На голову укушенный

Натаниэль Петерсон, известный как Койот Петерсон, вот уже несколько лет является ведущим познавательного YouTube-канала Brave Wilderness. В своих выпусках естествоиспытатель, следуя заветам натуралиста Стива Ирвина и путешественника Беара Гриллса, рассказывает о дикой природе североамериканского континента и ее весьма опасных обитателях. И не только рассказывает, но и на собственной шкуре убеждается в их способности постоять за себя. О безбашенном природоведе рассказывает «Лента.ру».

Известность Петерсону принесла серия видео под общим названием Breaking Trail, в которых он знакомит подписчиков с хищными, ядовитыми и просто больно кусающимися животными, встречающимися в пустынях, болотах и субтропических лесах США. Иногда натуралист излишне рискует жизнью, находясь на расстоянии вытянутой руки от зубастой пасти аллигатора. Ради науки Койот готов пролить свою кровь, испытать болезненные укусы рептилий, насекомых и пауков и попробовать на вкус отвратительные фрукты.

Видео: Brave Wilderness / YouTube

Впрочем, зрелищность сочетается с полезной информацией. Например, Петерсон с помощью ручного медведя Адама объясняет, как можно спастись при неожиданной встрече с гризли и что именно делать не стоит. Зрители могут узнать, что не следует бросать рюкзак и пытаться спастись бегством. Естествоиспытатель объясняет, что рюкзак следует оставить на спине, чтобы защитить тело от когтей животного, нужно также припасть к земле, чтобы медведю было сложнее добраться до живота. В видео утверждается, что эта тактика увеличивает шансы выжить на 90 процентов. Кроме того, Петерсон советует брать с собой на природу спрей, так как животное чувствительно к запахам.

Ролик с медведем был оценен по достоинству Нью-Йоркской национальной академией телевизионных искусств и наук, которая вручила шоу премию «Эмми».

Видео: Brave Wilderness / YouTube

Некоторые выпуски Breaking Trail посвящены грифовой черепахе, обитающей на юго-востоке США. В одном из них Койот Петерсон испытывает на себе укус рептилии. Поскольку челюсти пресмыкающегося очень сильные, они могут нанести глубокую рану и сломать кости. Натуралист надевает на руку эластичный бандаж, фиксирует его четырьмя шинами и оборачивает все спортивными бинтами. Тем не менее черепаха смогла прокусить броню и нанести ведущему несколько небольших ран.

Видео: Brave Wilderness / YouTube

В другом YouTube-сериале — Beyond The Tide — Петерсон рассказывает о морской живности. Например, о прыгающих морских блохах, оставшихся на берегу после отлива, или напоминающих пришельцев мечехвостах.

Несмотря на свою зловещую репутацию из-за длинных шипов, мечехвосты являются безобидными членистоногими, родственными паукам и скорпионам. У них имеется девять глаз и прочный панцирь. Предки мечехвостов появились 450 миллионов лет назад, но с тех пор это животное мало изменилось. В наше время насчитывается четыре вида мечехвостов. Хотя они почти не кусаются, многие верят, что их шипы ядовиты, однако это на самом деле не так. Тем не менее Петерсон даже в водоемах найдет того, кто с готовностью его ужалит или укусит. Например, лобстера или полосатую крылатку.

Видео: Brave Wilderness / YouTube

Последствия встречи с североамериканским дикобразом также оказались довольно предсказуемыми. Животное травмировало своими иглами руку Петерсона. Впрочем, для натуралиста это лишь повод рассказать, как лучше всего их удалить. Для американцев, имеющих кошек или собак, это особо актуально, поскольку домашние питомцы часто сталкиваются со зверьком, случайно попавшим на задний двор. Ведущий отрезает верхушки игл, чтобы уменьшить давление, оказываемое на кожу, после чего аккуратно вытаскивает их, начиная с тех, что проникли глубже остальных.

Видео: Brave Wilderness / YouTube

Однако не только животные имеют иглы, которые готовы «вцепиться» в путешественника. В одном из выпусков Петерсон натыкается на Цилиндропунцию Бигелоу, или «прыгающий» кактус. В результате он был вынужден терпеть боль, пока член съемочной группы вытаскивал колючие «головки» растения из кожи натуралиста.

Видео: Brave Wilderness / YouTube

В нескольких выпусках Койот испытывал самые болезненные укусы насекомых, например, одного из видов дорожных ос — тарантулового ястреба — или тропического муравья Paraponera clavata. Боль от укуса в обоих случаях оценивается учеными в максимальные четыре балла по шкале Шмидта. Очередь дошла и до целой армии огненных муравьев. Погрузив руки в муравейник, Петерсон попытался продержаться 60 секунд.

Видео: Brave Wilderness / YouTube

Одни из самых забавных выпусков посвящены попыткам исследователя сдержать рвотные позывы, пробуя на вкус отвратительно пахнущие фрукты. К таким растениям относится, например, Моринда цитрусолистная. Ее плоды имеют горьковатый вкус, а запах напоминает испорченный сыр, покрытый плесенью, или вонючие носки. Все же они съедобны, и некоторые употребляют их из-за полезных свойств. Тем не менее ведерко Петерсону все равно пригодилось. В другом эпизоде натуралист попробовал знаменитый дуриан, но и тут без проблем дело не обошлось.

Видео: Brave Wilderness / YouTube



