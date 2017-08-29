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«Они любят, когда ребенка учат белые»

История башкирского рабочего, перебравшегося в Китай

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Фото: предоставлено героем

Он ни разу не был за границей. Когда ему представилась возможность, он рискнул — и уехал работать в Китай. Ему пришлось осваиваться в незнакомой стране, не зная ни языка, ни местных обычаев. В рамках цикла о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ Вячеслава из Башкирии о том, как из рабочего превратиться в воспитателя китайского детского сада.

Я родился в башкирском городе Салавате. Окончил Казанский государственный энергетический университет по специальности «релейная защита электроэнергетических систем». Еще со школьной скамьи понимал, что без знания английского мало чего можно добиться, поэтому параллельно отучился на переводчика.

После университета работал электромонтером в метрополитене, потом несколько раз менял сферу деятельности, но тяга к путешествиям меня никогда не покидала.

СССР XXI века

Китай — моя первая заграница. Можно сказать, что туда меня привел счастливый случай. Подруга рассказала о знакомом, который уехал в Китай работать преподавателем. Я сразу подумал, что тоже так могу — все данные для этого есть.

Я тогда работал на ТЭЦ в Салавате. Зарплата была относительно невысокая, терять особо нечего. Я связался с агентом, прислал резюме, и мне предложили работу. Всего через месяц я летел навстречу новой жизни.

В Пекине меня встретил агент и отвез на квартиру в пригороде. В первое же утро меня разбудили фейерверки. Так и не понял, зачем они их пускали при дневном свете. Зато с самого начала стало ясно, что китайцы — люди не от мира сего.

Поселился в Янцзяо. Он считается спальным городом: утром его жители едут в Пекин, вечером возвращаются с работы спать. На первый взгляд, похоже на Подмосковье, но сходство только внешнее. В действительности все другое — от бешеного ритма жизни и до менталитета. Наверное, так выглядел бы СССР в XXI веке.

Немногие назовут местный климат комфортным, но меня он полностью устраивает. Я приехал сюда в марте, когда бушевали сильные ветры. Квартира была вся в щелях, так что в доме всегда сквозило. Отопление уже отключили, поэтому пришлось первое время померзнуть. А теперь почти каждый день — смог.

Плата за белое лицо

В Китае меня уже ждало рабочее место в тренинг-центре, куда дети ходят после школы (что-то вроде дополнительных внеурочных занятий в России). Вскоре я понял, что времени хватит и для второй работы. Помимо тренинг-центров, преподаватели нужны в детских садах. Так я стал воспитателем китайских детишек. Первое время было непривычно, ведь я единственный мужчина на весь садик. Даже сейчас порой ловлю на себе удивленные взгляды.

В Китае уже привыкают к иностранцам и все реже подбегают к ним фотографироваться. Бывает, конечно, пальцем показывают. Афроамериканцев здесь не особо любят, а вот европейцев уважают.

За иностранных учителей в Китае держатся и нередко считают, что лучше поднять сотруднику зарплату, чем отпустить его в другую компанию. Дело в том, что европейский преподаватель значительно повышает престиж учебного заведения. Родители любят, когда ребенка учат «белые». Их волнуют не столько уроки иностранных языков, сколько то, что учитель приехал из Европы. Поэтому наши зарплаты заметно выше местных.

Свои среди чужих

Пока выучил лишь пару стандартных китайских фраз. Знаю, как сказать «сколько стоит?» и «я из России». В будущем, конечно, надеюсь изъясняться на китайском свободно, а пока приходится общаться с местными жестами. Потом смотрю им в глаза и вижу, поняли они меня или нет.

Английский помогает мало. В Китае сотни миллионов рабочих, которые даже не знают, как пишется их имя. Глупо надеяться на то, что они овладеют иностранным языком. Хотя в Пекине ситуация особая.

Я заметил, что очень хорошо относятся к русскоговорящим. Всегда помогут, покажут, обо всем расскажут. Когда мне нездоровилось на работе, китайские сослуживцы были готовы вызвать такси, даже проводить в больницу. Но несмотря на их заботу, нам так и не удалось сойтись поближе. Мы остались лишь коллегами.

Через два месяца после прибытия я шел по улице один и не понимал, что тут делаю. Даже просто поговорить не с кем. Потом нашел компанию приезжих из стран СНГ. Теперь мы постоянно встречаемся, и недостатка в общении нет. Кроме того, в моем городе есть университет, где учатся русскоговорящие студенты. Там я познакомился с ребятами из Туркменистана и часто хожу играть с ними в футбол.

Китайский мир

Китайцы редко выбираются из своих городов и мало знают о других странах. Многие даже не умеют пользоваться Google. Такое впечатление, что у большинства из них перед глазами один огромный мир под названием Китай.

И дело не в низких зарплатах. Причина в специфическом менталитете. Многие здесь ходят с несколькими айфонами, но никогда не бывали за границей.

Мне кажется, они предпочитают материальное духовному. Повсеместно распространены браки по расчету. Если у молодого человека нет квартиры, девушка, скорее всего, не выйдет за него замуж.

Еще я заметил, что здесь нет бездомных или попрошаек. Тот, кто оказался в трудном положении, всегда ищет какой-то выход. Обычно продают какие-нибудь безделушки на улице, поэтому каждый чем-то занят. Но в голове у них всегда лишь прибыль.

В августе начался сезон дождей. Когда в моем городе затопило главную дорогу, там появились тракторы. За 20 юаней (180 рублей) они перевозили людей через дорогу. Изобретательные китайцы делают деньги на всем!

Каменные джунгли

Китай перенаселен, поэтому малоэтажные здания — редкость. Здесь строят в основном жилые комплексы, коммьюнити
— нескольких жилых домов со своим парком, бассейном или спортзалом, огороженные забором.

Я живу в одном из таких комплексов. Аренду оплачивает компания, я трачусь лишь на жилищно-коммунальные услуги. Это 100-130 юаней в месяц (около тысячи рублей).

В этом плане мне очень повезло, аренду жилья не назовешь дешевой. В пригороде Пекина однокомнатная квартира обойдется в 1000 юаней (около девяти тысяч рублей) в месяц. В самой столице гораздо дороже.

В Китае платная медицина, и за любой совет приходится выкладывать деньги. Визит в клинику без страховки стоил мне 200 юаней (1800 рублей). К качеству обслуживания, впрочем, претензий нет. Медицина тут на очень высоком уровне.

Скорпионы и драники

Европейцу трудно привыкнуть к местной еде. Поблизости всего пара кафе, где можно не опасаться, что тебе принесут какую-нибудь местную экзотику.

Не хочу даже пробовать китайские деликатесы. Никаких скорпионов, жареных крыс, утиных язычков или куриных лапок. Единственное, что я себе позволил, — это бараньи кишки. На этом мои гастрономические изыскания закончились. Экспериментировать больше не планирую.

В августе ездил в туристический город Далянь. Мне часто о нем говорили, когда узнавали, что я из России. Дело в том, что в военные годы наша армия помогла отвоевать его у японцев. В городе стоит памятник русским солдатам, а названия станций метро переведены на русский язык.

В Даляне я нашел русский трактир, но китайцы весьма необычно интерпретировали нашу кухню. Свеклу для борща выращивают в горшках, кусочки в оливье нарезаны втрое крупнее нужного, а драники тут величиной со сковороду и толщиной в большой палец. Они, видимо, думают, что у русских очень хороший аппетит.

Планы на будущее

Мой переезд происходил в крайне сжатые сроки. Когда я рассказал друзьям о своих намерениях, мало кто верил. Первый вопрос, который задавали все: «Как ты будешь учить детей английскому без знания китайского?» В действительности неумение говорить по-китайски — это плюс для учителя. Дети привыкают к иностранному языку и ориентируются в английском лучше, когда на китайском их не понимают. К тому же рядом всегда китайские ассистентки, владеющие обоими языками.

Родственники восприняли новость о переезде хорошо, сейчас мне звонят даже бывшие коллеги с предприятия. В основном мои рассказы вызывают положительные эмоции, ведь уехать из маленького городка в столицу совершенно другой страны — уже достижение.

Желание вернуться в Россию однозначно есть, но определенно не сейчас. Для начала я хочу посмотреть мир. Возможно, пожить еще в нескольких странах. Лишь после этого можно возвращаться на родину.

Беседовала Анна Никитина

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