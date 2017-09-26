Геноцид миллионеров

Последние несколько месяцев сеть пестрит жалобами популярных российских блогеров, чьи Instagram-аккаунты с миллионами подписчиков заблокированы администрацией сервиса. «Лента.ру» выяснила, что стоит за массовым баном отечественных интернет-знаменитостей и во сколько им обойдется восстановление утраченного профиля.

«Надел блок на блок на блок»

Если верить записям в социальных сетях, проблема с повальной блокировкой Instagram-аккаунтов коснулась не только владельцев коммерческих страниц и профилей популярных личностей, но и рядовых пользователей сервиса. Информацию о массовом бане подтвердили представители статистического сервиса LiveDune. По их словам, было заблокировано несколько сотен аккаунтов, среди которых оказались Robkardashian (9 миллионов подписчиков) и Repostapp (14 миллионов подписчиков). Отмечается, что некоторые профили заблокированы до сих пор.

Со стороны администрации Instagram блокировка объяснялась нарушением тех или иных условий и правил соцсети. «Мы запрещаем использовать механизмы искусственного сбора отметок "нравится", подписчиков или перепостов. Мы также запрещаем публиковать повторяющиеся материалы», — говорилось в большинстве официальных уведомлений.

Как утверждает менеджер аккаунта Ptencoff (4,1 миллиона подписчиков) Денис Фидов, их профиль тоже попал под блокировку якобы по причине накрутки. «Возможно, у них программа лагает. В этот день еще более 30 аккаунтов было заблокировано. Нам его быстро восстановили через стандартную форму Instagram», — похвалился он.

Комментируя произошедшее, глава Ассоциации пользователей социальных сетей Алексей Кох подчеркнул, что юзеры, на аккаунты которых подписаны сотни тысяч, а тем более миллионы человек, не нуждаются в помощи сервисов по накрутке лайков.

По его словам, для разблокировки аккаунтов жертвы массового бана обращались в службу поддержки Instagram: кому-то везло — им быстро отвечали, и профиль разблокировали, а с кем-то диалог затягивался на недели.

«Для аккаунтов с большим числом подписчиков несколько недель — это очень длительный срок. Есть договоры по рекламе, поэтому приходится искать другие способы решения проблемы», — заявил Кох и добавил, что внезапно в Instagram появился человек, который за определенную сумму решает вопросы блокировки и оперативно восстанавливает аккаунт.

Загадочный спаситель

О загадочном «разблокировщике» также рассказали основатель паблика МДК Роберто Панчвидзе и глава агенства Wildjam Ярослав Андреев, известный под псевдонимом Эльф-торговец. И Панчвидзе, и Андреев отметили, что им обоим хорошо известны случаи бана по странным причинам, после которых появлялся «какой-то» человек и предлагал услуги по разблокировке аккаунта.

Об этом же сообщили блогеры, чьи аккаунты оказались в «черном списке» Instagram. По их словам, после получения сообщения о блокировке им в личку приходили сообщения от неизвестных людей, которые за 150-300 тысяч рублей готовы были решить все проблемы с баном.

Корреспонденту «Ленты.ру» удалось связаться с одним из «разблокировщиков». Несмотря на то что в Instagram он представляется Евгением Леонидовичем, «профи ремонта и стройки», а также борцом с интернет-ботами, в Telegram он совершенно спокойно объяснил, что стоимость его услуг по восстановлению аккаунтов варьируется от 30 до 300 тысяч рублей.

Виктория Романец Фото: @_viktoriya_14

Представившемуся жертвой бана журналисту был заявлен ценник в 160 тысяч рублей. После вопроса о реальной работе Евгений стал игнорировать сообщения, а затем и вовсе стер переписку с корреспондентом «Ленты.ру».

В то же время Instagram-маркетолог и создатель ресурса Pro-gram Никита Чумаченко заявил, что каждый, кто говорит, что «имеет связи» с поддержкой Instagram и за деньги сможет договориться, врет. «Действительно, есть люди, которые за плату восстанавливают аккаунты. Для этого они используют стандартные методы через поддержку социальной сети: отправляя правильные запросы с нужным текстом», — объяснил он.

Чумаченко отметил, что восстановить заблокированный профиль может любой пользователь, но из-за отсутствия достаточных знаний и опыта это не всегда это получается. «Существует всего шесть способов, как грамотно написать в поддержку Instagram. Каждый из них актуален в разных случаях бана. Однако если профиль был заблокирован за нарушение авторских прав, ничего исправить уже нельзя», — подчеркнул Instagram-маркетолог.

Все не как у людей

По словам Эльфа-торговца, администрация Instagram выделила для России только одного менеджера, который к тому же физически находится в Лондоне. «По идее, он должен решать вопросы с разблокировкой, но почему-то не делает этого, — посетовал он. — Из-за этого на рынке появились непонятные люди, предлагающие услуги по разблокировке. Ко мне тоже обращаются с просьбой помочь разблокировать, я никому не отказываю и по своим каналам всем бесплатно помогаю».

Как отметил Кох, администрация Instagram по неизвестным причинам не балует Россию своим вниманием: из-за этого роль модераторов в итоге была передана автоматизированной системе, которая блокирует аккаунт в случае фиксации подозрительной активности или массовых жалоб пользователей.

«Проблема Instagram в том, что, в отличие, например, от "ВКонтакте" или "Одноклассников", в России у них нет менеджера, с которым можно было бы оперативно решить проблему. При этом к пабликам-миллионникам российские соцсети относятся более лояльно, чем иностранные: все проблемы и споры решают прямым диалогом и не доводят ситуацию до блокировок. Мы пытались найти представителя Instagram, отвечающего за Россию, но нам этого сделать не удалось», — признался он.

Кох также предположил, что ситуация с блокировками аккаунтов по одной и той же надуманной причине, после которой появляется переговорщик, решающий проблемы за вознаграждение, может свидетельствовать о спланированной акции.

«Кто-то натравливает ботов на крупные аккаунты, далее за оперативной разблокировкой нужно обращаться к определенным людям. Это похоже на бизнес», — заметил он и добавил, что в Ассоциации готовят письмо администрации Instagram с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию и дать контакты представителя для оперативного решения возникающих проблем.

К Коху присоединился Андреев, который заявил, что российские блогеры готовят акцию с целью привлечь внимание к этой проблеме и планируют вывести в топ Instagram хэштег #Stopban и #fromRussia.

Как стало известно корреспонденту «Ленты.ру», у Instagram действительно нет отдельной техподдержки для российских пользователей: нет ни отдельного телефона, ни почты — все вопросы решаются через стандартную форму. Несмотря на то, что сотрудники соцсети все-таки располагаются в нескольких городах России, они вынуждены обрабатывать запросы по всему миру.

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Стоит отметить, что похожая ситуация с массовыми блокировками в Instagram сложилась в октябре 2013 года. Тогда пользователь анонимного имиджборда «Двач» под ником Peka73Rus обнаружил способ банить чужие Instagram-аккаунты с помощью спама. Он приобретал пустые профили и от их лица публиковал несколько постов с призывом подписаться на того или иного человека. В итоге автоматизированная система социальной сети обращала внимание на спам и блокировала и фейковые аккаунты Peka73Rus, и страницу, на которую он якобы нагонял аудиторию.

Таким способом пользователю «Двача» удалось забанить профили вокалиста System of a Down Сержа Танкяна, хип-хоп-исполнителей Ивана Noize MC Алексеева и Оксимирона, а также актера озвучки Дмитрия Гоблина Пучкова, Никиты Джигурды, Анны Семенович и даже владельца «Двача», известного под псевдонимом Абу.