Тюменские экологи обследовали ямальские озера с помощью радиоуправляемой яхты

Ученые-экологи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) обследовали пять озер в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) с помощью радиоуправляемой яхты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ Андрея Соромотина.

«В гидрологических исследованиях озер самая трудоемкая часть — это построить профиль дна, это долговременный процесс. Модель яхты оснащена микросхемами дрона, что позволяет с космоснимков оцифровать озеро, координаты вносить в память яхты. Она может в автоматическом режиме плавать по озеру по заданному маршруту и прописывать глубины в память. Далее этот файл уже скачивается, и строится трехмерная модель дна озера с помощью геоинформационных систем», — объяснил механизм Соромотин.

По его словам, экспедиция завершится уже к концу этой недели.

21 августа ученые Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН отправились в экспедицию к озерам на месте воронок газового выброса на полуострове Ямал. 30 июня 2017 года в ямальской тундре произошел выброс метана. На месте этого образовалась воронка.