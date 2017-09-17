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«Случайный секс остается запретной темой»

Роль беспорядочных связей в судьбе человечества

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Кадр: фильм «Основной инстинкт»

Чего хотят женщины? Чего хотят мужчины? Почему эти желания различаются? Почему существует гомосексуализм? Могут ли мужчины и женщины быть «просто друзьями»? Ответы на эти вопросы, дает эволюционное прошлое. В своей книге эволюционный психолог Дэвид Басс рассказывает о самом масштабном исследовании в области сексуальных предпочтений человека — от первых свиданий до брака, внебрачных связей и разводов. Книга вышла на днях в издательстве «Альпина Паблишер». «Лента.ру» публикует фрагмент текста.

Случайный секс

Биологическая ирония двойных стандартов состоит в том, что у самцов не развилась бы склонность к беспорядочным половым контактам, если бы исторически самки никогда не предоставляли им возможность проявить эту склонность.

Роберт Смит «Конкуренция спермы и эволюция сексуального поведения»

Представьте, что привлекательный человек противоположного пола подходит к вам в университетском кампусе и говорит: «Привет! Я недавно видел(а) тебя в городе, и ты очень мне понравилась (понравился). Не хочешь заняться сексом?» Как бы вы отреагировали? Если вы похожи на 100 процентов женщин из Флориды, участвовавших в исследовании на эту тему, вашим ответом будет категорическое «нет». Такое откровенное и неожиданное предложение может обидеть вас, оскорбить или просто привести в замешательство. Но если вы — мужчина, то с вероятностью 75% вы бы ответили «да». Скорее всего, такое предложение польстило бы вам.

На тот случай, если с культурой во Флориде что-то не так, другие ученые решили проверить справедливость этих результатов. Особенно информативны оказались исследования в таких либеральных в сексуальном отношении странах, как Франция и Дания. Во Франции, например, женщины в последние годы все чаще становятся потребителями порнографии, занимаются сексом с мужчинами, с которыми познакомились в интернете, и имеют больше случайных половых партнеров, чем раньше. Однако, если к ним с предложением секса обращается незнакомец, на это соглашаются лишь 3 процента опрошенных при условии, что мужчина очень красив, и никто — если у него среднестатистическая внешность. При этом 83 процента французских мужчин соглашаются на секс с привлекательной незнакомкой, и 60 процентов — с женщиной обычной внешности. Исследования, проведенные в Дании, дали похожие результаты, хотя мужчины, имеющие постоянных романтических партнеров, значительно менее склонны соглашаться на случайный секс, чем одинокие. Мужчины и женщины по-разному относятся к случайному сексу, и для готовности заняться сексом с незнакомым человеком характерны сильные гендерные различия во всех культурах.

Однако для случайного секса обычно все же требуется взаимное согласие. Древние мужчины не могли в одностороннем порядке вступать в краткосрочные связи. Хотя бы некоторые из женщин должны были соглашаться или стремиться к этому, если, конечно, не брать в расчет секс по принуждению. Если бы все женщины пожизненно оставались в сексуальных отношениях с единственным мужчиной — а в большинстве традиционных культур основная масса половозрелых женщин состоят в браке, возможностей для случайного секса не было бы. Поэтому наличие в обществе краткосрочных половых связей означало, что женщины вступали во внебрачные отношения. Это удавалось первобытным женщинам, поскольку мужчина не мог постоянно сторожить партнершу. Возможности появились из-за охоты, во время которой мужчины отсутствовали дома часами, днями и даже неделями.

Несмотря на повсеместное распространение и эволюционную значимость случайного секса, до последнего времени большинство научных исследований сексуального поведения человека было посвящено долговременным отношениям. Изучать случайные связи сложнее из-за их скоротечности и, как правило, скрытного характера. Например, в классическом исследовании сексуального поведения Альфреда Кинси вопросы о внебрачных связях заставляли многих людей отказываться от участия в опросе.

Наше относительное невежество в вопросах случайных сексуальных связей также отражает глубоко укоренившиеся ценности. Многие открыто не одобряют беспорядочную половую жизнь и клеймят позором неверных мужей и жен, поскольку такие люди нередко вмешиваются в наши собственные сексуальные стратегии. С точки зрения женатого мужчины или замужней женщины, их существование ставит под угрозу верность в браке. С точки зрения одинокого человека, стремящегося вступить в брак, любители случайных связей снижают вероятность встречи с партнером, склонным к долговременным отношениям и обязательствам. Мужчин, придерживающихся стратегии краткосрочных связей, мы называем козлами, бабниками и развратниками, поскольку хотим, чтобы случайный секс был неприемлем в обществе, по крайней мере в определенном круге людей. Женщин, проявляющих подобное поведение, также повсеместно клеймят позором. Во многих смыслах случайный секс остается запретной темой. И в то же время он вызывает у нас любопытство. Необходимо более внимательно рассмотреть эту проблему и постараться понять, почему она имеет такое большое значение.

Хотя в распоряжении и мужчин, и женщин есть целый спектр сексуальных стратегий — долговременные отношения, краткосрочные связи, соблазнение чужих партнеров, неверность и т. д., в этой сфере существуют стабильные индивидуальные предпочтения, иногда называемые социосексуальной ориентацией. Одни являются строгими приверженцами долгосрочных, прочных союзов и хотят секса только в контексте взаимной любви и обязательств. Другие более склонны к краткосрочным стратегиям — их вполне удовлетворяет случайный секс без любви и обязательств. Первые ищут своего «единственного и неповторимого», вторые наслаждаются сексуальным разнообразием и хотят попробовать секс с большим числом партнеров. Постараемся найти ключ к разгадке такого положения вещей, обратившись к долгой эволюционной истории случайного секса.

Физиологические корни сексуальных стратегий и тайна женского оргазма

Существующие у современного человека психологические, анатомические, физиологические и поведенческие адаптации являются результатом естественного отбора в прошлом. Мы боимся змей из-за того, что они представляли серьезную угрозу для первобытных людей, а анатомия и физиология наших половых органов отражают древнюю историю краткосрочных сексуальных стратегий. Важные аспекты этой истории выявились в ходе исследований размера мужских яичек, объема эякулята, колебаний выработки спермы и предположительной функции женского оргазма.

Большие яички обычно развиваются в результате жесткой конкуренции спермы, когда в половых путях самки одновременно оказывается сперма двух или более самцов. Конкуренция спермы ведет к отбору самцов, вырабатывающих большее количество эякулята с множеством сперматозоидов. Более объемный и насыщенный спермой эякулят обеспечивает им преимущества, вытесняя эякулят других самцов в организме самки.

Размер яичек у мужчин по отношению к общей массе тела значительно больше, чем у горилл и орангутанов. У горилл масса яичек составляет 0,018 процента от общей массы тела, у орангутанов — 0,048 процента, а у человека — 0,079 процента, т. е. на 60 процентов больше, чем у орангутана, и в четыре с лишним раза больше, чем у гориллы. Относительно крупные яички у людей служат одним из убедительных доказательств того, что женщины в нашей эволюционной истории порою имели сексуальные контакты с несколькими мужчинами на протяжении нескольких дней. Свойственное многим культурам выражение «у него большие шары» (или нечто аналогичное) может быть метафорой с совершенно конкретной отсылкой. Однако у человека не самые крупные яички среди приматов. Они значительно меньше, чем у шимпанзе, для которых характерна беспорядочность половых связей, — у самцов этих животных масса яичек составляет 0,269 процента массы тела, что в три с лишним раза больше, чем у мужчин. Эти данные свидетельствуют о том, что первобытные люди редко вели столь же беспорядочную половую жизнь, как шимпанзе.

Еще одним доказательством присутствия в нашей эволюции случайных связей служат изменения в продукции сперматозоидов и осеменении. В исследовании влияния разлуки партнеров на продукцию спермы 35 пар предоставляли для измерения эякулят, полученный при половом акте, в виде жидкости из презервативов или выделений (густой массы семенной жидкости, выходящей из влагалища через некоторое время после полового акта). В ходе эксперимента пары разлучали на разное время.

Выяснилось, что с увеличением времени разлуки количество сперматозоидов у мужчины резко увеличивается. Чем больше времени мужья проводили отдельно от жен, тем больше спермы у них выделялось, когда они наконец встречались и занимались сексом. Когда партнеры все время были вместе, количество выделяемых за раз сперматозоидов составляло 389 млн. Но когда они находились вместе лишь 5 процентов времени, за раз выделялось 712 млн сперматозоидов, т. е. почти вдвое больше. Продукция спермы увеличивается в ответ на возможность присутствия в половых путях женщины спермы другого мужчины вследствие внебрачных связей во время отсутствия мужа. Именно этого и следует ожидать, если в эволюционной истории человека присутствовал случайный секс и неверность в браке.

Увеличение количества сперматозоидов в семени мужчины при длительной разлуке с партнершей повышает их шансы на оплодотворение яйцеклетки, позволяя окружать или вытеснять сперматозоиды чужаков. По всей видимости, мужчина продуцирует именно столько сперматозоидов, сколько нужно для восполнения уже погибших в организме женщины после предыдущего сексуального контакта. Таким образом, их количество в половых путях партнерши поддерживается примерно на одном и том же уровне. Похоже у мужчин существует физиологический механизм, повышающий количество сперматозоидов в тех случаях, когда у жен есть возможность для измены.

Еще один ключик к эволюционной истории краткосрочных половых связей — женский оргазм. Когда-то считалось, что его назначение в том, чтобы женщина после полового акта засыпала и оставалась в лежачем положении, в результате чего понижается вероятность вытекания спермы и повышается вероятность зачатия. Но если бы это было так и функцией оргазма была отсрочка вытекания спермы, то с увеличением отсрочки в половых путях женщины оставалось бы больше спермы. Однако этого не происходит. Между временем до вытекания спермы и ее количеством, остающимся в половых путях женщины, нет никакой связи.

В среднем у женщин вытекает 35 процентов спермы в течение 30 минут после полового акта. Однако, если женщина испытала оргазм, в половых путях удерживается 70 процентов спермы, а вытекает только 30 процентов. Если оргазма не было, спермы вытекает больше. Эти данные соответствуют теории о том, что функция женского оргазма состоит во «всасывании» спермы из влагалища в цервикальный канал и матку и, таким образом, в повышении вероятности зачатия.

Разгадка тайны женского оргазма, очевидно, кроется именно в связи между ним и удержанием спермы наряду со скрытой стороной женской сексуальности — неверностью. Кинси обнаружил, что с любовниками женщины почти в два раза чаще испытывают оргазм, чем с мужьями. В одном британском исследовании было установлено, что при половом акте с любовниками у женщин чаще, чем с мужьями, происходит оргазм с высоким удержанием спермы (в течение двух минут после мужского оргазма).

Однако, возможно, самое главное — это выбор момента для связей на стороне: женщины чаще изменяют мужьям в самой фертильной фазе своего менструального цикла — перед овуляцией. Частота половых актов с любовниками в период наибольшей фертильности оказывается в три раза выше, чем в период постовуляционной фазы с низкой фертильностью.

Женский оргазм может играть роль двигателя отбора мужчины, который должен оплодотворить женщину, и этот мужчина не обязательно является ее мужем. Женщины испытывают оргазм с постоянными партнерами чаще, когда те обладают такими признаками хорошего генотипа, как симметрия и физическая привлекательность. На стороне женщины целенаправленно выбирают партнеров с высоким качеством генотипа и поэтому чаще испытывают с ними оргазм. Таким образом, у неверных жен оргазм способствует реализации стратегии, направленной на получение лучшего от двух сторон, — вложений ресурсов одного мужчины, который заботится о детях, и хороших генов от другого, который не несет никаких обязательств, но повышает качество генотипа потомства.

Хотя моя интерпретация научных данных говорит о том, что женский оргазм несет в себе определенные признаки адаптации, у скептиков, которые считают женский оргазм неадаптивным побочным продуктом, аналогичным, например, соскам у мужчин, остается немало доводов против. Существующие адаптационистские гипотезы, в частности, не могут объяснить огромные индивидуальные и культурные различия в возникновении женского оргазма. Более того, не исключено, что женский оргазм не является ни 100-процентной адаптацией, ни 100-процентным побочным продуктом, а объединяет в себе признаки того и другого.

Сказанное, возможно, не понравится мужьям женщин, ищущих связей на стороне, но из него следует, что у женщин в ходе эволюции выработались собственные стратегии обеспечения репродуктивных преимуществ с помощью внебрачных связей, направленные на получение хороших генов от любовника и вложений от супруга.

Наряду с анатомическими и физиологическими свидетельствами существуют также психологические и поведенческие доказательства долгой эволюционной истории случайных краткосрочных половых связей у человека.

Переводчик Мария Кульнева

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