Больше всех надо

В Сочи открывается волонтерский городок XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Его жители — пять тысяч человек из 67 стран мира — дадут клятву добровольцев, познакомятся друг с другом и пройдут финальные этапы подготовки к работе на объектах фестиваля. Это право заслужили лучшие из 35 тысяч кандидатов в возрасте от 18 до 85 лет. «Лента.ру» предлагает узнать, как был сформирован и чем конкретно займется крупнейший, по словам организаторов, в истории неспортивных мероприятий интернациональный волонтерский корпус.