Тюменские ученые отправились в экспедицию по поиску озер-воронок на Ямале

Ученые Института криосферы Земли Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН отправились в экспедицию к озерам на месте воронок газового выброса на полуострове Ямал (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института криосферы Земли Артем Хомутов.

«При поддержке Межрегионального экспедиционного центра (МЭЦ) "Арктика" и при участии Тюменского отделения РГО (Русское географическое общество) из Салехарда стартовала поездка на полуостров Ямал. Наши основные задачи - мониторинг динамики характеристик озерных котловин на месте обнаруженных в 2014 году воронок газового выброса и мониторинг процессов, связанных с вытаиванием подземных пластовых льдов. Активность этих процессов может быть повышена после аномально жаркого и продолжительного теплого периода 2016 года», — сказал Хомутов

Он добавил, что в настоящее время специалисты также изучают данные дистанционного зондирования Земли. Уже удалось установить значительные отличия воронок в ландшафтных особенностях.

30 июня 2017 года в ямальской тундре произошел выброс метана. На месте этого образовалась воронка.