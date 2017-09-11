Нащупали мандат

В воскресенье, 10 сентября, в стране прошел единый день голосования. В 82 субъектах Российской Федерации выбирали губернаторов и парламентариев. Москва же голосовала за депутатов в собрания муниципальных округов столицы. Особых сюрпризов результаты выборов не преподнесли — большинство голосов, как и в прежние годы, у «Единой России» (75 процентов). Вместе с тем в депутаты пробился и ряд оппозиционных кандидатов. Как их победа на выборах изменит политическую обстановку в городе? А главное, сможет ли оппозиция выдвинуть своего кандидата на ближайших выборах мэра? Разбиралась «Лента.ру»

Эти выборы оказались чрезвычайно успешными для «Единой России». Она получила еще больше голосов, чем в прежние годы. Таким образом, в целом количество самовыдвиженцев и представителей оппозиционных партий снизилось. Но, что интересно, по-настоящему проиграли на выборах такие парламентские партии, как КПРФ и «Справедливая Россия». Если раньше у коммунистов было более 200 муниципальных депутатов, то теперь их число снизилось в несколько раз.

Зато несистемная партия «Яблоко» существенно улучшила свое представительство — от нее избрались около 180 человек. Хорошо себя показали и независимые кандидаты, получившие 108 мандатов.

Все это сопровождалось рекордно низкой явкой — в этот раз в выборах приняли участие всего 14,8 процента москвичей. Это и неудивительно — власти города особо не стремились информировать горожан о том, что они состоятся, видимо, сделав ставку на то, что таким образом в муниципальные собрания пройдет больше провластных кандидатов. С одной стороны, эта стратегия сработала. С другой, результат несистемной оппозиции продемонстрировал запрос общества на перемены.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Впрочем, успеха оппозиционеров все равно недостаточно для преодоления муниципального фильтра на выборах мэра столицы в 2018 году, поскольку для этого нужно собрать шесть процентов подписей муниципальных депутатов из 109 районов. В результате оппозиционерам в любом случае придется обратиться за недостающими голосами к «Единой России». Однако есть и другой, куда более важный вопрос: смогут ли они единодушно выдвинуть одного кандидата?

Кац предлагает

Два известных оппозиционера — Дмитрий Гудков и Максим Кац — в преддверии выборов начали реализацию проекта «Объединенные демократы». Московское «Яблоко» помогало в выдвижении на выборы всем разделяющим либеральные ценности гражданам. В результате этот «политический Uber», как окрестил его сам Гудков, неожиданно оказался вполне успешным.

Впрочем, теперь, когда предвыборные баталии позади, новоиспеченным мундепам придется работать. И в том, что они смогут эффективно выполнять свои обязанности, есть определенные сомнения. Дело даже не в том, что у многих из них нет никакого опыта административной работы и они чрезвычайно молоды. Просто прошедшая от «Яблока» компания вышла уж больно разношерстной. Казалось бы, она объединена единой целью, но на поверку все куда сложнее.

За примером того, каким образом из благой инициативы может ничего не выйти, далеко ходить не нужно. Достаточно вспомнить Координационный совет оппозиции, основанный на пике протестной активности 2011-2012 годов, в котором состояли и Гудков, и Кац. Просуществовал он недолго — до осени 2013 года. В основном на его заседаниях обсуждались вопросы, связанные с организацией митингов, и происходили бесконечные склоки. В результате ряды совета стали редеть, пока, наконец, в его составе не осталась кучка людей, вскоре заявившая о самороспуске.

Если посмотреть на ярких независимых кандидатов, получивших поддержку проекта «Объединенные демократы», то становится ясно — депутатская рутина им вряд ли по плечу. Взять, к примеру, 21-летнюю сотрудницу штаба Гудкова Люсю Штейн.

Кадр: видео со страница Люси Штерн в Facebook

Девушка прославилась после того, как засняла на улице полицейских, грубо задерживающих декламировавшего монолог Гамлета мальчика. В ходе своей предвыборной кампании она не сбавляла оборотов. Вместе с известным художником-акционистом Артемом Лоскутовым сделала гипсовые слепки своей груди и прикрепляла их к домам, попавшим в программу реновации, в буквальном смысле «встав грудью на защиту» зданий.

Кроме того, в конце августа Штейн вместе другими активистами зачитала у здания Следственного комитета стихи, приписываемые главе ведомства Александру Бастрыкину. В художественном акционизме ничего плохого нет, однако эффективная работа муниципального депутата вряд ли может ограничиваться им.

Журналист Илья Азар, победивший в первом округе Хамовников, тоже не может похвастаться любовью к рутине. Уволившись из «Ленты.ру» в 2014 году, он не задерживался на других местах надолго и везде диктовал свои правила игры. Во время работы в издании Meduza Азар стремился писать огромные тексты, сдавая их тогда, когда ему заблагорассудится, и в результате поссорился с главой отдела специальных корреспондентов Александром Горбачевым. Перейдя в «Новую газету», он не стал изменять себе, так что коллеги по цеху вскоре стали мерить большие тексты «азарами».

Илья Азар Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Оппозиционер Илья Яшин, избранный в Красносельском районе, в свое время прослыл «молодым перспективным политиком» и остается таковым по сей день. Однако о плодах его деятельности мало чего известно.

К тому же оппозиционные партии и движения не гнушались нарушать день тишины 9 сентября. По радиостанции «Эхо Москвы» крутили повтор рекламной программы с Дмитрием Гудковым, а в Twitter активно демонстрировались предвыборные ролики партии «Яблоко». Мосгоризбирком, впрочем, не стал отстранять ни одного из оппозиционных кандидатов.

Илья Яшин Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Единый кандидат

Возможно, всех этих людей способен объединить Алексей Навальный, который вполне мог бы стать тем самым единым кандидатом в мэры Москвы от оппозиции. Но, во-первых, он имеет судимости, во-вторых, пытается баллотироваться в президенты России и, в-третьих, не испытывает особой симпатии к «Яблоку», из которого в свое время вышел, а также недолюбливает Каца с Гудковым.

В своем заявлении относительно итогов муниципальных выборов в столице он ни разу не упомянул основателей «Объединенных демократов», а успех оппозиции объяснил «появлением большого числа кандидатов», из-за чего «путинское большинство расползается как дырявое одеяло». Ничего не сказал он и об успехе кандидатов, поддержанных «Открытой Россией» Ходорковского в Останкино.

Координатор проекта «Открытые выборы» Тимур Валеев в интервью «Московскому комсомольцу» не остался в долгу. Он предположил, что Навальный хотел «заработать бонус» на бойкоте выборов своими сторонниками, показав другим оппозиционерам, что они без него ничего не могут. Но теперь, по словам Валеева, «все видят, что Алексей Навальный не главный игрок на политической арене, и уж тем более — на политической арене в Москве».

Натянутые отношения у Навального и с Максимом Кацем, который объясняет вражду «личными мотивами». Гудкова глава Фонда по борьбе с коррупцией не поддерживает из-за того, что тот якобы не желает политизировать свою кампанию — тот собирается баллотироваться в мэры Москвы, и в немалой степени проект «Объединенные демократы» должен обеспечить ему поддержку при выдвижении.

Алексей Навальный Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Не все гладко и внутри самого «Яблока» — от партии на выборы столичного градоначальника хотят пойти и Гудков, и глава ее московского отделения Сергей Митрохин. Отношения между ними натянутые, ведь партнер первого по проекту, Максим Кац, осенью 2016 года заявил, что, когда его сторонников примут в партию, он немедленно запустит процедуру переизбрания лидера московского отделения партии. Митрохин объявил эти действия рейдерством. В результате вопрос о том, кто из кандидатов в мундепы будет принят в «Яблоко», был отложен по предложению основателя партии Григория Явлинского, чтобы «все пообщались и познакомились».

К сожалению, надежды на то, что новоизбранные мундепы, «пообщавшись и познакомившись» с коллегами-оппозиционерами, приступят к плодотворной работе в муниципальных советах, мало. Как показывает опыт, молодым людям, вроде бы готовым участвовать в политической жизни страны, достаточно быстро надоедает рутина, а товарищи постарше не могут найти общий язык даже внутри своего достаточно тесного сообщества. А уж говорить об общем оппозиционном кандидате, для которого понадобятся еще и голоса коллег из «Единой России», тем более сложно.