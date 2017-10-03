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«Наши разработки направлены на замещение устаревших вагонов»

Гендиректор ГК «РэйлТрансХолдинг» о создании новых образцов железнодорожной техники

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Фото: ГК «РэйлТрансХолдинг»

Минпромторг призвал российских производителей переориентироваться на выпуск специализированного подвижного состава — цистерн для химических грузов, хопперов-минераловозов, зерновозов. О новых разработках Научно-инженерного центра ГК «РэйлТрансХолдинг» «Ленте.ру» рассказал председатель правления — генеральный директор компании Сергей Шпак.

«Лента.ру»: Недавно на «ЭКСПО 1520» ваша компания представила уникальные для отечественных машиностроителей разработки. Почему именно эти изделия? В чем уникальность технических характеристик?

Сергей Шпак: Да, в этом году на предприятиях ГК «РэйлТрансХолдинг» предусмотрена разработка ряда проектов, из которых две модели уже были представлены на «ЭКСПО 1520»: изотермический вагон-термос модели 16-6962 и вагон-цистерна для перевозки наливных грузов, в том числе нефтепродуктов модели 15-6899.

В связи с рекомендациями Минпромторга к производителям переориентироваться на выпуск специализированного подвижного состава — цистерн для химических грузов, хопперов-минераловозов, зерновозов, а также вагонов для транспортировки скоропортящихся грузов и так далее, Научно-инженерный центр ООО УК «РТХ» разработал проекты именно этих моделей. Вагон-цистерна производства АО «Новозыбковский машиностроительный завод» инновационной безрамной конструкции с котлом переменного сечения в габарите Тц с увеличенным объемом до 95 кубических метров не требует переоборудования сливо-наливных эстакад и предназначена для перевозки 144 наименований химических грузов и нефтепродуктов.

Технические решения позволяют улучшить технико-эксплуатационные показатели изделия в целом за счет снижения массы тары, затрат на эксплуатацию, повышения надежности и прочностных характеристик конструкции. Основные преимущества вагона-цистерны базируются на анализе технических проблем традиционных вагонов-цистерн, ранее выпускавшихся заводами-изготовителями, а также поставленных на производство в последние годы.

Вторая модель — инновационный вагон-термос производства Армавирского машиностроительного завода по многим техническим параметрам превосходит существующие аналоги и решает на рынке железнодорожных перевозок одну из основных задач — снижение дефицита изотермического подвижного состава на фоне отсутствия серийного производства новых современных вагонов такого вида. Наряду с высокими показателями эксплуатационной надежности, можно выделить повышенную грузоподъемность вагона, увеличенный до 32 лет назначенный срок службы и улучшенные межремонтные нормативы.

Коэффициент теплопередачи кузова на сегодняшний день — лучший в России среди аналогичных изделий. Высокие теплоизоляционные свойства сохраняются в течение всего срока службы вагона. Не имеющий аналогов в России проект изотермического вагона-термоса советом главных конструкторов НП «Объединение производителей железнодорожной техники» признан лучшим в номинации «Вагоны и путевые машины».

Помимо изделий, представленных на «ЭКСПО 1520», какие еще перспективные модели находятся в разработке?

Сейчас ведется сборка автономного вагона-рефрижератора модели 16-6962. Холодильно-отопительная установка вагона, произведенного на Армавирском машиностроительном заводе, с встроенным дизель-генератором обеспечивает в автоматическом режиме постоянную температуру в заданном диапазоне от минус 20 до плюс 16 градусов, а также контроль влажности воздуха внутри грузового помещения вагона в течение всего времени следования вагона с грузом.

Система удаленного контроля предоставляет оператору основные данные о местонахождении груза, температуре в грузовом помещении и т.д. Усиленная конструкция рамы обеспечивает необходимый запас прочности и сопротивления усталости, учитывает особенности взаимодействия с перевозимым грузом через настил пола и элементы теплоизоляции.

Для перевозки каких грузов они могут использоваться? Каким компаниям могут быть интересны, есть ли на них предзаказ?

Номенклатура перевозимых грузов в модификации одной только нашей цистерны 15-6899 насчитывает 144 наименования, по трем модификациям — 215 наименований. Это нефтепродукты (топливо, масла и прочее), а также кислоты, щелочи, спирты, газы, красители, лаки и тому подобное. Вагон-термос предназначен для перевозки замороженной рыбы и мяса, медицинских препаратов, полуфабрикатов, молочной продукции и так далее. Вагон-рефрижератор — для скоропортящихся грузов, длительное хранение которых возможно только при низких температурах.

Таким образом, крупные компании-производители всей вышеперечисленной продукции, в том числе и мировые лидеры в данной сфере, представленные на российском рынке, могут быть заинтересованы в привлечении, а также в приобретении наших вагонов. Также наши вагоны могут заинтересовать компании, специализирующиеся непосредственно на перевозках скоропортящихся грузов по сети РЖД.

В рамках Международного салона «ЭКСПО 1520» АО «ФГК» и «РэйлТрансХолдинг» уже заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее взаимодействие в части внедрения инновационной железнодорожной техники, организации процедур проектирования, испытаний, приемки и сертификации грузовых вагонов.

Могут ли инновационные изделия «РэйлТрансХолдинга» (РТХ) быть модифицированы под конкретные требования потенциальных заказчиков?

Разумеется. Учитывая, что вагоны являются собственной разработкой Научно-инженерного центра ООО УК «РТХ», коллектив конструкторского бюро способен внести в конструкцию все требования заказчика, не противоречащие нормативным документам. Наши заводы оснащены гибким технологическим комплексом, предприятия настолько мобильны и универсальны, что способны переналаживать оборудование практически подо все модели грузового подвижного железнодорожного состава.

На отечественном рынке ощущалась нехватка термовагонов и другого специализированного подвижного состава. Сохраняется ли дефицит сегодня? Каков прогноз?

Российскому рынку до сих пор не хватает специализированного подвижного состава для перевозки отдельных видов грузов. Из-за этого существует риск не только роста транспортных расходов, но и невывоза груза.

На сегодняшний день ситуация следующая: общий парк специализированных вагонов ежегодно сокращается на несколько сотен единиц из-за списания. Однако в связи с его нехваткой, относительно небольшой грузопоток в данной категории подвижного состава без должного государственного регулирования в ближайшие годы может перетечь на автотранспорт.

В этом вопросе важна позиция ОАО «РЖД» по проработке опций, связанных с конкуренцией с автомобильным транспортом на больших расстояниях в части самых дорогих грузов, а также в части регулирования работы по перевозке неопасных жидкостей.

Какова доля иностранных вагонов в этом секторе и есть ли шанс заместить эту продукцию отечественной?

Доля вагонов зарубежного производства в сегменте изотермического подвижного состава составляет порядка 30 процентов. Наша разработка направлена на замещение морально устаревшего и физически изношенного парка вагонов-термосов и рефрижераторов, использование которых к тому же экономически нецелесообразно. Самую серьезную конкуренцию отечественным изотермическим вагонам составляют рефрижераторные контейнеры, в том числе и иностранного производства. Но это уже вопрос не прямой конкуренции между производителями, а регулирования отрасли в целом.

Пользовался ли РТХ программами господдержки НИОКРов при разработке своей продукции? Как вы оцениваете эффективность этих программ?

На данный момент в Минпромторге рассматриваются семь заявок от нашей компании на разработку нового класса различного оборудования: перегрузочного, сталеплавильного, агломерационного, дробильно-размольного и прочих видов тяжелого машиностроения. Мы ожидаем, что все они в этом году будут субсидированы государством, а также рассчитываем на поддержку со стороны государства в части производства специализированного подвижного состава.

Можно с уверенностью сказать, что существующие программы государственной поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ реально способствуют реализации современных инженерных проектов в области тяжелого машиностроения. Государство в последние годы достаточно эффективно регулирует промышленное производство в России, поддерживая компании, ориентированные на экспорт. В связи с масштабным экспортом продукции подвижного состава за рубеж ГК «РэйлТрансХолдинг» вошла в перечень потенциальных компаний-экспортеров продукции железнодорожного машиностроения в рамках подписанной в августе премьер-министром России Дмитрием Медведевым «Стратегии развития экспорта продукции железнодорожного машиностроения».

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