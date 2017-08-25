Культура
 
Последние новости
В Чечне застрелили депутата парламента
Пресс-секретарь губернатора съездил на конкурс красоты в Китай за счет бюджета
Вышел тизер четвертого сезона «Черного зеркала»
В Чехии понадеялись на сохранение транзита российского газа через Украину
Датского изобретателя подлодки обвинили в надругательстве над телом журналистки
Клиента ресторана в Канаде заставили заплатить больше из-за азиатской внешности
Российский актер стал добровольцем украинской армии в Донбассе
Популярные новости
Российский актер стал добровольцем украинской армии в Донбассе
Датского изобретателя подлодки обвинили в надругательстве над телом журналистки
Выживший и очевидцы рассказали о падении автобуса в море на Кубани
Клиента ресторана в Канаде заставили заплатить больше из-за азиатской внешности
В Германии сочли закрытой тему репараций Польше
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы
Россия обозначила условия окончания военной операции в Сирии

Великое кино о великом бабле

Миллионы рублей в России тратят на плохие фильмы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В последнее время обострился вопрос государственного финансирования отечественного кинематографа. Несмотря на победные реляции и отчеты ответственных лиц о неуклонном росте интереса зрителей к российскому кино, оно по-прежнему с разгромным счетом проигрывает голливудской продукции, подчас сомнительного качества. Эксперты связывают это не в последнюю очередь с катастрофической маркетинговой политикой, а также непрозрачной системой распределения выделенных средств на поддержание отечественного кинопроизводства. На этом фоне 23 августа режиссер Никита Михалков на заседании попечительского совета «Фонда кино» заявил, что выходит из его состава. По просьбе «Ленты.ру» культуролог Кирилл Разлогов разбирался в ситуации.

Завершился новый виток реформ системы государственного финансирования отечественного кино. Следуя традициям марксизма-ленинизма, он прошел под знаком отрицания отрицания. Напомним, что несколько лет назад в эпицентре цеховых баталий оказался проект Фонда поддержки отечественного кино (ныне известного как «Фонд кино»), лишившего Минкульт России монополии на госфинансирование кинопроектов и получившего на это благое дело аж три миллиарда рублей в год (для справки — бюджет одной далеко не самой масштабной голливудской зрелищной картины) и оставившего министерство с «копейками» на «авторское кино» и все остальное.

Не буду вдаваться в подробности, но ключом к этому разделению стало лоббирование Фонда могущественным Министерством экономического развития Российской Федерации. Именно в тот период одной зарубежной компании было заказано (видимо, очень дорогостоящее) исследование, «доказавшее», что, если следовать его рецептам, через три-пять лет российское кино сможет вообще обойтись без государственной поддержки. Именно эти прогнозы (очевидно нелепые) были взяты за основу правительством и превратились во взрывной механизм замедленного действия: все нынешние причитания, что результатов никаких нет и надо все вернуть на круги своя, бумерангом ударили как раз по тем людям, которые в стремлении получить деньги повесили начальству лапшу на уши (хотя, возможно, не будучи специалистами в области кино, сами в это все верили).

На самом деле «холера» развивалась и развивается вполне нормально. Доля отечественных фильмов в прокате зависит от наличия или отсутствия одного-двух блокбастеров, поддержанных террористической рекламой какого-нибудь общероссийского телеканала, а в среднем слегка превышает десять процентов кассовых сборов. Раздав основные деньги лидерам, «Фонд кино» начал участвовать в копродукциях и поддерживать отдельные значимые ленты, после чего и стал появляться в титрах вполне достойных произведений, пусть не всегда коммерчески успешных на нашей территории. Но главную свою задачу — обеспечить взлет экономической эффективности отечественного «коммерческого кино» не выполнил и, на мой взгляд, выполнить не мог.

На эту сетку общих социокультурных закономерностей наложилось, как водится у нас, соперничество в привилегированной сфере продвижения отечественного кино за рубежом между соответствующим подразделением фонда и реформированным «Совэкспортфильмом», ставшим старым-новым брендом «Роскино». По-моему, эта конкуренция способствовала активности нашей пропаганды, росту профессионализма пиар-компаний (с обеих сторон) и закономерному в условиях экономического кризиса взлету совместного производства фильмов.

Нынешний этап реформы, как и предыдущий, содержит очевидную нелепость — требование стопроцентного возврата государству полученных средств, возможного лишь в единичных случаях, а учитывая отечественный «культурный код», думаю, никогда. В остальном же возврат на круги своя, а именно перераспределение бюджетных средств обратно в Министерство культуры, усилившее свои позиции благодаря новой команде (в то время как новая команда Минэкономразвития интерес к кино, видимо, потеряла), вполне разумно и может привести к интересным результатам, хотя конфликт между требованиями коммерции и предлагаемым министром культуры идеологическим планированием может привести и к глобальному ступору.

Надеюсь все же, что этого не произойдет. Плодотворность кинопроцесса, как я уже писал и говорил, зависит главным образом от множественности «дверей», в которые может постучаться автор того или иного проекта. Поскольку «Фонд кино», пусть в кастрированном варианте «экономического агента» Минкульта, все же сохранился, сохранились и компании-лидеры (хотя их список периодически пересматривается), равно как и курс на расширение копродукций. Важно и то, что более дифференцированным стал набор тех условий, по которым можно получить господдержку. Поэтому разнообразие репертуара отечественной кинопродукции, будем надеяться, не пострадает, а, может быть, и вырастет.

Стимулировать кинопосещаемость будет и новая система возрастных ограничений. Поскольку подавляющее большинство зрителей кинотеатров составляют несовершеннолетние подростки, маркировки 16+ и 18+ станут для них могучими рекламными магнитами.

Опасение вызывает лишь якобы заказанное психологам исследование, которое должно помочь кинематографистам найти более привлекательные для массового зрителя сюжеты и художественные формы. Во-первых, они все хорошо известны, правда, не российским психологам, а киноведам, изучающим чемпионов проката (достаточно вспомнить классическое исследование 1970-х годов, проведенное под руководством киноведа Майи Туровской). А во-вторых — и это самое главное — даже голливудские фильмы, целиком построенные на вполне реальных и действенных рецептах популярности, в девяти случаях из десяти оказываются убыточными, и лишь один из десяти приносит баснословную прибыль. И это опять-таки вопрос сочетания таланта и благоприятного стечения обстоятельств. Именно этими обстоятельствами и надо учиться управлять, что порой не без успеха делалось Первым каналом нашего телевидения (при полном пренебрежении к законам «честной» конкуренции).

Так что художественное качество, с одной стороны, и коммерческий успех, с другой, — это вопрос таланта и желания творить. А более всего стимулируют творчество, опять же следуя нашему «культурному коду», обстоятельства неблагоприятные, которые порождает любая текущая реформа. Впрочем, их всегда хватает. Хватит и на сей раз.

Кирилл Разлогов, доктор искусствоведения, культуролог

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Культура10:46Сегодня

Типа крутые грабители

Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Малыша на драйве» до «Тюльпанной лихорадки»
15:26Сегодня

Вышел тизер четвертого сезона «Черного зеркала»

10:30Сегодня

Тейлор Свифт выпустила ответ назвавшему ее сукой Уэсту

14:22Сегодня

Стивен Кинг лишил Трампа клоунов из мести

Культура00:0724 августа
Мари-Од Мюрай

«Я никогда не понимала, мальчик я или девочка»

Мари-Од Мюрай о взрослении, гендерном поведении, горе и любви
12:21Сегодня

Шарль Азнавур получил звезду на Аллее славы в Голливуде

11:0724 августа

Warner Bros. снимет фильм о суперзлодеях-любовниках Джокере и Харли Квинн

11:19Сегодня

Песня про правящего русской землей Путина возглавила чарты российского iTunes

Культура12:1422 августа

Самый главный поц

Умер чокнутый дядюшка современного кино, шут, скандалист и гений Джерри Льюис
09:43Сегодня

Умер актер Джей Томас

00:0324 августа

Толстой прокомментировал решение Михалкова об уходе из Фонда кино

20:4824 августа

Мединский прокомментировал уход Никиты Михалкова из совета Фонда кино

Россия
«Последние мрази, опасные для общества»
Суд наказал «живодерок из Хабаровска» за гоп-стоп и оскорбление чувств
«Не из-за мусульман, а в целях безопасности»
Почему 1 сентября принесут в жертву Курбан-байраму
Жизнь на Линии Ж
О сильной девочке, саркоме и превратностях судьбы
Тулеев пропустил празднование Дня шахтера
Выживший и очевидцы рассказали о падении автобуса в море на Кубани
Первый после папы
Ради чего к Путину, Лаврову и патриарху Кириллу приехал госсекретарь Ватикана
Тайсон с Матвеевской
Агрессивный москвич отомстил дворнику за жену, выбив зубы и откусив ухо
Все материалы
Мир
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
Датского изобретателя подлодки обвинили в надругательстве над телом журналистки
В Германии сочли закрытой тему репараций Польше
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
Здравствуй, девочка — секонд-хэнд
Какие странные инициативы выдвигают украинские политики
Российский актер стал добровольцем украинской армии в Донбассе
Советница Порошенко потребовала вывести российские войска из Приднестровья
Появилось снятое с высоты птичьего полета видео военного парада в Киеве
Министр обороны Польши назвал Украину защитницей Европы от варварства
Пострадавшие от взрыва в Киеве оказались близкими Героя Украины
Все материалы
Финансы
Крепкий Орешкин
Почему российской статистике не верит даже министр
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Двум санкционным российским банкам отказали в обслуживании ПО для SWIFT
«Борщевой набор» в России подешевеет на 30 процентов
Вкладчики разоренных банков провели митинг в Тюмени
Bank of America поверил в ускорение российской экономики
Молодые россияне подсели на микрокредиты
Все материалы
Бизнес
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
Главе Samsung дали пять лет за взятки подруге президента
Продажи Maserati в России подскочили в девять раз
Депутат Единой России призвал ЦБ действовать в интересах государства
Южнокорейцы заинтересовались сетью кинотеатров «Каро»
Путин потребовал очистить российский рынок от контрафакта
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
У двух пассажиров в Домодедово изъяли золотые слитки
Петербуржец получил условный срок за кражу шавермы
В России запустят новую программу модернизации оборонных заводов
Россия обозначила условия окончания военной операции в Сирии
Все материалы
Наука и техника
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство РФ«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, подружившись с Гитлером
Впервые обнаружены экзокометы
В штанах у Тима Кука разглядели новый айфон
Раскрыто будущее ракет «Протон»
Найден засасывавший насмерть дельфин
Все материалы
Спорт
За баклана ответишь
Птицы — главные виновники бед в российском спорте
Видео убийства Андрея Драчева«Да мы и не таких ломали»
Кто и за что убивает спортсменов
Двукратного призера ОИ по велогонкам арестовали за торговлю наркотиками
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы
Обновленные «Лужники» откроет футбольный матч между сборными России и Аргентины
Футболист «Эвертона» забил мяч с 50 метров в матче Лиги Европы
Карпина лишили прав за пьяную езду
Все материалы
Культура
Типа крутые грабители
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Малыша на драйве» до «Тюльпанной лихорадки»
Мари-Од Мюрай«Я никогда не понимала, мальчик я или девочка»
Мари-Од Мюрай о взрослении, гендерном поведении, горе и любви
Великое кино о великом бабле
Миллионы рублей в России тратят на плохие фильмы
Вышел тизер четвертого сезона «Черного зеркала»
Стивен Кинг лишил Трампа клоунов из мести
Шарль Азнавур получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Песня про правящего русской землей Путина возглавила чарты российского iTunes
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Британка свалилась в фонтан в попытке состроить подходящее для селфи лицо
Тинькофф банк подал в суд на «любителей дешевого хайпа»
Суд отправил ударившего репортера НТВ дебошира на исправительные работы
Пузатый индийский Макгрегор заставил пользователей сети переживать за Мэйуэзера
Парень устроил проверку хранилищу с помощью почти двух миллионов гигабайт порно
Французы предложили вычислять подростков-геев с помощью шпионского приложения
Все материалы
Ценности
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
На кончике кисти
Связь восточного искусства, благовоний и эротики
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
Уникальные часы JPJ покажут знатокам редкостей
M.A.C приготовил сюрприз для фанаток Ники Минаж
Ferrari привезет во Франкфурт агрессивный кабриолет
Российская художница отыскала женские начала в мужчинах
Все материалы
Путешествия
Люди с хорошими лицами
Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
В Германии решили заработать миллионы евро на новом туристическом налоге
Клиента ресторана в Канаде заставили заплатить больше из-за азиатской внешности
Десятки авиапассажиров в США отказались лететь из-за пугавшего их пилота
Траты туристов на отдых в России существенно упали
Аня Бушуева: «Самое дорогое — это страховка»
Как поступают с разъяренными быками в старинном испанском городке
Все материалы
Из жизни
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
Канадского премьера с пандами на руках слепили из масла
Американский бодибилдер подавился едой и умер
В США работнице больницы достался рекордный джекпот
Попытки увезти юного мужа из Нигерии стоили 72-летней британке 25 тысяч долларов
Все материалы
Тест-драйв Jaguar F-Type с самым маленьким мотором
Мы поездили спорткаре Jaguar с двигателем 2.0 и крепко задумались
Конкуренты Mazda CX-9: кто и почем
8 кроссоверов, с которыми придется соперничать самой большой «Мазде»
Бешеный хомяк и рисующая свинья
Самые интересные автомобильные ролики августа
«Гелики» на природе: из Канады на Аляску
Потрясающие снимки G-Классов из 13-дневного путешествия фотографов
Названа дата возвращения Hyundai Sonata в Россию
Lamborghini построит Huracan для бездорожья
Заброшенный на 40 лет уникальный Ferrari продадут за 2 миллиона евро
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы