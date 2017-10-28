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«Это не моя... часть тела!»

Звезда «Двуличного любовника» Марина Вакт о постельных сценах и том самом кадре

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Кадр: фильм «Двуличный любовник»

В российском прокате уже неделю идет «Двуличный любовник» Франсуа Озона — редкий для современного европейского кино образец психосексуального триллера с сюжетом о любви нервной девушки и ее двойственного психотерапевта. Озон беззастенчиво замахивается на современный апдейт фрейдистских фильмов-перевертышей Луиса Бунюэля и Брайана Де Пальмы, заодно делая картине инъекцию напоминающего о ранних работах Дэвида Кроненберга плотского гиньоля — «Двуличный любовник» даже начинается с кадра распахнутой вагины главной героини. В разговоре с сыгравшей ее Мариной Вакт «Лента.ру» не удержалась от вопроса о том, как снималась эта сцена.

«Лента.ру»: Четыре года назад вы дебютировали в кино главной ролью в фильме Франсуа Озона «Молода и прекрасна». Что в этом опыте было такого, что вы согласились играть у него снова?

Марина Вакт: Мы попросту хорошо сработались — у меня еще тогда, на съемках «Молода и прекрасна», было чувство настоящей сопричастности к созданию фильма. Атмосфера на площадке была очень радостной и в хорошем смысле слова игривой. Франсуа из тех режиссеров, кто очень глубоко погружается в свою работу. Кино — единственное, что имеет для него значение. Я имею в виду, что он не теряет времени на пустяки, не создает на площадке суеты и не возится с нами, актерами, как с детьми. И этот подход заразителен. Мы все чувствуем, когда что-то работает, а что-то — нет. Поэтому все погружены в фильм, все увлечены им — так же, как и он.

Озон говорил, что задумал «Двуличного любовника» как раз когда выходила «Молода и прекрасна», и именно с вами в главной роли. Сейчас вы оказались больше готовы к этому проекту, чем тогда?

Конечно. Когда Франсуа закончил сценарий, вскоре после выхода «Молода и прекрасна», мне было всего 22 года, а героине романа Джойс Кэрол Оутс «Жизнь близнецов», по которому поставлен фильм, 28. Он хотел приступать к съемкам сразу и пробовал разных актрис на роль Клоэ, но проблема была в том, что долго не получалось приобрести права на экранизацию. Когда Озон смог их получить, я как раз стала старше. Это было прошлой весной.

В перерыве между этими двумя фильмами вы не так уж много снимались. Почему?

Ну, во-первых, почти сразу после «Молода и прекрасна» я родила ребенка. А во-вторых, такая у нас профессия — не так уж много в это время предлагали сценариев, которые бы мне понравились.

«Двуличный любовник» уже наделал много шума из-за множества постельных сцен — довольно откровенных, но при этом на удивление ироничных. Как вы над ними работали?

Ироничных? Да, пожалуй, они довольно смешные. Но моей заслуги в этом, честно говоря, немного. Это все благодаря Франсуа — он хореографически так хорошо их выстроил, а затем так смонтировал и встроил в фильм, что поэтому они и производят комический эффект. Но, надеюсь, не только его!

Пожалуйста, скажите, что первый кадр в фильме — с вагиной, распахнутой гинекологическим инструментом, — сделан с помощью компьютерной графики.

Нет, это не так! Но это не моя... часть тела, если вы подводите к этому (смеется). Я много обнажаюсь в «Двуличном любовнике», но все-таки не настолько.

Но все-таки... Как эта сцена снималась?

Эту... роль сыграла другая девушка, которая согласилась обнажить свои гениталии специально для фильма. Я же все время стояла рядом с Франсуа за камерой, потому что мне самой было очень интересно, как развернется весь процесс. Снимали очень-очень крупным планом, чтобы все было хорошо видно — изображение приближается, скобка выходит... (показывает весь процесс жестами) В общем, вы поняли.

А присутствие кота — немого свидетеля некоторых постельных сцен — не мешало?

Нет, нисколько! Правда, коты, как и любые животные на площадке, непредсказуемы, поэтому приходилось снимать эти сцены особенно быстро, чтобы кот не успел испортить хороший дубль.

Кроме актерской у вас ведь еще довольно успешная модельная карьера. Этот опыт как-то помогает в кино?

Да, он научил меня быть более осознанной в том, что касается работы со светом, положения тела в пространстве кадра. Но не меньше мне помогли в этом плане и тренировки по дзюдо — я семь лет им занималась. Пришлось прерваться, когда я забеременела, но планирую возобновить занятия. У меня красный пояс, кстати, так что будьте осторожнее с вопросами.

«Двуличный любовник» работает с темой двойничества — одной из самых древних в истории кино. Готовясь к съемкам, вы пересматривали какие-нибудь классические фильмы?

Нет, я не стала смотреть вообще ничего — и, конечно, осознанно. Мне хотелось работать с чистого листа, быть абсолютно девственной в этом плане. Озон, взяв меня на роль, первым делом посоветовал посмотреть «Связанных насмерть» Дэвида Кроненберга, но я решила этого не делать.

В одной из первых сцен фильма вашу героиню очень коротко стригут. Это были ваши волосы, и если да, то легко ли это далось?

Я была счастлива расстаться с ними! Это очень важный момент для иллюстрации психологического состояния героини. Если подобная жертва нужна для фильма, то мне она не доставляет никаких проблем. Вообще, Клоэ довольно долго выглядит в фильме по-мальчишески, андрогинно — ей нужно преодолеть нечто в себе, чтобы раскрыть свою женственность, сексуальность. Она ее подавляет — и это очень важная линия фильма.

Клоэ — многослойный персонаж, что, собственно, и определяет сюжет «Двуличного любовника». Насколько подробно вы перед съемками продумываете биографию, душевное состояние и функции таких героинь?

Довольно подробно — но отталкиваясь исключительно от сценария. Надо сказать, что когда включается камера, эта мысленная работа редко мне помогает. Я как будто сама включаюсь и тут же отдаюсь инстинктам, а не разуму.

И «Молода и прекрасна», и «Двуличный любовник» — фильмы, прямо скажем, откровенные. Далеко не все актрисы соглашаются на такие роли. Вы в принципе открыты для всего, если фильм того стоит, или дело в возможности работать с Озоном?

Конечно, я соглашалась только потому, что это Франсуа. Но я вполне могу взяться за что-то рискованное и с другим режиссером, если он будет не менее талантлив. А с Озоном, повторюсь, мне работать очень легко, я ему доверяю — знаю, как он организовывает съемочный процесс. Я же, в свою очередь, хорошо понимаю, что могу дать ему как актриса. Озон создает очень здоровую атмосферу на съемках и всегда очень уважителен к актерам. Так что у нас, можно сказать, творческий союз, близкий к идеальному. Если он позовет меня играть у него снова, долго думать я не буду, поверьте.

«Двуличный любовник» идет в российском прокате

Беседовал Денис Рузаев

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