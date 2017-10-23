«Замуж за американца не хочу»

Татьяна из Москвы поехала в Лос-Анджелес на несколько дней и решила остаться там на всю жизнь. Она живет в Соединенных Штатах шесть лет, учится в New York Film Academy и работает продюсером. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о Городе Ангелов.

Я родилась в Москве, но довольно долго жила в Симферополе. Окончила Финансовый университет при правительстве РФ по специализации «финансовое право». А после получения диплома в моей жизни случился поворот, о котором я даже не мечтала.

Моя бабушка больше четверти века живет в Америке. В далеком 1997 году она подала документы на воссоединение семьи со своим сыном — моим отцом. Американское посольство рассмотрело наш кейс лишь в 2011 году и одобрило нам грин-карты. К тому времени мы уже забыли о намерении переехать в США, но все же вновь решились.

Я не собиралась жить в Соединенных Штатах, а ехала лишь за грин-картой. После одобрения кейса эмигрант обязан в течение полугода приехать за ней. Часто этот процесс затягивается до восьми месяцев. Мне повезло — я ждала всего две недели.

Позже я задумывалась о том, поехала бы я, если бы у меня не было грин-карты. Ответ однозначен: нет. Не хотела бы постоянно переживать о том, что будет, когда закончится виза, и выселят ли меня из страны.

Фото предоставлено героиней материала

Город с особенным настроением

Мы прилетели во Флориду, а уже через пару дней я решила посмотреть Лос-Анджелес. На поездку отвела несколько дней, но провела там два месяца. Уже в первые минуты в Лос-Анджелесе я поняла: это мой город.

У него свое особенное настроение. Здесь каждый считает себя актером, режиссером или танцором, но все работают официантами. По улицам ходит куча сумасшедших, однако за шесть лет даже они стали для меня своими.

Недавно видела статистику, что Лос-Анджелес стоит в пробках дольше всех, но здесь это не чувствуется. В этом городе люди никуда не спешат. Каждое утро просыпаешься в хорошем настроении, потому что за окном замечательная погода, а в 20 минутах от дома — Тихий океан.

Здесь 360 дней в году солнце. Дождь — это апокалипсис для местных жителей. Средняя температура днем на протяжении всего года — 27 градусов. Зимой по ночам столбик термометра может опуститься до нуля, но днем все равно жарко. Климат очень мягкий и комфортный. Но несмотря на это, большую часть года океан холодный, а купаться можно лишь с середины июля и по октябрь.

Первые трудности

Когда я вернулась из Лос-Анджелеса в Майами, чтобы сообщить о переезде, родители не поверили. Они боялись меня отпускать одну и пытались отговорить, но позже смирились.

Я решил получить второе высшее образование в Лос-Анджелесе. Но уже после первого учебного дня собрала вещи и хотела ехать в Москву. Мне показалось, что я не смогу здесь жить. Менталитет американцев слишком отличался от того, к чему я привыкла.

Фото предоставлено героиней материала

У них своеобразная модель поведения: американцы могут рассказать всю историю своей жизни в первые минуты знакомства, а уже через секунду отвернуться и сделать вид, что ты — пройденный этап. Они очень открыты, но ничего близко к сердцу не принимают и редко привязываются к людям. Их мало интересуют чужие проблемы. Даже спустя шесть лет я не обзавелась американскими друзьями.

Вторая проблема возникла совершенно неожиданно. У меня английский был на хорошем уровне, но все равно было сложно общаться. В университете я училась в интернациональной группе, и все говорили «на своем английском». А у американцев особенный акцент и непонятный сленг, которому не учат в русских школах.

Но потом я поняла, что сложности бывают везде, и решила остаться в Городе Ангелов.

Бонусы жизни

Я поселилась в Санта-Монике. Мне очень нравилось жить на берегу океана, каждое утро просыпаться и смотреть, как весь город бежит вдоль него. Но до университета было далековато, и я переехала. Теперь живу между Беверли-Хиллз и Голливудом. В 20 минутах от моего дома бурлит океан, а прямо напротив — старейший фермерский рынок, знаковое место Лос-Анджелеса.

В этом городе нет деления на приезжих и местных — здесь все равны. Лос-Анджелес очень светлый и чудесный, поэтому притягивает таких же людей. Здесь абсолютно не важно, сколько у тебя денег и во что ты одет. И если нужна помощь, тебе ее обязательно окажут. Самая крутая особенность — никогда не знаешь, кого встретишь. За соседним столиком в кафе может сидеть звезда мирового уровня или известный продюсер.

Я чувствую себя здесь своей, но замуж за американца не хочу. Мне все равно по духу ближе русские мужчины, тем более что в Лос-Анджелесе их достаточно.

Фото предоставлено героиней материала

Я уже не смогу жить в России, потому что там другие правила. Если мне нужна вода, я закажу ее с доставкой на дом. И не надо думать, как они ее привезут и будет ли кто дома. Здесь настолько все автоматизировано, что таких вопросов быть не может.

Когда задерживаюсь на съемках, вызываю выгульщика собак через приложение на телефоне. На двери моего дома висит замок со специальным кодом, куда сотрудник вводит необходимую комбинацию, после чего выпадает ключ. Через это приложение я могу отслеживать, где находится мой пес, или же прошу скинуть мне его фото.

И это лишь один из множества бонусов жизни, к которым я привыкла. Зона комфорта в Америке развита по максимуму.

Финансовая сторона

В России слабый средний класс: у нас деньги либо есть, либо их нет. А в США средний класс — это 50 процентов населения. Они могут позволить себе многое, ведь вся Америка живет в кредит.

Кредитная история — это для американца все. Если ее нет или она испорчена, жить практически невозможно. Зачастую приезжим очень тяжело именно из-за отсутствия кредитной истории. Надо раскачивать ее с нуля для того, чтобы потом купить машину или взять квартиру в ипотеку.

Старый дом в Беверли-Хиллз можно приобрести за полтора миллиона долларов, а за пределами Лос-Анджелеса — за двести тысяч долларов. Цены разные, есть выбор для любого покупателя.

Но американцы не спешат приобретать собственное жилье. Они стараются жить там, где работают. Для них переезд не составляет большого труда, американцы легки на подъем. Если переводят работать в другой район, они не задумываясь меняют жилье.

Фото предоставлено героиней материала

Аренда маленькой комнаты обойдется в 500-600 долларов, а за квартиру просят от 1200 долларов и выше. Счета за жилищно-коммунальные услуги приходят раз в два месяца — это порядка 150 долларов. Жители Лос-Анджелеса здорово экономят на отоплении — в нем просто нет необходимости.

Зато есть огромная потребность в машине. Весь Лос-Анджелес в прямом смысле едет. Можно купить автомобиль за 1000 долларов и совершенно не комплексовать по этому поводу. Здесь мало кто обращает внимание на стоимость — для американцев это не самое важное.

На улицах часто встречаются бездомные. Но они стали такими скорее по убеждению, а не от тяжелой судьбы. Государство выделяет им пособие по безработице в районе 1000 долларов. У них есть стартовый капитал, на который вполне можно существовать, но зачастую они за что-то борются и отказываются от обычного образа жизни.

«Платиновая» медицина

В Америке нет бесплатной медицины. Страховое обслуживание обходится мне примерно в 500 долларов в месяц и покрывает почти все затраты. На первый взгляд кажется, что моя страховка стоит баснословных денег. Однако когда начинаешь разбираться в системе, понимаешь, что нет смысла брать страховку дешевле. Она мало что сможет покрыть.

Фото предоставлено героиней материала

Такая страховка бьет по карману даже среднему классу, не говоря уже о малоимущих. Для этого слоя населения существует так называемый Obamacare — программа, делающая медицинское обслуживание доступнее. Страховые компании не могут конкурировать с такой системой, поэтому у них страховки дорогие. Либо очень дешевые, но почти бесполезные.

Жить без страховки невозможно. Прием у врача обойдется минимум в 150 долларов. На прошлой неделе мне необходимо было обратиться к доктору. Если бы у меня не было страховки, я бы получила счет в 392 доллара плюс отдельный чек на 430 долларов за анализы.

Плюсы американского образования

Я в восторге от американской системы образования. Обучение сводится к тому, что все можно испытать на практике. Некоторые вузы предлагают взять несколько классов, чтобы попробовать себя в разных направлениях. В университете, где готовят профессионалов в области искусства, на первом курсе учат изготавливать ювелирные украшения, выдувать из стекла и даже монтировать анимационный ролик. И только лишь спустя год предлагается выбрать специализацию.

Профессора не навязывают своего мнения и всегда готовы выслушать предположения студентов. Я считаю, этого явно не хватает российским университетам.

Однако такое образование значительно дороже российского. Бакалавриат стоит в среднем 150 тысяч долларов. Студенты берут кредит у государства, а потом отдают его из своей зарплаты. Очень многие не идут в магистратуру — это лишь увеличит долг.

Фото предоставлено героиней материала 1 /2

Я всегда хотела связать свою жизнь с творчеством, поэтому пошла на продюсерский факультет в New York Film Academy. Сейчас я исполнительный продюсер режиссерских работ Алексея Воробьева в США. Параллельно снимаю видеоклипы российским артистам, фильмы и студенческие работы. За шесть лет в США мне удалось поработать в кинокомпаниях Никиты Михалкова, Тимура Бекмамбетова и других известных режиссеров.

Папа до сих пор плачет, когда провожает меня в аэропорту. И каждый мой приезд уговаривает остаться. Я была в России последний раз год назад. Новых ощущений или ностальгии по родине не испытала. Я ни на секунду не пожалела и не задумалась над тем, чтобы остаться в Москве. Более того, уже спустя неделю захотелось вернуться в Лос-Анджелес.