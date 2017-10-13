69-я параллель
 
Последние новости
Раскрыты события последних часов жизни Доку Умарова
В сети обнаружили похожего на Путина кенгуру-качка
Гея в российской версии «Бесстыдников» превратили в натурала
За ввоз хамона предложили изымать автомобили
Польша похвасталась отражением российской кибератаки
Ставропольцы наказали пытавшегося объехать пробку водителя
Лондонскую школьницу три раза изнасиловали по дороге из клуба

«Интеллигенты на глазах превращались в скотов»

Режиссер заполярного театра о массовых расстрелах после премьеры в эпоху ГУЛАГа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Леонид Прядко

Анну практически невозможно застать на месте. Анна вся в делах. На сцене Норильского заполярного театра драмы, где она главреж с 2013 года, Бабанова поставила уже несколько спектаклей. Один из них — «Жди меня… и я вернусь», премьера которого состоялась в прошлом сезоне — стал претендентом на главную театральную премию страны «Золотая маска». Нынче же Анна приехала в Москву.

— Драматург Ярослава Пулинович, — рассказывает Бабанова, — написала пьесу по мотивам «Ямы» Куприна. А я решила сделать по ней спектакль на площадке театра «Русская песня». Вот и репетирую. Пока из всех подробностей могу сообщить лишь то, что это будет музыкальный спектакль.

Вы, извините, перебрались в Москву насовсем или как?

На моем основном месте работы у меня сейчас отпуск. Вот я и решила использовать его с пользой и для себя, и для дела. Да и вообще, чего мне постоянно сидеть в Норильске, если я как главный режиссер театра все отладила и сформировала афишу на ближайший сезон.

Это — да. Удивляет другое: во всех столичных театрах сезон открыли в сентябре, в вашем же Норильском заполярном сейчас каникулы. Отчего несовпадение графиков?

Так получилось. В норильском аэропорту закрыли на ремонт взлетно-посадочную полосу, и из него могли вылететь только маленькие самолеты, а значит, в городе осталась куча народа, включая всех сотрудников «Норникеля». Вот руководство Норильска и попросило нас продлить прошлый сезон, чтобы людям было, куда сходить вечерами. Но мы в накладе не остались! Всех сотрудников нашего театра, например, «Норникель» летом вывозил на плато Путорана, куда можно добраться лишь на вертолете. Мы там жили три дня и это было… потрясающе!

Верю. Ну, а в Москве-то вы сейчас, помимо того, что работаете, как-то отдыхаете?

Хожу по театрам. Смотрю новые постановки и наслаждаюсь атмосферой маленьких залов. Наш-то, вон, рассчитан аж на пятьсот человек.

И как, весь заполняется?

Не всегда, конечно, но — случается. В Норильске любят театр, потому что публика у нас такая… интеллигентная. Норильчане, они же кто? В основном дети сидевших в сталинских лагерях и их охранявших. А сидел здесь, можно сказать, цвет нации. Да и работал, кстати, тоже. В нашем театре служил Георгий Жженов — после отсидки, а также бывший военнопленный Иннокентий Смоктуновский — сам приехавший в Норильск из-за боязни быть арестованным в Красноярске.

Самая громкая ваша премьера последнего времени — это, конечно, спектакль «Жди меня… и я вернусь».

Да. Два года мы собирали материал, на основе которого Владимир Зуев написал свою пьесу.

О войне?

О Норильске. Вы знаете, например, что наш театр на десять лет старше города? А знаете почему? Потому что театр зародился в ГУЛАГе — из тех театральных кружков, которые были во всех двенадцати лаготделениях. В них играли профессионалы! Кто? Да вот хоть руководивший лагерным оркестром Сергей Кайдан-Дешкин — знаменитый композитор, автор пионерского гимна «Взвейтесь кострами, синие ночи!». С ним, кстати, тут произошла потрясающая история. Он освободился. Но он был влюблен и остался в Норильске ждать свою любимую, такую же заключенную, как и недавно он сам. Он ждал ее пять лет! А после его все же отсюда выселили… Они встретились снова, будучи сильно пожилыми людьми, но, конечно, между ними уже ничего не могло быть…

А ведь как автор гимна Дешкин имел шансы стать вторым Александром Александровым, автором музыки гимна СССР.

Ну… Дешкин в то время был человеком молодым и легкомысленным. И не очень понимал, как подступить к такому серьезному заданию. По его же воспоминаниям, однажды он пошел в Большой театр на оперу «Фауст» и так вдохновился «Маршем солдат», что попросту украл эту мелодию. И в нашем спектакле об этом тоже идет речь… С Дешкиным связано вообще очень много историй. К примеру, однажды его отправили в лаготделение, считавшееся этаким «билетом в один конец». Оттуда никто и никогда не возвращался. Но случилось так, что в это же время в лагере планировался концерт для большого начальства. Дирижировать должен был Дешкин. И его вернули! Представляете, его вернули, потому что музыканты отказались играть без него! Вернули со второй степенью обморожения, но оставили в живых. И весь наш спектакль — это и есть этот самый концерт для начальства, концерт совершенно мистический, составленный из множества разных номеров.

Выбор участников этого концерта был, судя по всему, огромен.

Не то слово! Был, к примеру, Норильскому лагерю нужен хор. И что? На Украине арестовали хоровую капеллу в полном составе! Их забрали прямо в концертных костюмах, во время выступления, и в них же отправили на Север.

Невероятно…

Но еще невероятнее — и я это пытаюсь показать в спектакле — как некоторое количество этих интеллигентов, в том числе и женщин, на глазах превращались в скотов. Выдерживали единицы. Выживало еще меньше. Иные вещи просто шокируют. На том же самом концерте в качестве одного из номеров следователь изображал фокусника. Ну, почти как Воланд в «Мастере и Маргарите». Так вот, он вдруг извлек откуда-то письма, которые Дешкин писал своей возлюбленной. И тут же сообщил, что за это ему прибавляют еще десять лет отсидки. Оп, фокус!

Георгия Жженова в вашем спектакле нет?

Нет. Зато через всю постановку, помимо Дешкина, проходят еще двое: историк, автор теории пассионарности Лев Гумилев и знаменитый астрофизик Николай Козырев, которому принадлежит удивительное открытие — так называемые «зеркала Козырева», цилиндрические листы алюминия, этакие зеркала, в пространстве которых изменяется течение времени, а значит, можно переместиться из прошлого в будущее, или же наоборот. Этим открытием он буквально «сносил крыши» всем норильским зекам. Они не верили в бога, но тут вдруг поняли, что можно спастись, просто «отмотав» время назад. Многие из них после шли на расстрел, зажав в кулаке маленькие зеркала…

После рассказанной вами истории об оркестре, не могу не спросить: сейчас у Норильского заполярного театра драмы с комплектованием штата проблем нет?

Нет, мы полностью укомплектованы — все тридцать четыре ставки заняты: это и актеры, и музыканты.

Сохранились ли в вашем репертуаре постановки того, лагерного театра?

О них мало что известно. Но недавно я нашла документ, говорящий, что зэки поставили — только представьте! — «Без вины виноватые» Островского. Начальство сначала даже не поняло, в чем подвох. А после… Вся труппа была расстреляна. В нашем театре есть спектакль «Придурки». Он как раз об этом. Почему такое название? Да потому что именно придурками всех этих актеров и называли и ненавидели их всей зоной — мол, от работы на шахтах освобождены, паек дополнительный получают, сволочи.

Вот читаю вашу биографию и вижу: как режиссер работала в Омске, сотрудничала с «Чехов-центром» на Сахалине. Обычно людей тянет на юг. Вас потянуло на север. Почему?

Тянуть человека может куда угодно, но судьба часто распоряжается иначе. Так что, думаю, меня привело в Норильск нечто свыше. Зачем? Наверное, чтобы я пришла в этот театр. Тут удивительное место. Намоленное. Экстремальное. Эта природа, этот ГУЛАГ, эти люди… Заведующая нашей постановочной частью, Татьяна Петровна, ребенком жила в бараке при горлаге и видела все происходившее там своими глазами. У нас есть актер — сын зека. А есть актриса — дочь охранника. Понимаете, как это?! И ведь весь город такой! У этого сидели, у этого охраняли, у этого папа был прокурором, у этого — следователем.

Какова была их реакция на ваш спектакль?

Один бывший лагерный следователь — уже глубокий старик, но все еще живее всех живых — даже угрожал мне, требуя, чтобы в финале спектакля я обязательно показала, что все жертвы ГУЛАГа были принесены исключительно с благой целью дать стране как можно больше металла. И ведь он сам в это до сих пор искренне верит, вот что ужасно! А многие норильчане поначалу боялись на спектакль идти. Боялись, что будет страшно. Теперь же некоторые ходят на каждый показ «Жди меня…». Я спрашиваю их: «Ну чего вы ходите?» А они мне: «Мы как в гости к своим родителям, бабушкам и дедушкам попадаем». Но норильчан ведь очень мало. Большинство жителей города — приезжие, те, кого пригласил на работу «Норникель».

Тяжело в Норильске приезжему?

Тут такая история… Примерно за год становится ясно, приживется здесь человек или нет. И замечено: приживаются только лучшие, потому что есть здесь что-то…

Сами-то вы прижились быстро?

Достаточно. Причем и в человеческом смысле, и в физическом.

Последнее требовало особых усилий?

Ну, да. Около двух лет у меня шла акклиматизация — организм буквально перестраивался. Вот, например, раньше, когда я жила в Москве, у меня все время были холодные руки и ноги, я часто простужалась. А там организм мобилизовался, начал вырабатывать какую-то энергию. Я перестала болеть, мой ребенок перестал болеть.

А полярная ночь, полярная ночь как вам? Она достаточно депрессивна?

Есть немного. Все же постоянные сумерки за окном — это тяжеловато. Но мы нашли способ с этим бороться: ежегодно в период полярной ночи мы организуем в театре лабораторию современной драматургии «Полярка». Это дает возможность как следует взбодриться, зарядиться энергией.

Борис Войцеховский Борис Войцеховский

Перейти в «Мою Ленту»
69-я параллель
69-я параллель19:5712 октября

«Когда мы узрим весь масштаб разрушений, будет поздно»

Пластиковая чума и углекислый газ грозят похоронить Землю
13:2212 октября

Дачник помог ученым отыскать уникальные артефакты в Мурманской области

20:0128 июня

В порту Дудинки началось восстановление морского порта после паводка

16:5312 октября

Ученые проверят жителей Ямала на токсичность

69-я параллель18:41 8 августа

Далеко пошли

Что толпы туристов находят на краю земли
17:0911 октября

В Красноярске отпразднуют пятьсот дней до начала Всемирной зимней универсиады

16:1910 октября

Созданный по эскизу ямальской школьницы памятник «Сокол» открыли в Москве

17:0928 сентября

На ремонт и оборудование больниц Мурманская области выделила полмиллиарда рублей

69-я параллель13:58 8 октября

«Шаман игрой на струнах творит волшебство»

Что помогало драться, воевать и отгонять духов
15:18 9 октября

В Мурманской филармонии откроют виртуальный концертный зал

15:35 9 октября

Экологическое волонтерское движение создадут в Красноярском крае

16:18 6 октября

С 2018 года экспедиции в Арктику флагмана флота РАН станут ежегодными

Россия
«Люди с удовольствием убивают друг друга»
Жизнь в провинции стоит недорого, а работа врача — еще меньше
Гей из Чечни пожаловался Москальковой на преследования
Ставропольцы наказали пытавшегося объехать пробку водителя
Глава компании Mangold Consulting Клаус Мангольд и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер (слева направо)Германский связной
Почему немцы встали на сторону Путина
Семья таджикских мигрантов четыре года пряталась на свалке под Челябинском
Директор кафе в Поволжье пригрозил шашкой заявившей о переработке барменше
«Страна незаметно теряет тысячи жизней от женской онкологии»
Сможет ли ранняя диагностика снизить смертность от рака.
Все материалы
Мир
Карнавальные фигуры, изображающие Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда ТрампаЯ твоих дипломатов арестовывал
Чем грозит крупнейший в истории конфликт между США и Турцией
Смерть в песках
Зачем богатейшие страны мира устроили кровавую мясорубку в нищем Йемене
Опиум и смерть
Польша похвасталась отражением российской кибератаки
Француженку заподозрили в организации изнасилования собственных детей
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
Мне — гарем, вам — Коран
Султан Брунея прожигает жизнь с малолетними женами втайне от набожных подданных
Все материалы
Бывший СССР
Приход во власть
Исход выборов в Киргизии определят уголовные авторитеты и региональные кланы
Украинские националисты сравнили Земана с козлом из-за слов о Крыме
Министр образования Украины назвала причину потери Крыма
Украинский порт потерял 30 процентов грузооборота из-за Крымского моста
На день УПА в Киев свезут десятки тысяч националистов со всей Украины
Киев пообещал показать национальным меньшинствам преимущества украинизации
В Белоруссии нашли блуждавшего три месяца в лесу мужчину
Все материалы
Финансы
Паленый товар
Пожар в крупнейшем торговом центре Москвы обошелся в миллиарды рублей
За ввоз хамона предложили изымать автомобили
Биллу Гейтсу предрекли потерю титула богатейшего человека планеты
Названа цена счастья для россиян
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Уралсиб»
Дизайнер рублей расстроился из-за новых купюр
Пустил в расход
Он первым понял, почему люди сорят деньгами
Все материалы
Бизнес
Памятник, которого не было
ДК им. Серафимовича не признали объектом культурного наследия
Богдан Кравцов«И не сдаваться»
Соучредитель сети «Клаустрофобия» о создании бизнеса с нуля
В Госдуме предложили разрешать отгулы во время магнитных бурь
В Германии сняли последние ограничения на использование газопровода OPAL
На заправке в Латвии заметили первый украинский суперкар
В США научились экономить по дюйму латекса на каждом презервативе
Африканские помидоры из Белоруссии оказались под запретом
Все материалы
Силовые структуры
Иди лесом: Москва испугалась нового маньяка
В Битцевском парке нашли мужские ноги и голову рядом с трупом женщины
Андрей ПоповБог простит
Кто присвоил богатства самого влиятельного сектанта России
«Мы идем к восхищению Третьим рейхом»
Где затаились российские ультраправые
Саратовский школьник устроил стрельбу из-за неразделенной любви
Сотрудников Роскомнадзора заподозрили в хищении 20 миллионов рублей
В Подмосковье арестовали устроителя борделя с мальчиками
Житель Челябинской области сжег тещу заживо из мести жене
Все материалы
Наука и техника
Государственный секрет
Простатит сорвал крупнейшую космическую миссию Советского Союза
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Советские подневольные рабочие в сельской местности Германии«Из русской свиньи я превратилась в немецкую подстилку»
Угнанные в Германию советские люди выжили, чтобы попасть в ад на родине
В штанах Тима Кука снова заметили новый iPhone
Китайцы создали лазерную пушку против террористов
Названа причина сотен тысяч смертей в Европе
Пообещавшая уничтожить человечество робот София выступила в ООН
Все материалы
Спорт
Олег Тактаров и Федор ЕмельяненкоДети нокаута
Емельяненко и Тактаров выясняют, кто царь российских ММА
Глава Олимпийского комитета США захотел наказать Россию
Шарапова впервые за 10 лет сыграет на Кубке Кремля
Семеро родившихся 1 января футболистов из одной сборной вызвали подозрения
Автобус с украинцами свалился в кювет по дороге на молодежный ЧМ по самбо
Фанат пожелал смерти семье футболиста из-за потерянных очков в онлайн-игре
Шарапова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Китае
Все материалы
Культура
Сделано в России
Кино недели: от «Салюта-7» до «Аритмии» и «Витьки Чеснока»
Пронесло
Минкульт передумал брать пять миллионов за прокат, и киноиндустрия выдохнула
Харви Вайнштейн (слева)Половина Голливуда: кого домогался озабоченный Харви
Девушка Бонда, Анджелина Джоли и другие жертвы знаменитого продюсера
На PornHub появилась порноверсия «Рика и Морти»
Тарантино ошарашили новости о сексуальных похождениях старого друга
Глава Amazon Studios предложил секс дочери Филипа Дика и лишился работы
Linkin Park выложили последнее шоу с участием Честера Беннингтона
Все материалы
Интернет и СМИ
Да, это жестко
Шоу на острове внезапно затмило «Дом-2» по обнаженке и сексу в кадре
«Яндекс.Такси» заподозрили в слежке за пользователями
Плачущий блогер заснял «смерть маленького мяу-мяу» и удивился его воскрешению
Продавцы вирусов-вымогателей разбогатели на миллионы долларов
Власть чешуи
Как распознать рептилоида и кого уже вычислили
Ведущий «Орла и решки» попал в массовую аварию в Киеве
Google скрыл от пользователей фотографию неизвестного существа
Все материалы
Ценности
Выезд. Дорого.
Обычный москвич съездил на Lamborghini в яхт-клуб и преобразился
За волосатую сумку с глазами запросили 18 тысяч рублей
Nike выпустит бюджетную версию Air Vapormax без шнурков
Louis Vuitton создал кроссовки имперских штурмовиков за 1000 долларов
В Москве появился магазин с меховым панно на стене
Omega выпустила часы в помощь слабовидящим детям
В Лондоне показали новый гибридный Range Rover
Все материалы
Путешествия
Американские танцы
Чем развлекают себя русские в Сан-Франциско
Россияне испугались летать в пятницу, 13-го
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
Лучший ресторан мира нашли в британском селе
Назван лучший ресторан России
Гибель голой россиянки в Доминикане попала на видео
В Россию начнет летать новая авиакомпания
Все материалы
Из жизни
Клюв закрой
Убийца инвалида гулял на свободе, пока не заговорил попугай
Присел, отжался
Криминальный босс учит знаменитостей качаться по-тюремному
Старая школа
В молодости родители были куда круче, чем мы
Корейцы невзлюбили уродливый памятник песне Gangnam Style
Тысячи свиней пытались вплавь спастись от наводнения во Вьетнаме
Пенсионер избил зонтиком вооруженных грабителей ювелирного магазина
Кетчуп из глаз
Сосиски и туалетная бумага превращают россиянина в супергероя
Все материалы
Автобусы-трансформеры
«Икарусы» с трапом, гармошкой и колесами на любой вкус
Ну, ХV
Тест-драйв Subaru XV нового поколения — машины, которой придется непросто
Победы и поражения Tesla Model S
Электрокары против спорт- и суперкаров
Эм и не м
Новая BMW M550i против старой BMW M5: кто же круче?
«Мерседес» отзовет в РФ 15 000 фургонов с «неадекватной» приборкой
Глава Tesla признался в использовании двух машин с бензиновыми моторами
Редкий Aston Martin в цвете Lamborghini оценили в 206 миллионов рублей
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Строящийся в Санкт-Петербурге небоскреб стал самым высоким в Европе
В Чечне появится новый город
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Все материалы