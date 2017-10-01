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Зима близко

Простой способ не сойти с ума от полярной ночи и холодов

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С началом октября в северные регионы России приходит настоящая зима. Столбик термометра окончательно и бесповоротно опускается ниже нуля, не оставляя никакой надежды на теплые деньки, бабье лето и прочие природные радости, на которые еще могут расчитывать обитатели центральной части страны. Особенно тяжело приходится жителям Заполярья. Они хорошо понимают, что с каждым днем света в их жизни будет все меньше. И совсем скоро их деревни, поселки и города погрузятся в полярную ночь.

Резкие похолодания и суровые зимы давно стали поводом для бесконечных шуток. Уже совсем скоро в интернете начнут появляться ролики про машины, которые чудом удалось завести.

Или ролики про поедание на морозе застывшего мороженного. Такой, например, снял в минус 50 прошлой зимой житель Сургута, крупнейшего город Ханты-Мансийского автономного округа.

Чувство юмора - это немногое, что помогает северянам не сойти с ума. Впрочем, этой зимой крайнего Севера станет чуточку легче. Неделю назад, на Комсомольской площади Норильска состоялось торжественное открытие высокоскоростного широкополосного доступа в интернет. А это значит что им станут доступны ролики с YouTube, коубы и, конечно же, гифки, которые прежде загружались у них с трудом. «Лента.ру» собрала самые актуальные гифки на тему прихода зимы.

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via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

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69-я параллель
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