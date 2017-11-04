Холодный беспредел

Чтобы победить преступность, мало запретить оружие. Многие страны убедились в этом на собственном опыте. Бандиты всегда находят способ, который позволяет обойти ограничения. И порой решения, которые они выбирают, оказываются страшнее ножей и пистолетов. «Лента.ру» выяснила, чем вооружаются преступники, когда остаются без обычного оружия.

Япония — одна из немногих стран, которой удалось почти полностью искоренить огнестрельное оружие. Запрет на него действует с XIX веке, и это дает плоды. По словам члена якудзы, с которым беседовало издание Japan Times, пистолет в Японии — это тикающая бомба. Рано или поздно она сработает и погубит владельца. «Думаете, есть вменяемые люди, которые хотят держать оружие дома?» — спрашивает он.

Когда японской полиции попадается бандит, у которого есть пистолет и патроны, долгий тюремный срок практически гарантирован. В среднем, за это сажают на семь лет. А за стрельбу и вовсе можно получить пожизненное заключение — даже в том случае, если никто не пострадал. Убийства на Острове восходящего солнца — большая редкость, но когда они случаются, их почти всегда совершают при помощи холодного оружия. В 2014 году от огнестрельных ранений погибли только шесть жителей страны.

Изъятый австралийской полицией пистолет, распечатанный на 3D-принтере Фото: Queensland Police

В других частях света добиться такого результата пока не получилось — возможно, времени не хватило. В Австралии ограничения на владение огнестрельным оружием введены только 20 лет назад. Теперь в стране процветают подпольные мастера, которые мастерят пистолеты из подручных средств. В последнее время австралийские правоохранительные органы регулярно отчитываются об изъятии самодельного оружия, которое отпечатали на 3D-принтерах. Примитивные пластиковые пистолеты изготавливают по программам, которые нетрудно найти в интернете. Они не так надежны, как настоящие, зато их можно пронести через металлоискатель.

Британская полиция всерьез взялась за борьбу с нелегальным огнестрельным оружием в 2003 году. На острове полностью запрещено короткоствольное и полуавтоматическое оружие, а винтовки и ружья требуют лицензии. Правоохранительные органам попытались перекрыть каналы, по которым его везли в страну, и у них это получилось. За десять лет число преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, сократилось в два раза.

Достать пистолет стало гораздо труднее, чем раньше, но в запрете все же осталась лазейка. Авторы закона предусмотрели исключение для антикварного оружия, которое представляет интерес для коллекционеров. Его разрешалось хранить без разрешения, если подходящие патроны давно сняты с производства. Преступники воспользовались этим и принялись скупать ружья и револьверы полуторавековой давности. Патроны приходилось делать самостоятельно, но лучше так, чем ничего.

На улицу с мушкетом не выйдешь, поэтому уличные банды предпочитали холодное оружие. Впрочем, несколько лет назад очередь дошла и до него. Иметь при себе нож, особенно выкидной, стало слишком большим риском. Лондонские полицейские начали чаще останавливать и обыскивать подозрительных прохожих. Если поймают с холодным оружием, можно попасть за решетку на три или четыре года.

«Полиция занялась борьбой с ношением ножей, суды стали суровее за это наказывать, так что преступники вынуждены приспосабливаться, — говорит бывший сотрудник лондонской полиции Дэвид Видесетт. — Они переходят на оружие, за ношение которого не наказывают».

Псы-убийцы

«Члены уличных банд и им подобные используют псов для запугивания. Они используют их для нападений, они используют их для грабежей. Почти в любом преступлении, которое придумаете, можно применить собаку», — говорит Иэн Макпарленд из Службы столичной полиции Лондона.

Он возглавлял подразделение по борьбе с опасными собаками, которое было создано в 2009 году. Тогда на слуху было кровавое убийство, которое произошло на юге британской столицы. На 16-летнего парня, который гулял в парке, спустили стаффордширских бультерьеров. Он бросился бежать и пытался перелезть через ограду, но псы стащили юношу на землю, а их хозяин, состоявший во враждебной банде, шесть раз ударил его ножом.

Фото: Andrew Winning / Reuters

Бойцовые собаки вошли в моду у лондонских преступников около десяти лет назад. «Пес как бы говорит: меня нужно принимать всерьез, — поясняет криминолог Саймон Хардинг, который изучает преступный мир Великобритании. — Он играет роль телохранителя и громилы-подручного, когда собираешь полагающиеся тебе деньги».

Собаки полезны, когда нужно провернуть не вполне легальную сделку, выбить должок или позаботиться о том, чтобы во время азартных игр все было честно. Обычно даже не нужно пускать их в ход. Человека, которого охраняет такая зверюга, побоятся обидеть. «Смысл в том, чтобы люди видели, как ты идешь по улице с питбулем. С ним выглядишь суровее», — признался Хардингу один из информаторов.

Никто не относился к таким собакам как к домашним питомцам. Они — это товар, инструмент и оружие. Ими меняются, их продают и без сожаления выбрасывают на улицу, когда они больше не нужны. Порой у пса нет определенного хозяина, и он живет у всех членов банды по очереди. Чтобы сделать животное сильнее и агрессивнее, его натаскивают, пичкают стероидами и затачивают зубы напильником.

На черном рынке хорошая бойцовая собака могла стоить две тысячи фунтов стерлингов. «Некоторые владельцы не скрывали, что используют псов, чтобы делать деньги, — рассказывает Хардинг. — С питбуля можно иметь до 15 щенков два раза в год, это четыре-пять тысяч фунтов стерлингов в год. Большие деньги для человека, у которого нет работы или низкая зарплата». Другой способ заработка — подпольные собачьи бои.

Пик моды уже миновал, но проблема не исчезла. В 2014 году в Лондоне было зарегистрировано около 1400 правонарушений, связанных с бойцовыми собаками.

Ужас в бутылке

В июле возле курьера Uber Eats, который развозил по Лондону еду из ресторанов, остановился мопед с двумя незнакомыми подростками. Они брызнули в него концентрированной кислотой и поехали дальше. В течение полутора часов парочка совершила еще четыре нападения. Один из пострадавших получил тяжелые ожоги и остался инвалидом.

Едкие вещества — новое оружие лондонских бандитов. Его легко достать, причем риск почти нулевой. Средство для прочистки труб, которое на 95 процентов состоит из серной кислоты, есть в любом хозяйственном магазине и стоит копейки. Его продадут любому и даже не потребуют документы. Жидкость можно перелить в бутылку из-под воды — тогда никто не заподозрит, что это такое. Полиции можно не бояться, потому что носить с собой чистящие средства не запрещает ни один закон.

Задержание подростков, которые за полтора часа облили кислотой пять человек Фото: Sarah Cobbold / AP

В 2014 году в британской столице произошло 166 нападений с кислотой, спустя два года — уже 454, и рост продолжается. Четверть из них были ограблениями. Кроме того, едкие вещества использовали при изнасилованиях и убийствах. Статистика показывает, что чаще всего кислотой вооружены юноши и молодые мужчины европейского происхождения. То же самое относится к их жертвам: только треть пострадавших оказались женщинами.

Нападения происходят чуть ли не ежедневно. В мае грабители преградили дорогу автомобилю, облили кислотой водителя и двух пассажиров, схватили их сумку и скрылись. В августе прохожий получил тяжелые ожоги за отказ купить марихуану. В конце сентября кто-то использовал кислоту во время драки в торговом центре. Пострадали шесть человек.

Химический ожог вызывает у жертвы ужасную боль даже в том случае, если он не представляет серьезной опасности. Если жидкость попадет на лицо, человек может ослепнуть и будет навсегда изуродован. «Одному сотруднику полиции стало плохо, когда он увидел мое лицо», — вспоминает житель Лондона Уэйн Инголд, которого облили кислотой на пороге собственного дома.

«Ты даешь человеку понять: я тебя не убил, но произошедшее почти хуже, чем убийство, — рассказал изданию The Guardian бывший член одной из банд. — Это метка на твоем лице». Саймон Хардинг полагает, что таким образом банды пытаются вызвать страх и уважение. «Их будут бояться люди из их круга и местные жители, — поясняет он. — Так они построят свой бренд, свою репутацию».

Подростков на мопеде, которые за полтора часа атаковали пять человек, в итоге поймали, но это исключение из правила. Подавляющее большинство таких преступлений остается безнаказанным. В 2016 году лондонской полиции удалось раскрыть лишь 26 процентов нападений с кислотой. В остальных случаях виновников не удалось найти либо жертва отказалась выдвигать обвинения.

Теперь британские власти всерьез обсуждают ограничения на продажу едких веществ. Возможно, это решит проблему с кислотой. Но что будет дальше? Преступники наверняка придумают что-то еще — в этом можно не сомневаться.