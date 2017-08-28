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Тотьма великая

В русской провинции живут потомки покорителей Америки

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Вид на церковь Троицы Живоначальной в городе Тотьме (Вологодская область) через реку Сухону
Фото: Самохвалов Артем / Фотобанк Лори

Тотьма — дикая провинция, куда и доехать-то проблематично. Однако несколько веков назад эта вологодская глубинка была одним из богатейших городов России, а местные купцы считались основателями русской Америки. Корреспондент «Ленты.ру» отправился в Тотьму, начал окать и влюбился в эту провинцию среди болот.

Звон единственного в Форт-Россе (русской колонии в самом сердце Калифорнии) колокола почти теряется в громогласных раскатах, доносящихся с колокольни церкви Успения Пресвятой Богородицы в Тотьме. В этой настоящей русской провинции — с разрухой, пыльными улицами, домами с палисадом, поддатыми мужичками на улицах и совсем нетеатрально окающими жителями, сегодня большой праздник. В середине августа Тотьма празднует сразу две даты: 870-летие города и 205-летие Форт-Роса, который в XVIII веке основали именно тотемские мужики, точнее купец Кусков и его каргопольский коллега Баранов.

С чернобуркой на гербе

Иван Александрович Кусков для тотьмичей — герой национальный. Именно благодаря ему о городе заговорили в Петербурге, а Екатерина II даже даровала Тотьме герб — с чернобуркой, о существовании которой в эти времена в России почти не знали.

Он покинул город в 22-летнем возрасте в 1787 году с долгом в 1,5 тысячи рублей — целое состоянии по тем временам, а вернулся лишь спустя 40 лет. Откуда у него этот долг взялся, историки спорят до сих пор — то ли проигрался в карты, то ли что-то еще.

В Иркутске, куда отправился Кусков, он провел три года, познакомился там с каргопольским купцом Барановым и заключил договор об экспедиции к американским берегам. Чем молодой человек из Тотьмы смог заинтересовать уже состоявшегося купца из Каргополя, тоже неизвестно.

Вообще, в истории с Кусковых вопросов без ответа очень много. Ясно одно, человек это был выдающегося ума, любивший свой родной город.

Спустя несколько лет после отплытия к заморским берегам он стал одним из самых известных деятелей Российско-Американской компании. Управлял островом Кадьяк, Новоархангельском, Константиновской крепостью в Нучеке и русским поселение в заливе Якутат. Долг в 1,5 тысячи рублей Кусков вернул уже через год после отплытия в Америку.

Когда русские, читайте тотемские купцы, основали Форт-Росс в Калифорнии и наладили регулярные поставки меха чернобурой лисицы в Россию, состояния их начали расти в геометрической прогрессии.

Полученные от торговли деньги купцы направляли обратно в Тотьму. Правда, вкладывали не столько в инфраструктуру, сколько в строительство церквей. По итогам 20 экспедиций к американским берегам в Тотьме появилось 17 храмов. До наших дней дошли лишь пять — Входоиерусалимский, Успенский, Воскресенский, Рождественский и Троицкий.

У Тотьмы — города богатого с определенными столичными замашками — во второй половине XVIII века даже появился собственный архитектурный стиль, так называемый «тотемское барокко». Выстроенные в этом стиле церкви очень высокие, а их силуэты напоминают очертания кораблей, на которых тотьмичи отправлялись к дальним берегам. Фасады храмов украшены картушами — изысканными орнаментами, как правило, выступающими из стены на треть кирпича.

Существует легенда, что тотемские картуши — перенесенные на стены морские карты, которыми купцы пользовались во время походов.

По музеям

Первый адрес в Тотьме, куда стоит отправиться тем, кто хочет подробней познакомиться с историей Российско-Американской компании, — Музей мореходства на «Винзаводе», точнее во Входоиерусалимском храме (Кирова, 1), в помещениях которого в советское время работало производство напитков.

Сегодня о той странице истории напоминают лишь остатки одного из агрегатов завода, заботливо сохраненных в одном из залов. Здесь же можно узнать о первом походе Кускова и истории русских поселений в Америке, а после проверить свои знание в интерактивной викторине.

Вообще, Тотьму можно легко назвать городом музеев — на 10 тысяч населения здесь их приходится семь. И все, как минимум, любопытные.

Например, в церкви Успения Пресвятой Богородицы (наб. Кускова, 7) можно взглянуть на совершенно нетипичные для православия деревянные скульптуры святых и старинные иконы. В музейном центре «На Большой Садовой» (в минуте ходьбы от церкви Успения) туриста познакомят с традициями местных жителей, угостят морошкой, домашним творогом и другими продуктами, произведенными в Тотьме и окрестностях.

На втором этаже музейного центра располагается Музей соли — второй составляющей благосостояния города в прошлые века. Дело в том, что до тех пор, пока не были открыты месторождения на озере Баскунчак в Астраханской области и в Соль-Илецке в Оренбургской области, тотьмичи считались одними из крупнейших солепроизводителей в стране. Добывали ее здесь с помощью огромных рассолоподъемных труб. Полученную таким образом из глубин земли жидкость, выпаривали и получали соль. Однако процесс был очень трудоемким и с открытием месторождений в Астрахани и Оренбуржье, добыча соли в Тотьме была прекращена. Сегодня она существует лишь в виде театрализованного представления, на которое могут взглянуть туристы.

Еще одно место, связанное с былой славой Тотьмы, — дом-музей Ивана Кускова (пер. Чкаловский, 10). Здесь исследователь провел последние три месяца жизни после отставки с поста коменданта крепости Росс и возвращения на родину. Несметных богатств Кусков из Америки не привез. Вернулся в Тотьму он вместе с женой Екатериной, которая была то ли представительницей индейского племени кашайа-помо, на землях которых был построен Форт-Росс, то ли креолкой. Спустя некоторое время после смерти Кускова, Екатерина во второй раз вышла замуж. Самого мореплавателя и купца похоронили на территории Спасо-Суморинского монастыря, однако точное место неизвестно.

В попытке осмотреть все церкви города с картушами, турист неминуемо увидит и памятники гражданской архитектуры. Обязательно нужно обратить внимание на усадьбу Малофеева (ул. Советская, 16-18) с флигелями, дома купцов Кузнецова с просторным балконом над входом (ул. Белоусовская, 18) и Холодилова (наб. Кускова, 11), а также на расположенную в удалении от центра Петровскую ремесленную школы, которая сегодня превратилась в общеобразовательную (наб. Кускова, 14).

Как добраться

Из Москвы сначала до Вологды на автомобиле, автобусе, поезде (от 800 рублей) или самолете (пять тысяч рублей) — старенькие Як-40 летают в областную столицу дважды в неделю. Если расценивать полет еще и как аттракцион, то цена уже не кажется столь высокой. Полтора часа пути, большую часть которого даже работает мобильный интернет и связь, наблюдаем за проплывающими внизу пашнями, озерами, лесами и болотами, которыми богата Вологодская область.

Далее до Тотьмы исключительно на автобусах или маршрутках. Первые идут около четырех часов, вторые — на час быстрее. Билеты — от 400 рублей.

На машине получится немного быстрее, но стоит иметь в виду, что сейчас на трассе ведутся ремонтные работы.

Где остановиться

Единственные отвечающая хоть каким-то представлением о прекрасном гостиница в Тотьме — «Картуши» (ул. Советская, 26). Номера — от 1,2 тысячи рублей, есть трех- и четырехместные дормитории за 600 рублей в сутки с человека.

Еще меньше отдать придется за номер в «Монастырских кельях» — расположенной на территории Спасо-Суморина монастыря гостинице. Спальное место обойдется всего в 400 рублей. «Монастырские кельи» позиционируют себя как «гостиница №1 в Тотьме по соотношению цена — качество», однако обольщаться не стоит: внутри мебель из 80-х — 90-х, при этом в целом здесь чисто и опрятно.

Где поесть

Кормят во всех городских кафе одинаково приемлемо, на какие-то изыски в кухне или дизайне заведений рассчитывать не приходится. Например, в кафе «Форт-Росс» (ул. Кирова, 12) из любопытных элементов оформления — флаг Калифорнийской республики и аквариум с тремя рыбами, лучшее в меню — шашлык за 150 рублей.

Желающим поностальгировать, обязательно стоит зайти в Пельменную (ул. Ленина, 57) — за порцию пельменей просят 80 рублей, и в Пирожковую (ул. Советская, 17), где рецепты выпечки не меняют вот уже не один десяток лет.

Что привезти

Можно и магнитик, но лучше какой-нибудь съестной сувенир. Например, морошку — северную королеву ягод. Если постараться, можно отыскать даже морошковый квас. Кроме того, стоит обратить внимание на вологодское молоко, масло и прочую продукцию Тотемского маслозавода, а также на тотемские пряники. Правда, чем они отличаются, например, от тульских никто сказать не может.

Тимур Юсупов

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