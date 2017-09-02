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#соднаморского

Что прекрасного пользователи сети находят в заливе с ржавыми судами

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Фото: mikaelawill13 / Shutterstock

В конце августа стало известно, что в Мурманской области стартовал проект по очистке акватории Кольского залива от затонувших судов. По словам Минприроды Сергея Донского, они представляют опасность для экологии региона. Предварительно был составлен реестр объектов, подлежащих доставке на берег. В нем 102 пункта — как целые суда, так и их части, половина которых находится в береговой полосе. На очистку залива из федерального бюджета выделили 50 миллионов рублей. «Лента.ру» решила посмотреть, как залив выглядит на фотографиях в соцсетях.

Прогулка по берегу Кольского залива #кольскийзалив #метал

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Со дна морского #ретинское #залив #путешествие

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Со дна морского #Ретинское #путешествие #лодка

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Работы по очистке водоема только начались, и большинство пользователей публикует отнюдь не снимки ржавых судов и лодок, а сам Кольский залив, поражая своих подписчиков яркими закатами и сверкающей водной гладью.

С добрым утром, Мурманск! 🤗#мурманск #мурманск51 #кольскийзалив #бзк0109 #доброеутро

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#кольскийзалив

A post shared by Светлана 🌺🌺🌺🌺🌺 (@svetl77777) on

Кольский мост ночью🌆🌆🌆 Люблю когда уходит полярный день и возвращаются ночи. На наш город открываются потрясающие виды с приходом темноты 🌃🌃🌃 #мурманск#мурманск51#murmansk#russia#россия#murmanskregion #murmansk51 #кольскийполуостров #североморск #кандалакша #снежногорск #полярный #полярныезори #оленегорск #мончегорск #никель #заозерск #гаджиево #ковдор #умба #кировск #апатиты #51rus #заполярье #хибины #портмурманск #териберка #кольскийзалив #кольскиймост

A post shared by Андрей Титаренко (@titan_andrey) on

#кольскийзалив#наберегу#красотызаполярья #мурманск #север #заполярье #murmansk #murmagram #murmansk_insta

A post shared by Екатерина Александровна (@katushka_batman) on

#murmansk #murmagram #кола #кольскийзалив #север

A post shared by Андрей (@andrew15_instnew) on

Доброе утро,сучки. #рассвет #мурманск #кольскийзалив #арктика

A post shared by Коля Ларюшев (@numbazirra) on

#кольскийзалив #радуга

A post shared by Олег Данилкин (@danilkin.o) on

Мария Румянцева

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