время форума, а на протяжении всего года. Суть в том, что мы запустили мероприятие «Атланты говорят» — ежемесячные встречи с успешными предпринимателями, а также проект «Бизнес-баня» — формат креативного штурма на определенную тему. На прошлых «Атлантах» была «Бизнес-баня» с Алексеем Кудриным по поводу «Стратегии-2035». Кроме того, запущен проект «Бизнес-клуб Атланты», в рамках которого предприниматели ежемесячно встречаются на 4 часа, чтобы обсудить проблемы и вызовы, провалы и успехи. Это очень популярно, поскольку предприниматели обретают новый круг общения вне родственников и друзей.

Приглашаете ли вы к участию в форуме зарубежных участников? Могут ли мероприятия, подобные форуму «Атланты», стать площадкой для иностранного бизнеса?

Пока форум рассчитан преимущественно на российских предпринимателей. Скорее всего, и в следующем году это не изменится. Дальнего зарубежья нет, но есть предприниматели из стран СНГ — из Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Украины.

Что, по вашему мнению, должно стать движущей силой развития малого и среднего бизнеса в России?

Это очень хороший вопрос, на который есть правильный ответ и мой. Первый заключается в том, что бизнесу нужна поддержка государства, комфортные условия работы, низкие ставки по кредитам и прочее. Но, на мой взгляд, участники форума «Атланты» — это те, кто отвечают за свой успех или провал сами. Безусловно, роль государства в бизнесе очень важна. Но если говорить о МСП, то все видят и понимают роль личности в этом процессе. Если у человека есть энергия, желание и мечта что-либо создать, то он будет этого добиваться вне зависимости от внешних условий. Но при этом предпринимателям нужна моральная поддержка. Не секрет, что это очень одинокие люди — их часто не понимают близкие, — потому что они пропадают на работе, и сотрудники, потому что цели наемных сотрудников и хозяина бизнеса не всегда абсолютно совпадают. Поэтому им просто некому рассказать о своих опасениях, сложностях, страхах и ошибках. И мы создаем такую среду, где предприниматели могут делиться опытом, общаться, а также находить новых партнеров.

Фото: пресс-служба Российского Бизнес-Форума «Атланты»

Как вы оцениваете эффективность подобных мероприятий? Как организуется обратная связь с участниками такого форума?

По итогам форума мы проводим электронное анкетирование. В частности, спрашиваем, порекомендовали ли они этот форум своим родственникам и друзьям. Другой «замер» — личное общение с бизнесменами. Форум «Атланты», который пройдет в «Крокус Сити Холле» 5-6 октября на три тысячи человек, но и в течение всего года проходит много мероприятий, где мы также налаживаем обратную связь с предпринимателями.

Входит ли в планы создание каких-либо еще форумов для представителей бизнеса или, может быть, тех, кто только планирует открыть свое дело?

Наши усилия сконцентрированы на тех, кто уже запустил бизнес, набил шишек и уже сделал и осознал какие-то ошибки. Для стартапов в России есть другие площадки, которые позволяют получать базовые знания. Если это представить в виде шкалы, то стартап — это отрезок от нуля до единицы. А мы работаем с теми, кто уже преодолел этот рубеж, и стремится от единицы до ста.

Сегодня мы запустили наш новый портал, в котором рассказываем о том, что вы получаете, участвуя в Российском Бизнес-Форуме «Атланты 2017», чего не получите больше нигде и почему «Атланты» больше чем форум.