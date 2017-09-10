Бывший СССР
 
Последние новости
Боевую машину поддержки танков «Терминатор» испытали в Сирии
Украинец Усик нокаутировал немца Хука
Киев пообещал России «немало неожиданностей» к Генассамблее ООН
В России начались выборы
Советский фильм получил награду в Венеции
Минобороны России заявило о самой значимой победе в Сирии за три года
Сын артиста театра имени Станиславского выпал из окна
Популярные новости
Боевую машину поддержки танков «Терминатор» испытали в Сирии
Киев пообещал России «немало неожиданностей» к Генассамблее ООН
Украинец Усик нокаутировал немца Хука
Латынина покинула Россию
Советский фильм получил награду в Венеции
Минобороны России заявило о самой значимой победе в Сирии за три года
Путин поручил рассмотреть вопрос о введении утилизационного сбора на обувь

Рижский отрыв

Латвию штурмуют любители выпить и побегать без штанов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: NIPA / AP

Массовая акция «В сентябре не пьем» проходит в эти дни в Эстонии. Республиканский Институт здоровья бьет тревогу: нация спивается! Правительство повышает акцизы на алкоголь, но население быстро нашло выход: алкотуристы толпами устремились в соседнюю Латвию, где спиртное значительно дешевле, выпивку с полок тамошних магазинов приезжие сметают чуть ли не подчистую. «Лента.ру» выяснила, почему именно Рига так привлекает пьющих прибалтов.

Какой эстонец не любит выпить!

Кампания за трезвость родилась не на пустом месте. В 2016-м среднестатистический житель Эстонии купил 50 литров пива, 10 литров водки, 7 литров «лонг-дринка», 6 литров вина и 5 литров прочих крепких напитков. По данным национального Института здоровья, не менее 75 процентов мужчин и 40 процентов эстонских женщин время от времени серьезно напиваются. При этом каждый третий мужчина в Эстонии «набирается» по меньшей мере раз в неделю.

Показательный скандал произошел в октябре прошлого года, когда выяснилось, что тяжелым алкоголизмом страдает 161 из 327 военнослужащих элитного скаутского батальона Сил обороны Эстонии (разведчики). «Военные Сил обороны Эстонии оказались в центре внимания из-за грустных событий, в которых имел место алкоголь и его употребление. Примеры тому — использование оружия во время праздников и два самоубийства», — сетовал боец скаутского батальона Танель Раттисте.

Объем потребления горячительных напитков в Эстонии не снижается даже при том, что цены на них за последнее время значительно выросли. Многие жители страны, в том числе военные, занимаются контрабандой алкоголя. В декабре 2016-го после таможенной проверки на ошвартовавшемся в Таллине тральщике Sakala в отставку пришлось подать главе эстонских ВМС капитану Стену Сепперу. Проверяющие нашли на борту вернувшегося из Риги корабля, входившего в противоминную группу НАТО, 56 ящиков сигарет, около тысячи литров крепкого и немного слабого алкоголя, причем все без акцизных марок.

Дороговизна алкоголя в Эстонии привела к тому, что центром прибалтийского «алкотуризма» стала Латвия. По сравнению с 2016 годом число эстонцев, предпочитающих покупать там алкоголь, увеличилось почти вдвое. Репортер эстонской телепрограммы «Актуальная камера» сообщает: «На границе Латвии и Эстонии в здании, где раньше располагался латышский погранпункт, теперь процветает бизнес. Алкоголь здесь можно купить уже с восьми утра. Цены почти на треть, а на некоторые марки даже вдвое дешевле. Вот и приезжает народ на границу Латвии, чтобы затовариться горячительным…»

Мальчишник в Риге

Многие эстонцы уже получили в латвийских магазинах скидочные карты. В одной лишь латвийской Валке для приезжих построили шесть крупных алкошопов. «Для города с десятью тысячами жителей это ужас какой-то. Они берут не по одной-две бутылке, а тачками вывозят», — жалуется местная жительница. Ей вторит журналист газеты «Северная Латвия» Инга Карпова: «На границе, где построили магазины Super Alko, сейчас настоящий бум. Сначала эстонцы, а теперь финны и шведы едут к нам даже на автобусах. Водку, вино и пиво берут целым ящиками, забивают багажники и уезжают. Местные шутят: вот так эстонцы заправляются».

Финны еще недавно предпочитали закупаться в Эстонии, но теперь очевидцы так описывают возвращение финских алкотуристов из Латвии: «Из кораблей, причаливших на пристань финской столицы, вываливаются целые толпы. Многие даже идти сами не в состоянии, их поддерживают чуть более трезвые друзья. Запах перегара стоит такой, что тянет закусить. Каждый пассажир тащит за собой сумку на колесиках, откуда доносится бутылочный звон».

Эстонский новостной портал Postimees приводит беседу с финном Аско, который регулярно ездит за водкой «Viru Valge», которая в Финляндии стоит десять евро, а в Латвии — чуть больше пяти евро. Схожая по качеству финская Kosenkorva стоит на родине Аско почти 14 евро. Таким образом, разница в цене за одну бутылку достигает почти десяти евро. Упаковка пива, по словам Аско, в Финляндии стоит в среднем 24 евро. А в Латвии то же количество он купит за десять евро. За выгодным шопингом тянутся и жители Литвы, где недавно тоже повысился акциз на выпивку и к тому же запретили продажи спиртного на автозаправочных станциях. Сюда едут и британцы, для которых долгое путешествие — ничто по сравнению с дешевизной латвийской. В последнее время именно Ригу выбирают молодые британцы для проведения своих мальчишников.

Пьяные без штанов

Местные бизнесмены довольны: приток охочих до выпивки иностранцев обеспечивает им неплохой доход. «Да, конечно, это своеобразный маленький Лас-Вегас, но и польза от этого есть. Инфраструктура развивается, другие магазины тоже имеют прибыль. У малого бизнеса появились перспективы. Шведы и финны сюда с большими деньгами приезжают, я тут свой хостел открыл», — хвалится предприниматель из Валки. Мэр города Вентса Армандс Крауклис многозначительно добавляет: «Можно осуждать алкогольный туризм и обвинять государство в спаивании населения. А можно посмотреть на эту ситуацию с точки зрения возможностей».

Но есть и темная сторона алкогольной туриндустрии — неподобающее, мягко говоря, поведение некоторых гостей. Латыши давно выстроили свой рейтинг: самыми буйными считаются британцы, в то время как финны и эстонцы, в силу северного темперамента, считаются более сдержанными. Новостная программа латвийского канала LNT посвятила репортаж «горячим британским парням», приезжающим в Ригу на мальчишники. «Холостяцкая вечеринка удается, если есть много алкоголя и много женщин», — бравирует молодой британец Джон.

Участники этих вечеринок ни в чем себя не ограничивают. «Они, к примеру, заключают пари, кто быстрее добежит от одного дома до другого, спустив штаны. Главное — не упасть со спущенными штанами, что удается немногим. Для кого-то это действительно забавное зрелище, но далеко не всем приятно видеть мужчину, бегущего без штанов по вечерней улице», — жалуется сотрудник Рижской муниципальной полиции Оскар Кокневич.

«Бывали случаи, когда нас вызывали в гостиницы, где были разрушены номера. Туристы делают это как в помещениях, так и снаружи: вырывают цветы из горшков, разбивают их, рвут флаги», — делится своим опытом полицейский Александр Валевко. Дебоширов на останавливают даже штрафы за хулиганство от 70 до 500 евро. «Они только переживают, что материалы об этих правонарушениях будут отосланы по месту их жительства. У некоторых там престижная работа, и они боятся, что об этом может узнать их работодатель», — сухо констатирует Кокневич.

«Они слишком много пьют, задираются, кричат, часто происходят драки, — рассказывает житель Риги Никита. — Полиция не в состоянии все это контролировать». Валевко полагает, что это происходит из-за того, что местные порой стремятся нажиться на иностранцах: «Девочки, гуляющие парочками по Старой Риге, заманивают, например, иностранных туристов в клубы, где заказывают выпивку, за которую приходиться платить гостям. Конечно, они заказывают не самые дешевые напитки». Иностранцы жалуются, что в такси их надувают, завышая цену. В барах в меню на латышском и на русском языках цены ниже, нежели в меню на английском, которые дают иностранцам. Эта несправедливость их сильно обижает.

Возможно, желание как-то компенсировать нанесенные обиды и заставляет иностранцев крушить вазоны и бегать по Риге без штанов. Туристы вообще не самый дисциплинированный народ, а алкотуристы — тем более. Впрочем, сами латвийцы относятся к неудобствам, причиняемым заезжими пьяницами, философски: в конце концов, финансовая выгода от их визитов перевешивает все остальное.

Владимир Веретенников

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Бывший СССР22:22 8 сентября
Фото с места происшествия

По кличке Зона: в центре Киева взорвали «врага Кадырова»

Он воевал в Донбассе и подозревался в убийстве Басаева
16:44 9 сентября

Украина передала в Совбез ООН свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе

01:09Сегодня

Киев пообещал России «немало неожиданностей» к Генассамблее ООН

13:3831 августа

В Узбекистане открыли первый памятник Исламу Каримову

Бывший СССР00:0718 августа
Реконструкция латгальского костюма и латгальский герб

За Латгалию!

В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
16:06 9 сентября

Страны Балтии попросили не называть их бывшими советскими республиками

16:32 9 сентября

Подрыв автомобиля в Киеве попал на камеру видеонаблюдения

09:5730 августа

Валенса заявил о неспособности Европы «впитать» Украину

Бывший СССР00:0116 августа

На украинском сопле

Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
15:01 9 сентября

Казахстанцы спели «Дорогие мои москвичи» в честь 870-летия российской столицы

13:33 9 сентября

Неизвестные взорвали и ограбили банкомат в центре Еревана

18:1329 августа

Депутат Рады рассказал о побрезговавшем Порошенко главе Еврокомиссии

Россия
Мы были скинами
Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
Салам, шайтаны!
Кто настоящие враги Рамзана Кадырова
В России начались выборы
Сын артиста театра имени Станиславского выпал из окна
Почувствуй в себе тигра
Путина попросили помочь с Северной Кореей и переименовать Дальний Восток
Наблюдатели составят карту нарушений на выборах 10 сентября
Активисты из 80 регионов России проследят за выборами
Все материалы
Мир
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Минобороны России заявило о самой значимой победе в Сирии за три года
Сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре
Нагрянувший в вашингтонскую школу Обама шокировал учеников
Столтенберг рассказал о самой опасной за 30 лет обстановке в мире
Все материалы
Бывший СССР
Фото с места происшествияПо кличке Зона: в центре Киева взорвали «врага Кадырова»
Он воевал в Донбассе и подозревался в убийстве Басаева
Рижский отрыв
Латвию штурмуют любители выпить и побегать без штанов
Украина передала в Совбез ООН свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе
Киев пообещал России «немало неожиданностей» к Генассамблее ООН
Страны Балтии попросили не называть их бывшими советскими республиками
Подрыв автомобиля в Киеве попал на камеру видеонаблюдения
Казахстанцы спели «Дорогие мои москвичи» в честь 870-летия российской столицы
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
ПФР открыл возможность подавать заявления через представителя в Личном кабинете
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
ЦБ пообещал препятствовать использованию криптовалют в России
В МВФ допустили достижение россиянами европейского уровня жизни в течение 15 лет
Продажи круп в торговых сетях упали
Россия побьет абсолютный рекорд времен СССР по урожаю зерна
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Владелец крафтового бара о мечтах и безденежье
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
Суд повторно отказался запрещать монтаж турбин Siemens в Крыму
Путин поручил рассмотреть вопрос о введении утилизационного сбора на обувь
Путин пообещал проследить за выполнением судостроительной программы «Звезды»
ВЭФ стал важным инструментом в реализации планов развития Магаданской области
Все материалы
Силовые структуры
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
Убойное безделье
Почему российские школьники все чаще идут на преступления
Больно надо
Почему органы россиян не пользуются спросом на черном рынке
Бывший самый молодой мэр России стал фигурантом дела о коррупции
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Двоим предполагаемым членам банды Шамиля Басаева утвердили обвинение
Ударившую малыша на детской площадке петербурженку отправили под домашний арест
Все материалы
Наука и техника
Корабль X-37BВошли снизу
SpaceX запустила убийцу российских спутников
«Они сражались за рабство»
Зачем Россия помогла США победить в Гражданской войне
Солнечная вспышка балла X1.3 (произошла 7 сентября 2017 года)От Солнца к сердцу
Три мощнейших взрыва на Солнце угрожают Земле
Древнюю гробницу ювелира фараонов нашли в Египте
Названо число погибших советских граждан на Кубе во время Карибского кризиса
Боевую машину поддержки танков «Терминатор» испытали в Сирии
Доказана эволюция современного человечества
Все материалы
Спорт
С армянами не скучно
У этого клуба есть армянские олигархи, тренер-мем и крадущий миллионы президент
Занимавшая 957-е место в рейтинге месяц назад Стивенс выиграла US Open
«Вас семь червей на трибуны приползло»
Порой спортсмены напрягают не только мышцы, но и мозги
Тренер «Манчестер Сити» рассказал о состоянии нокаутированного голкипера
Украинец Усик нокаутировал немца Хука
Липницкая официально завершила карьеру
Сын бывшего главы IAAF прокомментировал обвинения в коррупции
Все материалы
Культура
Подруга подкинула проблем
Гормональный взрыв в теле женщины от Аронофски и другие животные страсти
Врач во время эпидемии чумы в Риме, около 1656 г.Чума на оба ваши дома
От какой эпидемии в следующий раз пострадает человечество
Клоуны восстали
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Удачи Логана» до «Оно»
Вышел новый трейлер фильма «Тор: Рагнарек»
А не то я кого-нибудь съем
Портрет каннибала и приветы из Конго и библиотеки: документальное кино в Венеции
Понять и простить
Как посмотреть все 18 серий нового «Твин Пикса» и сохранить рассудок
Советский фильм получил награду в Венеции
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хоть за трезвого, хоть за пьяного»
Самые безумные лозунги кандидатов из российской глубинки
Раздевай и властвуй
Кто решает, какое порно смотрит весь мир
Гуляй, рука
Что заставило короля порно распрощаться с Brazzers и PornHub
Малахову дали вести Comedy Club в скандальной манере «Пусть говорят»
Латынина покинула Россию
Ургант обмазался птичьим пометом и подшутил над Соловьевым
Ургант в образе Pharaoh рассказал телезрителям о грибах
Все материалы
Ценности
Ота Томоюки«Выглядеть сексуально хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Близки к провалу
Европейские толстосумы поборются за машину Штирлица
Петербуржцам дадут посмотреть на Lamborghini
G-Shock создал часы для прячущихся в тундре китайцев
Умер сооснователь дома Yves Saint Laurent
В Россию привезли уникальный Bentley Bentayga Mulliner
Jaguar показал автомобиль будущего
Все материалы
Путешествия
Наркотики, проститутки и триады
Спальные районы Гонконга с высоты полета штурмовика
Дадут тумака
Что ждет наивных туристов в самых гостеприимных странах мира
Российских туристов предостерегли насчет смертельных аварий на Пхукете
Треть россиян пожелали отдохнуть в Северной Корее
Отель в Мексике раскололся надвое из-за рекордно мощного землетрясения
Kale and Pinkel, North German speciality sausage, Germany, Europe Photographer: © gourmet-visionИ рыбку съесть, и в ресторан присесть
Что уплетают за обе щеки северные немцы
Российских туристов предупредили о сибирской язве в Италии
Все материалы
Из жизни
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Щелкай клювом
Шокирующие снимки пернатых и нетронутой природы
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
На Курилах спасли застрявшего на мели редкого кашалота с детенышем
Умерла пострадавшая при пожаре эрмитажная кошка Дуся
Умершая девочка из Великобритании спасла жизнь восьми человек
Неизвестные во Франции заменили святую воду в церковных купелях алкоголем
Все материалы
За что автопроизводители судятся с китайцами
Почему Китай бесит все автомобильные бренды
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Самые быстрые газонокосилка и туалет
На каких предметах ставят самые неожиданные рекорды скорости
Неформат
Длительный тест Mercedes-AMG GLA 45: пора прощаться (и считать расходы)
Продажи автомобилей в России растут шестой месяц подряд
Сын Фердинанда Пиха построит конкурента Porsche 911
Американцы решили тюнинговать старые «Рэйндж Роверы»
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы