Рижский отрыв

Массовая акция «В сентябре не пьем» проходит в эти дни в Эстонии. Республиканский Институт здоровья бьет тревогу: нация спивается! Правительство повышает акцизы на алкоголь, но население быстро нашло выход: алкотуристы толпами устремились в соседнюю Латвию, где спиртное значительно дешевле, выпивку с полок тамошних магазинов приезжие сметают чуть ли не подчистую. «Лента.ру» выяснила, почему именно Рига так привлекает пьющих прибалтов.

Какой эстонец не любит выпить!

Кампания за трезвость родилась не на пустом месте. В 2016-м среднестатистический житель Эстонии купил 50 литров пива, 10 литров водки, 7 литров «лонг-дринка», 6 литров вина и 5 литров прочих крепких напитков. По данным национального Института здоровья, не менее 75 процентов мужчин и 40 процентов эстонских женщин время от времени серьезно напиваются. При этом каждый третий мужчина в Эстонии «набирается» по меньшей мере раз в неделю.

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Показательный скандал произошел в октябре прошлого года, когда выяснилось, что тяжелым алкоголизмом страдает 161 из 327 военнослужащих элитного скаутского батальона Сил обороны Эстонии (разведчики). «Военные Сил обороны Эстонии оказались в центре внимания из-за грустных событий, в которых имел место алкоголь и его употребление. Примеры тому — использование оружия во время праздников и два самоубийства», — сетовал боец скаутского батальона Танель Раттисте.

Объем потребления горячительных напитков в Эстонии не снижается даже при том, что цены на них за последнее время значительно выросли. Многие жители страны, в том числе военные, занимаются контрабандой алкоголя. В декабре 2016-го после таможенной проверки на ошвартовавшемся в Таллине тральщике Sakala в отставку пришлось подать главе эстонских ВМС капитану Стену Сепперу. Проверяющие нашли на борту вернувшегося из Риги корабля, входившего в противоминную группу НАТО, 56 ящиков сигарет, около тысячи литров крепкого и немного слабого алкоголя, причем все без акцизных марок.

В 2016 году жители Эстонии купили на одного человека в среднем по 50 литров пива Фото: rus.postimees.ee

Дороговизна алкоголя в Эстонии привела к тому, что центром прибалтийского «алкотуризма» стала Латвия. По сравнению с 2016 годом число эстонцев, предпочитающих покупать там алкоголь, увеличилось почти вдвое. Репортер эстонской телепрограммы «Актуальная камера» сообщает: «На границе Латвии и Эстонии в здании, где раньше располагался латышский погранпункт, теперь процветает бизнес. Алкоголь здесь можно купить уже с восьми утра. Цены почти на треть, а на некоторые марки даже вдвое дешевле. Вот и приезжает народ на границу Латвии, чтобы затовариться горячительным…»

Мальчишник в Риге

Многие эстонцы уже получили в латвийских магазинах скидочные карты. В одной лишь латвийской Валке для приезжих построили шесть крупных алкошопов. «Для города с десятью тысячами жителей это ужас какой-то. Они берут не по одной-две бутылке, а тачками вывозят», — жалуется местная жительница. Ей вторит журналист газеты «Северная Латвия» Инга Карпова: «На границе, где построили магазины Super Alko, сейчас настоящий бум. Сначала эстонцы, а теперь финны и шведы едут к нам даже на автобусах. Водку, вино и пиво берут целым ящиками, забивают багажники и уезжают. Местные шутят: вот так эстонцы заправляются».

Финны еще недавно предпочитали закупаться в Эстонии, но теперь очевидцы так описывают возвращение финских алкотуристов из Латвии: «Из кораблей, причаливших на пристань финской столицы, вываливаются целые толпы. Многие даже идти сами не в состоянии, их поддерживают чуть более трезвые друзья. Запах перегара стоит такой, что тянет закусить. Каждый пассажир тащит за собой сумку на колесиках, откуда доносится бутылочный звон».

Больше всего «подвигов» в Латвии совершают выпившие британцы Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстонский новостной портал Postimees приводит беседу с финном Аско, который регулярно ездит за водкой «Viru Valge», которая в Финляндии стоит десять евро, а в Латвии — чуть больше пяти евро. Схожая по качеству финская Kosenkorva стоит на родине Аско почти 14 евро. Таким образом, разница в цене за одну бутылку достигает почти десяти евро. Упаковка пива, по словам Аско, в Финляндии стоит в среднем 24 евро. А в Латвии то же количество он купит за десять евро. За выгодным шопингом тянутся и жители Литвы, где недавно тоже повысился акциз на выпивку и к тому же запретили продажи спиртного на автозаправочных станциях. Сюда едут и британцы, для которых долгое путешествие — ничто по сравнению с дешевизной латвийской. В последнее время именно Ригу выбирают молодые британцы для проведения своих мальчишников.

Пьяные без штанов

Местные бизнесмены довольны: приток охочих до выпивки иностранцев обеспечивает им неплохой доход. «Да, конечно, это своеобразный маленький Лас-Вегас, но и польза от этого есть. Инфраструктура развивается, другие магазины тоже имеют прибыль. У малого бизнеса появились перспективы. Шведы и финны сюда с большими деньгами приезжают, я тут свой хостел открыл», — хвалится предприниматель из Валки. Мэр города Вентса Армандс Крауклис многозначительно добавляет: «Можно осуждать алкогольный туризм и обвинять государство в спаивании населения. А можно посмотреть на эту ситуацию с точки зрения возможностей».

Но есть и темная сторона алкогольной туриндустрии — неподобающее, мягко говоря, поведение некоторых гостей. Латыши давно выстроили свой рейтинг: самыми буйными считаются британцы, в то время как финны и эстонцы, в силу северного темперамента, считаются более сдержанными. Новостная программа латвийского канала LNT посвятила репортаж «горячим британским парням», приезжающим в Ригу на мальчишники. «Холостяцкая вечеринка удается, если есть много алкоголя и много женщин», — бравирует молодой британец Джон.

Участники этих вечеринок ни в чем себя не ограничивают. «Они, к примеру, заключают пари, кто быстрее добежит от одного дома до другого, спустив штаны. Главное — не упасть со спущенными штанами, что удается немногим. Для кого-то это действительно забавное зрелище, но далеко не всем приятно видеть мужчину, бегущего без штанов по вечерней улице», — жалуется сотрудник Рижской муниципальной полиции Оскар Кокневич.

Из-за перевозки алкоголя в отставку пришлось подать главе эстонских ВМС капитану Стену Сепперу Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Бывали случаи, когда нас вызывали в гостиницы, где были разрушены номера. Туристы делают это как в помещениях, так и снаружи: вырывают цветы из горшков, разбивают их, рвут флаги», — делится своим опытом полицейский Александр Валевко. Дебоширов на останавливают даже штрафы за хулиганство от 70 до 500 евро. «Они только переживают, что материалы об этих правонарушениях будут отосланы по месту их жительства. У некоторых там престижная работа, и они боятся, что об этом может узнать их работодатель», — сухо констатирует Кокневич.

«Они слишком много пьют, задираются, кричат, часто происходят драки, — рассказывает житель Риги Никита. — Полиция не в состоянии все это контролировать». Валевко полагает, что это происходит из-за того, что местные порой стремятся нажиться на иностранцах: «Девочки, гуляющие парочками по Старой Риге, заманивают, например, иностранных туристов в клубы, где заказывают выпивку, за которую приходиться платить гостям. Конечно, они заказывают не самые дешевые напитки». Иностранцы жалуются, что в такси их надувают, завышая цену. В барах в меню на латышском и на русском языках цены ниже, нежели в меню на английском, которые дают иностранцам. Эта несправедливость их сильно обижает.

Возможно, желание как-то компенсировать нанесенные обиды и заставляет иностранцев крушить вазоны и бегать по Риге без штанов. Туристы вообще не самый дисциплинированный народ, а алкотуристы — тем более. Впрочем, сами латвийцы относятся к неудобствам, причиняемым заезжими пьяницами, философски: в конце концов, финансовая выгода от их визитов перевешивает все остальное.