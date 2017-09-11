Из жизни
 
Последние новости
Трамп объявил во Флориде режим крупного стихийного бедствия
В пострадавшей от урагана «Ирма» Флориде началось мародерство
Украинский генпрокурор пообещал привлечь Саакашвили к уголовной ответственности
Надаль выиграл US Open
Польша определилась с размером репараций от Германии
Яшин объявил о победе на выборах в Москве
Телеведущий запаниковал и заметался по студии
Популярные новости
Яшин объявил о победе на выборах в Москве
Мэр Львова рассказал о следующем шаге Саакашвили
Трамп объявил во Флориде режим крупного стихийного бедствия
Телеведущий запаниковал и заметался по студии
Польша определилась с размером репараций от Германии
Россиян предупредили о вспышках гепатита в США
На Солнце произошла новая мощнейшая вспышка

«В Москве нет такой свободы»

История россиянки, уехавшей учиться в Германию

Перейти в «Мою Ленту»
Акробаты на площади в Берлине
Акробаты на площади в Берлине
Фото: Markus Schreiber / AP

Светлана из Москвы полюбила Берлин и решила переехать в немецкую столицу. Ей удалось поступить в магистратуру Берлинского технического университета. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о жизни в Германии.

Переезд за границу не был спонтанным. Я долго к нему готовилась. Мое первое знакомство с Берлином состоялось зимой 2010 года. Зима — не лучшее время для путешествий по Европе. Город показался мне серым, грустным и даже скучным. Я не могла понять, за что же его так любят. Потом вернулась туда летом и осознала, что дело не в городе, а в сезоне.

После летнего путешествия было ощущение, что на Земле нет места лучше Берлина. И я твердо решила перебраться сюда. Но добиться этого было непросто. Ни один вариант не срабатывал. Несмотря на знание языков, найти работу не удавалось. В какой-то момент я была готова распрощаться с мечтой, но тут меня приняли на магистратуру в немецкий университет.

Переезд был несложным. В Берлине меня встречала подруга, жилье было готово, места знакомы. Спустя неделю я уже приступила к занятиям.

Свободная Германия

Первое и самое яркое впечатление — в Москве нет такой свободы. Берлин перенасыщен странными и творческими людьми со всего мира. Это сразу бросается в глаза. На улице можно встретить городских сумасшедших, и порой происходят такие вещи, которые никак не ожидаешь увидеть в европейском городе. Со временем я стала считать такое поведение нормальным. Нет ничего плохого, что люди немного сходят с ума. Мне даже нравится их образ жизни — но только если нет ущерба окружающим.

Я заметила, что по менталитету немцы довольно похожи на нас. Для меня это было неожиданностью, потому что я изначально настраивала себя на трудности. Конечно, есть и существенные различия: немцы более закрыты и сдержанны. Но в целом их образ жизни и мышления близки к нашим. Общаться с ними очень просто, барьеров почти нет.

Многие приезжие считают, что европейцы живут в «ракушке» и редко кого к себе подпускают. Мне кажется, такое впечатление связано с тем, что при переезде в сознательном возрасте трудно найти близких людей на новом месте, ведь у тебя уже сложился определенный круг общения. Чем ты старше, тем тяжелее его расширять. Неважно, речь об иностранцах или о русских — обычно коллеги остаются лишь коллегами.

Города в городе

В Берлине нет четкого разделения между центром и спальными окраинами. Любой район можно считать отдельным городом со своей историей, архитектурой и ритмом жизни. Все, что нужно для жизни и приятного времяпрепровождения, можно найти в пешей доступности. Меня это всегда удивляло. Думаю, что для любого москвича это было бы приятным бонусом — не приходится тратить кучу времени на дорогу.

Первое время я жила в одном из самых тусовочных районов Берлина — Фридрихсхайне. Здесь много клубов и баров, и всегда толпы туристов, приехавших за развлечениями. Квартиры в основном снимает молодежь, семейные пары тут редкость. Но даже после шумной Москвы я не могла спокойно жить в этом районе. Из-за постоянного веселья на улицах приходилось спать с закрытыми окнами.

Недавно я переехала в район поспокойнее и теперь изучаю тихую и размеренную жизнь немецкой столицы. Каждую прогулку я стараюсь рассмотреть Берлин с разных сторон и всегда нахожу что-то новое. Мне кажется, чтобы увидеть все, понадобится целая вечность.

Интернациональный Берлин

Я стараюсь не ограничивать свой круг общения, среди моих знакомых и немцы, и ребята из стран СНГ. Часто мне приходится весь день говорить на трех языках. С друзьями из России мы общаемся на русском, хотя и живем здесь уже давно. На работе говорю на английском, а на улице и во время учебы — по-немецки.

Почти все мои одногруппники — немцы. Я была удивлена: в моем представлении Берлин — интернациональный город, собирающий студентов со всего мира. Первое время были огромные проблемы с языком: я боялась перепутать слова и стеснялась своего произношения. Но постепенно преодолела эти трудности.

Немцы очень хорошо относятся к русским, мои переживания перед переездом оказались напрасными. Никогда не слышала ничего негативного в свой адрес. Чаще, наоборот, мне говорят, что хотели бы посетить нашу страну. Знакомые немцы, уже побывавшие в России, очень положительно о ней отзывались. Вероятно, если немцы приезжают в Россию, то они уже ее любят, ведь для этого необходимо преодолеть массу бюрократических препон.

Скромный образ жизни

Перед переездом я думала, что жить в Берлине дорого, но теперь понимаю, что цены здесь лишь немногим выше московских. Каждый раз, когда приезжаю в Москву, кажется, что все подорожало. Не удивлюсь, если скоро цены в Москве и Берлине сравняются.

Немецкие зарплаты значительно выше российских. Местный средний класс мог бы позволить себе многое, но немцы предпочитают сдержанный образ жизни, не бросаются деньгами. Со стороны все выглядит довольно скромно, хотя и не аскетично.

В Берлине найти жилье — это целый квест. На поиск квартиры могут уйти месяцы. Жилплощадь расхватывают как горячие пирожки, поэтому арендодатели завышают цены. Даже на самую дорогую квартиру всегда будет спрос.

В Москве у меня были знакомые, которые отдавали половину зарплаты за аренду квартиры. И это считалось нормальным. Здесь аренда огромной комнаты обходится мне в 350 евро в месяц. Впрочем, даже такая немаленькая сумма считается удачей. В среднем комната стоит от 400 евро.

Отопление обходится недешево, поэтому немцы редко включают батареи. Зачастую в квартирах очень холодно, спасает только теплая одежда. В России же иногда так сильно топят, что в мороз приходится открывать форточку. Узнав об этом, мои знакомые были просто в шоке.

Медицинские стереотипы

Медицинская страховка в Германии обязательна для всех. В среднем на нее уходит порядка 90 евро в месяц. Первое время, когда я все переводила в рубли, медстраховка казалась безумно дорогой. Мне говорили, что это очень выгодно, но до сих пор все столкновения с местной медициной не вызывали восторга.

В моем сознании до сих пор крепко держится российский стереотип: кажется, что чем больше лекарств выписывают, тем быстрее вылечишься. А здесь против головной боли врач порекомендовал зеленый чай или прогулки на свежем воздухе.

Я пока не обращалась к местным врачам с серьезной проблемой. Возможно, мое представление о немецкой медицине еще поменяется.

Самостоятельное обучение

Я изучаю медиа в Берлинском техническом университете. Для поступления требовались лишь языковой тест, средний балл диплома и мотивационное письмо. В Германии преимущественно бесплатное образование, но каждый студент должен платить семестровый взнос — порядка 350 евро (конкретная сумма зависит от региона).

Российское и немецкое образование сложно сравнивать — слишком мало общего. Не могу сказать, что в России хуже учат. Я окончила Российский государственный гуманитарный университет по специальности «филология» и очень им довольна. В Германии своя специфика: тут много времени уделяют самостоятельному обучению. Можно не ходить на пары, но к экзамену студент обязан знать абсолютно все. Чтобы подготовиться к экзаменам, одних лекций мало. Студенты обычно проводят свободное время в библиотеках.

У студентов масса возможностей для подработки. Работодатели специально их набирают, потому что с ними налоги меньше. Я устроилась в отдел маркетинга технологического стартапа.

Москва — не мой город

Близкие восприняли новость о переезде хорошо. Среди моих знакомых никто не пытался отговорить меня. В трудные минуты всегда чувствую поддержку родных и друзей. Первое время каждый месяц я принимала у себя гостей, сейчас — реже.

В Россию приезжаю каждые три-четыре месяца, мои одногруппники бывают дома значительно реже. Даже спустя год ностальгии нет, но, возможно, это потому что я слишком часто посещаю Москву и не успеваю соскучиться. Езжу с единственной целью — повидать семью и друзей, других привязанностей у меня здесь нет. Просто я давно поняла, что Москва — это не мой город и удерживают меня здесь лишь близкие мне люди.

Беседовала Анна Никитина

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Из жизни00:11 8 сентября
Роберт Джентайл

Ни себе, ни людям

Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
16:15 8 сентября

На Курилах спасли застрявшего на мели редкого кашалота с детенышем

14:20 1 сентября

На аукционе в Британии продали конфискованные самолет, яхту и шампанское

19:26 9 сентября

Умерла пострадавшая при пожаре эрмитажная кошка Дуся

Из жизни00:1230 августа

Большие караты

Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
14:13 8 сентября

Умершая девочка из Великобритании спасла жизнь восьми человек

18:3031 августа

Американец съел двух живых пауков ради работы

10:04 9 сентября

Неизвестные во Франции заменили святую воду в церковных купелях алкоголем

Из жизни00:01 4 сентября

«Польский майонез мне совсем не нравится»

История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
13:0922 августа

Девушка в Великобритании дважды за вечер стала жертвой домогательств

18:53 8 сентября

Американец обнаружил у себя в кровати голую взломщицу

11:54 7 сентября

Канадец сделал из накопившихся за девять лет ежедневных селфи видео к свадьбе

Россия
Мы были скинами
Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
День выборов
В России проходит единый день голосования
Салам, шайтаны!
Кто настоящие враги Рамзана Кадырова
Почувствуй в себе тигра
Путина попросили помочь с Северной Кореей и переименовать Дальний Восток
В России завершились выборы
ЦИК заявил об отсутствии способных повлиять на результат выборов нарушений
Явку в Карелии списали на непогоду
Все материалы
Мир
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Ем друзей, ем подруг
Почему люди продолжают пожирать человечину
Четверо мужчин получили срок за изнасилование спросившей у них дорогу британки
Повстанцы рохинджа объявили в Мьянме односторонний режим прекращения огня
Ураган «Ирма» обрушится на американский Санкт-Петербург
На французском вокзале застрелили двух взрослых с маленькими детьми
Все материалы
Бывший СССР
Михаил СаакашвилиГрузинский таран: Саакашвили прорвался на Украину
Бывший советник Порошенко смял пограничников
Венгрия отказалась от поддержки Украины в международных организациях
В ходе прорыва Саакашвили на Украину пострадали 17 силовиков
В Киеве увидели след «кадыровских спецслужб» в убийстве чеченского добровольца
Саакашвили попал на Украину и стал врагом Украины
Саакашвили прорвался через границу и направился во Львов
Погранслужба Украины обратится в прокуратуру в связи с прорывом Саакашвили
Все материалы
Финансы
Джордж СоросДжордж, ты ковбой
За что ненавидят и боятся миллиардера Сороса
ПФР открыл возможность подавать заявления через представителя в Личном кабинете
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
ЦБ пообещал препятствовать использованию криптовалют в России
В МВФ допустили достижение россиянами европейского уровня жизни в течение 15 лет
Продажи круп в торговых сетях упали
Россия побьет абсолютный рекорд времен СССР по урожаю зерна
Все материалы
Бизнес
По самые помидоры
Российскую экономику не спасут даже овощи
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
Владелец крафтового бара о мечтах и безденежье
Лицом к Востоку
Самое главное о Восточном экономическом форуме 2017
Суд повторно отказался запрещать монтаж турбин Siemens в Крыму
Путин поручил рассмотреть вопрос о введении утилизационного сбора на обувь
Путин пообещал проследить за выполнением судостроительной программы «Звезды»
ВЭФ стал важным инструментом в реализации планов развития Магаданской области
Все материалы
Силовые структуры
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
Убойное безделье
Почему российские школьники все чаще идут на преступления
Больно надо
Почему органы россиян не пользуются спросом на черном рынке
Бывший самый молодой мэр России стал фигурантом дела о коррупции
Ложись, двойка: ученик напал на школу в Подмосковье
Испуганные одноклассники прыгали из окон, пока он сводил счеты с учительницей
Двоим предполагаемым членам банды Шамиля Басаева утвердили обвинение
Ударившую малыша на детской площадке петербурженку отправили под домашний арест
Все материалы
Наука и техника
Корабль X-37BВошли снизу
SpaceX запустила убийцу российских спутников
«Они сражались за рабство»
Зачем Россия помогла США победить в Гражданской войне
Солнечная вспышка балла X1.3 (произошла 7 сентября 2017 года)От Солнца к сердцу
Три мощнейших взрыва на Солнце угрожают Земле
Древнюю гробницу ювелира фараонов нашли в Египте
Названо число погибших советских граждан на Кубе во время Карибского кризиса
Боевую машину поддержки танков «Терминатор» испытали в Сирии
Доказана эволюция современного человечества
Все материалы
Спорт
Хуки Хуку
Украинский боксер Усик разобрался с чемпионом-провокатором из Германии
С армянами не скучно
У этого клуба есть армянские олигархи, тренер-мем и крадущий миллионы президент
«Вас семь червей на трибуны приползло»
Порой спортсмены напрягают не только мышцы, но и мозги
Надаль выиграл US Open
Россия в матче с хорватами набрала 101 очко и вышла в четвертьфинал Евробаскета
Макгрегора засудят за швыряние энергетиков
Кадыров подарил Mercedes игрокам «Ахмата»
Все материалы
Культура
Что с лицом
Полный сюр у Рене Магритта был не только на картинах
Врач во время эпидемии чумы в Риме, около 1656 г.Чума на оба ваши дома
От какой эпидемии в следующий раз пострадает человечество
Чемпион-амфибия
Все призеры Венецианского фестиваля и его лучшие фильмы по версии «Ленты.ру»
Учитель назвал влюбленностью отношение Поклонской к Николаю II
В авиакатастрофе разбился американский музыкант Трой Гентри
Скончался исполнитель кантри-музыки Дон Уильямс
Советский фильм получил награду в Венеции
Все материалы
Интернет и СМИ
LAS VEGAS, NV - JANUARY 18: (EDITORS NOTE: Image contains partial nudity.) Adult film actress Kendra Lust picks up adult film actress Janice Griffith at the Pornhub booth at the 2017 AVN Adult Entertainment Expo at the Hard Rock Hotel & Casino on January 18, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)Расцвет порноимперии
Кто создал PornHub, Brazzers и приучил весь мир к большой груди
«Хоть за трезвого, хоть за пьяного»
Самые безумные лозунги кандидатов из российской глубинки
Киану Ривз«Государство не сможет победить анонимность»
Основатель Tor о подпольных рынках наркотиков и заговорах правительства
«Эхо Москвы» обвинили в нарушении закона о запрете агитации в день тишины
Телеведущий запаниковал и заметался по студии
Американский метеоролог попробовал противостоять «Ирме»
Мужчины не дали Екатерине Андреевой потрогать Кубок мира по футболу
Все материалы
Ценности
Ота Томоюки«Выглядеть сексуально хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Международный автомобильный салон во Франкфурте
За кулисами крупнейшего автошоу Европы
Петербуржцам дадут посмотреть на Lamborghini
G-Shock создал часы для прячущихся в тундре китайцев
Умер сооснователь дома Yves Saint Laurent
В Россию привезли уникальный Bentley Bentayga Mulliner
Jaguar показал автомобиль будущего
Все материалы
Путешествия
Дадут тумака
Что ждет наивных туристов в самых гостеприимных странах мира
Треть россиян пожелали отдохнуть в Северной Корее
Наркотики, проститутки и триады
Спальные районы Гонконга с высоты полета штурмовика
В Узбекистане приготовили самый большой в мире плов
Российские власти посулили иностранцам дешевое лечение на Кавказе
В Испании обеспокоились резким ростом турпотока на «Драконий камень»
Российских туристов предостерегли насчет смертельных аварий на Пхукете
Все материалы
Из жизни
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Щелкай клювом
Шокирующие снимки пернатых и нетронутой природы
«Польский майонез мне совсем не нравится»
История жительницы Санкт-Петербурга, переехавшей в польский Вроцлав
На Курилах спасли застрявшего на мели редкого кашалота с детенышем
Умерла пострадавшая при пожаре эрмитажная кошка Дуся
Умершая девочка из Великобритании спасла жизнь восьми человек
Неизвестные во Франции заменили святую воду в церковных купелях алкоголем
Все материалы
За что автопроизводители судятся с китайцами
Почему Китай бесит все автомобильные бренды
И снова «Лада»
25 самых популярных машин России
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Неформат
Длительный тест Mercedes-AMG GLA 45: пора прощаться (и считать расходы)
Продажи автомобилей в России растут шестой месяц подряд
Сын Фердинанда Пиха построит конкурента Porsche 911
Американцы решили тюнинговать старые «Рэйндж Роверы»
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы