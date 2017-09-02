соднаморского

В конце августа стало известно, что в Мурманской области стартовал проект по очистке акватории Кольского залива от затонувших судов. По словам Минприроды Сергея Донского, они представляют опасность для экологии региона. Предварительно был составлен реестр объектов, подлежащих доставке на берег. В нем 102 пункта — как целые суда, так и их части, половина которых находится в береговой полосе. На очистку залива из федерального бюджета выделили 50 миллионов рублей. «Лента.ру» решила посмотреть, как залив выглядит на фотографиях в соцсетях.
Работы по очистке водоема только начались, и большинство пользователей публикует отнюдь не снимки ржавых судов и лодок, а сам Кольский залив, поражая своих подписчиков яркими закатами и сверкающей водной гладью.
Закат над Кольским заливом (Мурманская область). Фото: @valdep Денис Гарипов. #russia_img #мурманск #murmansk #мурманскаяобласть #мурманск51 #кольскийполуостров #кольский #кольскийзалив #север #вечер #закат #небо #лето2017 #пейзаж #природа #nature #россия #рф #russia #фото #природароссии #фотороссии #городароссии #fotorus #photorussia #фотодня #инстаграм #путешествие #travel #инстаграмнедели
Кольский мост ночью🌆🌆🌆 Люблю когда уходит полярный день и возвращаются ночи. На наш город открываются потрясающие виды с приходом темноты 🌃🌃🌃 #мурманск#мурманск51#murmansk#russia#россия#murmanskregion #murmansk51 #кольскийполуостров #североморск #кандалакша #снежногорск #полярный #полярныезори #оленегорск #мончегорск #никель #заозерск #гаджиево #ковдор #умба #кировск #апатиты #51rus #заполярье #хибины #портмурманск #териберка #кольскийзалив #кольскиймост
Снова "Горелая", снова поход) Показала это чудесное место @tasha_roar и @beiuvenive, и мы шикарно провели время: любуясь видами, поели черники, чуть-чуть пофотографировались на память, а потом попали под ливень и весело добирались домой) Спасибо за день, девчонки! ^^ #bff #adventuretime #hike #fine #Мурманск #гора #Горелая #Кольскийзалив #черника #кайф #поход #прогулка #приключение
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