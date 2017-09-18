«Могу позволить себе больше, чем в России»

Игорь побывал на Бали и понял, что не хочет возвращаться в Москву. Он продал машину, перебрался на остров и открыл там собственный бизнес. В рамках цикла материалов о соотечественниках, которые обосновались за границей, «Лента.ру» публикует рассказ Игоря о том, как поддаться мечтам и превратить свою жизнь в вечный отдых.

Я родился в небольшом городе Венев в Тульской области. Окончил Московский государственный горный университет по специальности «разработка подземных месторождений». После университета некоторое время работал инженером по охране труда. Интересная работа, любимая девушка, проверенные годами друзья... Жизнь шла своим чередом, и я даже не мог представить, что одно путешествие поменяет ее раз и навсегда.

Бали — рай на земле

Мы часто ездили по миру, но никогда не задумывались об эмиграции. Конечно, хотелось жить в теплой стране на берегу океана, но мечты оставались лишь мечтами. Не бросать же работу, родных, друзей... Однако после поездки на Бали поняли, что нашли рай на земле. Там солнце круглый год, теплый океан, жизнерадостные люди и вкуснейшие фрукты. Отказаться от такого энергетического и атмосферного места невозможно.

A post shared by 📍 Bali (@bali_igor) on Jun 16, 2017 at 6:01am PDT

Никакого желания возвращаться домой не было, поэтому еще во время отдыха стали разрабатывать бизнес-план. Мы руководствовались правилом: «Надо действовать как просит душа, ведь жизнь у нас всего лишь одна».

В Москве мы уже точно знали, что через несколько месяцев уедем навсегда. Быстро сделали новые заграничные паспорта, открыли долгосрочные визы, уволились с работы, продали авто и купили билеты на самолет в один конец.

Разнообразие небольшого острова

На первых порах трудностей не возникало. Мы были знакомы с этим островом, знали комфортные районы для проживания, успели обзавестись балийскими друзьями и продумали план получения доходов. Как ни удивительно, наш план сработал, и нам не понадобилось возвращаться в Москву, как после стандартного отпуска.

Бали — достаточно большой остров, он делится на множество районов. Все районы очень разные, в каждом свой особенный микроклимат, своя инфраструктура, своя природа — на любой вкус. Например, в Убуд съезжаются творческие личности. Здесь проводятся различные фестивали, выставки, конференции. Этот район Бали считается культурным и духовным центром острова. А север почти не заселен из-за дождливой погоды. Температура редко поднимается выше 20-25 градусов, и пляжи покрыты вулканическим песком. Туристы приезжают туда лишь на экскурсии, местных такие условия не устраивают.

A post shared by 📍 Bali (@bali_igor) on Jul 13, 2017 at 5:10am PDT

Мы поселились на полуострове Букит — это спокойный район, где живут и местные, и те, кто приехал надолго. Здесь нет так много развлекательных заведений, но это компенсируется лучшими видами на всем Бали. Поблизости два десятка пляжей для серфинга и размеренного отдыха. Тут можно арендовать виллу на скале и каждый день любоваться балийскими закатами.

Климат для постоянного проживания очень комфортный. Нет резких перепадов температуры от сезона к сезону. Весь год — 27-30 градусов. В течение дня температура тоже не сильно меняется. Ночью попрохладнее, но все равно можно ходить в летней одежде. Солнце встает и садится практически всегда в одно время: в шесть утра восход, в шесть вечера — закат.

Сезонов на Бали всего два: сухой (апрель — ноябрь) и сезон дождей (декабрь — март). Чаще всего дожди идут в январе и феврале, но в основном по ночам.

Дружелюбные балийцы

Около 80 процентов местных жителей говорят по-английски. Основной доход балийцам приносят туристы, поэтому без английского им никак. Для саморазвития мы стали изучать балийский язык. Он оказался нетрудным, но балийцы очень удивляются, когда к ним обращаются на родном языке. Порой это помогает, когда торгуешься на местном рынке или о чем-нибудь договариваешься.

Балийцы — очень дружелюбный и совершенно независтливый народ. Они убеждены, что живут в лучшем месте на свете. И они страшно непунктуальны. Здесь никто никуда не спешит и ни о чем не тревожится. Тут любят спокойную и размеренную жизнь.

Туристов очень уважают, независимо от их статуса и количества денег в кармане. Многие стремятся выглядеть как белые европейцы: осветляют кожу, стараются не загорать и ходят в одежде с длинными рукавами.

A post shared by 📍 Bali (@bali_igor) on Apr 30, 2017 at 2:18am PDT

На Бали непросто с образованием детей. Даже самые обычные школы обходятся в 20-30 тысяч рублей за полгода, что по местным меркам считается серьезными деньгами. Не все семьи могут позволить себе такую роскошь. Некоторые дети получают домашнее образование, родители сами их учат.

Мы до сих пор удивляемся тому, что детей в местных семьях называют по счету: первенец — Ваян (первый), затем Мадэ (второй), Ньоман (третий), Кетут (четвертый). Но пятого снова назовут Ваян, и так по кругу. Никакого различия по гендерному признаку нет, потому что имя подходит и мальчикам, и девочкам.

Беспроигрышный бизнес

Я занимаюсь бизнесом по строительству вилл. Остров только развивается, поэтому мы сразу поняли, что это беспроигрышный вариант.

Туристы часто арендуют целые виллы, маленькие домики пользуются спросом лишь среди местных. Цены на аренду сильно варьируются: огромная вилла на семь-восемь комнат с бассейном может обойтись в 10 тысяч долларов в месяц, новые двуспальные дома с горячей водой и интернетом — в районе 500 долларов, а маленькие домики на долгий срок — 300 долларов.

На острове огромные проблемы с интернетом — есть места, где его просто нет. Но многие экспаты работают удаленно, поэтому приходится доплачивать за его наличие немаленькие средства.

Приобретать недвижимость здесь также дешевле: вилла с тремя спальнями на берегу океана стоит 10-12 миллионов рублей. Однако она достанется вам только в долгосрочное пользование. Владеть недвижимостью могут лишь граждане Индонезии.

A post shared by 📍 Bali (@bali_igor) on Jun 2, 2017 at 6:45am PDT

Нельзя сказать, что цены на Бали сильно отличаются от московских, но все же тут я могу позволить себе чуть больше, чем в России. Например, поход в кафе или хороший ресторан обойдется в 20-30 долларов. Местные едят в варунгах, где можно пообедать всего на три доллара.

Как ни странно, готовить еду самому дороже, чем питаться в кафе или варунгах. Пока я не до конца осмыслил этот парадокс. Не исключено, что это просто маркетинговый ход.

Нередко ностальгирую по русской еде. Здесь можно найти кухни многих стран мира, но борщи и пельмени встречаются очень редко.

Жизнь — праздник

Бали — остров богов, поэтому тут то и дело устраивают церемонии подношения даров. Порой мне кажется, что жизнь балийцев — сплошные праздники. Они так часто что-то отмечают, что не успеваешь уследить, что именно.

Наши празднования совершенно не похожи на их. Балийцы раскладывают цветы на дорогах в честь богов и огромной толпой направляются к храму. В такие дни остров будто замирает: магазины и заведения не работают, перекрываются дороги.

Karang Dewa #baliforum A post shared by 📍 Bali (@bali_igor) on Jan 4, 2017 at 11:45pm PST

Балийцы почти не отмечают Новый год, они больше интересуются религиозными праздниками. Один из самых важных — Галунган, символизирующий победу сил добра над силами зла и невежества. Это праздник в честь создателя вселенной и духов предков.

На таких мероприятиях мы присутствуем лишь в качестве зрителей. Балийцы не приветствуют участие иностранцев в их религиозной жизни.

Мечта, ставшая реальностью

Моя жизнь сложилась так, как я и мечтать не мог. Мне не нужно сидеть полный рабочий день в маленьком офисе, поэтому часто мы путешествуем по островам. Дорога до ближайшего клочка земли занимает приблизительно час. Каждый остров прекрасен по-своему, везде можно найти что-то новое.

A post shared by 📍 Bali (@bali_igor) on Jun 18, 2017 at 3:42am PDT

В свободное время мы играем с местными в футбол, катаемся на байке или ходим в спортзал. Но моя самая большая страсть — серфинг. Каждое утро я отправляюсь на пляж ловить волну. Надо сказать, что это не самый безопасный вид спорта. На одном из уроков серфинга у меня откололся зуб. Я позвонил в страховую компанию, объяснил ситуацию, и уже через 10 минут меня направили в больницу, где в течении часа все исправили.

Для коренных жителей медицина бесплатна, остальным нужна страховка. Полный пакет страхового полиса обойдется в 7 000 рублей. Если не оформлять полис, обслуживание потянет на довольно круглую сумму.

Новая родина

Родственники отнеслись к переезду несерьезно и первое время пытались отговорить нас. Многие убеждали, что глупо бросать все ради внезапной идеи. Но позже поняли, что наше решение окончательное, и смирились. Теперь мы ждем их в гости.

Друзья приняли нашу идею с восторгом. Каждый месяц мы встречаем их у нас. У друзей теперь есть повод отправиться в путешествие, ведь здесь мы обеспечиваем им полный комфорт.

A post shared by 📍 Bali (@bali_igor) on May 4, 2017 at 9:40am PDT

Возвращаться совсем не хочется. Мы уже привыкли к более комфортной жизни, чем в Москве. Переезд также не рассматриваем. Разве что путешествия. В октябре летим в Куала-Лумпур, а в следующем году — на Шри-Ланку.

Бизнес наладился, и мы уже привязаны к Бали. Эту работу нельзя просто так бросить.