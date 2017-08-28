Объект особого значения

Неподалеку от моста через Керченский пролив, соединяющего Краснодарский край с Крымом, монтажники завершают возведение конструкций морского порта Тамань. К 2020 году он станет одним из крупнейших портов на Черном море и откроет дорогу российской продукции в страны бассейнов Атлантического и Индийского океанов.

В том, что такой порт России необходим, у руководства страны не было сомнений. Еще один транспортный коридор с высокой пропускной способностью — это важный фактор достижения геополитической стабильности и прекрасный стимул для развития внутреннего производства в условиях экономических санкций. «Порт Тамань, во-первых, глубоководный, а во-вторых, имеет свойства порта-укрытия за счет формы бухты. И это в условиях Черного моря крайне важно», — рассказал директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, подчеркнув, что для поддержания российского присутствия в мировом океане такие порты имеют принципиальное значение, поскольку способны принимать суда максимальной грузоподъемности.

«Чисто логистически это очень удобная штука: и железнодорожные, и автомобильные подъезды благодаря географии пересекаются с той транспортной инфраструктурой, что нам так или иначе придется подводить к Керченскому мосту. Грубо говоря, все это находится на одном пятачке земли, совмещаются интересы моста и порта», — добавил он.

Уникальность порта еще и в том, что здесь расположится единственный в России терминал по перевалке аммиака, который строит ПАО «Тольяттиазот». По предварительным расчетам, грузооборот перевалочного комплекса «Тольяттиазот» в Таманском порту составит 2 миллиона тонн аммиака и 3 миллиона тонн карбамида в год. Ранее Минтранс утвердил сетевой план-график, согласно которому грузопотоки перевалочного комплекса включены в общую схему развития Таманского транспортного узла в части железнодорожной составляющей. Дорожная карта развития морских портов в Азово-Черноморском бассейне до 2020 года, утвержденная правительством России, также предусматривает создание такого комплекса. А весь проект грузового порта Тамань специальным постановлением правительства включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

«Развитие транспортной инфраструктуры, ориентированной на внешнеторговую деятельность, сейчас очень актуально. По прогнозам, в ближайшие годы экспорт из России может вырасти на 50 процентов, — сообщил старший аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Богдан Зварич. — Также не исключен рост импорта на фоне роста конечного потребления внутри страны. Соответственно, понадобится транспортная инфраструктура, способная выдержать такой грузопоток». В частности, добавил эксперт, можно вести речь и о развитии морских перевозок, позволяющих транспортировать грузы на юг Европы и в Северную Африку. Таманский грузовой порт станет важной частью экспортной инфраструктуры, позволяющей транспортировать российские товары по всей акватории Черного и Средиземного морей.

Изображение: пресс-служба ТоАЗ

Владения «Тольяттиазота» на Тамани объединены в три основных блока — береговой перевалочный терминал, гидротехнический комплекс по приему судов с большого тоннажа и осадки и комплекс вспомогательных и инфраструктурных сооружений. Построены и ждут ввода в эксплуатацию сливная эстакада, биологические очистные сооружения, резервуары для хранения продукции, внутренний аммиакопровод, собственные электростанция и компрессорная, другие объекты. От ближайшей железнодорожной станции Вышестеблиевская к порту проведена специальная ветка протяженностью 36 километров, на которой построены станции «Тольяттиазот» и «Волна» с необходимыми выставочными железнодорожными путями. Также в порту проложена автомобильная дорога и уникальная эстакада, выдающаяся в море на 2,5 километра, по которой на большие грузовые корабли будут доставлять аммиак и сыпучие удобрения.

Финансирование строительства всех этих объектов взял на себя «Тольяттиазот», инвестировавший в порт Тамань порядка 300 миллионов долларов. «Изначально проект задумывался как мощное государственно-частное партнерство. Помимо федеральных денег, в нем должны были участвовать деньги экспортеров, заинтересованных в развитии тех или иных терминальных портовых мощностей, — напоминает Михаил Блинкин. — Например, предполагалось, что ТоАз на частные инвестиции построит две очереди терминала для перевалки аммиака и карбамида».

Фото: пресс-служба ТоАЗ

Местные жители занимают свыше 90 процентов рабочих мест, созданных при строительстве будущего терминала. Кроме того, химкомбинат построил в Тамани новую телебашню, помог отремонтировать больницу, закупил новые автобусы, курсирующие по всему Темрюкскому району.

Однако власти Краснодарского края решили, вероятно, что социальной ответственности «Тольяттиазота» для них маловато. В попытке получить контроль над уже готовой недвижимостью комплекса — рядом вспомогательных и инфраструктурных сооружений, они обратились в суд с иском. Вряд ли, конечно, они всерьез намеревались остановить выполнение госпрограммы или добиться смены собственника портового терминала, но факт остается фактом: судебные тяжбы мешают ритмичной работе строителей, причем практически накануне завершения проекта.

Между тем потребность в новом канале экспорта аммиака увеличивается. Развитие политической ситуации на Украине ставит под вопрос надежность прежнего ключевого маршрута транспортировки «Тольяттиазота» по трубопроводу в Одессу. Как и в случае с газом, украинская сторона регулярно поднимает вопрос о повышении стоимости транзита аммиака, не гнушаясь оказывать давление — вплоть до остановки аммиакопровода. Такая непредсказуемость соседа убедительно показывает, что России необходимы альтернативные логистические коридоры для экспорта своей продукции.

На этом фоне действия краснодарских властей приобретают совсем иной смысл: они не только пытаются получить в собственность почти завершенные объекты портовой инфраструктуры, но и ставят под угрозу выполнение государственного плана по развитию Черноморского региона. В этой ситуации можно предположить два варианта развития событий: либо в краевом бюджете придется искать средства для поддержания этих объектов, либо «Тольяттиазоту» все же дадут спокойно завершить строительство и запустить столь нужный России терминал. Второй вариант кажется логичнее — и экономичнее.