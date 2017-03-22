Ученые обнаружили на Ямале более 200 озер с газовыми кратерами

Российские ученые за два года нашли на Ямале более 200 озер с кратерами газового выброса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по науке и инновациям ЯНАО.

Сообщается, что ученые Института проблем нефти и газа РАН выявляли озера по аэрокосмическим снимкам и в ходе нескольких экспедиций, организованных в 2014 и 2016 годах российским центром освоения Арктики.

«Во время... наблюдений на ряде озер выявлены признаки дегазации, проявляющиеся в локальных проталинах на ледовом покрове и замутнениях воды. На сегодняшний день при дешифрировании данных аэрокосмических наблюдений в тундре Ямала и Гыдана учеными выявлено несколько тысяч булгунняхов (бугров пучения)», — поделился заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский.

В январе сообщалось, что власти Ямала выделят на научные исследования в Арктике более 63 миллионов рублей. В 2017 году в тундре полуострова установят сеть сейсмодатчиков, которые будут прогнозировать появление новых воронок и выбросов газа.