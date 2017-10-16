Чистый разум без границ и берегов

В Сочи открылся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Уже первый день показал: на фестивале каждый из почти 30 тысяч участников — представителей более 180 стран мира — может найти то, что ему по душе. От левых идей в чистом виде — до реальных проектов улучшения жизни.

«Не выпускайте голубя мира раньше времени», — наставляют со сцены ледового дворца «Большой». До начала церемонии открытия чуть менее часа, и собравшиеся на трибунах с интересом осматривают содержимое пакетов, оставленных под каждым сиденьем. Световой браслет — для интерактивности происходящего. Лента цвета лаванды, символ борьбы с раком. Маска в виде смайлика, для селфи. И лист бумаги с рисунком и инструкцией на обороте.

Следуя инструкции, из этого листа надо сложить голубя — на самом деле обычный самолетик, который должен полететь в самом конце церемонии. Корреспондент «Ленты.ру» последний раз занимался чем-то подобным классе в пятом — да, скорее всего, именно в 1985-м, когда Всемирный фестиваль в последний раз проходил в СССР. Несмотря на инструкцию, голубь не складывается. К счастью, на помощь спешит один из пяти тысячи фестивальных волонтеров — даже звать не пришлось.

Церемонию открыл президент Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) Николас Пападимитриу. Он напомнил, что нынешний фестиваль проходит в год столетия революции в России. После чего, помимо ожидаемого текста о вреде империализма, Пападимитриу упомянул героев, которых «в этом году мы славим». Среди таковых оказались Эрнесто Че Гевара, Фидель Кастро Рус, Мохаммед Абдельазиз и единственный из ныне живущих героев демократической молодежи — 93-летний Роберт Мугабе, президент Зимбабве.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Затем слово взял хедлайнер открытия Владимир Путин. «Барьеры бессильны перед подлинной дружбой, — начал свое приветствие президент. — Вас — молодежь разных стран — объединяют общие чувства, ценности и цели». К таковым президент России отнес «стремление к свободе, к счастью, к миру и согласию на планете», а также желание созидать и добиваться большего. «А мы, — пообещал Путин, — будем делать все для того, чтобы вы достигли успеха».

Уже первый день фестиваля показал, что свой путь здесь способен найти любой, вне зависимости от убеждений. Можно зайти на конференцию по наследию Кастро. Послушать в соседнем зале доклады о борьбе с капитализмом на его нынешнем этапе. Либо никуда не ходить, а воздать должное Мугабе — «символу панафриканизма и анти-империализма» — в конференц-зале «Ленин», с перерывом на обед.

Чуть поодаль, за «Лениным», можно послушать другого представителя Зимбабве. Бизнесмен Симбараше Мхуриро — из топ-30 молодых предпринимателей Африки по версии Forbes — рассказывает о том, что в Африке лишь у двух процентов населения есть стабильный доступ к электричеству. С электростанциями, по словам предпринимателя, в его стране не все благополучно. Личные дизели — это очень дорого, вырубка лесов — прощай, экология. Поэтому бизнесмен пытается заниматься альтернативными источниками.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

«Как сделать солнечную энергию прибыльной? — задает он вопрос. — Да, я имею в виду прежде всего Зимбабве, где солнечных дней хоть отбавляй, причем круглый год». Сейчас господин Мхуриро гарантирует 20 мегаватт для офисов и административных зданий — на одних солнечных батареях. Цена вопроса — 30 миллионов долларов. Правда, не зимбабвийских, а настоящих. Впрочем, инвестиции потихоньку собираются. А презентация проекта Симбараше Мхуриро на церемонии открытия собрала не меньше аплодисментов, чем выступление его коллеги по эпизоду «Энергия» — отечественной певицы Нюши.

Фишка церемонии: Мхуриро, индонезийский врач Гамаль Альбинсаид, российский микробиолог Анна Кудрявцева — лауреат президентской премии для молодых ученых — и их коллеги по улучшению мира делят сцену с отечественными поп-звездами. «Моя мечта — открыть новое правило химии для всех невозможных соединений, которые мы уже открыли», — сообщает ученый Артем Оганов. «Вечное сияние твое», — поет в это время стоящий рядом с Огановым Дима Билан. «Чистый разум без границ и берегов». «Вот я начинал как минеролог, а пришел к физике твердого тела», — на фоне проигрыша продолжает Оганов, описывая возможные преимущества нового научного знания. «Представьте себе материалы, которые преобразуют тепло в электричество. Или передачу электричества без потерь. Все технологии стали бы на порядок дешевле». Аплодисменты — Артему и Диме.

«Революции не нужны», — с таким спорным, учитывая контекст, заявлением выступил Роман Гек, архитектор из Владивостока, с нуля отстроивший школу в Непале. Деньги собрал из своих и краудфандингом, рабочие руки — сам, друзья и местные жители. «Не ждите правительства, не ждите судов», — советует юрист Афроз Шах, Индия. «Займитесь жизнью вокруг себя сами».

Господин Шах, житель Мумбаи, два года назад решил очистить городской пляж от мусора. Несколько недель — практически сам, с помощью 84-летнего соседа. Затем присоединились другие волонтеры — от простых рыбаков до звезд Болливуда.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (в центре) Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Результат: к маю нынешнего года очистили два с лишним километра пляжа. Зафиксированный ООН объем работ — почти пять с половиной тысяч тонн пластика и т.п. Мусорить жители Мумбая перестали сами — хотя бы на этом участке. «Жаль, сосед не дожил», — говорит Афроз, получивший от ООН звание «Человек Земли».

«Вся наша жизнь — пластик», — прерывает господин Шах исполнение «Умирающего лебедя» Сен-Санса на сцене «Большого». «Обращайтесь с мусором так же, как со своей жизнью, — говорит юрист. И уточняет: «С умом».

У XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов накануне открытия появился еще один герой. Хайем Махмудов, кардиолог из Таджикистана, летел из Москвы в Ростов-на-Дону, где работает одна из региональных площадок фестиваля. В полете одному из пассажиров стало плохо: диабет, упало давление, потерял сознание. Доктор Махмудов пришел на помощь, и больной дотянул до скорой, сейчас он в порядке. В Сочи Хайема с нетерпением ждут молодые российские коллеги из движения «Волонтеры-медики». Обучение принципам первой помощи — один из проектов, который они еще до открытия успели обсудить с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой. После того, как она обошла с инспекцией все медпункты фестиваля.

Впереди у XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов еще неделя.