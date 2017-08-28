Кольский залив начали очищать от затонувших судов

В Мурманской области стартовал проект по очистке акватории Кольского залива от затонувших судов, передает ТАСС в понедельник, 28 августа. За подъемом первого объекта — корабельного двигателя в губе Ретинская — наблюдал глава Минприроды Сергей Донской.

«Это первый подобный проект в России, вступивший в практическую стадию», — отметил он.

Министр подчеркнул, что затопленные суда в Кольском заливе угрожают не только экологии, но и судоходству. По этой причине работа по санации акваторий началась именно тут.

Предварительно был составлен реестр объектов, подлежащих доставки на берег. В нем значится 102 пункта — как целые суда, так их части, — половина из которых расположена на береговой полосе. На очистку залива из федерального бюджета выделено 50 миллионов рублей.

Большую сложность, по словам руководителя проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия Арктики» ФГУП «РосРАО» Владимира Хандобина, представляет поиск владельцев затонувшего имущества. «По закону поднимать мы можем только бесхозные объекты. Некоторые собственники на сегодня уже установлены, среди них, в частности, Минобороны», — отметил он.

Кроме сложных для подъема, есть и опасные объекты. К примеру, судно «Териберка» с 50-60 тоннами нефтепродуктов на борту.

Проект по очистке Кольского залива рассчитан на восемь лет.

На берегах Кольского залива в Мурманской области расположен Мурманск, его рыбный и торговый порты, а также главная база военного Северного флота. Этот залив — единственный незамерзающий на севере страны из-за теплого течения Гольфстрим.

