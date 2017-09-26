Интернет и СМИ
 
Последние новости
В центре Москвы автомобиль ФСБ насмерть сбил офицера Госавтоинспекции
Украинская актриса устроила парад фактов о съемках в порно
Канье Уэст потолстел
Названы сроки и причина гибели человечества
Киев заявил о скором внесении в ООН проекта резолюции по миротворцам в Донбассе
Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд
В Белом доме опровергли объявление войны Северной Корее
Популярные новости
Украинская актриса устроила парад фактов о съемках в порно
Самый богатый депутат Якутии пообедал на 13 миллионов рублей
Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд
Названы сроки и причина гибели человечества
Китай заблокировал самый популярный в мире мессенджер
Порнография оказалась причиной импотенции

Геноцид миллионеров

Россиян лишают соцсетей и вымогают деньги

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @carissarosario

Последние несколько месяцев сеть пестрит жалобами популярных российских блогеров, чьи Instagram-аккаунты с миллионами подписчиков заблокированы администрацией сервиса. «Лента.ру» выяснила, что стоит за массовым баном отечественных интернет-знаменитостей и во сколько им обойдется восстановление утраченного профиля.

«Надел блок на блок на блок»

Если верить записям в социальных сетях, проблема с повальной блокировкой Instagram-аккаунтов коснулась не только владельцев коммерческих страниц и профилей популярных личностей, но и рядовых пользователей сервиса. Информацию о массовом бане подтвердили представители статистического сервиса LiveDune. По их словам, было заблокировано несколько сотен аккаунтов, среди которых оказались Robkardashian (9 миллионов подписчиков) и Repostapp (14 миллионов подписчиков). Отмечается, что некоторые профили заблокированы до сих пор.

Со стороны администрации Instagram блокировка объяснялась нарушением тех или иных условий и правил соцсети. «Мы запрещаем использовать механизмы искусственного сбора отметок "нравится", подписчиков или перепостов. Мы также запрещаем публиковать повторяющиеся материалы», — говорилось в большинстве официальных уведомлений.

Как утверждает менеджер аккаунта Ptencoff (4,1 миллиона подписчиков) Денис Фидов, их профиль тоже попал под блокировку якобы по причине накрутки. «Возможно, у них программа лагает. В этот день еще более 30 аккаунтов было заблокировано. Нам его быстро восстановили через стандартную форму Instagram», — похвалился он.

Комментируя произошедшее, глава Ассоциации пользователей социальных сетей Алексей Кох подчеркнул, что юзеры, на аккаунты которых подписаны сотни тысяч, а тем более миллионы человек, не нуждаются в помощи сервисов по накрутке лайков.

По его словам, для разблокировки аккаунтов жертвы массового бана обращались в службу поддержки Instagram: кому-то везло — им быстро отвечали, и профиль разблокировали, а с кем-то диалог затягивался на недели.

«Для аккаунтов с большим числом подписчиков несколько недель — это очень длительный срок. Есть договоры по рекламе, поэтому приходится искать другие способы решения проблемы», — заявил Кох и добавил, что внезапно в Instagram появился человек, который за определенную сумму решает вопросы блокировки и оперативно восстанавливает аккаунт.

Загадочный спаситель

О загадочном «разблокировщике» также рассказали основатель паблика МДК Роберто Панчвидзе и глава агенства Wildjam Ярослав Андреев, известный под псевдонимом Эльф-торговец. И Панчвидзе, и Андреев отметили, что им обоим хорошо известны случаи бана по странным причинам, после которых появлялся «какой-то» человек и предлагал услуги по разблокировке аккаунта.

Об этом же сообщили блогеры, чьи аккаунты оказались в «черном списке» Instagram. По их словам, после получения сообщения о блокировке им в личку приходили сообщения от неизвестных людей, которые за 150-300 тысяч рублей готовы были решить все проблемы с баном.

Корреспонденту «Ленты.ру» удалось связаться с одним из «разблокировщиков». Несмотря на то что в Instagram он представляется Евгением Леонидовичем, «профи ремонта и стройки», а также борцом с интернет-ботами, в Telegram он совершенно спокойно объяснил, что стоимость его услуг по восстановлению аккаунтов варьируется от 30 до 300 тысяч рублей.

Представившемуся жертвой бана журналисту был заявлен ценник в 160 тысяч рублей. После вопроса о реальной работе Евгений стал игнорировать сообщения, а затем и вовсе стер переписку с корреспондентом «Ленты.ру».

В то же время Instagram-маркетолог и создатель ресурса Pro-gram Никита Чумаченко заявил, что каждый, кто говорит, что «имеет связи» с поддержкой Instagram и за деньги сможет договориться, врет. «Действительно, есть люди, которые за плату восстанавливают аккаунты. Для этого они используют стандартные методы через поддержку социальной сети: отправляя правильные запросы с нужным текстом», — объяснил он.

Чумаченко отметил, что восстановить заблокированный профиль может любой пользователь, но из-за отсутствия достаточных знаний и опыта это не всегда это получается. «Существует всего шесть способов, как грамотно написать в поддержку Instagram. Каждый из них актуален в разных случаях бана. Однако если профиль был заблокирован за нарушение авторских прав, ничего исправить уже нельзя», — подчеркнул Instagram-маркетолог.

Все не как у людей

По словам Эльфа-торговца, администрация Instagram выделила для России только одного менеджера, который к тому же физически находится в Лондоне. «По идее, он должен решать вопросы с разблокировкой, но почему-то не делает этого, — посетовал он. — Из-за этого на рынке появились непонятные люди, предлагающие услуги по разблокировке. Ко мне тоже обращаются с просьбой помочь разблокировать, я никому не отказываю и по своим каналам всем бесплатно помогаю».

Как отметил Кох, администрация Instagram по неизвестным причинам не балует Россию своим вниманием: из-за этого роль модераторов в итоге была передана автоматизированной системе, которая блокирует аккаунт в случае фиксации подозрительной активности или массовых жалоб пользователей.

«Проблема Instagram в том, что, в отличие, например, от "ВКонтакте" или "Одноклассников", в России у них нет менеджера, с которым можно было бы оперативно решить проблему. При этом к пабликам-миллионникам российские соцсети относятся более лояльно, чем иностранные: все проблемы и споры решают прямым диалогом и не доводят ситуацию до блокировок. Мы пытались найти представителя Instagram, отвечающего за Россию, но нам этого сделать не удалось», — признался он.

Кох также предположил, что ситуация с блокировками аккаунтов по одной и той же надуманной причине, после которой появляется переговорщик, решающий проблемы за вознаграждение, может свидетельствовать о спланированной акции.

«Кто-то натравливает ботов на крупные аккаунты, далее за оперативной разблокировкой нужно обращаться к определенным людям. Это похоже на бизнес», — заметил он и добавил, что в Ассоциации готовят письмо администрации Instagram с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию и дать контакты представителя для оперативного решения возникающих проблем.

К Коху присоединился Андреев, который заявил, что российские блогеры готовят акцию с целью привлечь внимание к этой проблеме и планируют вывести в топ Instagram хэштег #Stopban и #fromRussia.

Как стало известно корреспонденту «Ленты.ру», у Instagram действительно нет отдельной техподдержки для российских пользователей: нет ни отдельного телефона, ни почты — все вопросы решаются через стандартную форму. Несмотря на то, что сотрудники соцсети все-таки располагаются в нескольких городах России, они вынуждены обрабатывать запросы по всему миру.

***
Стоит отметить, что похожая ситуация с массовыми блокировками в Instagram сложилась в октябре 2013 года. Тогда пользователь анонимного имиджборда «Двач» под ником Peka73Rus обнаружил способ банить чужие Instagram-аккаунты с помощью спама. Он приобретал пустые профили и от их лица публиковал несколько постов с призывом подписаться на того или иного человека. В итоге автоматизированная система социальной сети обращала внимание на спам и блокировала и фейковые аккаунты Peka73Rus, и страницу, на которую он якобы нагонял аудиторию.

Таким способом пользователю «Двача» удалось забанить профили вокалиста System of a Down Сержа Танкяна, хип-хоп-исполнителей Ивана Noize MC Алексеева и Оксимирона, а также актера озвучки Дмитрия Гоблина Пучкова, Никиты Джигурды, Анны Семенович и даже владельца «Двача», известного под псевдонимом Абу.

Антон Болотов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0325 сентября

Бесславные ублюдки

Семь выдающихся злодеев российского даркнета
16:2125 сентября

Медведев заглянул в комментарии хабаровчанина и рассказал о победе над Навальным

18:3625 сентября

В мультфильме «Незнайка на Луне» нашли непристойные сцены

14:5425 сентября

Натравивший на себя ядовитую змею в прямом эфире блогер скончался

Интернет и СМИ00:0728 августа

Даркнет здорового человека

В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
19:0222 сентября

Олег Тиньков раскрыл причину жесткой реакции на ролик «Немагии»

17:2625 сентября

В сети нашли ужасающего «родственника» мема «дратути»

13:5725 сентября

Кот с ярко выраженными большими пальцами напугал пользователей сети

Интернет и СМИ21:4812 сентября
Иван Ургант

Покидались пометом: Ургант рассорился с Соловьевым

Что стоит за конфликтом двух главных звезд российского телевидения
08:0422 сентября

Назван самый опасный человек в интернете

13:0522 сентября

Вечерний телеэфир прервало экстренное объявление о конце света

12:2025 сентября

Демонический танец клоуна из «Оно» стал мемом

Россия
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Самый богатый депутат Якутии пообедал на 13 миллионов рублей
Собака в Тульской области укусила за лицо пятилетнюю девочку
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
Шизоиды, социопаты, садисты
Кто режет, бьет и расстреливает мигрантов
Кадыров похвалил белорусскую картошку и рукопожатие Лукашенко
Туристы спасли попавшую в ловушку медведицу на Сахалине
Все материалы
Мир
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Венесуэла обвинила США в «политическом терроризме»
Пентагон пригрозил ответом на провокации Северной Кореи
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
Северная Корея заявила о фактическом объявлении войны со стороны США
Авиация уничтожила склад боеприпасов ИГ в Дейр-эз-Зоре
Все материалы
Бывший СССР
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
Украину уличили в поставках оружия в зону конфликта в Южном Судане
На западе Украины приехавших по грибы туристов избили всем селом
Порошенко предложили объявить режим АТО на всей территории Украины
Главу «Киевоблэнерго» забили до смерти в собственном доме
Руководивший «Укрзализницей» поляк счел успехом свое возвращение с Украины живым
Венгрия потребовала переговоров с Киевом из-за закона об образовании
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Курс евро упал ниже 68 рублей
В столице состоялся Промсвязьбанк Московский марафон
Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов впервые с марта
Все материалы
Бизнес
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Apple и Google сохранили лидерство среди самых дорогих в мире брендов
Цены на авиабилеты в России оказались вдвое ниже среднемировых
Анкара раскрыла сроки поставки российских С-400
Правительство нашло решение для продвижения отечественных самолетов за рубеж
«Газпром» занял первое место в рейтинге ведущих энергокомпаний
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
Поели как люди: убийц-расчленителей задержали в Краснодаре
Они хранили фрагменты тел в холодильнике и, возможно, ели своих жертв
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Изобретатель электронных браслетов для ФСИН вышел по УДО
В СК опровергли информацию о серии убийств каннибалами в Краснодаре
СМИ сообщили об обнаружении останков Доку Умарова
Подозреваемые в убийстве и расчленении женщины на Кубани арестованы
Все материалы
Наука и техника
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Показан смартфон на Windows 95
Обнаружен опасный парадокс теории Эйнштейна
Роскосмос начал переговоры с НАСА о местах для космонавтов на американском Orion
Найден тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы
Все материалы
Спорт
Дмитрий КудряшовКувалдой по мечтам
Русский гигант был разгромлен прытким кубинцем
Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд
Москва попросила ООН дать оценку нарушениям прав российских спортсменов
ПСЖ устроил распродажу
Кудряшов рассказал об ошибках в бою с Дортикосом
В аварии в Курской области погибла чемпионка по фитнес-бикини
Украина присоединилась к требованиям отстранить россиян от ОИ-2018
Все материалы
Культура
«Теперь разожмите нос и почувствуйте»
Что животные делают лучше людей
«Италия 61»Неоновая революция
В Милане открылась выставка Лучо Фонтаны
Родина не забудет
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Kingsman: Золотое кольцо» до «Родена»
Никита Михалков откроет барбершоп «Сибирский цирюльник»
Врачи рассказали о состоянии Караченцова
Победитель «Евровидения-2017» попал в реанимацию в ожидании пересадки сердца
Максакова попала под водопад во время выступления в Киеве
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
Медведев заглянул в комментарии хабаровчанина и рассказал о победе над Навальным
Натравивший на себя ядовитую змею в прямом эфире блогер скончался
Олег Тиньков раскрыл причину жесткой реакции на ролик «Немагии»
Кот с ярко выраженными большими пальцами напугал пользователей сети
Назван самый опасный человек в интернете
Демонический танец клоуна из «Оно» стал мемом
Все материалы
Ценности
Гламурные кисы
Тяжело ли владеть машиной для господ в России
Британские церковники обвинили турецкого модельера в сатанизме
В Emporio Armani предложили надеть солнцезащитные очки и оказаться в Париже
«Танцующий миллионер» потряс подписчиков рваной майкой
Bulgari предложил носить сумки из клепаного питона
Созданы мотивирующие часы
Новые iPhone отделали титаном и посвятили ракете «Сатана»
Все материалы
Путешествия
Дикая Калифорния
Из любви к природе американцы собирают использованную туалетную бумагу
Российского туриста изрезали ножом в Турции из-за девушек
Россияне пожелали отдохнуть в Крыму за миллион рублей
Определена главная причина нелюбви россиян к автобусным путешествиям
Эрмитаж вошел в пятерку лучших музеев мира
Шестеро туристов отравились грибами в Крыму
Авиарейс из Москвы в Крым попал в число самых загруженных в мире
Все материалы
Из жизни
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
Многодетная американка убила четырехметрового аллигатора ради мяса
400 голых британцев прыгнули в Северное море для борьбы с психическими болезнями
Умерла самая тяжелая женщина в мире
Забытый в пещере американский студент три дня лизал стены
Все материалы
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
Машины, которые не боятся столкновений
Забытые концепт-кары: ударопрочные «Фиаты»
Побег в будущее
Говорящие рули и электрические ретрокары: будущее по версии Jaguar Land Rover
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Названы сроки появления первого кроссовера «УАЗ»
В России за 150 миллионов рублей продадут Bugatti Veyron почти без пробега
Кен Блок проехал боком на 1400-сильном «Мустанге»
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы