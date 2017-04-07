Сейсмодатчик проследит за появлением новых воронок в ЯНАО

В поселке Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе появился первый сейсмодатчик для наблюдения за образованием подземных воронок, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент науки и инноваций региона.

Для его установки ученые пробурили скважину глубиной четыре метра и поместили внутрь датчик, при этом регистратор активности находится на поверхности.

«Прибор необходим ученым для отслеживания, изучения и прогнозирования возможных опасных природных явлений в районе промышленного освоения. Датчики будут регистрировать колебания земной поверхности и передавать информацию в МЭЦ "Арктика" и Единую геофизическую службу РАН для дальнейшей обработки и интерпретации», — пояснили представители департамента.

Специалисты также установили жилой модуль для обустройства научно-исследовательского стационара. Там будет осуществляться мониторинг наземных экосистем ямальской тундры.

Планируется, что аналогичные сейсмодатчики появятся на Бованенковском месторождении и в поселке Харасавэй.

В 2014 году вблизи Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения была обнаружена воронка неизвестного происхождения. По мнению специалистов, она возникла в результате природных процессов, подробности которых еще предстоит уточнить. Ученые смогли опуститься на дно воронки в ноябре того же года. Выяснилось, что ее глубина достигает 16 метров.