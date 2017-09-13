Прорывное направление

В Геленджике 14 сентября начнется конференция, которая уже зарекомендовала себя как авторитетная многопрофильная площадка федерального уровня с комплексным подходом, который обеспечивает продуктивный диалог между бизнесом и властью. БИОТЕХМЕД пройдет при поддержке Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли и Министерства сельского хозяйства России. Стратегическим партнером масштабного мероприятия выступает Госкорпорация «Ростех».

Площадка создана в 2016 году, и ее задача — организация максимально эффективного и продуктивного диалога между участниками отрасли. Для этого существуют все условия, чтобы в рамках площадки возможен был сбор обратной связи, мнений и предложений с лидеров отрасли; чтобы все участники могли обсудить биотехнологии под разным углом и с разных точек зрения.

Мнений действительно много, и они разные, ведь сейчас биотехнологии являются сквозными и критически важными для большого количества отраслей: медицины, сельского хозяйства, фармакологии и даже оборонно-промышленного комплекса. Этот факт нашел отражение в том числе и в новых темах и отраслях и ведомствах, которые присоединились к конференции. Так, в этом году большое внимание будет уделено биотехнологиям в сельском хозяйстве. Участники обсудят «персонализированное питание» и «геномную селекцию». Из нововведений этого года: секция по «Инновационным биотехнологиям в пластической хирургии», сессия «Перспективные рынки для предприятий ОПК в области биомедицинских технологий», выступление «Спортивная медицина на ТВ: опыт и перспективы». Организаторы конференции реагируют на потребности рынка, следят за актуальными темами и стараются сделать конференцию максимально комплексной и всеобъемлющей.

К участию в диалоге приглашены представители государственного сектора, бизнеса, сотрудники академических институтов и вузов, институты развития, фонды, медицинское сообщество и многие другие.

Фото: Игорь Родин

«Мы очень ждем старта конференции, ведь биотехнологии в медицине — это то прорывное направление, которое определяет уровень здравоохранения в стране», — заявил на прошедшей накануне пресс-конференции замминистра здравоохранения России Сергей Краевой. По словам замминистра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба, развитие биотехнологий — это не только разработка лекарственных препаратов, которых в последнее время стало появляться все больше. В этом году в рамках конференции планируется большой блок, связанный с биотехнологиями в сельском хозяйстве. «Тренды развития в сельском хозяйстве коррелируют с трендами развития фармацевтической промышленности и в целом с развитием системы здравоохранения», — отметил замминистра.

Стратегическим партнером конференции второй год выступает Госкорпорация «Ростех». По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, Госкорпорация принимает активное участие в реализации государственной программы по развитию отечественного здравоохранения. «Программа конференции затрагивает наиболее актуальные вопросы в области здравоохранения, биомедицинских технологий и инноваций. На ней будут представлены конкурентоспособные продукты и решения, в том числе и холдинговых компаний "Ростеха": новые проекты Нацимбио, НЦИ, медоборудование "Швабе" и Pozis», — сказал Олег Евтушенко.

Партнерами конференции БИОТЕХМЕД являются АО «Национальная иммунобиологическая компания», АО «Швабе», ООО «НЦИ», АО «ПОЗиС», АО «Фармасинтез», Фонд «Сколково», ООО «МЕРК», ЗАО «БИОКАД», «Вертолеты России», НП «Биотехнологии будущего», ООО «Новая Медицина» (DOC+), «Электрон», «Марафон Фарма», НПО Конверсия, ЗАО «НИПК Электрон"», ООО «НПП "Фармаклон"», ЦВТ «ХимРар», OOO «Компания "ЭЛТА"» и ГРПЗ.

Фото: Игорь Родин

Организаторы конференции планируют развивать эту масштабную площадку и в 2019 году. «Наша задача — развивать и поддерживать площадку конференции для эффективного диалога между государством, промышленностью и частными компаниями, осуществляющими свою деятельность в столь чувствительной отрасли, как здравоохранение и биотехнологии», — заявила руководитель направления БИОТЕХМЕД от Госкорпорации «Ростех» Ольга Пивень. Она отметила, что в нынешнем году к работе конференции присоединилось Министерство сельского хозяйства, а к участию приглашено Минсвязи и массовых коммуникаций и Минэкономразвития. «Планируем также активно вовлекать в наш проект Министерство образования и науки, чтобы создать полноценный диалог всех заинтересованных сторон. Следует обсуждать ключевые вопросы с разных углов зрения, поэтому для нас крайне важно получать обратную связь от отрасли и лидеров рынка», — отметила Ольга Пивень.

Биотехнологическая революция

Глобальный рынок биотехнологий в 2016 году, по данным Grand View Research, достиг 369,62 миллиарда долларов, однако эксперты ожидают значительного расширения биоиндустрии в ближайшие годы. По прогнозам, наибольший рост предполагается в таких областях, как лекарственные препараты и диагностика в медицине, технологии рекомбинирования и секвенирования ДНК. При этом в фокусе медицинских биотехнологий по-прежнему будут проблемы поиска эффективной терапии гепатита B, онкологических заболеваний, орфанные болезни.

За последние пять лет мировой рынок биотехнологий, по данным Transparency Market Research, растет в среднем на 11,6 процента в год и к концу текущего года достигнет 414, 5 миллиарда (для сравнения — в 2011 году объем рынка равнялся 216,5 миллиарда долларов). В своем докладе «Глобальный биотехнологический рынок — глобальный анализ производства, размера, роста, тенденций и прогноз» эксперты отмечают, что в дальнейшем рынок продолжит расти.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Термин «биотехнологический» как в практической медицине, так и в научных исследованиях принято использовать, когда речь идет о лечебных и диагностических продуктах, а также вакцинах, которые содержат живые клетки или произведены с их участием. Использование этого термина также предполагает, что продукт произведен с помощью рекомбинации ДНК, то есть соединения отдельных участков цепочек нуклеотидов, искусственным образом, который в природе не встречается. Технология рекомбинации ДНК лежит в основе биотехнологической революции, которую переживает сегодня мировая фарма и медицина в целом. В настоящее время абсолютное большинство инновационных лекарственных препаратов и диагностических продуктов производится с использованием биотехнологий.

К основным рынкам биотехнологий сегодня относят биофармацевтику, биотехнологические сервисы, сельскохозяйственный рынок биотехнологий, промышленные биотехнологии. В 2017 году ключевыми направлениями развития биотехнологий стали онкология, развитие платформенных решений для доставки лекарств, преодоление антибиотикорезистентности, корректировка наследственных патологий у плода/развитие ДНК-диагностики, нейродегенеративные заболевания (в первую очередь болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона), ВИЧ, гепатит С, эстетическая медицина и пластическая хирургия.

В современной биотехнологической индустрии инновационные лекарства и медицинские практики принято называть Advanced therapy medicinal products (ATMPs). Этот термин подразумевает, что терапия получена с использованием генной инженерии, требует вырастить в лабораторных условиях культуру клеток или даже живые ткани. ATMPs радикально изменили представления об излечимых и неизлечимых болезнях: благодаря им появилась возможность помочь пациентам со множеством патологий и патологических состояний, которые до этого не поддавались лечению. Речь идет о жертвах тяжелых ожогов, пациентах с болезнью Альцгеймера, раком и мышечной дистрофией.

Частные фонды сменили фокус внимания

Что касается инвестиций в отрасль, то, по данным BioTechWold, все больше инвесторов интересуются проектами на ранних стадиях доклинических разработок или прототипов. Кроме того, все чаще локальные иностранные проекты рассматривают российские фонды для привлечения инвестиций в качестве возможности расширить свой инвестиционный пул до международного уровня.

По данным совместного исследования рынка венчурных инвестиций компании Ernst & Young и RB Partners, произошла смена фокуса частных фондов на глобальные стартапы. Как минимум половину сделок топ-10 российских фондов в 2016 году осуществили за рубежом.

География инвесторов российского происхождения растет и меняется: если в 2014 и 2015 годах они пробовали себя в основном на рынках Израиля и США, то в 2016 году офисы открывались уже в Европе. Flint — Берлин, Runa — Лондон, Target — Берлин. Один из последних примеров такого участия: российский венчурный фонд RBV Capital вложил в биотехнологический стартап Bonti (Ньюпорт-Бич, Калифорния) 11,7 миллиона долларов в раунде В.

Биотехнологии в России

В России наиболее активно биотехнологии развиваются в фармацевтике. Общий объем инвестиций давно превысил миллиард евро. Однако эксперты отмечают, что пока биотехнологии в России развиваются значительно медленнее, чем в ЕС и США. По данным исследования венчурного рынка MoneyTree, в России в секторе биотехнологий в 2015 году было заключено 39 сделок (годом ранее — 6). При этом общий объем инвестиций в биотехнологии в денежном выражении сократился на 48 процентов и составил 18,1 миллиона долларов против 35,1 миллиона годом ранее.

Важной «точкой роста» медицинских биотехнологий в последние годы стал фонд «Сколково». В 2016 году совокупная выручка резидентов превысила 4,5 миллиарда рублей. Почти половина команд-резидентов работает по направлению «фарма» и «регенеративная медицина», 17 процентов — агро- и индустриальный биотех, 8 процентов — биоинформационные проекты.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По данным отраслевого журнала Vademecum, c 2014 по 2016 год в России было зарегистрировано четыре инновационных лекарственных препарата, два из них созданы в «Сколково»: противовирусный препарат «Триазаверин» и лекарство для снижения уровня глюкозы в крови «Сатерекс». «Сатерекс», разработанный одноименной компанией в сотрудничестве с Pfizer, стал первым глиптином отечественного производства, применяемым при сахарном диабете II типа. «Триазавирин», доклинические испытания которого длились более 20 лет, оказался эффективен против 15 штаммов вируса гриппа.

Планируется, что в 2017 году резиденты «Сколково» зарегистрируют еще восемь лекарств, в 2018-м — семь препаратов, в 2019-м — восемь. Летом этого года резидент «Сколково», компания Advanced Gene & Cell Technologies (AGCT, ЭйДжиСиТи), получила первый транш финансирования от венчурного фонда RBV Capital, созданного с участием капитала РВК и ГК «Р-Фарм». Совокупный объем инвестиций составит 44 миллиона рублей. Реализация проекта позволит впервые в России довести до клинической практики технологию геномного редактирования для лечения наиболее тяжелых и социально значимых заболеваний.

Технологии импортозамещения

По мнению экспертов, 2017 год должен стать годом практически полного импортозамещения по некоторым ключевым позициям рынка биотехнологических препаратов. По данным аналитической компании RNC Pharma, доля отечественного инсулина в упаковках достигнет 21,3 процента от рынка (10,5 процента в денежном выражении, в рублях). В 2015-м отечественный инсулин занимал только 13,2 процента рынка в физическом эквиваленте. Если же говорить только о генно-инженерном инсулине, то его присутствие увеличилось почти вдвое: с 22,6 процента два года назад до 43,4 процента. Больше стало и отечественных вакцин. В 2015 году на их долю приходилось 33,4 процента, по данным за первое полугодие 2017-го — 44,8 процента. За тот же период радикально изменилась доля отечественных лекарств на рынке дорогостоящих моноклональных антител: с 38,7 до 71,4 процента.

Тренд на импортозамещение в здравоохранении во многом обусловлен государственной концепцией автономного обеспечения потребностей граждан страны во всех важнейших сферах, в том числе ориентацией на «лекарственную безопасность» наряду с продовольственной и кибербезопасностью.