Путешествия
 
Последние новости
На поиски пропавшего в Арктике вертолета Ми-8 выдвинулись специалисты МЧС
В Мосгордуме отчитались о ходе создания нового гигантского парка  
Оксимирон объяснил свой отказ дать интервью Юрию Дудю
Российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку
Саакашвили испугался планов украинской прокуратуры экстрадировать его в Грузию
Олимпийский комитет Нидерландов призвал русских признаться в допинге в Сочи-2014
Ветераны АТО объявили о готовности защищать единство Испании
Популярные новости
Оксимирон объяснил свой отказ дать интервью Юрию Дудю
Российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку
Саакашвили испугался планов украинской прокуратуры экстрадировать его в Грузию
Ветераны АТО объявили о готовности защищать единство Испании
Галкина затравили за шутку про гостиницу для бедных
На поиски пропавшего в Арктике вертолета Ми-8 выдвинулись специалисты МЧС
Киргизия напомнила вице-спикеру Госдумы о «колониальном гнете России»

Зыбучие пески

Русских в Аризоне подстерегают пожарные и извращенцы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Бондарев

«Лента.ру» представляет заключительную часть путевых дневников российского путешественника Ильи Бондарева, проехавшего через всю Америку на попутках и товарных поездах. Итак, что же случилось с Ильей по пути к мексиканской границе?

Пожар в пустыне

Вечером я остался один посреди огромной пустыни. Я спрыгнул с товарного поезда неподалеку от шоссе, еле дышавшего редко проезжающими автомобилями. Темнело стремительно, на небе высыпали звезды, наступила ночь, обволакивал холод. Я пытался поймать попутку, но никто не останавливался. Я не был зол, скорее это меня забавляло — забавлял тот факт, что никто не хочет подобрать человека ночью в центре густой пустоты. Скоро я оставил это дело, отправившись к озеру рядом. Под ногами скрипели ракушки и хрустели скелеты сотен рыб, выброшенных на берег. Радость, а затем и одиночество подступили. Мир был прекрасен, а после грохота колес грузового поезда необычайно спокоен. Вдоль озерной глади скользили чайки.

«Даже хорошо, что я здесь переночую»,— решил я. Когда ночь окончательно взяла свое и во мраке утонул весь мир, я нащупал в кармане коробок спичек и наломал колючего пустынного хвороста. От огня сразу стало уютнее и теплее. В этом бесконечном безлюдье, среди мертвых рыб, песка, ракушек и колючек появился очаг, настоящий жар жизни в темном мороке. На душе стало спокойнее. Я сидел, размышляя о свободе, и держал пари, что скорее приедет полиция и арестует меня, чем кто-нибудь из проезжающих водителей остановится и позовет к себе в тачку. Как раз тогда, когда я жарил хлеб, по шоссе пронеслась переливающаяся красно-синим мерцанием пожарная машина. «Отлично, — подумалось мне, — я как раз хочу пить».

— Что ты делаешь? — спросил меня пробирающийся через тьму к моему огоньку пожарный, лучом света из гигантского фонаря сражающийся с непроглядной тьмой.
— Привет, я готовлю хлеб, — ответил я и продолжил жарить хлеб.
— Ты не можешь делать это, — сказал он, словно произнес одну из семи библейских истин, известных каждому.
— Почему?
— Это незаконно, — ответил он.
— Хорошо. Можешь подвезти меня в какое-нибудь место, где есть люди?
— Здесь нет людей, — ответил он, затаптывая огонь тяжелыми ботинками.
— Можешь подвезти меня на свою пожарную станцию?
— Нет, ты спланировал свое путешествие не очень хорошо, — заметил он.
— Да, ты прав, я вообще редко что-то планирую.
— Не разжигай больше костер, — сказал он, уходя. — Если тебе нужно более хорошее место для сна, ты можешь пойти под мост, пару миль отсюда на запад.
— Под мост?
— Если будет дождь, то там будет сухо, — заботливо произнес он. Так трогательно, что я даже забыл попросить воды.

Пожарная машина уехала, я раза три глубоко вздохнул и разочарованно выдохнул. Как будто хотел всем своим видом сказать молчаливой темноте: «Ну что за фигня?» В этот момент мне даже стало как-то нетипично стыдно за этого чувака, за нелепую пожарную машину, несущуюся прочь, и за себя, сидящего у едкого дыма.

Я заново развел костер, и стоило мне прилечь — мгновенно заснул. Проснулся я, когда огонь погас, а угли совсем истлели. Стало холодно, я ждал рассвета.

Чужой

Вся обстановка дома дышала его личным параноидальным одиночеством. Небрежно оставленные на своих местах много времени назад вещи, свалка пустых алюминиевых бутылок в кладовке, перегоревшая и не замененная лампа в гостиной, пыль на столе в кухне — все это свидетельствовало о том, что человек присутствует в окружающей его реальности лишь мельком, ровно настолько, насколько необходимо для поддержания жизнедеятельности.

Его приземистое укрытие находилось в долине, затерянной среди высоких безжизненных гор, окруженное высоким забором, с мощными решетками на окнах и пятью или шестью псами, сверкающими глазами из ночного мрака. Очень злыми псами, сидевшими на привязи или рычавшими в клетках.

— Твой телефон работает здесь? — спросил он, когда мы подъезжали к воротам его дома, и я ощутил себя в завязке типичного американского хоррора. Открывая входную дверь, он серьезно нервничал. Кажется, я слишком часто выписываю кредит доверия чужакам. Может, хватит?

Он налил мне тарелку мексиканского супа из большой кастрюли, поставил на плиту железное ведро холодной воды, чтобы я смог принять горячий душ. И показывал мне клипы про ковбоев и родео на YouTube — он выводил их на большой плазменный экран своего телевизора, и вся комната превращалась в арену для разъяренных, дико скачущих лошадей.

— Если я тебя спрошу кое о чем, это будет нормально? — обычно после таких вопросов спрашивают что-нибудь неприличное. — Если я дам тебе двадцать баксов, трахнешь меня?
— Нет, я не хочу трахать тебя.
— Двадцать пять?
— Нет, нет я не хочу трахать тебя даже за двадцать пять баксов. Мне нравятся девушки.
— Ты из России, верно? Ты хочешь посмотреть русское порно? Я могу найти видео с русскими девушками для тебя! — сказал он с таким энтузиазмом, будто это решит все проблемы.
— Нет, я просто хочу спать.

Вчера я решил разнообразить свое путешествие на товарняках, поехав автостопом, — последние несколько дней я практически ни с кем не общался. В ожидании поездов на станциях и пересекая страну в межвагонном пространстве грузовых составов, я много времени провожу наедине с собой. За исключением неадекватных охранников или полицейских, пытающихся выпятить свое раздутое самомнение, спрятавшись за выписанные в американских законах формы. Если ты парень с рюкзаком за плечами, путешествующий на попутках, здесь ты сразу подозреваешься в чем-то худом. Насколько худом — зависит от личных представлений и страхов встретившегося тебе человека. Если играешь не по правилам — будь готов: извращенцы могут предложить тебе секс за двадцать пять баксов, пожарные затаптывают твой костер в пустыне, полицейские надевают наручники.

Утром он отвез меня до ближайшего городка Барстоу. Не успел он остановить машину, как я выпрыгнул и побежал на сортировочную станцию: издали я заметил поезд, отправляющийся на восток, в Аризону, а я направляюсь как раз туда, к Большому каньону. Мигом я перемахнул через забор, догнал поезд и, схватившись за поручень, едва удерживаясь от резкого рывка уходящего состава, запрыгнул на платформу. Через секунду мы уже стучали колесами под сто километров в час в центре песчаной бури. Холодный ветер напирал с севера, застилая горизонт мглой цвета капучино. До конца путешествия оставались считаные мили.

Илья Бондарев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Определен самый удобный для путешествий паспорт
Россияне оказались безразличны к комфорту на отдыхе
Американец устроил караоке-сессию в аэропорту Нового Орлеана
Путешествия
Путешествия00:1826 октября

«Все толкаются и огрызаются»

Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками
16:2527 октября

Московский «Аэроэкспресс» стал двухэтажным

17:1527 октября

Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award

04:0128 октября

Географов отправят в Иорданию учиться добывать воду в пустыне

Путешествия00:0614 октября

Американский бомжатник и кубинские геи

Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
14:1426 октября

Пьяная британка устроила дебош на немецком лайнере и села в канадскую тюрьму

16:3723 октября

В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства

18:4125 октября

Определен самый удобный для путешествий паспорт

Путешествия00:0420 октября

Кто-то с горочки спустился

Встреча с чеченским дедом на «Приоре» стала сюрпризом для москвича
11:5817 октября

Жителей Санкт-Петербурга отправят прямыми рейсами на Шри-Ланку

08:2427 октября

На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа

19:1023 октября

Десять альпинистов погибли в Монголии

Россия
«Выдали в коробочке. Похоронили сами»
Почему мертвые младенцы в России считаются биологическим мусором
Еда в добрые руки
Где могут бесплатно поесть московские студенты и пенсионеры
Награжденный Путиным ученый-атомщик попал в аварию
Метрополитен придумал способ согреть толпу возле «Выхино»
Жмут от груди
Чем живут россиянки с огромными мыщцами
Россиянин провел два дня на необитаемом острове в Европе и выложил HELP из мха
Зюганов испугался предложения Собчак убрать тело Ленина с Красной площади
Все материалы
Мир
Эра товарища Си
Китай решил стать могущественной сверхдержавой и научить мир жить по-новому
Тайна века: раскрыты подробности убийства Кеннеди
Рассекречено почти 2900 уникальных документов
Откололись: Каталония объявила независимость
Испании угрожает гражданская война
Каталонское правительство отказалось уходить в отставку
Йеменские повстанцы обстреляли саудовскую провинцию переделанной ракетой от С-75
Мадрид нашел замену отстраненному от управления Каталонией Пучдемону
Британских моряков уволили после кутежа с кокаином и проститутками
Все материалы
Бывший СССР
«Многих убивают родственники»
От чего бегут таджикские геи
Киевская полиция нашла в ночном клубе пополнение для армии
Генерал ВСУ рассказал о намерении России использовать подлодки против Украины
Высокие небоевые потери украинской армии объяснили болезнями и алкоголизмом
Киргизия напомнила вице-спикеру Госдумы о «колониальном гнете России»
Вашингтон проверил готовность Киева к компромиссу в Донбассе
Киргизский министр захоронил мумию по законам шариата и лишился работы
Все материалы
Экономика
Сильвио БерлускониСладкий наркотик
Крестьяне и плейбои ушли в большую политику, но не забыли про деньги
Гиперинфляция отправила венесуэльцев майнить биткоины
Холодное лето остудило страсть россиян к пиву
Москва объяснила санкции против живых свиней
Украинцам дадут порулить бюджетом страны
Цена на нефть поставила рекорд с 2015 года
В России создадут криптовалютный обменник
Все материалы
Силовые структуры
Кровавые наследники
Самая мощная банда 90-х потрясла Москву жестокими разборками в битве за власть
Приворот не туда
За что в России убивают колдуний и гадалок
«Контрактники сгорят в первый месяц войны»
Сможет ли российская армия отказаться от призывников
Доверчивый украинец дважды разрешил петербургским мошенникам забрать его деньги
Поставщика оружия и взрывчатки для неонацистов поймали в Белгороде
Главу РАМТ арестовали по делу Серебренникова о хищениях
Мясорубка: под Волгоградом маньяк скормил девушек собакам
Он отсидел по тяжкой статье и взялся за старое
Все материалы
Наука и техника
Цветная война
Неизвестные кадры Второй мировой в красках
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Позы и слезы
Кого соблазняла Матильда
Установлена главная причина взрывов смартфонов
Доказана польза голодания в борьбе со старением
Китай испытал секретную подлодку на МГД-генераторе
Совок кислоты
Неизвестная история наркомании в Советском Союзе
Все материалы
Спорт
Федор и Александр Емельяненко«Иуда, для тебя я Федор, а не Федя»
Братья Емельяненко перестали общаться и возненавидели друг друга
Поцелуй боксерши и пиво на поле
Девушки задирают друг друга и выбирают лучшего футболиста планеты
Пораскинули мозгами
Боксеры обманом попадают на ринг и обрекают себя на смерть
Олимпийский комитет Нидерландов призвал русских признаться в допинге в Сочи-2014
Российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку
Бывший футболист «Зенита» свалил судью и добил его ногами
«Спартак» упустил победу в Ростове
Все материалы
Культура
«Это не моя... часть тела!»
Звезда «Двуличного любовника» Марина Вакт о постельных сценах и том самом кадре
У них не лучше
Чем жила Америка, пока СССР гнил в застое
Про белого качка
Канадские бодибилдеры, влюбленные малолетки и Америка в крови: DocLisboa 2017
СБУ помиловала Макса Коржа
«Смертельное оружие» возродят
Раскрыты сборы «Матильды» за два дня проката
Шнуров купил квартиру 30 лет жившей в конюшне старушке
Все материалы
Интернет и СМИ
«Встаю по режиму, питаюсь овсянкой»
Женщинессы, загогулины и мышовая бедность главного мыслителя России Юрия Вафина
Москвичка швырнула котенка о стену и навлекла на себя гнев в сети
Галкина затравили за шутку про гостиницу для бедных
Жириновский устроил скандал на шоу Соловьева
Киселев посоветовал главреду «Эха Москвы» обратиться к психиатру вместо СК
Жену Ченнинга Татума затравили за излишнюю сексуальность
«Узаконить гей-браки, проституток, казино и эвтаназию»
Бывший мэр поел у Стерлигова, стал геем и пошел в президенты
Все материалы
Ценности
Хватай итальянку!
Кто покупает подержанные «фиаты» по цене новых Porsche
Louis Vuitton украсил женскую обувь золочеными деталями сундуков
Часы Omega Speedmaster нашли на чердаке и продали за рекордную цену
Японцы показали самый устойчивый в мире мотоцикл
Проданы самые дорогие в мире подержанные часы
Московские йоги получат коврики от Valentino
В пасти безумия
Девушки за кулисами Недели моды не только раздеваются
Все материалы
Путешествия
«Все толкаются и огрызаются»
Россиянка в Японии проверила туалеты, оценила бомжей и закупилась носками
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Объявлена дата вручения премии Business Traveller Russia and CIS Award
Географов отправят в Иорданию учиться добывать воду в пустыне
В Симферополе проведут массовый квест в честь Дня народного единства
Определен самый удобный для путешествий паспорт
На Эйфелевой башне открылась площадка для гольфа
Все материалы
Из жизни
«Он вел свой род прямо от царя Соломона и царицы Савской»
Американка пошла тусоваться и вышла замуж за принца
«Ее повел на костер собственный брат»
В отрезанной от мира деревне устроили охоту на ведьм
Кровь, рога и чешуя
Люди истребляют редких зверей и заставляют их кривляться на потеху публике
В США перед Хеллоуином призвали опасаться конфет с марихуаной
Освобожденный с условием не пить американец заперся в холодильнике с пивом
Обладателями спиннеров стала половина россиян
В Великобритании арестовали мужчину за секс с лошадьми
Все материалы
BMW пя… то есть шестой серии GT. Первый тест
Знакомимся с новым и очень большим хэтчбеком BMW
Главные премьеры мотор-шоу в Токио
Автопилоты, искусственный интеллект и электрокары – все самое крутое с выставки в японской столице
Из гонок на прилавок
Самые интересные серийные машины, которые сначала показали в виде гоночных
Человек, ты больше не нужен
Первый тест-драйв жутко умного седана Audi A8
«АвтоВАЗ» подтвердил разработку вседорожного седана Vesta
Ford придумал «робопопа» для тестов автомобильных кресел
Самым популярным пикапом России стал «Пикап»
Все материалы
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
«Я бы взорвал к чертям все эти хаты»
Россиянин купил слишком много квартир, и теперь у него проблемы
Утоли мои печали, Сахалин
Куда сбежать из Москвы, чтобы купить квартиру
В квартире со съемок «Брата-2» сделали ремонт
Ипотечные ставки в России снизились до рекордного уровня
Жителей дома в Рязани вынуждали за свой счет удалить протечку трупного яда
Все материалы