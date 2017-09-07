Путеводная линия для грузовиков

Навигационные программы, которые используются сейчас водителями, в большинстве своем не учитывают специфику грузового транспорта. При прокладывании маршрута для грузовика нужно знать множество параметров, например высоту моста или ширину проезда. В любом другом случае есть риск заехать в тупик.

Навигаторы, так сильно облегчившие жизнь водителей легковых автомобилей, теперь появились и на рынке большегрузного транспорта. Специальная программа для грузовиков — одна из новинок, представленных на международной выставке ComTrans-2017.

Представленные на рынке навигаторы строят маршрут, ориентируясь на нужды легковых автомобилей, но для построения маршрута дальнобойщика на многотонной фуре требуется значительно больше параметров. Так, может оказаться, что путь проложен по трассе, на которую не допускаются тяжелые автомобили, или что дорогу преграждает низкий мост, проехать под которым грузовик физически не может. Спрос на специальные навигаторы со стороны водителей грузовиков уже давно сложился, но компании-производители и поставщики GPS-навигаторов отвечали, что проблемы в отсутствии актуальных данных по ограничениям для грузовых ТС.

Теперь же навигатор, созданный специально для грузовиков, представила на выставке компания BIA Technologies, это совместная разработка транспортной компании ГК «Деловые Линии и системного интегратора».

Навигатор будет показывать не только специальные дорожные знаки, ограничения по весу и габаритам, но и данные по платным участкам, участкам, закрытым на ремонт или просушку. Актуальность данной информации будет физически проверяться специальной службой.

«Эти данные уже есть у "Деловых Линий", поэтому компании и решили использовать их для создания навигатора», — объяснял на выставке руководитель по инновационным продуктам BIA-Technologies Антон Рудашевский.

Мобильное приложение смогут установить все водители, функционал планируется достаточно широкий: например возможно будет установить ограничение по режиму труда и отдыха, и приложение будет напоминать водителю, что пора спать.

При построении маршрута используется более 30 параметров: особенности машины, особенности прицепа и текущей ситуации на дорогах. Учитывается даже, находится ли грузовик в собственности или, например, в лизинге. В основе математической модели построения маршрута лежит экспертиза, реальные данные по себестоимости и опыт «Деловых Линий». Напомним, что компания была основана Александром Богатиковым в 2001 году, и с тех пор ее специалисты накопили огромный объем информации.

Приложение уже тестируют на некоторых маршрутах «Деловых Линий». «Навигатор — это эффективный инструмент, который позволяет рассчитать и оптимизировать маршрут. Оператор может спланировать время прибытия в точку погрузки, транзита или выгрузки. Зная плановый маршрут и отслеживая фактический, возможно спрогнозировать опоздание, оценить уровень подготовки водителя и многие другие параметры», — подчеркнули в пресс-службе транспортно-логистической компании.

Скорость, пунктуальность, надежность, а также рыночная стоимость услуг, профессиональные водители и, конечно же, использование новых высокотехнологичный решений — это важные пункты в современном мире, комментирует аналитик «АЛОР БРОКЕР» Сергей Королев. Поэтому применение специального навигатора для грузоперевозок на дальние расстояния необходимо, ведь программа позволяет экономить время поездки, затраты на штрафы, а также помогает рассчитать максимально удобный и безопасный маршрут для тяжеловоза, считает Королев.

Навигаторы для легковых автомобилей стали ключевым инструментом в развитии рынка такси — автоматизация построения маршрута сняла ограничения на специалистов-водителей, расчет времени прибытия позволил пассажирам лучше планировать поездки, система распределения заказов сделала подачу такси практически мгновенной, рассуждает Королев, можно предположить, что новый навигатор для грузовиков совершит качественную революцию в грузоперевозках — сделает их более доступными и быстрыми.

