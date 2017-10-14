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«Взять сургуч и залить ей туда»

Деревенскую Мессалину превратили в новую Диану Шурыгину, и распахнулся ад

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Кадр: Первый канал

После истории Дианы Шурыгиной — главной удачи телевизионщиков в прошлом сезоне, переплюнувшей даже славу Алексея Панина, — СМИ ослабили хватку и перестали следить за шоу, которые идут в прайм-тайм. И совершенно зря. Телеканалы не останавливаются на достигнутом, а Диана Шурыгина, как оказалось, не потолок. «Лента.ру» рассказывает о невероятном везении, постигшем Первый канал этой осенью, на которое обратили незаслуженно мало внимания.

На фото — Залина Шавхалова. Ей 33, она не замужем, живет с мамой в рабочем поселке Токаревка Тамбовской области, в окружении деревень Старогрязное и Безукладовка. За последние 16 лет она родила десятерых детей, еще один умер во младенчестве. Проблема Залины в том, что она не может разобраться, кто из мужчин, с которыми ей доводилось сожительствовать, ответственен за появление ее детей. Желая разобраться с этим, она обратилась в редакцию передачи «Мужское/женское», и с тех пор ходит на программу как на работу и охотно терпит унижения.

«Где у вас дырку-то приткнуть?»

Впервые Шавхалова появилась в эфире в августе. Женщина жаловалась, что ни один из отцов добровольно не признает собственных детей, а тех, кого удалось установить через экспертизу ДНК, не платят алименты. Героиня предполагает, что отцов должно быть шесть. Вместе с матерью они возмущены тем фактом, что все мужчины хотят жить «только в свое удовольствие», не думая о будущем детей.

На первый эфир Шавхалова пришла на сносях. Поначалу ведущие старались быть тактичными и аккуратно выяснить, как же вышло, что Залина запуталась в избранниках. Ситуацию прояснил первый же гость студии Сергей Шлячков. Именно с Сергея началась безумная страсть Залины к продолжению рода. Они познакомились 15 лет назад, жили вместе, родили ребенка, назвали Викой. Серега Залину поначалу любил, но та, по его выражению, часто «уходила». «Да потому что бил!» — в слезах восклицает Залина. «Жаль, что не убил», — досадует простоватый Серега под аплодисменты публики, которая сразу же ополчилась на грешницу. Серега говорит, что расстался с Залиной из-за того, что та «шалавилась» с кем ни попадя; Залина уверяет, что обвинения Шлячкова несправедливы, но к блуднице не особенно прислушиваются.

Аморальность героини не помешала Сергею спустя три года сойтись с ней вновь. Результатом нового этапа их отношений стал еще один ребенок — Алена. Но Сергей не верит в то, что Алена от него. Позже он согласится пройти тест ДНК, поскольку не хочет, чтобы его заставляли платить алименты, которые он, к слову, и без того не платит.

На шоу пришел еще один герой-любовник — Андрей Астахов, от которого, как утверждает Залина, родились Рома и Влад. По словам Залины, Андрей не подарок: «Не работал, только дрова рубил, больше ничего». Сейчас у Астахова новая семья, признавать второго ребенка он категорически отказывается. А вот Рому он готов был забрать: приехал пьяным, поругался с Залиной и ее матерью и уснул на пороге. Андрей это всячески отрицал, но редакторы программы привели неопровержимые доказательства.

У Андрея совершенно иной взгляд на природу взаимоотношений с Залиной. По ее словам, они познакомились сразу после того, как Астахов освободился из тюрьмы. «У младшего брата спрашиваю: "Молодежь есть тут? Можно ли куда-нибудь сходить, приткнуть дырку-то? Он говорит: "Вот Залинка тут, сходи"», — рассказывает Астахов об их знакомстве. Закрутился роман, девушка забеременела, но он ребенка не хотел. «Тем более от нее!» — с омерзением констатирует бывший заключенный, еще недавно лежавший в беспамятстве у ее порога.

«Я понимаю, что она несимпатичная, но на лицо не смотришь»

История знакомств и расставаний Шавхаловой с кавалерами — одна захватывающее другой. Сергей Герасимов говорит, что познакомился в ней в кустах у его работы. «Да мне какая была разница? Женщина — она всегда женщина. Ну, я понимаю, что она несимпатичная, но на лицо не смотришь. Тем более я был очень сильно выпивший. Полгода-то мы якшались», — говорит Сергей — единственный, кто платит Залине алименты на одного ребенка. По признанию Герасимова, Шавхалова дожидалась его после работы и вообще ходила за ним хвостиком. На глазах у женщины слезы: говорил, что любит.

Еще один почитатель встретился Залине на дороге. В 2010 году Алексей Азаренко возил продукты мимо деревни. На обратном пути заметил голосующих девушку и мужчину. Решил подвезти, но место в машине было только для одного человека. Было принято решение: с Азаренко поехала Залина. По пути переспали. Водитель уверен, что в момент соития она уже была беременна. Серьезных отношений он строить не собирался, местные сказали, что Залина — девушка легкого поведения.

Соседи вообще являются главными героями передачи. Они открыто обвиняют героиню в проституции, утверждая, что Залина рожает детей исключительно ради пособия. Но мать-героиня утверждает, что любит детей. Как ни странно, у Шавхаловой нашлась в студии заступница. Многодетной матери Надежде Юшкиной досталась незавидная роль: напомнить зрителям и гостям передачи о равноправии полов, праве каждого на личную жизнь, а главное — о том, что ответственность за рождение детей несет не только мать, но и мужчина, который не перестает быть отцом ребенка, даже если не имел серьезных намерений в отношении его матери.

Удивительно, но с такой позицией не соглашаются даже приглашенные в студию психологи. К примеру, Милана Ярош заявляет, что ответственность за детей несет именно мать. И тут ведущая Юлия Барановская неожиданно раскрылась как правозащитник: «Бабы придумали, что ответственность женщины. Если женщины хотят, чтобы мужчины отвечали, перестаньте так говорить!».

Казалось бы, прекрасный поучительный финал путанной провинциальной мелодрамы о том, к чему приводят беспорядочные половые связи по пьяни и от нечего делать. Однако гости студии умудрились найти оправдания в религии. Посыл пришел откуда не ждали. «Залина, верите ли вы в бога? — задает вопрос чемпион мира по кикбоксингу Эмиль Маммадов. — Единственным оправданием вашего аморального образа жизни может быть только божественная миссия, возложенная на вас, чтобы вы воспроизводили таких прекрасных детей, на которых смотришь и радуешься, потому что они все как на подбор».

Маммадов, который самостоятельно решил выступить на передаче от лица всего кавказского народа, высказал уверенность, что мужчина, «побывавший у нее в гостях», не обязан платить, потому что это исключительно ее выбор.

Продавал за полторашку

Редакторы шоу, руководствуясь примером беспрестанно рожающей героини, на этом не остановились. Они решили найти всех участников промискуитета. Первая программа об «11 лет беременной» Залине собрала небывалые для «Мужского/женского» рейтинги, поэтому корреспонденты шоу окопались в Токаревке для добывания новой фактуры. Проблемы это не составило, поскольку весь поселок возненавидел Залину за то, что она на всю страну опозорила их родину.

Оказалось, что признания женщины чуть не разрушили семьи мужчин, которые когда-либо имели с ней связь. Уязвленные жены погнали своих мужей на ДНК-экспертизу, которую Первый канал проводил на собственные средства. Всего за четыре выпуска было проведено 16 тестов, но и они не выявили всех отцов.

Второй и третий выпуски с Шавхаловой превратились в старую добрую лотерею: Александр Гордон озвучивал результаты тестов ДНК, а отцы, до тех пор пытавшиеся отмахнуться от собственных детей, смирялись со своей участью или, наоборот, облегченно вздыхали, радуясь отрицательным результатам. Чтобы не запутаться в отцах и детях, авторы программы даже придумали специальную табличку.

Не обошлось из без новых постельных подробностей. Один из любовников Залины, Сергей Замараев, сообщил, что продавал ее за полторашку алкоголя — без ее ведома. «А вы часто это делали?» — интересуется ведущая. «Да нет, два раза, по-моему, было и все», — отвечает Замараев под шквал аплодисментов.

Правда, выяснилось, что Залиной движет не только порок, временами она способна на бескорыстние во имя любви. Так, часть материнского капитала она потратила на покупку машины для одного из своих возлюбленных — Эдгара Кожевникова. Женщина утверждала, что он наведывался к ней уже будучи в других отношениях, и требовала признать, что Эдгар — отец троих ее детей. Это стало неожиданностью для жены Эдгара, которая сидела слева от него. В какой-то момент она не сдержалась и пустила в ход кулаки.

Всплыли и тревожные детали. Новорожденного ребенка Залина назвала Павлом — в честь оператора Первого канала, который работал у них в поселке. В каких отношениях они состоят — неизвестно, однако тот, кто следил за судьбой Дианы Шурыгиной, помнит, что девушка вышла замуж именно за оператора Первого канала.

С Залиной не церемонятся. Ведущие открыто ерничают, а эксперты студии с ужасом представляют, что могли бы оказаться на месте токаревских мужчин. Видно, что такие шутки героине неприятны, но она отмалчивается. Впрочем, к третьей передаче многодетная мать осмелела. Она зримо изменилась, стала держаться уверенно и даже дерзко. К примеру, в третьем выпуске Шавхалова заявила жене одного из своих любовников, что не собирается молчать, потому что передача посвящена ей.

Эволюция Залины

К концу третьего выпуска вновь не удалось найти всех отцов, а потому программу продлили еще на одну серию.

«Ты матерью быть перестанешь»

После третьей передачи, вышедшей в эфир 7 сентября, наступил переломный момент. Съемочная группа вместе с благотворительной организацией решила помочь Залине Шавхаловой наладить быт и порадовать детишек новой одеждой. Но приехав в Токаревку, они столкнулись с противоборством ее матери Розы, которая отказалась впустить телевизионщиков, уверяя, что способна навести порядок в доме сама. Женщину удалось переубедить. Вошедшие в дом добровольцы опешили: обшарпанные стены, прогнившие полы, шныряющие крысы, почти все дети ютятся в одной комнате — страшный сон Елены Летучей...

Рейд возглавляла Надежда Юшкина, отчаянно отстаивавшая интересы Шавхаловой в студии. Представительная дама в лаковых балетках проинспектировала все комнаты, отчаянно стараясь не показать, что шокирована.

Добровольцы вернулись в Москву под впечатлением и от увиденного в доме, и от того, что в ходе генеральной уборки Залина не предлагала свою помощь, не кормила детей, зато несколько раз переоделась.

Кроме того, выяснилось, что Шавхалова попыталась обмануть благотворителей, которые привезли ее детям новую одежду. Залина забрала вещи с этикетками, оставив в пакетах все остальное и забив оставшееся грязной ношеной одеждой. Такая неблагодарность взбесила Гордона: «Шутки кончились! После того, что мы увидели там, мы постараемся найти всех отцов по твоей просьбе, но матерью быть ты перестанешь».

«Ты настоящий паразит. Ты на ночь к мужикам присасываешься со своими целями, а теперь присосалась еще к целому Первому каналу», — не унимался ведущий. По его словам, телеканал потратил баснословные средства на ДНК-экспертизы, но теперь все бюджеты исчерпаны.

«Идея про сургуч радикальная, но мне понравилась»

Пока снимались и показывались серии передачи, посвященной Залине и ее детям, в Токаревке жизнь шла своим чередом. Едва только редакторы программы выяснили, кто именно отец Влада и Ромы, тот умер, отравившись спиртом. «Жизнь — гениальный режиссер», — подытожил Гордон. После смерти Андрея Астахова Залине достанется пенсия по потере кормильца.

Вся студия советует женщине как минимум остановиться и перестать рожать детей. Односельчане же предлагают более радикальные методы. «Проститутка. Взять сургуч и залить ей — и все, она больше рожать не будет! Или трубы перевязать», — агитируют боевые соседки. «Идея про сургуч хоть и радикальная, но мне понравилась», — заключает Гордон.

Судя по всему, несмотря острастку Гордона, цикл передач «11 лет беременна» продолжится. До сих пор не удалось выяснить, кто является отцом Паши и Мурата.

История Залины Шавхаловой — не самая шокирующая среди сюжетов «Мужского/женского». Сельский треш, широкими мазками размазанный по голубому экрану, давно стал нормой. Шоу «Мужское/женское» плавно перенимало формат у малаховского «Пусть говорят», а с его уходом на другой канал окончательно захватило его аудиторию. Чтобы оставаться на вершине рейтинга, у телепроектов путь один: почаще спускаться в ад за новостями. А потому корреспондентам Первого канала еще предстоит побегать за токаревскими мужиками c просьбой плюнуть в пробирку, чтобы проверить ДНК.

Светлана Поворазнюк

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