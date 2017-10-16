«Религию можно создать из поваренной книги»

Французский писатель Бернар Вербер пишет книги, главные герои в которых — муравьи, ангелы, кошки, боги, но все его произведения посвящены судьбе человека и общества. В ноябре он приедет в Россию для участия в Международном культурном форуме. «Лента.ру» расспросила его о том, как создать культ из философского произведения, и узнала о том, что произойдет с человечеством в ближайшем будущем.

«Лента.ру»: В ноябре вы приезжаете в Санкт-Петербург на Международный культурный форум. О чем вы планируете рассказать российским читателям?

Бернар Вербер: Я еще точно не знаю. Думаю, поговорим о литературе и моих книгах. Также интересно будет побеседовать о международных отношениях между Францией и Россией.

Конференция, в которой вы участвуете, называется «Великая книжная рЭволюция. Влияние книги на развитие современного общества». Это ведь коррелирует с тем, что вы говорили раньше: «Хорошая книга может изменить человека». Поэтому вас позвали?

Хорошая книга может в позитивную сторону изменить общество в целом. Даже книги на политические темы способны менять людей в ту или иную сторону. А когда кто-то проводит по 7-8 часов, думая о выдуманном мире, представленном в книге, это остается в сознании гораздо дольше, чем после фильма или телевизионной программы. В этом эффективность книг — чистая идея, чистая концепция прекрасно резонирует с духом читателя.

Какие книги из современной литературы изменили общество?

Есть одна хорошая маленькая книга, оказавшая влияние на человечество. Ее автор неизвестен, но называется она Библией. Она много чего поменяла в людях, как в позитивном, так и в негативном ключе.

Библию сложно отнести к современной литературе.

Из современного можно назвать «Из пушки на Луну» Жюля Верна — этот роман поменял наш взгляд на науку и космические полеты. Книги Джорджа Оруэлла объяснили нам опасности тоталитаризма, а «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли — генетических экспериментов, ведь там поднимается вопрос об их этичности. Даже произведения Толстого и Достоевского отчасти повлияли на настроения в мире.

Ваши книги изменили жизнь ваших читателей?

Я надеюсь, что читатели много чего для себя из них вынесли. Я раньше работал журналистом, писал о науке, и в книгах всегда стараюсь приводить научную информацию. К примеру, в моей первой книге «Муравьи» рассказывается о том, что природа может быть очень сложной, а муравьи на самом деле — не насекомые, а древнейшая цивилизация. В их поведении можно найти решение актуальных проблем.

Фото: Wojtek Laski / EAST NEWS

В «Империи ангелов» право изучать природу людей и судьбу человечества вы предоставили ангелам, а в «Завтрашнем дне кошки» этим занимаются животные (один из персонажей — кот с USB-разъемом во лбу). К чему это, чем провинилось общество, что о нем теперь судят кошки?

Чтобы понять человечество, нужно смотреть на него со стороны. Поэтому я использовал точку зрения ангелов, муравьев и кошек. Невозможно понять, как работает система, когда находишься в ней. А идеи, пришедшие к нам от ангелов или кошек, способны изменить наш взгляд на систему — ведь они не люди, у них совершенно иное сознание.

Вы думали когда-нибудь над тем, чтобы основать собственный культ? В ваших книгах много альтернативных точек зрения на мировой порядок, и поклонников у вас немало.

Я не мистик, я просто писатель! Моя работа — задавать новые вопросы, это больше относится к философии, чем к мистике. Я не верю во что-то определенное. Я не знаю, верить ли в Бога, ангелов или во что-то другое. Но я задаю вопрос, и, думаю, каждый читатель ответит на него по-своему. У каждого человека свой внутренний мир. Я не считаю правильным, когда много людей начинают настраивать свою духовность в одном направлении, определяя, что такое Бог, ангелы, жизнь после смерти — как правило, над ними получают власть священники.

Такие проблемы есть в Северной Африке, когда в регионе политическая власть оказывается в руках религии. Это ведет человечество назад в Средние века, поэтому необходимо быть крайне осторожным. Современное общество обязано проводить границу между религией и политикой, и ни в коем случае не смешивать их.

Иногда культ возникает без желания автора — читатели воспринимают написанное в книге как реальные события. С вашим творчеством такое происходило?

Религию можно создать и из поваренной книги, но в этом нет вины писателя. На моих книгах всегда указано слово «роман» — это плод моего воображения, и с идеями в них вы можете делать все, что вздумается, но правдой в последней инстанции я не обладаю. Я просто задаю новые вопросы. Моя работа — вопросы, а не ответы.

В ваших произведениях есть прогнозы относительно близкого будущего, которые вы делаете, основываясь на реальных событиях. Что вы пророчите миру, исходя из последних новостей?

Я шахматист. Когда играешь в шахматы, нужно просчитывать следующие шаги. То же и с прогнозами — я пытаюсь увидеть, какие события последуют за теми, что происходят сейчас. Я с пессимизмом смотрю на ближайшее будущее, но оптимистичен по поводу долгосрочных перспектив. По-моему, человечеству пойдет на пользу контроль за рождаемостью и торможение роста экономики. Перенаселенность и истощение ресурсов крайне опасны — мы еще не колонизировали другие планеты, у нас есть только Земля. Поэтому необходимо регулировать эти факторы. Но общество не готово к таким переменам.

Кадр: фильм «Наши друзья человеки» 1 /2

Сегодня люди больше обеспокоены международными конфликтами. Вы не считаете угрозой конфронтацию между Северной Кореей и Соединенными Штатами?

Я удивлен, что такие страны, как Китай и Россия поддерживают диктатуру Ким Чен Ына. Нужно сделать что-то с этим человеком хотя бы из уважения к человечеству — он же сумасшедший, возжелавший уничтожить других людей. Президент США Дональд Трамп, конечно, тоже проблема для мирового сообщества, но Ким Чен Ын с его ядерным оружием куда опаснее.

Так нас ждет третья мировая война?

Если китайцы и русские перестанут поддерживать КНДР, то все разрешится, и войны не будет. Я не знаю, почему они до сих пор этого не сделали.

В таком случае, вы сможете рассказать россиянам о вашей позиции на культурном форуме.

(Смеется) А вы что об этом думаете?

Я надеюсь, что в случае конфликта между США и КНДР Россия, во-первых, останется в стороне. Во-вторых, неплохо было бы, чтобы Трамп прекратил провоцировать Ким Чен Ына в Twitter — тот недавно назвал твиты президента США чуть ли не объявлением войны.

Но, с другой стороны, если он оставит эту проблему без внимания, неизвестно, что произойдет — в опасности может оказаться все человечество.

Ваша последняя книга «Из потустороннего мира» — о писателе, который расследует собственную смерть. Это просто мистический детектив или в нем тоже о судьбе человечества говорят?

Я всегда стараюсь пойти дальше простого триллера. Я попытался посмотреть с другой стороны как на смерть, так и на профессию писателя. Во Франции писательством занимается небольшая группа людей, захватившая всю индустрию, и со стороны туда прийти очень сложно. Поэтому мой персонаж рассказывает о реальной ситуации с сообществом писателей Франции.