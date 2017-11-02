За Японией давно закрепилась репутация места, где любят чудные и абсурдные вещи. Каждый, кто бывал в Стране восходящего солнца, подтвердит, что для этого есть все основания. Но далеко не все знают, что сотни курьезных приспособлений, которые прославились на весь мир, придумал один-единственный человек — Кэндзи Каваками. «Лента.ру» выяснила, зачем он это сделал.
В 1967 году Кэндзи Каваками приехал в Токио, чтобы учиться на авиаконструктора. Он с детства увлекался самолетами и даже построил самодельный параплан, когда учился в старших классах школы. Однако в университете ему было не до учебника по аэродинамике, вместо него он читал Маркса и Кропоткина.
Японская столица бурлила от студенческих протестов. Каваками бросил университет и присоединился к одной из леворадикальных организаций. Вместе с товарищами он ходил на демонстрации, требовал вывода американских войск и швырял в полицейских бутылки с зажигательной смесью.
Через пару лет протесты улеглись. Взгляды Каваками не изменились, но ему пришлось задуматься о деньгах. Чтобы заработать на жизнь, он стал журналистом-фрилансером, сочинял сценарии для детского сериала и писал в журналы. Именно это занятие привело его к созданию первых «чиндогу» — нелепых приспособлений, которые принесут ему славу.
«Я презираю материализм, — признавался Каваками в одном интервью. — Ненавижу, что все превращают в товар». О том, как это происходит, ему пришлось узнать не понаслышке. В начале 1990-х он редактировал каталог товаров для заказа по почте, который выписывали сельские домохозяйки.
«Я экстремист, — цитирует Каваками The Asia-Pacific Journal. — Считаю, что необходимо идти на крайние меры, чтобы заставить людей задуматься об этом обществе и поставить под сомнение здравый смысл». Он решил не отступать от своих принципов даже в каталоге товаров и заполнил страницы в конце журнала рекламой абсурдных товаров, которые невозможно купить.
Свой первый «чиндогу» Каваками смастерил в 1991 году. Он стремился сделать устройства, который выглядят как настоящие, но при этом слишком нелепы, чтобы кто-то решился их использовать. «Строго говоря, они удобны и могут оказаться полезны, но люди постесняются это проверять», — объясняет изобретатель.
Некоторые творения Каваками видел почти каждый. Он придумал палочки для еды со встроенным вентилятором, который остужает содержимое тарелки, комбинезон-щетку для грудничка, чтобы он натирал паркет, пока ползает по полу, очки с воронками для лекарственных капель и туфли на высоких каблуках с тренировочными колесами.
Полезность такого приспособления вряд ли нуждается в доказательствах. Эта подпорка помешает пассажиру упасть, если он задремлет в транспорте.
Это несложное устройство упрощает перезагрузку компьютера с операционной системой Windows: оно помогает нажать на клавиши Alt, Ctrl и Del одновременно.
А вот пара подлокотников, которые всегда с собой. Когда они есть, руки не устают даже с тяжелой сумкой.
Следующая штуковина предназначена для людей, которые страдают от аллергии. Им приходится часто сморкаться, поэтому туалетная бумага под носом им не помешает.
Каваками сформулировал список правил, которым нужно следовать при создании таких нелепиц. Он считает, что настоящие чиндогу должны быть непрактичны и воплощать дух анархии. Кроме того, они не должны продаваться или приносить прибыль. «Возьмете деньги хоть за один — и лишитесь своей непорочности», — поясняет сайт Международного общества чиндогу. Не следует делать их и для смеха. Юмор должен быть побочным эффектом, а не самоцелью.
Изобретатель утверждает, что сложнее всего не переборщить с полезностью. Взять, к примеру, приспособление с туалетной бумагой на голове. Сперва рулон висел на груди или на поясе. «Но это оказалось слишком удобно, а суть чиндогу совсем не в этом, — рассказывал Каваками в интервью Pingmag. — Так что пришлось отправить его на макушку. На первый взгляд, так еще удобнее, бумага-то ближе к носу, но в действительности использовать подобное приспособление очень трудно».
Каваками совершенно не ожидал, что его идеологическая диверсия окажется настолько успешной. Каталог, который он редактировал, расхватывали ради одних чиндогу. Вскоре рубрика перекочевала с последних страниц в начало журнала. Книги, в которых изобретатель собрал лучшие идеи, стали бестселлерами. О чиндогу заговорили во всем мире. Их выставляют в музеях. Кое-кто рискует использовать их на практике — и, вопреки предсказанию изобретателя, не стесняется.
Еще в середине 1990-х Каваками придумал палку для селфи (она упоминается в первом сборнике, который вышел в 1995 году). Если бы он ее запатентовал, то мог бы стать миллионером. Но он не стал этого делать и ничуть не жалеет: «Я никогда не регистрировал патенты и никогда не стану, потому что мир патентов — это грязь, жадность и конкуренция».
Каваками печалит другое: на родине в его идеях так и не разглядели второго дна. Он рассчитывал, что абсурд заставит людей задуматься, но этого не произошло. «В Европе меня считают художником, новым дадаистом. В Австралии и Канаде меня зовут ученым. В Китае и Гонконге не могут понять, почему я не делаю деньги на своих изобретениях. И только в Японии и США думают, что я изобретаю курьезные вещицы для вечеринок, — сетует он. — Люди в Японии и Америке обучены не размышлять».
Хотя сам изобретатель отказывается торговать своими чиндогу, в японских магазинах нетрудно найти товары, которые вдохновлены его идеями («На все готовы ради наживы», — ворчит он). Например, эти тапки определенно состоят в явном, хоть и не очень близком родстве с ползунками-щеткой.
Подпорка для работы лежа вполне могла бы быть чиндогу, если бы не продавалась в магазине.
Равно как и эта подставка под шею.
Даже в японских средствах для защиты от землетрясений есть нотки абсурда.
Об электроохладителях для лба с питанием от USB и говорить нечего. Они не менее нелепы, чем любое творение Каваками, но их можно заказать в интернете.
Несмотря на это изобретатель верит, что в конечном итоге его труды не пропадут зря. «Если люди смеются — это ничего, — говорит Каваками. — Смеха должно быть больше. Я верю, что можно отвергнуть это общество, смеясь над ним».