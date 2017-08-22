69-я параллель
 

Мончегорск Мурманской области настроился на эковолну

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В Мончегорске прошел массовый субботник с элементами состязаний и квеста «Настройся на эковолну». Всего в нем приняли участие 134 жителей города, объединившихся в 35 команд. Совместными усилиями они собрали более 2 тонн мусора, сообщает kn51.ru.

Это мероприятие — часть экомарафона «Понеслось!», организованного «Норникелем». Впервые его организовали в прошлом году в Мончегорске.

В этом году компания начала широкомасштабный экологический марафон, в котором участвует более 300 работников предприятий группы компаний «Норникель» в Москве, на Кольском полуострове и на Таймыре. В общей сложности это 33 команды, 13 из них представляют подразделения Кольской ГМК.

«Цель экомарафона — показать, что компании небезразлично, что происходит в городах присутствия. Мончегорск, Заполярный и Никель — это населенные пункты, где "Норникель" играет значимую роль не только в сфере производства, но и в сфере развития общественной жизни», — заявил kn51.ru депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов.

17 января в городе Никель Мурманской области открыли визит-центр заповедника «Пасвик». Мероприятие стало началом Года экологии в регионе.

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