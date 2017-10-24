Ласточкино гнездо

Делегация РЖД во главе с директором по пассажирским перевозкам Дмитрием Пеговым недавно побывала в городе Верхняя Пышма (Свердловская область). Здесь на заводе «Уральские локомотивы» собирают знаменитые «Ласточки». У предприятия есть контракт с РЖД на поставку до 2023 года 1,2 тысячи вагонов скоростных электропоездов. О перспективах сотрудничества рассказывает «Лента.ру»

Товар лицом

Вместе с Дмитрием Пеговым в Верхнюю Пышму приехали сотрудники дирекции скоростного сообщения и департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД. Кроме того, в составе делегации были представители Центра технического аудита и Центра управления инфраструктуры, Российского университета транспорта ИУИТ РУТ (МИИТ).

Цель визита представительной делегации — обсудить новые модификации скоростных электропоездов «Ласточка», которые будут востребованы РЖД в ближайшем будущем. Помимо поездов на одном из самых современных и высокотехнологичных предприятий отрасли также изготавливают грузовые магистральные электровозы «СИНАРА» и «ГРАНИТ» (2ЭС10), магистральный электровоз серии 2ЭС7.

Генеральный директор «Уральских локомотивов» Александр Салтаев показал гостям роботизированное производство моторных и немоторных тележек, кузовной цех. Осмотрели окрасочный комплекс, на котором применяется современная технология многослойной окраски вагонов, а также предмет гордости предприятия — участок роботизированной сварки алюминиевых профилей для кузова «Ласточек». Сегодня «Уральские локомотивы» — единственное предприятие в России, освоившее эту технологию.

Фото предоставлено пресс-службой завода «Уральские локомотивы»

Первая уральская «Ласточка» была выпущена 30 мая 2014 года. Поезда состоят из пяти вагонов, но при необходимости могут эксплуатироваться и в сдвоенном составе из десяти вагонов.

За последние два года «Ласточка» стала символом нового качества пассажирского сообщения на российских железных дорогах. Разработанная уральскими конструторами скоростная электричка адаптирована к климатическим условиям и условиям эксплуатации разных регионов страны. По программе кооперации в производстве скоростных поездов участвует более 150 отечественных предприятий. «Ласточка» оснащается микропроцессорной системой управления и диагностики отечественного производства, применение которой позволило интегрировать в состав поезда ряд периферийных систем от российских производителей, обеспечивающих управление тормозами, микроклиматом, системой видеоинформирования пассажиров и работу входных дверей.

Точки роста

Центр экономики инфраструктуры прогнозирует стабильный рост пассажирских перевозок скоростными электропоездами до 2030 года. Аналитики пришли к такому выводу на основании исследования возможностей использования подвижного состава типа «Ласточка» на существующей железнодорожной сети.

«В последние годы в РЖД реализуется программа "Дневной экспресс", в рамках которой значительную часть пассажирских перевозок планируется перевести с ночных поездов на дневные. Один из ключевых элементов этой программы — поезда типа "Ласточка"», — цитирует ТАСС президента Центра экономики инфраструктуры Владимира Косого.

По его словам, на железнодорожной сети есть ряд маршрутов с высоким пассажиропотоком: Московский транспортный узел, Северо-Западный транспортный узел, Поволжье, Северный Кавказ и Урал. Здесь использование электропоездов «Ласточка» экономически целесообразно, подчеркнул Косой.

Президент Центра экономики инфраструктуры напомнил, что в зоне агломераций будут строиться вторые и третьи железнодорожные пути, поэтому потребность в скоростных электропоездах будет расти, убежден Косой.

Он поделился результатами исследования перспектив эксплуатации электропоездов «Ласточка» на маршрутной сети РЖД, согласно которому до 2030 года потребность в скоростных электричках превысит 1,9 тысячи вагонов.

Фото предоставлено пресс-службой завода «Уральские локомотивы»

Скоростные качества

«Применение "Ласточек" особенно актуально в границах участка скоростного движения Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Здесь электропоезд "Ласточка" может реализовать свою максимальную конструктивную скорость, что очень важно для оптимизации графика движения и работы поездов», — подтвердил Пегов на совещании, которое состоялось на заводе «Уральские локомотивы».

Как отмечают в РЖД, в ближайшие пять лет планируется полная замена обычных пригородных электричек на пригородные скоростные электропоезда на Октябрьской железной дороге — от Москвы до Санкт-Петербурга. «Ласточки» хорошо показали себя и на городских маршрутах, таких как Московское центральное кольцо (МЦК). Любопытный факт: здесь в скором времени могут появиться поезда без машинистов. Как пояснили в Центре цифровых технологий РЖД, идет проработка беспилотной эксплуатации скоростных поездов с удаленным управлением из диспетчерского центра. Технологически готовность к этому практически полная, однако есть препятствия юридические: необходимо соответствующим образом скорректировать действующее законодательство.

Гендиректор «Уральских локомотивов» Салтаев сообщил, что сегодня есть запрос на изготовление «Ласточек» в различной компоновке, в зависимости от пассажиропотока: от трехвагонного до десятивагонного состава. Кроме того, на повестке дня — производство двухсистемных электропоездов, работающих на переменном и постоянном токе, а также дизельных поездов.

Все это, безусловно, хорошие новости для рабочих и инженеров «Уральских локомотивов». Значит, их «Ласточки» будут востребованы и после того, как в 2023 году завод выполнит обязательства по контракту с РЖД.