Светлана из Москвы полюбила Берлин и решила переехать в немецкую столицу. Ей удалось поступить в магистратуру Берлинского технического университета. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в Германии.

Переезд за границу не был спонтанным. Я долго к нему готовилась. Мое первое знакомство с Берлином состоялось зимой 2010 года. Зима — не лучшее время для путешествий по Европе. Город показался мне серым, грустным и даже скучным. Я не могла понять, за что же его так любят. Потом вернулась туда летом и осознала, что дело не в городе, а в сезоне.

После летнего путешествия было ощущение, что на Земле нет места лучше Берлина. И я твердо решила перебраться сюда. Но добиться этого было непросто. Ни один вариант не срабатывал. Несмотря на знание языков, найти работу не удавалось. В какой-то момент я была готова распрощаться с мечтой, но тут меня приняли на магистратуру в немецкий университет.

Переезд был несложным. В Берлине меня встречала подруга, жилье было готово, места знакомы. Спустя неделю я уже приступила к занятиям.

Свободная Германия

Первое и самое яркое впечатление — в Москве нет такой свободы. Берлин перенасыщен странными и творческими людьми со всего мира. Это сразу бросается в глаза. На улице можно встретить городских сумасшедших, и порой происходят такие вещи, которые никак не ожидаешь увидеть в европейском городе. Со временем я стала считать такое поведение нормальным. Нет ничего плохого, что люди немного сходят с ума. Мне даже нравится их образ жизни — но только если нет ущерба окружающим.

Я заметила, что по менталитету немцы довольно похожи на нас. Для меня это было неожиданностью, потому что я изначально настраивала себя на трудности. Конечно, есть и существенные различия: немцы более закрыты и сдержанны. Но в целом их образ жизни и мышления близки к нашим. Общаться с ними очень просто, барьеров почти нет.

Многие приезжие считают, что европейцы живут в «ракушке» и редко кого к себе подпускают. Мне кажется, такое впечатление связано с тем, что при переезде в сознательном возрасте трудно найти близких людей на новом месте, ведь у тебя уже сложился определенный круг общения. Чем ты старше, тем тяжелее его расширять. Неважно, речь об иностранцах или о русских — обычно коллеги остаются лишь коллегами.

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Города в городе

В Берлине нет четкого разделения между центром и спальными окраинами. Любой район можно считать отдельным городом со своей историей, архитектурой и ритмом жизни. Все, что нужно для жизни и приятного времяпрепровождения, можно найти в пешей доступности. Меня это всегда удивляло. Думаю, что для любого москвича это было бы приятным бонусом — не приходится тратить кучу времени на дорогу.

Первое время я жила в одном из самых тусовочных районов Берлина — Фридрихсхайне. Здесь много клубов и баров, и всегда толпы туристов, приехавших за развлечениями. Квартиры в основном снимает молодежь, семейные пары тут редкость. Но даже после шумной Москвы я не могла спокойно жить в этом районе. Из-за постоянного веселья на улицах приходилось спать с закрытыми окнами.

Недавно я переехала в район поспокойнее и теперь изучаю тихую и размеренную жизнь немецкой столицы. Каждую прогулку я стараюсь рассмотреть Берлин с разных сторон и всегда нахожу что-то новое. Мне кажется, чтобы увидеть все, понадобится целая вечность.

Интернациональный Берлин

Я стараюсь не ограничивать свой круг общения, среди моих знакомых и немцы, и ребята из стран СНГ. Часто мне приходится весь день говорить на трех языках. С друзьями из России мы общаемся на русском, хотя и живем здесь уже давно. На работе говорю на английском, а на улице и во время учебы — по-немецки.

Почти все мои одногруппники — немцы. Я была удивлена: в моем представлении Берлин — интернациональный город, собирающий студентов со всего мира. Первое время были огромные проблемы с языком: я боялась перепутать слова и стеснялась своего произношения. Но постепенно преодолела эти трудности.

Немцы очень хорошо относятся к русским, мои переживания перед переездом оказались напрасными. Никогда не слышала ничего негативного в свой адрес. Чаще, наоборот, мне говорят, что хотели бы посетить нашу страну. Знакомые немцы, уже побывавшие в России, очень положительно о ней отзывались. Вероятно, если немцы приезжают в Россию, то они уже ее любят, ведь для этого необходимо преодолеть массу бюрократических препон.

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Скромный образ жизни

Перед переездом я думала, что жить в Берлине дорого, но теперь понимаю, что цены здесь лишь немногим выше московских. Каждый раз, когда приезжаю в Москву, кажется, что все подорожало. Не удивлюсь, если скоро цены в Москве и Берлине сравняются.

Немецкие зарплаты значительно выше российских. Местный средний класс мог бы позволить себе многое, но немцы предпочитают сдержанный образ жизни, не бросаются деньгами. Со стороны все выглядит довольно скромно, хотя и не аскетично.

В Берлине найти жилье — это целый квест. На поиск квартиры могут уйти месяцы. Жилплощадь расхватывают как горячие пирожки, поэтому арендодатели завышают цены. Даже на самую дорогую квартиру всегда будет спрос.

В Москве у меня были знакомые, которые отдавали половину зарплаты за аренду квартиры. И это считалось нормальным. Здесь аренда огромной комнаты обходится мне в 350 евро в месяц. Впрочем, даже такая немаленькая сумма считается удачей. В среднем комната стоит от 400 евро.

Отопление обходится недешево, поэтому немцы редко включают батареи. Зачастую в квартирах очень холодно, спасает только теплая одежда. В России же иногда так сильно топят, что в мороз приходится открывать форточку. Узнав об этом, мои знакомые были просто в шоке.

Медицинские стереотипы

Медицинская страховка в Германии обязательна для всех. В среднем на нее уходит порядка 90 евро в месяц. Первое время, когда я все переводила в рубли, медстраховка казалась безумно дорогой. Мне говорили, что это очень выгодно, но до сих пор все столкновения с местной медициной не вызывали восторга.

В моем сознании до сих пор крепко держится российский стереотип: кажется, что чем больше лекарств выписывают, тем быстрее вылечишься. А здесь против головной боли врач порекомендовал зеленый чай или прогулки на свежем воздухе.

Я пока не обращалась к местным врачам с серьезной проблемой. Возможно, мое представление о немецкой медицине еще поменяется.

Самостоятельное обучение

Я изучаю медиа в Берлинском техническом университете. Для поступления требовались лишь языковой тест, средний балл диплома и мотивационное письмо. В Германии преимущественно бесплатное образование, но каждый студент должен платить семестровый взнос — порядка 350 евро (конкретная сумма зависит от региона).

Российское и немецкое образование сложно сравнивать — слишком мало общего. Не могу сказать, что в России хуже учат. Я окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «филология» и очень им довольна. В Германии своя специфика: тут много времени уделяют самостоятельному обучению. Можно не ходить на пары, но к экзамену студент обязан знать абсолютно все. Чтобы подготовиться к экзаменам, одних лекций мало. Студенты обычно проводят свободное время в библиотеках.

У студентов масса возможностей для подработки. Работодатели специально их набирают, потому что с ними налоги меньше. Я устроилась в отдел маркетинга технологического стартапа.

Москва — не мой город

Близкие восприняли новость о переезде хорошо. Среди моих знакомых никто не пытался отговорить меня. В трудные минуты всегда чувствую поддержку родных и друзей. Первое время каждый месяц я принимала у себя гостей, сейчас — реже.

В Россию приезжаю каждые три-четыре месяца, мои одногруппники бывают дома значительно реже. Даже спустя год ностальгии нет, но, возможно, это потому что я слишком часто посещаю Москву и не успеваю соскучиться. Езжу с единственной целью — повидать семью и друзей, других привязанностей у меня здесь нет. Просто я давно поняла, что Москва — это не мой город и удерживают меня здесь лишь близкие мне люди.