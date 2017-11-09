«Вот что получается, когда в кайф»

В Норильске 8 и 9 ноября пройдет профессиональный форум Sport Connect. Несмотря на то, что традиционно форумы Sport Connect проходят весной в Сочи, этой осенью организаторы решили провести выездное заседание в Норильске. Со спортивной точки зрения Норильск — место уникальное. Здесь находится самый северный в мире бассейн, и едва ли не самые северные фитнес-центры (именно так — во множественном числе). Из-за слишком сурового климата северяне много времени проводят в спортивных залах и фитнес-клубах. Во многом, популярности спорта способствует и нехватка развлечений. Досуг тут не отличается разнообразием: чтобы отдохнуть вечером, горожанам приходится выбирать между тремя кинотеатрами, одним театром и торговым центром. Естественно, 176 тысяч горожан (население Норильска по официальным данным) в три кинотеатра и театр не помещаются. И они отправляются в десятки фитнесов, качалок, секций, а так же в оздоровительно-семейные комплексы, плавательный бассейн, дворец спорта «Арктика» и стадион «Заполярник». Как итог — едва ли не самый спортивный город страны (по соотношению числа спортсменов и жителей). И аккаунты норильчан в соцсетях — лишнее тому доказательство.

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