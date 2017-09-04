«Польский майонез мне совсем не нравится»

Александра из Санкт-Петербурга переехала в польский город Вроцлав, где на улицах встречаются ежи и гномы, а религиозность местных жителей соседствует с представительствами международных технологических компаний. В рамках цикла статей о россиянах, уехавших жить за границу, «Лента.ру» публикует ее наблюдения о жизни в Польше.

Я родилась в Соликамске — это небольшой промышленный город в Пермском крае. Мне хотелось уехать в город побольше, поэтому после школы я поступила в Гуманитарный университет Екатеринбурга. На третьем курсе пошла работать менеджером по персоналу в рекламное агентство. Опыт оказался травмирующим: работники постоянно врали и не выходили на смену. Потом решила заняться интернет-рекламой — ее рынок рос на глазах. Жила и работала в Перми, потом в Москве и Санкт-Петербурге.

Еще в школе мне казалось, что было бы неплохо пару лет пожить где-нибудь за границей для расширения кругозора, но я ничего для этого не предпринимала. Однажды моему парню — он программист — поступило предложение о работе в Польше. Нам обоим понравилась эта идея, ведь из Польши можно каждые выходные ездить в новую страну и побывать везде в Европе.

Получение вида на жительство заняло полгода. Компания оплатила услуги консультанта, который занимался всеми документами, в том числе и моими. У меня нет разрешения на работу в Польше, но я с самого начала была нацелена на удаленную работу. И даже более того — работу на себя. Это проще, чем взять и выучить польский или еще раз получить диплом. Ведь мы здесь всего на три года. Мне стратегически выгоднее продолжать работать в России, пусть и удаленно.

Переезд

Живем во Вроцлаве — у многих известных IT-компаний здесь офисы. Мне очень нравится город: он и большой, и маленький одновременно. В нем сочетается и старая застройка из «пряничных домиков», и современная, и панельная, очень напоминающая советскую. Вроцлавская река Одра не такая широкая, как Нева, но через нее тоже много мостов.

Одра Фото: предоставлено героиней 1 /2

Мы снимаем квартиру в многоэтажном панельном доме. Мой парень ездит на работу на велосипеде или ходит пешком: 15 минут — и ты на месте. Это огромный плюс. В Питере очень много времени уходило на дорогу. Еще здесь теплее, хотя, как и в Петербурге, по осени часто идут дожди.

Он ходит на курсы польского от компании, поэтому говорит и понимает язык гораздо лучше меня. Но он и на работе каждый день общается с поляками.

Я же после приезда выучила числительные и так называемую этикетную часть: «здравствуйте», «пожалуйста», «извините». Само собой, в первый месяц запомнила названия продуктов питания и стала понимать банальные вопросы продавцов типа «нужен ли вам пакет», «платите наличными или картой». А вот чтение мне давалось тяжело. Просто не понимала, как можно произнести, например, слово myjnia. Зато сейчас могу свободно переключать в голове чтение английского и польского текста.

Понимание пришло быстрее, чем навык выражения своих мыслей. Впрочем, в этой области у меня пока посредственные результаты. Хочу этой осенью, пусть не для работы, а для личного развития, пойти на курсы польского. Это надо было сделать в самом начале, но тогда банально не было денег — много трат в связи с переездом.

Велодорожки в центре Вроцлава Фото: предоставлено героиней 1 /2

Польский быт

Неделю назад вернулись из отпуска в России и заметили, что в Польше продукты дешевле. Например, молоко в РФ — 50-60 рублей, а здесь — 1,8—2,4 злотых, то есть в среднем 33 рубля за литр. Другое дело, что я совсем разочаровалась во всех помидорах, кроме кубанских. Теперь точно знаю, каким должен быть вкус у помидоров, и тут таких нет. Покупали на пробу все сорта, которые есть в магазине, и ни один не прошел мою вкусовую проверку.

В Польше совсем нет привычных сухариков — снеков с разными вкусами. В суп они добавляют какие-то шарики из теста, но это совсем другое. И польский майонез мне совсем не нравится, я просто не могу его есть, слишком много уксуса. В России же — огромный выбор. В остальном нас все устраивает — и качество, и цены.

Польская кухня очень вкусная. После приезда мы целую неделю ходили в столовую — наедались. Больше всего я люблю их капустный салат, который ну никак не могу повторить. Цены в общепите очень разные. У нас есть любимая студенческая столовая — обед за 14 злотых (230 рублей), в который входит суп, второе, салат и компот. Порции обычно больше того, что мы в силах съесть, поэтому заранее берем контейнеры, чтобы забрать остатки.

Фото: предоставлено героиней 1 /2

Мы пользуемся частной клиникой, у которой множество офисов по всей Польше, — в ней у многих IT-специалистов страховой пакет. Если совсем плохо с польским языком, врача можно выбрать со знанием английского. Я обращалась к терапевту и гинекологу. По женской части удивило, что не берут анализы. Обычно в России всегда делают какой-то простой анализ на профилактическом осмотре.

Во Вроцлаве есть общественный транспорт — трамваи и автобусы. Трамваи очень классные, комфортные. Но иногда сходят с рельс — мы видели такое, это пугает. Цена билета — 3 злотых (50 рублей). Это довольно дорого для небольшого города, но в Варшаве еще дороже. Так что мы сразу купили велосипеды и везде, даже в путешествиях, ездим на них. Общественный транспорт — в исключительных случаях. Когда нужно много ездить, покупаю билет на целый день за 11 злотых (180 рублей).

Коммунальные платежи довольные высокие по сравнению с Россией. Само собой, газ здесь дороже. Если не ошибаюсь, в два раза.

Ежи и гномики

В любой стране есть мелочи, к которым нужно привыкнуть, но скоро они становятся обыденностью. Например, счет этажей в Польше начинается с нулевого, а не с первого этажа. В трамвае билетик обязательно нужно прокомпостировать, чтобы автомат поставил на нем дату и время. Если забудешь — штраф за безбилетный проезд. Про контролеров много слышала, но ни разу не встречала.

Я о Польше почти ничего не знала, поэтому и ожиданий особых не было. Хотелось посетить старинные замки. Конечно, мы планировали путешествовать, и в этом году занимаемся этим особенно активно. Сначала ездили автобусной компанией PolskiBus, потом купили машину, и нам открылось еще больше возможностей. Машина — это приятный сюрприз. Оказалось, что в Польше автомобили практически вдвое дешевле, чем в России, так как нет пошлины. Правда, топливо стоит почти в два раза больше.

Фото: предоставлено героиней 1 /2

На улицах Вроцлава часто встречаются небольшие бронзовые гномики. Они известны, любимы и считаются изюминкой города. Их количество постоянно растет. Иногда своего гномика у входа заводят магазины вроде Ikea, но в основном они встречаются в центре. Зимой их даже одевают в кофточки и шарфики. Для туристов выпускают карты-путеводители, где объясняется, как их найти.

В Польше считается нормальным заключать договор с интернет-провайдером минимум на год. Если на два, то дешевле. В договоре будет прописано обязательство оплачивать услуги в течение этого периода. Откажешься — штраф и судебное разбирательство, даже если причина в том, что не устраивает качество услуг. Это нам не понравилось, и мы нашли интернет от сотового оператора. Покупаешь пакеты по 10 Гб — сколько израсходуешь, столько и платишь.

Раньше я никогда не встречала ежиков в городе! А тут уже три или четыре раза. Один раз даже решили отнести его в лесок, так как не раз видели сбитых ежей на дороге. В парке очень много белок — поляки называют их «вивюрки». Иногда прихожу просто понаблюдать.

А в Варшаве видели лисицу. И с месяц назад утром ждали автобус в аэропорт, а через дорогу снова сидела лисичка! По глазам видно было — дикая и голодная. Я еще вспомнила о возможном бешенстве и очень испугалась. Так что с этим явлением природы я больше не хочу пересекаться.

Фото: предоставлено героиней 1 /3

Другая страна

Было шоком, что в Польше люди живут в другом информационном пространстве. У них другие новости и другие взгляды на происходящее в мире. То, что для нас очевидно, для них под сомнением.

Два раза обокрали велосипед. Первый раз я поехала в магазин тканей, он не в самом людном месте находится. Украли седло. После мы стали или брать их с собой, или пристегивать на цепь, что меня, честно говоря, коробит. Второй раз совсем недавно — прямо в подъезде перекусили цепь и унесли дорогой фирменный переключатель скоростей. Очень обидно, прямо из-под носа.

Мы заметили, что по воскресеньям поляки ходят в церковь. Нам показалось это милым, ведь они там общаются, знакомятся — и стар, и млад. Еще бывают концерты благотворительные, которые устраивают в церкви.

Не так давно в Польше обсуждали тему запрета абортов. Я видела наружную рекламу об этом — что-то ужасающее, как на пачках сигарет. Это очень сложный вопрос: нельзя однозначно запретить, ведь бывают разные ситуации. Хотя лично мне не хотелось бы такое пережить и вообще оказаться в ситуации, когда принимаешь такое решение. Меня больше волнует вопрос родов. Здесь или в России? И я пока на него не ответила.