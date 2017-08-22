С чем идут на дело в Америке

Большинство стволов, которые принято считать криминальными, снискали свою мрачную славу не из-за участия в преступлениях, а благодаря Голливуду. Так случилось с пистолетом-пулеметом Томпсона — знаменитым «томми-ганом», который стал символом гангстерский войн 20-30 годов в США. «Больше всего "томпсонов" было не у гангстреров или полиции, а у студии Warner Brothers», — уверен историк оружия Максим Попенкер.

Схожая судьба у автомата Калашникова: удельный вес этого оружия при совершении преступлений и в криминальных разборках мал — автоматы громоздки и отнюдь не дешевы. Но «калаши» засветились в нескольких громких преступлениях, а затем Голливуд создал им имидж любимого оружия всех нехороших парней. А что реальные преступники? А они предпочитают использовать что-нибудь покомпактнее и подешевле.

Оболганный «томми»

За пистолетом-пулеметом Томпсона М1928 закрепилась слава любимого оружия гангстеров времен сухого закона. Разумеется, бандиты использовали это оружие — самое известной преступление, где засветился «томми-ган» — «бойня в День святого Валентина». 14 февраля 1929 года мафиози Аль-Капоне буквально изрешетили в гараже семерых конкурентов из ирландской группировки Багса Морана. В теле Фрэнка Гузенберга — единственного, кто выжил к моменту приезда полиции — позже насчитали 22 пулевых ранения. К слову, убийцы использовали не только «томпсоны», но и дробовики, однако последние символом гангстерский войн не стали — не та харизма.

Считается, что генерал Джон Томпсон начал работу над автоматом в 1916 году. Первый серийный «томми» в привычном нам дизайне появился в 1921-м: ствол с поперечными ребрами охлаждения, съемный приклад, две пистолетные рукоятки. Автомат использовал пистолетные патроны .45 АСР с тяжелой, но низкоскоростной пулей — их начальная скорость не превышала 280 метров в секунду. Патроны подавались из коробчатых магазинов на 20 и 30 патронов либо из дисков на 50 и 100 патронов.

Военные поначалу это оружие не оценили — им не понравилась малая дальность, большой вес, слабоватый патрон и заоблачная цена: первые «томми» стоили 200 долларов — это примерно половина стоимости легкового «форда». Поэтому автомат стал поступать на гражданский рынок, где приглянулся в том числе и преступникам.

Но его применение не было массовым хотя бы по причине стоимости. Те же итальянцы предпочитали более дешевые обрезы дробовиков — традиционное оружие сицилийской мафии (знаменитая «лупара»), благо в ближнем бою это оружие мало уступало автоматам по эффективности.

Пистолет-пулемет Томпсона Фото: Fox Photos / Hulton Archive / Getty Images 1 /3

Интересный факт: в машине известной криминальной парочки Бонни и Клайда после их гибели был обнаружен целый арсенал — пистолеты, обрезы помповых ружей, даже две автоматические винтовки Browning BAR M1918 (в американской армии их использовали в качестве ручных пулеметов). Но там не было ни одного «томпсона».

Американским военным «томпсоны» начали поставлять только в 30-е годы, а в бою их впервые применили в ходе операции в Никарагуа. Во время Второй мировой изрядно переработанные и удешевленные «томми» (М1928А1 и М1А1) использовали американцы, британцы и даже отправляли по ленд-лизу в СССР. Если верить воспоминаниям фронтовиков, они были не слишком популярны из-за недостаточной надежности и нестандартного патрона. Есть, например, армейские байки о том, что кольтовская пуля не пробивала бушлат с расстояния в несколько десятков метров.

Пистолет, который любят негры

Штурмовые пистолеты — еще один класс оружия, который прочно ассоциируется с преступным миром. Они появились на свет из-за оружейных запретов и снискали славу криминальных благодаря крутому внешнему виду. Сам термин «штурмовой пистолет» абсурден: трудно представить солдат, идущих в атаку с пистолетами. В Америке так называют гражданские версии пистолетов-пулеметов, у которых убран режим автоматического огня и нет приклада. Например Intratec TEC DC-9 в 1990-е прочно входил в десятку самых криминальных стволов. Его история началась в 1980-х годах прошлого века в Швеции, когда местная компания Interdynamics AB создала ничем не выдающийся пистолет-пулемет. Поняв, что заинтересовать местных военных и полицейских новым изделием не удастся, руководство компании организовало в США производство самозарядной версии DC-9 для гражданского рынка.

Intratec TEC DC-9 Фото: keywordteam.net Tec 9 1 /2

Оружие вышло дешевым, имело устрашающий внешний вид и магазин большой емкости. Силовикам и гражданским Intratec оказался не нужен: громоздкий, тяжелый и вдобавок ненадежный и неточный. Зато он завоевал популярность у негритянских уличных банд, ведь с ним можно было эффектно позировать и делать распальцовки.

Примерно так же обстояли дела с пистолетом-пулеметом Ingram MAC10 американца Гордона Ингрема. Его производство началось в 1970 году, отличительной чертой оружия были простота, надежность, компактность, высокая — 20 выстрелов в секунду — скорострельность и патрон .45 АСР. Однако MAC10 был очень неудобным, из-за малой массы его сильно трясло и, как следствие, даже на ближней дистанции попасть из него было сложно. Ingram не приглянулся силовикам, зато его оценили писатели и режиссеры. В боевиках его рекомендуют как автомат, которым можно пилить деревья и за секунды разнести на куски 50-килограммовую тушу. Уличные банды подхватили моду и стали использовать версии MAC10 в формате штурмовых пистолетов.

Самые убойные

А теперь о том, чем действительно пользуется американский криминал. Перечень такого оружия периодически публикует американское бюро по контролю над алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF). До 90 процентов преступлений совершается с участием дешевых револьверов и пистолетов, а главным криминальным длинностволом можно считать обрез двустволки 12-го калибра и помповое ружье Mossberg 500 в различных модификациях. Дробовики этой серии выпускаются с 1961 года и наряду с Remington 870 и Winchester 1300 входят в тройку самых популярных помповых ружей США. С 1979 года Mossberg 500 стоит на вооружении ВС США, а также широко используется американской полицией и силовиками других стран.

Mossberg-500 Кадр: KG Shooter* / YouTube 1 /2

Тройку самого криминального короткоствола открывают ничем не примечательные дешевые карманные пистолетики Raven и Lorcin.

Первый своим появлением обязан антиоружейному акту 1968 года, ограничивающему импорт в США компактных пистолетов для самообороны. Тогда владелец цеха по производству деталей для ракет Джордж Дженнингс основал компанию Raven Arms и наладил выпуск небольших шестизарядных пистолетов под слабый патрон .25 АСР (6,35х16 миллиметров). Проект оказался удачным: за 20 с небольшим лет предприятие Дженнингса выпустило около трех миллионов Raven. Однако в 1991 году владелец компании закрыл свой бизнес, а права на производство пистолета продал оружейной фирме Phoenix Arms. Возможно, к сворачиванию проекта Дженнингса подтолкнул тот фак, что все годы выпуска Raven антиоружейное лобби не оставляло попыток протолкнуть законы, запрещающие выпуск в Америке дешевого оружия.

Raven MP-25 Фото: Public Domain / Wikimedia

Lorcin — это целое семейство карманных пистолетов, выпускаемых компанией Lorcin Engineering в Калифорнии. Lorcin производятся в разных калибрах — от «мелкашечного» .22LR до вполне внушительного 9х19 Parabellum (принят в качестве основного пистолетного патрона в армиях НАТО). Компания работала с 1989-го под 1999 год и была закрыта из-за крупных хищений оружия с ее складов.

На втором месте самых криминальных можно поставить пистолет Ruger — правда, не конкретную модель, а о линейку оружия в калибре 9х19. Например, популярные в конце прошлого века модели Р85 и Р89. Благодаря использованию алюминия они получились легкими и недорогими. В общем, ничем не примечательный качественный недорогой пистолет.

А самым криминальным и смертоносным пистолетом Америки журнал «Тайм» в начале 2000-х назвал небольшой пятизарядный револьвер Smith&Wesson 38-го калибра. Именно с ним, по данным американского бюро вооружений (ATF), совершается наибольшее количество преступлений, от него погибло больше людей, чем от какого-либо другого короткоствольного оружия.

Smith&Wesson M60 Кадр: Ryan Michad / YouTube

Тут надо пояснить, что Smith&Wesson производит револьверы 38-го калибра с 1899 года. За это время дизайн оружия и элементы конструкции многократно менялись. Наибольшее распространение в компактном классе получила модель Chiefs Special Stainless М60, представленная в 1965 году: выполненный из нержавеющей стали вариант более ранней модели Chiefs Special .38Special. Маленький М60 стал первым в мире револьвером из нержавейки, а потому был бешено популярен — в том же 1965-м запись на его покупку производилась на полгода вперед.