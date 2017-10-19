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Мальтийский карп

В Валлетте прошла неделя российского кино

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Кадр: фильм «Иуда»

В 2017 году исполняется 50 лет установления дипломатических отношений между Россией и Мальтой. По этому поводу в столице островного государства Валлетте прошла Неделя российского кино, а приехавшие на нее отечественные кинематографисты не только представили фильмы, но и изучили широкие возможности съемок на Мальте.

Торжественное открытие Недели российского кино на Мальте совпало 4 октября с другим важным для местной жизни событием — в Валлетту прибыл британский принц Чарльз, из-за визита которого была перекрыта добрая половина улиц в центре города. Проследовав по ним в своем кортеже, наследник британского престола пополнил аудиторию проходившего на открытом воздухе концерта классической музыки. Чтобы поглазеть на привилегированного гостя, принявшую мероприятие площадь окружили толпы зевак: хотя Мальта стала независимым государством еще в 1964-м, уважение к британской короне на острове сохранилось. Ажиотаж вокруг этого визита, впрочем, никак не сказался на посещаемости открытия Недели российского кино — зал в кинотеатре Embassy, расположенном буквально в паре поворотов от места проведения концерта, был полон.

На открытии фестиваля выступили как представители российской стороны — продюсер Григорий Подземельный из компании-организатора киносмотра «Интерфест» и директор Российского центра науки и культуры на Мальте Андрей Муравьев, так и продюсер Недели Мария Эль и чиновники из Мальтийской кинокомиссии. Прозвучало и приветственное слово министра культуры РФ Владимира Мединского, в котором, кстати, был прояснен принцип, по которому отбирались фильмы программы: «В течение ближайших дней жители Валлетты смогут увидеть творческие достижения российских кинорежиссеров — как именитых, так и тех, кто лишь делает свои первые шаги в искусстве. К показу отобраны наиболее яркие, неожиданные, разноплановые ленты, которые призваны познакомить мальтийскую публику с современной Россией, а главное — с богатыми традициями ее кинематографа».

На самой церемонии открытия показали один из российских фильмов, в июне попавших в основной конкурс Московского фестиваля — более того, «Карп отмороженный» Владимира Котта выиграл на ММКФ приз зрительских симпатий. Не осталась равнодушной и мальтийская публика, после показа хвалившая убедительную актерскую игру и душевность самой этой истории, рассказывающей о пенсионерке (Марина Неелова) из маленького провинциального поселка, взявшейся заранее организовать собственные похороны, чтобы лишний раз не тревожить работающего в большом городе бизнес-тренером сына (Евгений Миронов).

Действительно оказалась разноплановой — по жанрам, подходам к режиссуре и взгляду на жизнь современной России — и остальная программа Недели. На Мальте показали как дорогостоящую, несколько лет готовившуюся к релизу картину Валерия Тодоровского об интригах, профессиональных подвигах и персональных драмах за кулисами главного театра страны «Большой», так и криминальный триллер о грехопадении кинорежиссера «Зеленая карета» Олега Асадулина. Вполне логичным смотрелось присутствие на Неделе российского кино и библейского фильма Анатолия Богатырева «Иуда» — хотя он и вышел на российские экраны еще в 2013 году, но его съемки проходили именно на Мальте. Вошли в программу и несколько дебютных картин: музыкальную мелодраму «Жги» Кирилла Плетнева, авантюрное роуд-муви Ивана Шахназарова «Рок» и комедию о любительском кино «Огни большой деревни» Ильи Учителя.

С мастер-класса Ильи Учителя и продюсера его ленты Филиппа Пастухова началась достаточно обширная деловая программа Недели российского кино. Режиссер рассказал о том, чем были вдохновлены «Огни большой деревни» и с какими трудностями в их производстве ему пришлось столкнуться — в сущности, предоставив своеобразное свидетельство о том, как совпадает с ожиданиями и подготовкой реальная работа режиссера, занимающегося своим первым полнометражным фильмом. Прозвучало и несколько анекдотов из закулисья киноиндустрии — от рассказа о борьбе за сценарий с его отказывавшимися вносить изменения в сюжет авторами до признания о замене актера на главную роль, которую пришлось произвести уже по итогам первого съемочного дня «Огней»: уволенный артист отказывался внимать режиссерским указаниям.

Впрочем, приехавшие на Мальту отечественные режиссеры и продюсеры на Неделе российского кино не только делились секретами собственного мастерства и опытом работы, но и внимательно слушали принимающую сторону. В течение двух дней гостей из России возили по самой Мальте и соседнему острову Годзу, показав самые живописные местные пейзажи — причем вовсе не из праздных целей: любой из них вполне может стать съемочной локацией, как и также вошедшие в программу местные киностудии (на которых, например, есть специальные бассейны для съемок морских сцен, которые считаются одними из самых популярных подобных бассейнов во всей европейской киноиндустрии).

Более того, регулярно в подобном качестве улицы Валлетты, мальтийские пляжи и приближенные к горным ландшафты и используются: на Мальте снимали такие известные картины, как «Гладиатор», «Война миров Z», «Кредо убийцы», «Лазурный берег», «Капитан Филлипс», «Агора», «Код Да Винчи», «Мюнхен» и «Троя». Если же удаляться в прошлое еще сильнее, то обнаружится, что именно Мальта в свое время изображала Стамбул в «Полуночном экспрессе» Алана Паркера и Испанию в «Приключениях Жирара» Ежи Сколимовски, а деревня морячка Попая, построенная на острове для съемок фильма Роберта Олтмана, и вовсе сохранилась на местном побережье в неприкосновенности.

Как узнали российские продюсеры на встрече с главой Мальтийской кинокомиссии Энгельбертом Греком, организация съемок зарубежного кино на Мальте сейчас в сравнении с временами Сколимовски и Олтмана стала еще значительно проще. В дополнение к локациям, которые легко могут выступить в кадре хоть древней Александрией, хоть современным Мадридом, Мальта предлагает кинематографистам недорогую по мировым меркам, но квалифицированную рабочую силу на съемках, удобную инфраструктуру и даже такой неочевидный, но важный для съемок бонус, как длинный световой день.

Немаловажным преимуществом Мальты по сравнению с другими странами, пытающимися привлекать зарубежные съемочные группы, также является солидная налоговая квота — государство возвращает киношникам 27% от общей суммы расходов, сделанных на его территории. Неудивительно, что время от времени сюда приезжают делать кино и российские режиссеры: речь не только об «Иуде», но и о таких картинах, как «Форт Росс», «Непобедимый», «Курьер из рая», «Авантюристы» и «Новая Земля». В ближайшем времени этот ряд, похоже, только пополнится.

Денис Рузаев

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