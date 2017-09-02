соднаморского

В конце августа стало известно, что в Мурманской области стартовал проект по очистке акватории Кольского залива от затонувших судов. По словам Минприроды Сергея Донского, они представляют опасность для экологии региона. Предварительно был составлен реестр объектов, подлежащих доставке на берег. В нем 102 пункта — как целые суда, так и их части, половина которых находится в береговой полосе. На очистку залива из федерального бюджета выделили 50 миллионов рублей. «Лента.ру» решила посмотреть, как залив выглядит на фотографиях в соцсетях.

#lifeboat #yaht #западный_берег #кольскийзалив #kolskiygulf #морская_рыбалка A post shared by kredo (@kredo51) on Jul 12, 2017 at 6:06am PDT

Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации. #гете A post shared by Женечка (@zhonechwa) on Aug 30, 2017 at 12:12am PDT

Полуразрушенный вытащенный на берег кораблик. И красивый закат на день строителя)) #корабль #закат #зарево #кола #мурманскаяобласть #кольскийзалив #рекакола A post shared by Наталья Воронина (@natabelka_) on Aug 20, 2017 at 1:45pm PDT

Прогулка по берегу Кольского залива #кольскийзалив #метал A post shared by satanchika (@satanchoaka) on May 8, 2017 at 7:51pm PDT

Со дна морского #ретинское #залив #путешествие A post shared by D.Ivanova (@diva.nova) on May 25, 2014 at 11:39pm PDT

Со дна морского #Ретинское #путешествие #лодка A post shared by D.Ivanova (@diva.nova) on May 25, 2014 at 11:42pm PDT

Хвостики сыты и греются на солнце🐶🐕🐶. 🚢🚢⛵🌊Морские волки!🐕🐳🐋🐟 #Мурманск#Кола#россия#Ева🐶💟#север#северныйветер#кольскиизалив#подорогесработыдомой#баренцевоморе#белоеморе#беломорск#весна#май#murmansk51#мурманск#кола A post shared by ирина (@328321eva___) on May 26, 2017 at 7:45am PDT

Работы по очистке водоема только начались, и большинство пользователей публикует отнюдь не снимки ржавых судов и лодок, а сам Кольский залив, поражая своих подписчиков яркими закатами и сверкающей водной гладью.

С добрым утром, Мурманск! 🤗#мурманск #мурманск51 #кольскийзалив #бзк0109 #доброеутро A post shared by Конфеты-торты-шоколад (@snezhana_tumakova) on Aug 31, 2017 at 10:55pm PDT

#кольскийзалив A post shared by Светлана 🌺🌺🌺🌺🌺 (@svetl77777) on Jul 22, 2017 at 10:13am PDT

Хоть и холодно, но зато есть залив, белые ночи и приятные люди рядом ❤ #мурманск #кольскийзалив A post shared by Аня Ш (@anyashilina) on May 20, 2017 at 1:02pm PDT

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