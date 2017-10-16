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Разумная роскошь

Больше не нужно выбирать между красотой и функциональностью

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Фото: LG

Мы живем в удивительное время. Пытаясь поспеть за безумным ритмом жизни большого города, мы перестали замечать, что забыли о собственном комфорте. Техника приобрела теперь не только утилитарное значение, но и стала дарить эстетическое удовольствие. Понимая это, компания LG создала новый бренд LG SIGNATURE призванный вернуть комфорт в жизнь активных и взыскательных горожан.

Бренд LG SIGNATURE зародился из кажущегося простым намерения совместить прекрасное и технологичное. И это вовсе не пустые слова, так как каждый продукт бренда представляет собой произведение искусства, в котором заключен баланс между эстетикой и функциональностью.

Двойной удар по загрязнениям

Стиральная машина LG SIGNATURE – это сути это две стиральные машины, совмещенных в элегантном корпусе. Первый барабан имеет фронтальную загрузку и рассчитан на 12 килограммов белья, а малый барабан — на два. Использовать эту особенность можно в совершенно разных ситуациях. К примеру, вы уже начали стирку, но забыли положить некоторые вещи. Либо же основной барабан можно использовать для крупных вещей, а дополнительный для всякой мелочи или требующих бережной стирки.

В верхней части дверцы из закаленного стекла расположился круглый сенсорный дисплей, с помощью которого и осуществляется управление барабанами. Он размещен под углом, чтобы пользователю не пришлось наклоняться.
Вместе с этим, машина обладает системой автоматического дозирования Auto Dosing System. Таким образом вам не нужно ломать голову над необходимым количеством жидкого моющего средства - достаточно залить в специальный отсек и машина сама отмеряет необходимое количество средства.

Стиральная машина оснащена фирменной усовершенствованной системой подвески LG Centum System, увеличивающей ее срок службы. Система сводит к минимуму вибрации барабана во время цикла стирки, что позволяет добиться существенного снижения шума во время работы. На инверторный мотор с системой прямого привода распространяется 20-летняя гарантия, что в очередной раз подтверждает долговечность и качество продукта.

Раскрыть свежесть

Холодильник из линейки LG SIGNATURE предлагает новый способ оценить свежесть продуктов. Одна из дверей оснащена фунцией InstaView Door-in-Door, с помощью которой пользователь может заглянуть внутрь холодильника, не открывая дверцу. Таким образом существенно экономится электроэнергия путем минимизации потерь холодного воздуха. В обычном режиме окно полностью непрозрачное, но если дважды постучать по нему, то становится возможным увидеть содержимое.

Кроме этого, устройство имеет необычную функцию автоматического открывания дверцы с помощью специального датчика у основания холодильника. Пользователю достаточно наступить на проекцию надписи Door Open на полу перед холодильником — и дверца сама откроется. Ящики в морозильной камере также выдвигаются автоматически.

Его корпус выполнен из текстурированной стали с устойчивым к царапинам покрытием, поэтому можно не сомневаться — даже спустя много лет холодильник сохранит свой минималистичный и утонченный вид. Внутренняя поверхность выполнена из нержавеющей стали, а полки оснащены светодиодной подсветкой, облегчающей поиск продуктов и обзор внутри. Чтобы продукты оставались свежими максимально долго предусмотрена зона свежести - Custom Chill. Специальный гигиенический фильтр устраняет бактерии и препятствует перемешиванию и образованию неприятных запахов.

Чистота помыслов

Футуристичным и необычным устройством среди продуктов бренда SIGNATURE является климатический комплекс. Это не просто увлажнитель или очиститель воздуха, а полноценная станция для создания комфортной среды.

Прозрачная панель климатического комплекса LG SIGNATURE позволяет своими глазами наблюдать, как происходит процесс очистки воздуха. Устройство использует современную технологию Watering System, основанную на применении воды для фильтрации вредных химических и загрязняющих веществ, система обеспечивает быстрое достижение комфортного уровня влажности в помещении.

Аппарат оборудован системой Black Filter System, которая позволяет многократно использовать фильтры в течение 10 лет без замены, экономить средства и сохранять окружающую среду. Не все загрязнения визуально определимы, особенно опасны для здоровья самые мелкие частицы пыли и загрязнения, не имеющие выраженного запаха. Индикатор Smart Indicator, расположенный на панели управления, оценивает качество воздуха в количественных показателях по категориям PM10, PM2,5 и даже PM1,0 и выводит показания на дисплей.

Картина нового поколения

Особенностью минималистичного OLED телевизора W7 (65 дюймов) является толщина всего в 2,57 миллиметра и отличная цветопередача, глубокий черный цвет благодаря технологии органических светодиодов.

Крепится W7 с помощью плоского магнитного крепления, полностью прилегая к стене. Благодаря плавности контуров и тончайшему профилю панели кажется, что W7 левитирует в воздухе, усиливая ощущение полного погружения. Все «железо» и разъемы вынесены в саундбар, который подключается к самому телевизору через тонкий и незаметный провод. При включении телевизора из верхней панели саундбара выдвигаются два динамика, создавая объемный звук. В нем скрыта акустическая система премиум-класса формата 4.2. Ее прелесть заключается в том, что система поддерживает формат многоканального звука Dolby Atmos. Она спроектирована таким образом, чтобы звук распространялся вертикально и равномерно рассеивался по помещению. Благодаря этому высокие и низкие частоты звучат более отчетливо.

Телевизор W7 поддерживает формат Active HDR, позволяющий отображать HDR-контент с повышенной яркостью картинки и большей четкостью затененных деталей. Кроме того, в них реализована поддержка полного спектра HDR-форматов, включая Dolby Vision, HDR10 и HLG (Hybrid Log Gamma). Все это позволяет добиться невероятно «живого» изображения в расширенной цветовой палитре.

Продукты бренда LG SIGNATURE уже представлены на российском рынке. Познакомиться с ними можно в Галерее LG SIGNATURE в Крокус Сити Молл, 1 этаж, вторая линия, рядом с бутиком U-BOAT.

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