Бизнес
 
Последние новости
Коалиция США опровергла эвакуацию командиров ИГ вертолетами
МИД Венгрии назвал позорным принятый Радой закон об украинизации образования
Министерство культуры передумало взыскивать ущерб по «делу реставраторов»
Съевшего пирог во время матча 125-килограммового вратаря оштрафовали
«Пролетая над гнездом кукушки» обзаведется приквелом
Кадыров отправил сенатора Сабсаби в лагерь беженцев у границы с Мьянмой
Twitter заставят проверить всех россиян
Популярные новости
Коалиция США опровергла эвакуацию командиров ИГ вертолетами
Определен произведенный на Россию эффект солнечной вспышки
Названы катастрофические последствия произошедшей солнечной вспышки
Кадыров отправил сенатора Сабсаби в лагерь беженцев у границы с Мьянмой
Мэра города засудили за репост снимка полуголой подчиненной в леопардовом белье
Twitter заставят проверить всех россиян
Китайский миллиардер предложил Путину переименовать Дальний Восток
Партнерский материал

Путеводная линия для грузовиков

Новый навигатор для водителей большегрузов ускорит развитие рынка грузоперевозок

Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: предоставлено пресс-службой компании «Деловые Линии»

Навигационные программы, которые используются сейчас водителями, в большинстве своем не учитывают специфику грузового транспорта. При прокладывании маршрута для грузовика нужно знать множество параметров, например высоту моста или ширину проезда. В любом другом случае есть риск заехать в тупик.

Навигаторы, так сильно облегчившие жизнь водителей легковых автомобилей, теперь появились и на рынке большегрузного транспорта. Специальная программа для грузовиков — одна из новинок, представленных на международной выставке ComTrans-2017.

Представленные на рынке навигаторы строят маршрут, ориентируясь на нужды легковых автомобилей, но для построения маршрута дальнобойщика на многотонной фуре требуется значительно больше параметров. Так, может оказаться, что путь проложен по трассе, на которую не допускаются тяжелые автомобили, или что дорогу преграждает низкий мост, проехать под которым грузовик физически не может. Спрос на специальные навигаторы со стороны водителей грузовиков уже давно сложился, но компании-производители и поставщики GPS-навигаторов отвечали, что проблемы в отсутствии актуальных данных по ограничениям для грузовых ТС.

Теперь же навигатор, созданный специально для грузовиков, представила на выставке компания BIA Technologies, это совместная разработка транспортной компании ГК «Деловые Линии и системного интегратора».

Навигатор будет показывать не только специальные дорожные знаки, ограничения по весу и габаритам, но и данные по платным участкам, участкам, закрытым на ремонт или просушку. Актуальность данной информации будет физически проверяться специальной службой.

«Эти данные уже есть у "Деловых Линий", поэтому компании и решили использовать их для создания навигатора», — объяснял на выставке руководитель по инновационным продуктам BIA-Technologies Антон Рудашевский.

Мобильное приложение смогут установить все водители, функционал планируется достаточно широкий: например возможно будет установить ограничение по режиму труда и отдыха, и приложение будет напоминать водителю, что пора спать.

При построении маршрута используется более 30 параметров: особенности машины, особенности прицепа и текущей ситуации на дорогах. Учитывается даже, находится ли грузовик в собственности или, например, в лизинге. В основе математической модели построения маршрута лежит экспертиза, реальные данные по себестоимости и опыт «Деловых Линий». Напомним, что компания была основана Александром Богатиковым в 2001 году, и с тех пор ее специалисты накопили огромный объем информации.

Приложение уже тестируют на некоторых маршрутах «Деловых Линий». «Навигатор — это эффективный инструмент, который позволяет рассчитать и оптимизировать маршрут. Оператор может спланировать время прибытия в точку погрузки, транзита или выгрузки. Зная плановый маршрут и отслеживая фактический, возможно спрогнозировать опоздание, оценить уровень подготовки водителя и многие другие параметры», — подчеркнули в пресс-службе транспортно-логистической компании.

Скорость, пунктуальность, надежность, а также рыночная стоимость услуг, профессиональные водители и, конечно же, использование новых высокотехнологичный решений — это важные пункты в современном мире, комментирует аналитик «АЛОР БРОКЕР» Сергей Королев. Поэтому применение специального навигатора для грузоперевозок на дальние расстояния необходимо, ведь программа позволяет экономить время поездки, затраты на штрафы, а также помогает рассчитать максимально удобный и безопасный маршрут для тяжеловоза, считает Королев.

Навигаторы для легковых автомобилей стали ключевым инструментом в развитии рынка такси — автоматизация построения маршрута сняла ограничения на специалистов-водителей, расчет времени прибытия позволил пассажирам лучше планировать поездки, система распределения заказов сделала подачу такси практически мгновенной, рассуждает Королев, можно предположить, что новый навигатор для грузовиков совершит качественную революцию в грузоперевозках — сделает их более доступными и быстрыми.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Бизнес00:0231 августа

По самые помидоры

Российскую экономику не спасут даже овощи
16:49Сегодня

Глава РЖД назвал сроки начала движения поездов в обход Украины

21:33 4 сентября

«МегаФон» опроверг информацию об отставке гендиректора компании Солдатенкова

18:28Сегодня

Авиакомпания Ryanair изменила правила провоза ручной клади

Бизнес13:04Сегодня
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.

«Хочется подмешивать души»

Владелец крафтового бара о мечтах и безденежье
12:36Сегодня

Поставщики и ритейл оценили работу по новым правилам

19:0131 августа

«Газпром» проложил 220 километров «Турецкого потока»

16:33Сегодня

Малый и средний бизнес получил почти 60 миллиардов рублей по льготным кредитам

Бизнес13:47 6 сентября

Философия пространства

АИЖК представило на ВЭФ-2017 концепцию развития Владивостокского округа
08:02Сегодня

Соколов пожаловался на нехватку денег для региональных авиаперевозок

16:3431 августа

АИЖК разработает стратегию развития города Свободный

08:33Сегодня

Россия заработала 15 миллиардов долларов на экспорте транспортных услуг

Россия
Салам, шайтаны!
Кто настоящие враги Рамзана Кадырова
Почувствуй в себе тигра
Путина попросили помочь с Северной Кореей и переименовать Дальний Восток
Военный суд наказал случайно сжегшего БТР солдата
Военнослужащий погиб на танковых стрельбах в Ленобласти
Остров проклятых
Отчаявшиеся наркоманы ищут спасения в ивановской глуши
Свыше 100 жалоб поступило в Мособлизбирком с начала избирательной кампании
Маршировавший с голыми путанами Рыжий Тарзан пожертвует Трампу 14,88 рубля
Все материалы
Мир
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Коалиция США опровергла эвакуацию командиров ИГ вертолетами
В Финляндии начали защищаться от российских гибридных угроз
Сербская смерть
Балканские деревни превращаются в кладбища
Новая. Холодная. Твоя.
Противостояние США и России перерастает в неявную войну
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиБезумный Михо
Почему приезда Саакашвили боится вся Украина
В Киеве участники «Бляхомайдана» устроили потасовку со спецназом у здания Рады
МИД Венгрии назвал позорным принятый Радой закон об украинизации образования
Порошенко допустил возможность проведения в стране референдума о членстве в НАТО
Сын конструктора авианосцев Бабича опроверг переезд отца с Украины в Китай
Киев признал невозможность «отбить Крым у России силой»
Додон пообещал наказать молдавских военных за участие в учениях на Украине
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
Пенсии в 2017 году вырастут на 4,5 процента
Золотовалютные резервы России выросли до максимума с октября 2014 года
Набиуллина рассказала о планах по снижению ключевой ставки
Порошенко призвал Раду одобрить реформы МВФ
Доходы России от экспорта нефти подскочили на 35 процентов
Альфа-банк и KEXIM поддержат развитие российско-корейской торговли
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Владелец крафтового бара о мечтах и безденежье
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
Глава РЖД назвал сроки начала движения поездов в обход Украины
Авиакомпания Ryanair изменила правила провоза ручной клади
Поставщики и ритейл оценили работу по новым правилам
Малый и средний бизнес получил почти 60 миллиардов рублей по льготным кредитам
Все материалы
Силовые структуры
Больно надо
Почему органы россиян не пользуются спросом на черном рынке
Типа смешные легавые
Чем заканчиваются нелепые попытки силовиков пошутить над законом
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Водитель Улюкаева рассказал о корзинке с колбасой и тяжелом портфеле
Следствие попросит арестовать пнувшую ребенка в Петербурге женщину
Захвативший отделение Ситибанка Петросян получил 12 лет лишения свободы
Улюкаев посоветовал «бояться данайцев, колбаски приносящих»
Все материалы
Наука и техника
Стив ДжобсСмерть неверным
Зачем Apple уничтожает привычные технологии
Живые кучи
Раскрыт внешний вид инопланетян
Пир во время войны
Неизвестные фотографии Второй мировой
Работу новой российской системы ПВО показали на видео
SpaceX запустила для Пентагона секретный корабль-убийцу
Инженер внедрил в iPhone 7 разъем для наушников
Район взрыва водородной бомбы КНДР показали на снимках
Все материалы
Спорт
Лионель МессиМиллионель
Продав Неймара за миллионы, «Барселона» рискует отдать Месси бесплатно
Укусивший российского бойца за ухо бразилец захотел реванш
Карякин вылетел с Кубка мира по шахматам
Австралийский регбист получил 10-летнюю дисквалификацию за удар судьи
«Манчестер Юнайтед» презентовал капитанскую повязку в цветах ЛГБТ
Вильнев назвал национальность Квята причиной его нахождения в «Формуле-1»
Российские баскетболисты обыграли британцев на ЧЕ
Все материалы
Культура
А не то я кого-нибудь съем
Портрет каннибала и приветы из Конго и библиотеки: документальное кино в Венеции
Питер Хег«Мои лучшие идеи возникают, когда я хожу в туалет»
Питер Хёг о перевоплощении в женщину, воровстве и медитациях
Понять и простить
Как посмотреть все 18 серий нового «Твин Пикса» и сохранить рассудок
Деятели культуры поздравили Серебренникова с днем рождения песней Цоя
«Пролетая над гнездом кукушки» обзаведется приквелом
Лидер религиозных фанатиков из «Игры престолов» сыграет Папу Франциска
Сета Рогена из «SuperПерцев» обвинили в подготовке революции в Северной Корее
Все материалы
Интернет и СМИ
Гуляй, рука
Что заставило короля порно распрощаться с Brazzers и PornHub
Авторы рекламы про смеси, соли и грибы оказались кулинарами
Журналист поборолся с ураганом в прямом эфире
Мэра города засудили за репост снимка полуголой подчиненной в леопардовом белье
Трансгендер пообещал «сногсшибательный секс» за оплату операции по смене пола
Facebook нашел российский след в политической рекламе для американцев
Тысячи россиян оказались жертвами криптовалютного вируса
Все материалы
Ценности
В гробу видали
На похоронах можно выглядеть краше покойника
Плыви как Абрамович
Российские миллиардеры отправятся за новыми яхтами в Монако
78-летний японец вручную сшил школьные ранцы из 150 деталей
Автор обложек альбомов Metallica создал кеды для Supreme х Vans
Немцы уговорили 56-летнюю Джулианну Мур раздеться для рекламы бюстгальтеров
Раскрыта использованная в новом Bentley Continental GT авиационная технология
Российским патриотам предложили норковые iPhone 8
Все материалы
Путешествия
Станислав наблюдает за затмениемСолнечный угар
Зачем украинский пенсионер бросил все и уехал в США
Названо лучшее время для путешествий в бархатный сезон
Россиянка в Абхазии решила искупаться во время шторма и утонула
Путешественники проплыли шесть тысяч километров по России на надувном катамаране
Участники ВЭФ стали втрое реже летать бизнес-классом
Российского туриста в Тбилиси избили трое мужчин
Новый российский лоукостер начал продажу билетов
Все материалы
Из жизни
Греби отсюда
7 странных способов дойти до точки
Деды надевали
Пожилые красавцы готовы дать фору молодым
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
Канадец сделал из накопившихся за девять лет ежедневных селфи видео к свадьбе
Швейцарская компания изобрела новый тип шоколада
Глава Virgin Group спрятался от урагана «Ирма» в винный погреб
Китайский учитель избил 20 школьников за незнание классической поэзии
Все материалы
Неформат
Длительный тест Mercedes-AMG GLA 45: пора прощаться (и считать расходы)
Самые популярные машины в кино
Автомобили, у которых было больше ролей, чем у Роберта Де Ниро
Самые быстрые газонокосилка и туалет
На каких предметах ставят самые неожиданные рекорды скорости
Тест: когда в нашей жизни появились спидкамеры и ОСАГО
Угадай, в каком году в России начали травить штрафами и камерами
Названы цвета и двигатели универсала Lada Vesta
UAZ Patriot подключили к интернету
На классический Jaguar E-Type установили фонари и фары от Nissan 370Z
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы