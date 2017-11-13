«Я уехал от российских дорог, рутины и темноты»

Программист Олег решил уехать из Челябинска в Америку и добился своей цели. В Калифорнии он нашел работу по специальности. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует его рассказ о жизни за океаном.

Я родился в Челябинске. После девяти классов поступил в колледж на специальность «программист». Родители настаивали, чтобы я продолжил образование, но мне хотелось уделять больше времени музыке. Чтобы быть ближе к этой сфере, во время учебы занимался организацией праздников и концертов.

Еще в юности я осознал, что хочу переехать в Америку. Чтобы осуществить мечту, собирался поступить в американский университет, но не смог получить визу j-1 ни в 2010, ни в 2011 году.

После второго отказа я пошел в лондонскую языковую академию. Мысли об Америке не покидали даже там. После Великобритании у меня началась депрессия: разбитые российские дороги, полуразрушенные дома, челябинская рутина и темнота. Я люблю свою родину, но для себя не видел там перспектив. Челябинск — это город, где нет надежды. Из него всегда хочется уехать.

У меня была интересная работа — вокалист кавер-бэнда. Мы успешно развивались и хорошо зарабатывали, но мне было мало. В 2013 году я все же получил визу международного студента и улетел навстречу мечте. По разным причинам мне пришлось вернуться, и я очень об этом жалел. В 2016-м уехал в США с концами.

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Первые впечатления

Переезд был катастрофически тяжелым в эмоциональном плане. Я улетал в свой день рождения, оставляя прошлую жизнь позади. У меня была четкая цель: в 26 лет пора заниматься чем-то серьезным, а петь на свадьбах — не предел мечтаний. Так и началась моя новая жизнь в Америке.

На первых порах меня удивляла пресловутая вежливость американцев. Я не мог понять, зачем посторонние люди с доброжелательной улыбкой на лице интересуются, как у меня дела или откуда я приехал. Но сейчас привык к этому. Американцы спрашивают просто из интереса, а не потому что работают иммиграционными офицерами. Часто люди, которые ходят в магазин рядом с домом на протяжении многих лет, становятся с продавцами хорошими приятелями. Они интересуются жизнью друг друга не просто из вежливости.

Американцы очень расслаблены. У них есть все, чтобы не заморачиваться по пустякам. Например, в Калифорнии хотят ввести 30-часовую рабочую неделю. Хотя эмигранты первые пару лет работают по 60-70 часов, чтобы чувствовать себя комфортно. Для беззаботной американской жизни нужно неплохо зарабатывать.

Самая распространённая проблема многих эмигрантов — языковой барьер. У меня не было трудностей в общении, так как это уже третья долгая поездка. Я лично убедился, что с уровнем владения языка upper-intermediate можно спокойно жить в Америке. Хотя однажды мой знакомый сказал: «Если ты в состоянии купить кофе в Америке, значит, сможешь там прожить».

Мы заметно отличаемся от американцев. Люди старше 60 лет с первой же секунды разговора по акценту понимают, что собеседник родился в СССР. Многие спрашивают, что я думаю о Трампе, Путине и политике в целом, но я стараюсь избегать таких тем. Здесь очень бурно обсуждают новости о России, однако открытой агрессии я не встречал.

Видео: Конни

Город контрастов

Я поселился в замечательном городке Беркли рядом с Сан-Франциско. Исколесил практически всю Европу, но такой природы, как здесь, не видел нигде. Когда едешь вверх по серпантину, открываются завораживающие виды: затянутый туманом мост «Золотые ворота», Бэй-бридж, сверкающий в лучах солнца Даунтаун, и конечно, вид на океан. Архитекторы не просто постарались, а вложили всю душу в это место.

Большую часть времени провожу в Сан-Франциско. Я бы назвал его городом контрастов. На главной улице Маркет-стрит — огромные офисные площадки, на их парковках — новенькие Tesla. А в десяти минутах ходьбы — бедный район Тендерлойн с закрытыми ставнями, нагромождением решеток, граффити на стенах и множеством бездомных. Нельзя сказать, что тут безопасно. Но для человека, который всю сознательную жизнь провел в Челябинске, Сан-Франциско не страшен.

Bay Area (область залива Сан-Франциско) порой раскрывает весь спектр погодных условий. В часе езды на юг всегда очень жарко и безветренно. Я называю эту местность Турцией, даже постройки похожи на турецкие отели. А там, где живу я, в это время сыро и прохладно.

Первое время было непривычно видеть на улице людей, одетых для разных сезонов: один идет в куртке, а другой — в сланцах и футболке. Но когда я изучил местность, все встало на свои места. Дело в том, что на работу часто приезжают из других городов, где температура разнится на десятки градусов.

Климат абсолютно непредсказуем, но меня полностью устраивает. Ведь в Челябинске уже выпал снег, а в Сан-Франциско я сижу в футболке.

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Штат дорог

Калифорния — штат дорог. Меня до сих пор поражает система транспортных развязок. В какую бы сторону я ни отправился, везде хайвей — пять широких полос, где все несутся со скоростью не менее 130-140 километров в час. Расстояния в 40-50 километров преодолеваются в считаные минуты. После разбитой трассы Уфа — Челябинск такие дороги вызывают восторг.

Недавно я решил проехать через всю Америку на автомобиле. Четыре дня и пять тысяч километров изнурительного пути перевернули мое представление об этой стране. Я посетил множество штатов, и оно того стоило.

Машина здесь — это исключительно средство передвижения. Американцы не любят хвастаться. Даже очень богатые люди скромны и не кричат о своих доходах. Конечно, некоторые выделяют себя громкими сабвуферами и выглядят соответственно — кепка, золотые зубы. Они уже своим видом говорят: «Олег, ты видишь, кто перед тобой? Сдвинься на соседнюю полосу».

В Массачусетсе бензин стоит 2,79-2,85 доллара за галлон, а в Калифорнии цена зависит от места расположения заправки. До сих пор не понимаю, почему бензин возле моего дома стоит 2,80 доллара, а в нескольких десятках километров от Сан-Франциско цена вырастает до 3,30-3,50 долларов.

Квартирный вопрос

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Стоимость аренды квартиры зависит от места. На восточном побережье комната обойдется в 500-750 долларов, однокомнатная квартира в Бостоне — 1500-1600 долларов. В Сан-Франциско цены на недвижимость значительно выше, хотя еще пять лет назад они не отличались, скажем, от санкт-петербургских. Сейчас невозможно снять комнату дешевле 1200-1500 долларов. Апартаменты обойдутся в 2200-2500 долларов в месяц. В ноябре-декабре агентства устраивают различные промоушен-кампании — месяц бесплатного жилья или огромные скидки.

На жилищно-коммунальные услуги уходит 100-120 долларов в месяц. Интернет обходится в 60 долларов, сотовая связь — в 45 долларов.

Фото предоставлено героем материала

В среднем калифорнийцы зарабатывают 50-80 тысяч долларов в год, так как здесь сильно развита IT-сфера. Это достаточно высокая планка даже для Америки. Если человек получает меньше 24 тысяч долларов в год, он считается малоимущим, и с него даже не берут налоги.

Калифорнийские бездомные порой живут лучше, чем работающие граждане в других странах. Русские бездомные — это обязательно жизненная трагедия, тяжелая судьба, обман. А здесь это просто стиль жизни. Климат позволяет им жить на улице круглый год. Вокруг мостов обычно разбивают целые палаточные лагеря. У некоторых есть машины и сотовые телефоны. К ним даже приезжают городские службы каждую неделю, чтобы забирать мусор.

Налоги и медстраховка

В Америке прогрессивная система налогообложения — чем больше зарабатываешь, тем выше налоги. Кроме того, в 49 штатах есть налог на покупку. Из-за этого цены на прилавках не соответствуют сумме, которую потребуют на кассе. В Калифорнии этот налог составляет 8,25 процентов от чека. Большая часть денег, которые государство собирает таким образом, уходит на помощь малоимущим. Мне кажется, это довольно гуманно.

Многих пугает, что в Америке нет бесплатной медицины. Она есть, но предоставляется лишь гражданам без должного достатка. Любое лекарство в аптеке им обойдется не дороже 3,75 долларов, остальное покрывает страховка.

Я плачу за медицинскую страховку 400 долларов в месяц. Она покрывает абсолютно все, за исключением мелочей. Но оно того стоит — медицина здесь на должном уровне.

Видео: Конни

Окончательное решение

Сейчас я работаю в IT-сфере, однако это не приносит мне удовольствия. Надеюсь вернуться к тому, что мне действительно интересно, — к музыке. Правда, для этого потребуются значительные вложения. Я шаг за шагом иду к тому, чего так долго хотел.

Можно было бы поступить как многие — поехать в Москву за славой, работать музыкантом в кавер-бэнде и, возможно, к 40 годам стать вторым Лагутенко или Шнуровым. Но это не мой путь, хочется все попробовать в молодости.

В свободное время веду свой канал на YouTube. Это моя отдушина, так как на сцене я не выступал уже более девяти месяцев.

Многие отнеслись к моему переезду со скепсисом, поскольку и раньше были попытки. Но на этот раз я решил все окончательно. Америка нужна мне как инструмент для достижения цели. Хотя если что-то пойдет не так — уеду в Европу.