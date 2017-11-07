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«Переезд — моя жертва во имя семьи»

История крымчанки, перебравшейся во Францию

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Фото предоставлено героиней материала

Ксения родилась в Крыму, но вышла замуж за француза и уехала к нему в Париж. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует ее рассказ о том, как бросить любимый край ради французского семейного счастья.

Я родилась в Симферополе. Окончила университет по специальности учитель английского языка. На протяжении пяти лет работала в благотворительном фонде, но большую часть своей жизни посвятила шоу-бизнесу. Через пару лет после окончания университета переехала в Дубай, где и познакомилась со своим будущим мужем. Тогда мне был только 21 год, и я не очень понимала серьезность его намерений. Для меня это был кураж, и я, не задумываясь, поехала к нему в Париж погостить. Затем он приехал ненадолго ко мне в Крым.

Я не хотела переезжать. Мне казалось, что Париж крут, когда ты там в роли туриста, а не резидента. Я придерживалась политики: «Где родился, там и пригодился». Идея пришла со стороны мужа, когда мы поняли, что ждем ребенка. Переезд — это моя жертва во имя семьи.

Не знаешь — учи

Я уже жила за границей, но не могла даже представить себя во Франции. Мы легко и быстро оформили документы. Вся бюрократическая волокита заняла не более двух недель. Если отец признает ребенка, то он автоматически становится гражданином Франции. Так как мой сын француз, мне без проблем оформили вид на жительство. На тот момент я еще не осознавала, что являюсь резидентом Франции.

Я не могла долго оставаться во Франции, поэтому каждые три месяца ездила к родным. Мне было душно, я чувствовала себя одинокой. Первое время не было друзей, а муж все время пропадал на работе. Даже рожать я уехала в Крым, хотя моя страховка могла покрыть затраты в хорошей клинике.

Первая трудность, которая преследует меня даже спустя годы, — языковой барьер. В кино и книгах французский звучит великолепно, но на деле дается с огромным трудом. Даже несмотря на то, что я владею четырьмя языками. По приезде я знала лишь фразы l'amour toujours и je t'aime. Пыталась говорить на английском, но мне все отвечали только на французском. Французы не идут на уступки: вести диалог будут только на своем языке, а если приезжий не понимает — это его проблемы. Не знаешь — учи. Языковых курсов огромное количество: начиная от бесплатных муниципальных до частных, где придется выложить от тысячи евро за месяц.

Сейчас я владею французским на уровне А2, могу поддержать бытовые диалоги. Однако этого недостаточно для поиска работы. Для моего мужа также принципиально, чтобы я знала французский. Но пока мы говорим на английском. Со старшей дочерью я общаюсь на русском, а муж — на французском. Несмотря на столь юный возраст, она уже отвечает на трех языках. А так как мой супруг ливанского происхождения, то у него в планах заняться с ней еще и арабским.

Золотое жилье

Париж делится на 20 районов. Мой муж уже в достаточно зрелом возрасте, поэтому при выборе района для проживания ему были важны три вещи: спокойствие, безопасность и престиж. Мы поселились в одной из самых дорогих частей столицы — 16-м районе. Как говорят сами французы, «здесь живут те, у кого не получается быть бедным, и они объединились, чтобы страдать вместе». Это очень важный исторический район. Здесь находятся Елисейские поля, Триумфальная арка, Булонский лес, а в 10 минутах ходьбы от дома — Эйфелева башня, которая видна с нашего балкона. Мне кажется, что он больше всего подходит для людей пенсионного возраста. Состоятельная молодежь живет в 1-3-м районах, там же располагается огромное количество бизнес-центров. А малоимущий класс снимает квартиры в 18-20-м районах, но это очень криминальная часть города. Там страшно жить.

Оплата наших апартаментов занимает значительную часть бюджета. Аренда двухкомнатной квартиры в 100 квадратных метров обходится в 2000 евро. Приобрести такое жилье можно за баснословные 1,5-2 миллиона евро. До рождения второго ребенка мы жили в 14-м районе и платили 1500 евро. Даже это считается дорогим удовольствием для Парижа, где минимальная зарплата — 1200 евро. В среднем на коммунальные услуги уходит еще 150-200 евро в месяц.

Если сравнивать общие затраты на проживание в Москве и Париже, то французская столица обойдется своему жителю почти в два раза дороже московской. Но зарплаты значительно больше, поэтому у среднестатистического француза остается больше свободных средств по сравнению с россиянами.

Проблемы экологии

Считается, что Париж довольно грязный город. Я почти этого не замечаю, власти борются с мусором на должном уровне. Здесь запрещается даже вешать замочки влюбленных на мосту, так как они скрывают всю красоту сооружения. Улицы моются каждый день, поэтому можно ходить по дому в обуви после прогулки. Моя мама была в шоке, когда узнала об этом. А муж, приезжая в Крым, надевал для прогулок бахилы.

Это все, конечно, мелочи по сравнению с главной проблемой Парижа — ужасным воздухом. Он настолько загрязнен, что порой тяжело дышать. Французы даже используют наклейки на машинах с цифрами от 1 до 4, обозначающие степень загрязнения выхлопных газов авто. Цифра 4 указывает на то, что в скором времени машину могут утилизировать. В идеале жители мечтают об электрокарах.

Конечно, после морского крымского воздуха тяжело привыкнуть к такому. А вот климат довольно схож. Погода очень быстро меняется: солнечный день резко переходит в дождливый с холодным ветром. А так как я метеозависима, то сильно страдаю от этого. Частые походы к врачу и постоянные курсы витаминов обходятся недешево. За один прием я отдаю около 80 евро.

Самодостаточные французы

Французы довольно интересные люди. Я долго к ним присматривалась, но завести искреннюю дружбу мне так и не удалось. К ним сложно войти в доверие, они слишком закрыты. Французы никогда не попросят об одолжении, скорее сами все сделают. Я вижу, как иногда моим знакомым бывает сложно совмещать карьеру и семью, поэтому готова иногда присмотреть за их детками. Но они никогда этого не допустят.

Французы достаточно улыбчивы и тактичны, но никогда не будут вмешиваться в личное пространство человека, даже если ему будет нужна экстренная помощь. У меня был случай, когда моя дочь скатывалась с горки на самокате и не могла остановиться. Она была далеко от меня, поэтому я стала кричать людям, находящимся с ней рядом. И никто не обратил внимания. Не потому что они равнодушны, а просто не хотели вмешиваться. Это, конечно, странно и до сих пор непостижимо для меня.

Француженки более сдержаннее наших женщин. Они никогда не расскажут о своих проблемах. Их сдержанность проявляется даже во внешнем виде. Казалось бы, Париж — столица моды, но жительницы совершенно не заморачиваются на повседневном виде. Кроме того, они очень самодостаточны. Для них не в укор оплатить половину счета в ресторане.

Яркая страница в их жизни — карьера. Я и ранее слышала о фанатичном стремлении к карьерному росту, но не думала, что они настолько зависимы. Француженки при выборе между работой и семьей точно выберут рост по карьерной лестнице. Меня поверг в шок факт, что женщины отдают детей в садики с 3 месяцев.

Мужчины также не торопятся жениться и обзаводиться семьей. Они довольно долго присматриваются. Им необходимо понять: трудолюбива ли женщина, есть ли у нее стремление к карьерному росту. Французы никогда не отдадут всю зарплату жене. Каждый в семье имеет то, что заработал.

У французов очень интересные представления о русской женщине. Они думают, что мы и вправду можем коня на скаку остановить и в избу горящую войти. Русская женщина и поработать успевает, и по дому все делает сама. Отчасти они правы.

А еще они убеждены, что мы все прекрасно поем. Так совпало, что я действительно неплохо пою. Однажды мы сидели в русском ресторане с друзьями мужа. Я исполнила им «Катюшу», и они были в восторге.

Поддержка государства

В возрасте от 3 до 6 лет у детей уже начинается обязательное образование в детских садах. Я полностью им довольна: моя дочь заговорила на французском уже после недели посещения садика. Но интересно, что здесь не проводятся работы с родителями, собрания или утренники. Они отдают ребенка в сад и полностью погружаются в работу.

Мой сын ходит в частный садик, это довольно дорого. Минимальная стоимость таких садов — 1000 евро в месяц. Мы планируем перевести его в государственный, где сейчас обучается наша дочь. Стоимость таких садиков зависит от дохода семьи. Малоимущим обойдется в 50 евро, а людям среднего класса — до 200 евро.

Государство помогает матерям: раз в год мы можем поехать в отпуск с 60-процентной скидкой на семью, а ежемесячные социальные выплаты составляют 400 евро. На эту сумму нельзя прожить, но это приятный бонус к зарплате.

Сейчас я не могу найти официальную работу из-за языкового барьера. Пока числюсь в центре занятости. Мне удалось найти лишь подработку – учителем в детском клубе русского языка. Хотелось бы обрести стабильность, но пока я зависима от мужа. Даже банковскую карту получала на его имя, ведь у меня пока нет официального дохода.

Многие иммигранты в Париже работают нелегально. Некоторые из них делают визу на три месяца, а затем умышленно теряют паспорт, после чего власти выдают им новый «чистый» паспорт. Но нелегальную работу довольно сложно найти. Чтобы решиться на такую авантюру, надо быть очень подкованным человеком.

Родина-мать зовет

Мама меня не отпускала, да и я сама не хотела уезжать. Долго мечтала, что муж переедет ко мне в Россию. Но этот шаг пришлось сделать мне, ведь, если у женщины появляются дети, она становится уязвимее.

Первый вопрос, который тревожил абсолютно всех: «Что ты будешь делать, если он захочет забрать детей?» К сожалению, таких случаев довольно много. Но я доверяла своему мужу, поэтому даже и подумать о таком не могла. Сейчас родители убедились, что все хорошо. Они часто приезжают к нам в гости.

Я привязана к своему дому. Достаточно тяжело быть вдалеке от семьи, ведь интернет не заменяет настоящего общения. Каждые каникулы стараюсь уехать с детьми в Крым на отдых. Не было еще периода, чтобы я не приезжала домой более года.

Подготовила Анна Никитина

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