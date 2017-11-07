«Cлавянских рабов татары отправляли на галеры»

Почему Крымское ханство помогло Москве освободиться от ордынского ига, а потом из главного союзника превратилось в злейшего врага нашей страны? Какой ценой России обошлось соседство с ним? Зачем Русское и Польско-Литовское государства устраивали «крымский аукцион»? О непростой и драматической истории русско-крымских отношений «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Виноградов.

Друзья-союзники

«Лента.ру»: Можно ли сказать, что Крымское ханство было разбойничьим и хищническим государством, существовавшим за счет грабежа соседей?

Виноградов: Можно, но осторожно. Из всех осколков Золотой Орды Крымское ханство занимало уникальное положение. Плодородные земли южного побережья Крымского полуострова и наиболее удобные порты были под властью турок-османов. В степных и засушливых районах Крыма было трудно заниматься земледелием, хотя еще в XVI веке хан Сахиб-Гирей пытался приучить к этому своих подданных.

Крымско-татарский всадник Изображение: гравюра из альбома фламандского художника А. де Брюна.

Но под контролем крымских ханов находилась и южная часть Дикого поля, где кочевали многочисленные ногаи-мангыты, отколовшиеся от Большой Орды. Иногда их называют мансурами, так как ими правили потомки Мансура, одного из сыновей знаменитого ордынского темника Едигея. Именно они обеспечивали военное могущество Крымского ханства, поскольку составляли значительную часть его войска во время завоевательных походов. И если в самом Крыму татары с трудом, но постепенно переходили к земледелию, то ногаи-мангыты существовали исключительно за счет набегов. Поэтому условия хозяйствования в Северном Причерноморье и постоянная угроза голода понуждали подданных крымских ханов к постоянным нападениям на соседей. Но надо различать «самостоятельные нападения» подданных крупных ханов и походы, возглавляемые непосредственно ханом или его сыновьями. Эти набеги могли преследовать две цели: грабеж и захват военной добычи либо предъявление политических требований.

Требований чего?

Требований регулярных посольских даров. В Русском государстве они назывались «поминками», а в Великом княжестве Литовском (преимущественно территория современных Белоруссии и Украины — прим. «Ленты.ру») — «упоминками» (позднее в Речи Посполитой их именовали «казной»). Тем самым Крымское ханство подчеркивало свои геополитические амбиции. Если великие князья московские (Калитичи) и великие князья литовские (Гедиминовичи) считали себя наследниками великих князей киевских и претендовали на все земли Древнерусского государства, то крымские ханы воспринимали себя наследниками ханов Золотой Орды. Поэтому до поры до времени они стремились подчинить себе все территории, ранее входившие в ее состав.

Правда ли, что после «Стояния на Угре» и окончания ордынского ига в 1480 году Московское государство и Крымское ханство были союзниками?

Да, и поначалу этот союз для Москвы был очень выгоден. Самым крупным осколком Золотой Орды была Большая Орда, расположенная в низовьях Волги. На ее территории находились руины Сарая, прежней золотоордынской столицы, поэтому ее ханы требовали подчинения и от Крыма, и от Москвы. Во время знаменитого «Стояния на Угре» в 1480 году крымские татары ударили в тыл хану Большой Орды Ахмату, чем очень помогли Ивану III. До краха Большой Орды в 1502 году и бегства Ахмата за Днепр стратегический союз Москвы и Бахчисарая был крепок, поскольку он позволял им вместе противостоять коалиции Великого княжества Литовского и Большой Орды. Благодаря альянсу с Крымом Русское государство в ходе войн 1487-1494 годов и 1500-1503 годов отвоевало у Литвы около трети ее территорий, включая города Мценск, Брянск, Чернигов и Путивль.

Литовские татары Изображение: Brzezinski R. / Public Domain

То есть союз Большой Орды и Литвы был главным стимулом для союза Москвы и Крыма?

Конечно, а после крушения Большой Орды между Русским государством и Крымским ханством появились противоречия. Во-первых, Крым хотел завладеть Астраханским ханством, что категорически не устраивало Москву. Во-вторых, в ответ на это Крым отказался помогать Русскому государству в его пограничных войнах с Великим княжеством Литовским, что добавляло напряженности в русско-крымских отношениях. В-третьих, Бахчисарай с Москвой окончательно рассорились из-за споров о контроле над Казанским ханством. В результате конфронтация нарастала — ее апофеозом стал печально известный крымско-казанский поход на Москву 1521 года.

Славянская работорговля Крыма

Это когда Василий III чуть было не согласился подписать кабальную грамоту с обязательством выплаты ежегодной дани, как во времена Золотой Орды?

На самом деле Василий III эту грамоту подписал, хотя там речь шла не о дани, а о «поминках», но фактически это было признанием зависимости Москвы от Крымского ханства. Потом рязанский воевода Иван Васильевич Хабар сумел хитростью завладеть этой грамотой и уничтожить ее, что дало повод Василию III отказаться от ее исполнения.

Это правда, что при отходе от Москвы крымские татары захватили обоз с боярскими женами и детьми, после чего женщин угнали в плен, а младенцев бросили в лесу?

Я слышал про эту историю. Женщин в итоге выкупили, а про младенцев никаких документальных подтверждений я не встречал.

Расскажите о последствиях крымско-татарских набегов на Русь. Это правда, что только за один поход татары уводили в крымский плен несколько сотен тысяч русских людей?

Я думаю, что эти цифры сильно преувеличены. Хотя, конечно, масштабы бедствия для Русского государства были впечатляющие, но подсчитать их невозможно. Но не будем забывать, что не менее катастрофическими были набеги крымцев на земли Великого княжества Литовского.

Для чего крымские татары захватывали пленников: для дальнейшей перепродажи или для выкупа?

И для того, и для другого. За знатных пленников татары предпочитали получать выкуп. Но здесь возникало немало сложностей, поскольку хан имел свой полон и не мог претендовать на невольников, захваченных его мурзами и беями. Поэтому Москве и Литве приходилось договариваться о выкупе не только с ханом, но и с другими высокородными представителями крымской знати. Впоследствии ханы перевели процесс выкупа невольников в централизованное русло, передав контроль над ним караимам.

Татарская конница Изображение: литография / Public Domain

Караимы — это кто?

Это особая этническая группа, исповедующая иудаизм.

То есть крымскую работорговлю ханы отдали на откуп местным евреям?

О происхождении караимов до сих пор идут споры, но я не склонен отождествлять их с евреями. Караимы контролировали не только выкуп знатных пленных, но и перепродажу остальных невольников туркам-османам. Большинство славянских рабов крымские татары отправляли гребцами на галеры турецкого флота. Эти невольники находились в самом бедственном положении и, как правило, долго не жили. Другие пленники, остававшиеся в Крыму, работали на земле, в домашних хозяйствах или толмачами-переводчиками.

Как Россия противостояла агрессии Крымского ханства после катастрофы 1521 года?

После успешного похода на Москву 1521-го два года спустя крымские татары завоевали Астрахань. Это событие стало пиком могущества Крымского ханства, которое теперь контролировало переправу через Волгу и всю торговлю в ее низовьях. Однако экспансия Крыма нарушила баланс сил в регионе. Почувствовав для себя угрозу, мурзы Ногайской Орды при негласной поддержке Русского государства объединились и вторглись в Крым, подвергнув его страшному разорению. После этого на полуострове наступил период длительной нестабильности, когда Османская империя, чьим вассалом был Крым, меняла там ханов по своему разумению. Заговоры и убийства ханов их соперниками из рода Гиреев или представителями крымско-татарской аристократии было обычным делом. Эти смуты ослабляли Крымское ханство и создавали условия для вмешательства в его внутренние дела со стороны не только Османской империи, но и Русского и Польско-Литовского государств.

«Крымский аукцион»

Историк XIX века Сергей Соловьев писал о «крымском аукционе», когда Великое княжество Московское и Великое княжество Литовское попеременно натравливали друг на друга крымских татар. И ханы в Бахчисарае с удовольствием брали деньги и от тех, и от других, а потом опустошали земли обоих государств и уводили в неволю огромный полон.

Так все и было. Московские дипломаты в Крыму постоянно противостояли польско-литовским послам. Крымские татары вели переговоры и с теми, и с другими. Ценой вопроса было количество «поминков» и «упоминков», присылаемых из Москвы и Вильно. И когда хан принимал чью-либо сторону, то другое посольство он отправлял в заточение в Чуфут-Кале.

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Классический пример «крымского аукциона» — дипломатическая дуэль во время Ливонской войны между московским послом Афанасием Федоровичем Нагим и его литовским коллегой Александром Федоровичем Владыкой. Как известно, Великое княжество Литовское вместе с Польшей в это время воевали с Русским государством, и поэтому оба посла соревновались перед крымским ханом, кто больше «поминок» и «упоминок» ему предложит.

И Литва, и Москва отправляли в Крым своих лучших послов. Не будет преувеличением сказать, что именно на крымском направлении формировалась и крепла русская дипломатия.

Крым был приоритетом внешней политики России?

Конечно, ведь именно оттуда долгое время исходила главная угроза нашей стране. Другим приоритетом внешней политики Москвы была Литва (а потом Речь Посполитая), но Крым, безусловно, был так же важен и более опасен. Он вообще был связующим звеном во взаимоотношениях России со всеми ее соседями: Великим княжеством Литовским, Казанским ханством и Ногайской Ордой. Так получилось, что Крым постоянно оказывался в центре всех геополитических интересов Москвы.

Помимо похода 1521 года, был не менее катастрофический набег крымских татар на Москву в 1571 году. Что стало причиной его успеха?

Все было очень просто — нашлось немало предателей, охотно показавших крымским татарам броды через Оку.

Татарская конница переходит брод через реку

Зачем?

Изучением этого вопроса занимался небезызвестный Малюта Скуратов. Он выяснил, что массовая измена дворян была реакцией на опричный террор в Русском государстве. На основании выводов его расследования Иван Грозный распустил опричное войско, которое успешно грабило своих соотечественников, но оказалось совершенно бессильным перед внешним врагом. Это известная история, в 2004 году журнал «Родина» опубликовал статью об этом петербургского историка Александра Филюшкина «Холоп твой виноватый: преступление и раскаяние Кудеяра Тишенкова». Масштабы предательства в русской армии тогда были катастрофические.

Битва при Молодях

Наверное, Иван Грозный сделал правильные выводы из катастрофы 1571 года, если в следующем году русские войска полностью разгромили крымских татар и турок в битве при Молодях?

Это сражение я считаю одним из поворотных моментов русской истории. К сожалению, у нас мало кто о нем помнит. После разорения Москвы Иван Грозный был вынужден пообещать хану Девлет-Гирею отдать Астрахань. Однако спустя несколько месяцев он фактически дезавуировал это обязательство. Девлет-Гирей пришел в бешенство, и стало ясно, что новый поход крымцев на Русь неизбежен.

На сей раз русские хорошо подготовились к набегу и учли ошибки прошлого года. Иван Грозный совершил обманный маневр, сделав вид, что собирается в поход на шведов. В это же время основные силы русских войск скрытно рассредоточились к югу от Москвы. В итоге битва при Молодях закончилась полным разгромом турок и крымских татар: погибли несколько ханских сыновей и влиятельных мурз, попал в плен главный военачальник хана Дивей.

Участники реконструкции этапа Молодинской битвы Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Это кто?

«Князь мангитский», глава рода Мансуров, возглавлявший улус ногаев-мангытов, бывших подданных Большой Орды.

Что было бы в случае иного исхода этого сражения?

Ничего хорошего для России. Тогда бы Ивану Грозному пришлось выплатить крымскому хану огромные «поминки», а через несколько лет Россия бы имела дело с мощной коалицией Крыма и Ногайской Орды под эгидой Османской империи, которая бы вдобавок захватила Астрахань для контроля над волжским торговым путем в Персию. При таких условиях мы вряд ли удержали бы и Казань. А если вспомнить, что на западных рубежах продолжался затяжной конфликт с Речью Посполитой, то тогда нашей стране пришлось бы вести войну на всех направлениях. Смогла ли бы она при этом выжить — вопрос открытый.

Еще один вопрос о работорговле. В русскоязычной статье Википедии о крымско-ногайских набегах на Русь есть свидетельство герцога Антуана де Грамона, находившегося в польско-татарской армии во время похода короля Яна Казимира на Левобережную Украину в 1663-1664 годах, об изуверском обращении крымских татар с невольниками, захваченными во время набегов.

Это середина XVII века, когда между Россией, Польшей и Крымом шла борьба за контроль над украинскими землями. Это было время повсеместного ожесточения и одичания (особенно среди ногаев), когда ослабла центральная власть крымских ханов и одновременно усилилось влияние запорожского казачества. Тогда были полностью нарушены все прежние традиции добрососедских отношений, поэтому в бесчеловечной жестокости той эпохи нет ничего удивительного.

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя», написанная в память Казанского похода 1552 года Изображение: Public Domain

Украинская Руина

Именно тогда, после присоединения Украины, наступил перелом в отношениях России и Крымского ханства, когда наша страна от пассивной обороны перешла к активной наступательной политике?

Нет, на самом деле наша страна в первый раз перешла в наступление на крымском направлении в конце XVI века, во время очередного династического кризиса в Крымском ханстве. Тогда же Россия пришла и на Кавказ, поставив первые укрепленные крепости на Тереке. Апофеозом этого успеха стал провал крымского похода на Москву в 1591 году, когда хан Гази-Гирей дошел до села Коломенского и Воробьевых гор, а затем был вынужден бесславно уйти восвояси и через несколько лет заключить мирный договор. В царствование Бориса Годунова на южном и восточном направлениях сложилась благоприятная для России ситуация: Казань наша, Астрахань наша, русские люди успешно осваивают Сибирь, а с Крымом удалось примириться.

Однако в начале XVII века все эти успехи оказались полностью перечеркнуты разразившейся Смутой. Новый царь Лжедмитрий I собрался в поход на Крым, чем напрочь похоронил все достижения политики Годунова. Перед Крымом замаячила реальная перспектива военного союза Москвы и Речи Посполитой, что для ханства было настоящим кошмаром. Но, как известно, вскоре Лжедмитрия I убили в Кремле и поход не состоялся.

И когда началась Смута, крымские татары ей воспользовались?

Конечно, причем там было два варианта из разряда «оба хуже». Либо их официально приглашал царь Василий Шуйский для борьбы с запорожскими казаками (основной ударной силой польско-литовской интервенции), либо они приходили сами.

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Почему крымские татары во время Смуты охотно воевали на стороне Москвы?

Крымское ханство стремилось соблюсти выгодный для себя баланс сил в регионе, поэтому в ходе извечного противостояния Москвы с Польско-Литовским государством оно стремилось не допустить возвышения обеих сторон. Если в начале XVII века оно поддерживало Россию, то в середине столетия вернулось к коалиции с Речью Посполитой. Тем самым крымцы стремились ослабить обе страны.

Успешно?

Еще как. Украинская Руина (период смуты, гражданской войны и иностранных интервенций в истории Украины в 1657-1687 годах — прим. «Ленты.ру») второй половины XVII века для Крымского ханства была последним всплеском его активности. Не забывайте, что перед тем, как обратиться за помощью к Москве, запорожские казаки пытались заигрывать с крымскими татарами. И позже, когда во время всеобщего хаоса на Украине различные гетманы обращались за помощью к крымцам, для бахчисарайских ханов наступил звездный час. Знаменитые походы Мехмед-Гирея IV и Ислам-Гирея IV стали последними великими страницами истории Крымского ханства.

А когда наступил его упадок?

Упадок начался в эпоху «Священной лиги», когда к ней присоединились Речь Посполитая и Россия, заключившие между собой «Вечный мир» 1686 года. После этого Крымское ханство догнивало еще 100 лет — вплоть до окончательного присоединения к России в 1783 году.

Крымская цена

Были ли «поминки», отправляемые в Бахчисарай вплоть до 1700 года, данью Москвы Крымскому ханству?

Нет. Это были добровольные посольские дары, которые не имели обязательного характера. Но крымские ханы, считавшие себя наследниками Золотой Орды, воспринимали их именно как дань. Если хотите, это можно сравнить с откупом от рэкетиров.

То есть это не было формой зависимости?

Нет, ни в одном крымско-московском договоре не было обязательств по выплате «поминок». Их периодичность и размер определялись личными договоренностями крымских ханов и московских государей. Обязательство выплачивать «упоминки» было в договорах Крыма с Польско-Литовским государством за одним исключением — там было прописано посредничество Османской империи в случае возникновения конфликтных ситуаций. Но русская дипломатия по принципиальным соображениям не могла допустить вмешательства Стамбула в свои отношения с Крымским ханством.

Правда ли, что необходимость противостояния крымской угрозе способствовала освоению степных территорий к югу от Оки, составляющих теперь Черноземный регион России?

Несомненно. Города Орел, Саратов, Царицын, Воронеж, Белгород строились как передовые русские крепости в степи на пути движения кочевых орд. Русская колонизация лесостепной полосы была во многом обусловлена военной угрозой со стороны Крымского ханства.

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Можно ли сказать, что для России Крымское ханство было опасным и непредсказуемым соседом?

Конечно. Можно было долго и успешно вести переговоры с крымским ханом, а потом он мог вдруг внезапно напасть на Русь и после грабежей и разбоев увести с собой огромный полон. На выкуп невольников тратились огромные средства, для этого с 1551 года на Руси ввели специальные налог («полонячьи деньги»), который с тягловых сословий взимали вплоть до 1679 года.

Возможно ли подсчитать материальный ущерб Русского государства от крымско-татарских набегов?

Я не думаю, что это вообще когда-либо возможно сделать. Сказать, что выкуп пленных, «поминки», уплата «запросных денег», обустройство обширной оборонительной линии в степных районах с последующей их колонизацией и прямые убытки от разорения при набегах слишком дорого стоили для России — значит ничего не сказать. Ясно одно — ущерб от такого соседства был колоссален и постоянно отвлекал финансовые и людские ресурсы, столь необходимые для внутреннего развития нашей страны.