Аудионаркотики

Джангл, техно, хаус, драм-н-бэйс, дабстеп и вообще все, подо что обычно танцуют в клубах — электронная музыка. И ничего этого бы не было, если бы не российские инженеры, которые придумали первый синтезатор и продолжают радовать мир своими разработками. На выходных в Москве пройдет Synthposium — фестиваль на стыке искусства и технологий, где, в том числе, представят новые продукты отечественного производства. «Лента.ру» с помощью организатора мероприятия Наири Симоняна попробовала разобраться, почему синтезатор — самый важный элемент современной (и не очень) музыки.

По мановению руки

Если смотреть на историю, я правильно понимаю, что вообще первый электронный синтезатор — терменвокс — был создан в России?

Да, все началось здесь, это можно с уверенностью сказать, благодаря Льву Термену. Действительно, инженерные мысли Льва Термена легли в основу всего того, что мы видим сейчас. По сути, человек своим магнитным полем управлял музыкальным инструментом. Попытайтесь мысленно перемотать на такое количество лет назад и представьте, что это тогда могло означать.

Лев Термен создал свой терменвокс в 1920 году, на тот момент изобретателю было 24 года. Особенность инструмента заключается в полной бесконтактности — чтобы музыка зазвучала, синтезатор не надо трогать, достаточно разводить руками рядом с двумя антеннами. В сети сохранилась видеозапись того, как на терменвоксе играет сам Термен — звуки извлекаются буквально по мановению руки.

На самом деле, это был не самый первый опыт создания электромузыкального инструмента — до Термена воспроизводить звук с помощью электричества научился американец Таддеус Кэхилл, но его телармониум весил семь тонн и распространения не удостоился. Так что первым синтезатором, получившим практическое применение, все-таки стал инструмент Термена, положивший начало электронике как одному из направлений популярной музыки.

Терменвокс можно услышать в треках таких групп, как Portishead и Led Zeppelin, на этом инструменте также записана тема сериала «Доктор Кто».

Сам изобретатель около 10 лет прожил в США, после чего его отозвали в Москву. В СССР Льва Термена, как и многих выдающихся изобретателей, арестовали и отправили в лагеря. При этом он, будучи заключенным, получил Сталинскую премию. В 1991 году он на старости лет вступил в КПСС, а через два года умер в возрасте 97 лет.

Из фильмов Тарковского

В 1958 году в СССР был создан первый в мире полифонический музыкальный синтезатор — то есть многоголосый, способный воспроизводить более одной ноты одновременно. Инструмент «АНС» изобрел Евгений Мурзин и назвал его в честь композитора Александра Николаевича Скрябина.

История «АНС» тесно связана с кинематографом — считается, что именно с помощью этого синтезатора в СССР впервые была применена электронная музыка в кино. Споры только о том, в каком именно фильме: «Приходите завтра…» или «Мечте навстречу» — оба были сняты в 1963 году.

На синтезаторе Мурзина постоянно играл Эдуард Артемьев — он написал на «АНС» музыку почти ко всем фильмам Андрея Тарковского. Инструмент, единственный экземпляр которого сейчас можно увидеть в Москве в музее Глинки, отличался космическим звучанием — именно поэтому так хорошо вписался в картину «Солярис».

На «АНС» также записала один из альбомов британская группа Coil — они считаются одними из создателей жанра постиндастриал.

Поколение Doom

На «Синтпозиуме» новый продукт представит Владимир Кузьмин — создатель советского поливокса.

Не только Владимир Кузьмин. В этом проекте перерождения поливокса виден, так скажем, диалог между легендой в лице Кузьмина, который стоял за оригинальным синтезатором, и сегодняшними талантами-инженерами Алексеем Табером и Алексом Пленингером. Вот эта коллаборация — вообще пример для большинства, который говорит о том, что нужно размывать границы поколений, вести диалог и обмениваться опытом.

Почему поливокс называют «советским военным синтезатором»?

Ну, дело в том, что он был произведен на военной фабрике, которая удовлетворяла нужды военных структур. И дизайн, сделанный супругой Кузьмина Олимпиадой, — многие находят в нем отголоски советской военной мысли. Посмотрите на его внешний вид — он правда такой брутальный, черно-белый, вся эта геометрия, пропорции. Ну и его звучание — оно очень характерное, где-то агрессивное, где-то очень яркое, контрастное.

Поливокс — один из наиболее известных российских синтезаторов на Западе. На нем записал альбом британский дуэт Goldfrapp, его постоянно использует клавишник Rammstein Кристиан Лоренц (он также вместе с диджеем Zardonic и Сергеем Летовым стал одним из первых, кто опробовал обновленный продукт).

С помощью советского синтезатора композитор Мик Гордон создал саундтрек к компьютерной игре Doom. Самое интересное — если визуализировать музыку к игре с помощью спектрограммы, то можно увидеть спрятанные в звуке секретные послания. Цветовые волны складываются в пентаграммы и числа 666.

Бегущий по лезвию 2017

Свой новый продукт на «Синтпозиуме» представит также наш соотечественник Роман Филиппов. Что это за синтезатор?

Ромин синтезатор называется Deckard’s Dream, как сон главного героя «Бегущего по лезвию» Декарда. И в этом году как раз выходит ремейк этого крутейшего фильма — но это совпадение, Рома просто умеет заглядывать вперед.

Его инструмент привлекает огромное количество внимания — начиная от кинорежиссеров до профессиональных музыкантов и композиторов. От него в восторге, например, Джей Джей Абрамс из «Звездных войн» и «Стартрека» — это человек, который сам купил этот синтезатор у Ромы. Или там те же ребята из Depeche Mode и группа Survive, которая работает над саундтреком к Stranger Things.

В России, получается, Deckard’s Dream увидят впервые?

Во всем мире увидят впервые — это первая публичная презентация. Обычно как бывает: появляется проект, продукт, прототип и начинаются предзаказы. И там уже напрямую персонально рассылаются инструменты. Это пока не массовый продукт, который лежит на прилавках, это очень бутиковая что ли, персональная история. Поэтому публичная презентация впервые произойдет именно здесь. Причем в этом же году Рома должен был показать синтезатор на европейском фестивале — но по ряду причин не удалось поехать, поэтому мы перехватили.

Synthposium 2017 пройдет с 24 по 27 августа на «Винзаводе» и Artplay