«Это победа над самим собой»

Сергей Расшиваев — президент Российской федерации серфинга. Он входит в число тех немногих серферов, которые катались на доске во всех пяти океанах, включая Северный Ледовитый. Спортсмен рассказал корреспонденту «Ленты.ру», как он начинал свой путь к успеху, а также об особенностях катания в Заполярье.

«Серфинг стал частью меня»

В 23 года я случайно узнал о том, что серфинг есть в Португалии и туда летают дешевые лоукосты из Финляндии. Я пообщался с другом, который только вернулся из Франции. Он рассказал, что вставал на доску два раза в жизни. Я тоже захотел научиться и сразу решил ехать в серф-лагерь с обучением. Хотелось встать на доску в первый же день. Так и произошло.

В группе учеников было видно, что я выделяюсь. Не потому, что у меня круто получалось и я быстро учился. Скорее это было отношение к серфингу. Владелец школы даже предложил мне сразу привозить ему группы и сотрудничать с ним. Так он дал мне толчок к тому, что я поверил, что смогу сделать серфинг своей профессиональной деятельностью.

Как-то вечером сидел пил пиво и вспоминал свою жизнь в России. Думал о том, как вернусь и буду работать и как дальше сложится моя жизнь. За неделю я успел забыть о том, кто я. Вжился в серфинг полностью. Я был в таком шоке от этого, что решил сразу: буду менять свою жизнь. Так и вышло.

Через два года я переехал в Доминикану. Это вышло почти случайно. Поехал на пару месяцев и остался. Тогда я понял, что стал тем, кем хотел. Подстригся, стал нормально одеваться, не ходить в Питере или Москве в серферских шортах. Серфинг стал частью меня. Мне больше не нужно было пытаться выглядеть как серфер. Он был внутри. Тогда мы с женой и друзьями жили очень бедно, но счастливо. У меня с тех пор полностью пропало чувство зависти. Я достиг счастья.

«Я сразу понял, что обязательно попаду туда»

В детстве у меня была мечта объехать все места на планете. Посмотреть все. Я никогда не понимал, почему людям не нравится Север. Когда я был на практике в университете на Белом море, мне понравилось Заполярье.

Фото: Татьяна Елизарьева 1 /2

Когда я покатался во всех океанах, жена сказала, что остался Северный Ледовитый. Я сразу понял, что обязательно попаду туда. Потом вместе с Костей Кокоревым (сноубордист, серфер, основатель проекта Surf Siberia — прим. «Ленты.ру») мы съездили на разведку под Мурманск, нам очень понравилось в этих диких местах.

Планировали катание там долго, но собирались быстро. Взяли теплые вещи и гидрокостюмы. По сути, мы не очень знали, куда едем, что там нужно делать и как себя вести в таких экстремальных условиях. Все уже позже пришло с практикой.

Кстати, многие считают, что люди на Севере закрытые и холодные. Но они очень разные. Нам в основном попадаются хорошие. Во-первых, это связано с нашей деятельностью, во-вторых, с тем, что мы сами позитивные ребята. Жизнь суровая, погода тоже. Многие люди, конечно, живут небогато, но это везде есть. Мы много где были, и бедность почти везде примерно одинаково выглядит. Зарплаты низкие, работы мало.

Был один абсурдный случай. Открылись база отдыха и ресторан. Мы стали ходить туда кушать, поскольку это было единственное кафе в той деревне, где мы жили. Еда там была дорогая, но есть можно, даже вкусно было поначалу. Так вот, официантка странно общалась с нами. Потом, после того как она поняла, что мы оставляем ей чаевые и адекватно себя ведем, немного оттаяла.

Причину ее недовольства мы поняли чуть позже: дело в том, что мы сидели в этом ресторане с видом на море. И один пьяный мужчина начал нас подкалывать, мол, волн нет, зачем приехали. По его мнению, мы одеты были неправильно или еще что-то. В общем, типичная тема для провокаций в России. Мы долго молчали, но потом я не выдержал и сказал, что, видимо мы совсем ему покоя не даем. Произнеся возмущенное «Что-о-о?», он начал вставать из-за стола. Его остановили друзья. Только потом нам сказали, что это владелец ресторана. Смешная история, но случай единичный. Все остальные люди, которые встречались нам на пути, были просто замечательные. Очень много нам помогали, без местных мы бы не справились.

Фото: Татьяна Елизарьева 1 /2

Был на Севере, но в другом городе еще один случай. Я зашел на почту, там же находилось отделение банка, и попросил снять деньги с карты. На вопрос «Сколько?» я ответил: «Ну, тысяч десять». Вся почта обернулась, и одна из женщин сказала: «Я с вами дружу, молодой человек». Я даже не сразу понял, что происходит и откуда такой интерес ко мне. Потом выяснилось, что это почти вся их зарплата за месяц.

«Было очень страшно»

Для серфинга на Крайнем Севере нет никакой инфраструктуры и надлежащих условий. Главная опасность состоит в том, что там предельно холодно, а если что-то случится, спасения ждать неоткуда. Все на твоих собственных плечах. Споты (место, где встают волны — прим. «Ленты.ру») там в основном крайне опасные. Я бы ни в коем случае не советовал неопытным серферам туда ехать.

Еще одной опасностью являются камни на дне и берегу. Волны падают прямо на них. Мы, например, за время катания там поломали очень много досок и плавников. Слава богу, сами остались целы, ведь там сложно предсказать последствия. Ну и температура, конечно, там экстремально низкая. Без гидрокостюма долго не выжить. Несколько минут, и все.

Однажды я пошел на новый спот, не рассчитав размер волн. Меня замыло первым же сетом волн, и я не мог вдохнуть три подряд волны. На последнем издыхании я выплыл на лайн-ап (место, где серферы ждут волн — прим. «Ленты.ру») и потом просидел на месте почти всю каталку. Было очень страшно. Еще я повредил гидрокостюм и замерз, но не сразу почувствовал этого. Когда замерзаешь, начинаешь тупить. Вот я там и сидел смотрел в даль.

Я катался во всех океанах и совершенно разных условиях: на Мальдивах и в Арктике. Разумеется, серфинг ассоциируется с солнечным пляжем и лазурными волнами, но лично мне нравится кататься в условиях холода. Это интереснее. В теплой воде я провожу намного меньше времени.

«Вот это и есть настоящий пожар»

Многие спрашивают меня о секретах успеха. Их попросту нет. Люди всегда хотят таблетку: съел — и супермен. Но реальная жизнь так устроена, что нужно работать. Очень много работать. Для этого нужна мотивация. Если работаешь в том направлении, в котором хочется развиваться, то мотивацию проще сохранять и поддерживать. Вот я всегда живу с целями и добиваюсь их. После каждой покоренной вершины есть небольшое чувство опустошения. Нужно новые придумывать.

Фото: Татьяна Елизарьева 1 /3

Я думаю, что вот это и есть настоящий пожар. Дело в том, что людям, у которых все есть с детства, меньше нужно и меньше хочется. Помню, у меня была начальница на работе, очень мудрая женщина. Она говорила, что жалеет о том, что воспитала «питерских» детей. У них изначально была жилплощадь и вообще все хорошо. В таких случаях стремиться к чему-то уже особо не хочется.

В этом плане мои родители дали мне тотальную любовь, воспитание, образование и жизненные принципы честности и справедливости, но не дали материальных благ. Теперь у меня все внутри горит, все бегу вперед. Иногда сам думаю, когда уже захочется притормозить.

К высокому уровню катания стремятся все молодые серферы. Каждое поколение лучше предыдущего, да и конкуренция толкает людей вперед. Достигнуть моего уровня всегда можно, вопрос скорее в том, готовы ли они на жертвы, потому что этот путь будет непростым. Некоторым помогут родители, и будет проще. Тем, кто сам за себя отвечает, будет тяжелее, но нет ничего невозможного.

«Нам серфинг подходит по менталитету»

Главное в этом деле — никого не слушать и напролом двигаться вперед. Я постоянно и сейчас слышу слова, которые могут подкосить веру в себя: «У тебя не получится, ты уже старый» и тому подобное. Это очень удобная версия для тех, кто не верит в себя или кому просто лень. Реально очень многое, если не все вообще.

Вот, например, люди полетели в космос или на Луну (но это неточно), используя компьютеры, которые все вместе взятые менее мощные, чем сейчас телефон у любого подростка. Я вырос на более высоких ценностях, продаваемых людям, — космос, океан… Человек может все! Люди раньше в это верили и достигали невероятного.

Сейчас все очень локально. И это тоже, безусловно, очень круто, но я считаю, что мыслить нужно глобальнее. То, что я серфингом занимаюсь, по сути, ерунда, это легко. Вот Илон Маск на Марс готовится лететь — вот это цель.

Фото: Татьяна Елизарьева 1 /2

Все слова и мысли о том, что сноубордисты и серферы все сплошь экстремалы, — заблуждение. На самом деле все просчитывается, а люди перед выполнением трюков тщательно тренируются. Я считаю, что не стоит пытаться побороть океан и вообще стихию. Нужно научиться взаимодействовать с ней. Понять ее принципы и свои возможности. Серфинг — это гармония с природой. Это победа над самим собой.

А еще это удовольствие от того, что испытываешь себя. Примерно, как подниматься в горы или бежать марафон. А на Севере еще и нереально красиво. Странно прозвучит, но мне там уютно, особенно если правильные люди вокруг.

В Заполярье, кстати, есть местные ребята, кто уже катается, а это значит, что культура проникает во все уголки нашей страны. Думаю, что они будут продолжать. А еще я уверен, что пика своего развития серфинг в России еще не достиг. Он не станет национальным видом спорта, но точно займет свою нишу. Нам серфинг очень подходит по менталитету. Это красивый вид спорта, требующий работы над собой.