За Японией давно закрепилась репутация места, где любят чудные и абсурдные вещи. Каждый, кто бывал в Стране восходящего солнца, подтвердит, что для этого есть все основания. Но далеко не все знают, что сотни курьезных приспособлений, которые прославились на весь мир, придумал один-единственный человек — Кэндзи Каваками. «Лента.ру» выяснила, зачем он это сделал.

В 1967 году Кэндзи Каваками приехал в Токио, чтобы учиться на авиаконструктора. Он с детства увлекался самолетами и даже построил самодельный параплан, когда учился в старших классах школы. Однако в университете ему было не до учебника по аэродинамике, вместо него он читал Маркса и Кропоткина.

Японская столица бурлила от студенческих протестов. Каваками бросил университет и присоединился к одной из леворадикальных организаций. Вместе с товарищами он ходил на демонстрации, требовал вывода американских войск и швырял в полицейских бутылки с зажигательной смесью.

Через пару лет протесты улеглись. Взгляды Каваками не изменились, но ему пришлось задуматься о деньгах. Чтобы заработать на жизнь, он стал журналистом-фрилансером, сочинял сценарии для детского сериала и писал в журналы. Именно это занятие привело его к созданию первых «чиндогу» — нелепых приспособлений, которые принесут ему славу.

Кэндзи Каваками Фото: Reuters

«Я презираю материализм, — признавался Каваками в одном интервью. — Ненавижу, что все превращают в товар». О том, как это происходит, ему пришлось узнать не понаслышке. В начале 1990-х он редактировал каталог товаров для заказа по почте, который выписывали сельские домохозяйки.

«Я экстремист, — цитирует Каваками The Asia-Pacific Journal. — Считаю, что необходимо идти на крайние меры, чтобы заставить людей задуматься об этом обществе и поставить под сомнение здравый смысл». Он решил не отступать от своих принципов даже в каталоге товаров и заполнил страницы в конце журнала рекламой абсурдных товаров, которые невозможно купить.

Свой первый «чиндогу» Каваками смастерил в 1991 году. Он стремился сделать устройства, который выглядят как настоящие, но при этом слишком нелепы, чтобы кто-то решился их использовать. «Строго говоря, они удобны и могут оказаться полезны, но люди постесняются это проверять», — объясняет изобретатель.

Некоторые творения Каваками видел почти каждый. Он придумал палочки для еды со встроенным вентилятором, который остужает содержимое тарелки, комбинезон-щетку для грудничка, чтобы он натирал паркет, пока ползает по полу, очки с воронками для лекарственных капель и туфли на высоких каблуках с тренировочными колесами.

A post shared by AXD (@artsxdesign) on May 26, 2015 at 9:35am PDT

Полезность такого приспособления вряд ли нуждается в доказательствах. Эта подпорка помешает пассажиру упасть, если он задремлет в транспорте.

A post shared by AXD (@artsxdesign) on May 17, 2015 at 1:34am PDT

Это несложное устройство упрощает перезагрузку компьютера с операционной системой Windows: оно помогает нажать на клавиши Alt, Ctrl и Del одновременно.

A post shared by AXD (@artsxdesign) on May 18, 2015 at 2:32am PDT

А вот пара подлокотников, которые всегда с собой. Когда они есть, руки не устают даже с тяжелой сумкой.

Следующая штуковина предназначена для людей, которые страдают от аллергии. Им приходится часто сморкаться, поэтому туалетная бумага под носом им не помешает.

A post shared by Alex Lobos (@lobosdesign) on May 24, 2017 at 9:15am PDT

Каваками сформулировал список правил, которым нужно следовать при создании таких нелепиц. Он считает, что настоящие чиндогу должны быть непрактичны и воплощать дух анархии. Кроме того, они не должны продаваться или приносить прибыль. «Возьмете деньги хоть за один — и лишитесь своей непорочности», — поясняет сайт Международного общества чиндогу. Не следует делать их и для смеха. Юмор должен быть побочным эффектом, а не самоцелью.

Изобретатель утверждает, что сложнее всего не переборщить с полезностью. Взять, к примеру, приспособление с туалетной бумагой на голове. Сперва рулон висел на груди или на поясе. «Но это оказалось слишком удобно, а суть чиндогу совсем не в этом, — рассказывал Каваками в интервью Pingmag. — Так что пришлось отправить его на макушку. На первый взгляд, так еще удобнее, бумага-то ближе к носу, но в действительности использовать подобное приспособление очень трудно».

Каваками совершенно не ожидал, что его идеологическая диверсия окажется настолько успешной. Каталог, который он редактировал, расхватывали ради одних чиндогу. Вскоре рубрика перекочевала с последних страниц в начало журнала. Книги, в которых изобретатель собрал лучшие идеи, стали бестселлерами. О чиндогу заговорили во всем мире. Их выставляют в музеях. Кое-кто рискует использовать их на практике — и, вопреки предсказанию изобретателя, не стесняется.

A post shared by Charissa J. Adams (@charissajactor) on Jun 24, 2017 at 10:43pm PDT

Еще в середине 1990-х Каваками придумал палку для селфи (она упоминается в первом сборнике, который вышел в 1995 году). Если бы он ее запатентовал, то мог бы стать миллионером. Но он не стал этого делать и ничуть не жалеет: «Я никогда не регистрировал патенты и никогда не стану, потому что мир патентов — это грязь, жадность и конкуренция».

Каваками печалит другое: на родине в его идеях так и не разглядели второго дна. Он рассчитывал, что абсурд заставит людей задуматься, но этого не произошло. «В Европе меня считают художником, новым дадаистом. В Австралии и Канаде меня зовут ученым. В Китае и Гонконге не могут понять, почему я не делаю деньги на своих изобретениях. И только в Японии и США думают, что я изобретаю курьезные вещицы для вечеринок, — сетует он. — Люди в Японии и Америке обучены не размышлять».

Хотя сам изобретатель отказывается торговать своими чиндогу, в японских магазинах нетрудно найти товары, которые вдохновлены его идеями («На все готовы ради наживы», — ворчит он). Например, эти тапки определенно состоят в явном, хоть и не очень близком родстве с ползунками-щеткой.

A post shared by DEJAPAN (@dejapan_global) on Oct 14, 2017 at 12:12pm PDT

Подпорка для работы лежа вполне могла бы быть чиндогу, если бы не продавалась в магазине.

A post shared by JapanTrendShop_Staff (@japantrendshop) on Mar 8, 2016 at 3:35pm PST

Равно как и эта подставка под шею.

A post shared by JapanTrendShop_Staff (@japantrendshop) on Dec 7, 2015 at 5:08pm PST

Даже в японских средствах для защиты от землетрясений есть нотки абсурда.

A post shared by JapanTrendShop_Staff (@japantrendshop) on Jun 24, 2015 at 3:01am PDT

Об электроохладителях для лба с питанием от USB и говорить нечего. Они не менее нелепы, чем любое творение Каваками, но их можно заказать в интернете.

A post shared by JapanTrendShop_Staff (@japantrendshop) on Jul 15, 2015 at 3:00am PDT

Несмотря на это изобретатель верит, что в конечном итоге его труды не пропадут зря. «Если люди смеются — это ничего, — говорит Каваками. — Смеха должно быть больше. Я верю, что можно отвергнуть это общество, смеясь над ним».