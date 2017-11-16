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«Маска» и лед

Главный театральный фестиваль страны везут на Север

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«Шведская спичка»
«Шведская спичка»
Фото: Александр Куров / ТАСС

«Золотая маска» не ограничивается только московским фестивалем — она с удовольствием ездит по стране, показывая лучшие отечественные спектакли жителям самых дальних городов. С 2000 года, когда началась гастрольная программа «Маски», мини-фестивали прошли в 38 городах — от Архангельска до Южно-Сахалинска. Благодаря спонсорской поддержке гастроли стали возможны в самых северных российских регионах, — и «Маска» уже третий раз приезжает в Норильск.

В этом году в Заполярье покажут спектакли «Шведская спичка» (Театр Наций, номинация на «Золотую маску» 2009 года), «Рождество О'Генри» (московский Театр имени Пушкина, лауреат 2016 года) и «Записки юного врача» (петербургский театр «Мастерская», номинация на «Маску» 2017 года). Но только лауреатами и номинантами фестиваль не ограничится: в Норильске можно будет увидеть также детский спектакль «Осторожно, эльфы!», не попавший в шорт-лист в этом году, но созданный блистательной командой, триумфально выступившей на «Маске» два года назад, а в Дудинке (где фестиваль появится впервые) — вечер Анатолия Белого «Кинопоэзия».

«Шведская спичка»

«Шведская спичка» — тот редкий спектакль, что в сегодняшней Москве, где мода меняется мгновенно, остается в хитах 10 лет. Он выходил как почти студенческая работа — только что выпустившийся из ГИТИСа курс Олега Кудряшова представлял молодых актеров, с удовольствием дорвавшихся до любимой работы. Абсолютная сценическая свобода и любовь к старой доброй театральной трансформации (ты только что следователь, а через секунду — уже лошадь) мгновенно влюбили в этот спектакль московскую публику.

Молодой (тогда, да и сейчас еще совсем нестарый) режиссер Никита Гриншпун соединил в «Шведской спичке» два чеховских рассказа — собственно «Шведскую спичку» и «Супругу» — и дал возможность актерам показать все, на что они способны. Как бы детективный сюжет (с пропажей — может быть, убийством? — героя) превращается в гомерический каскад театральных хохм. Допрос решен в стиле гангстерских фильмов; стол мгновенно превращается в дрожки, а если персонаж пьян, то (в его глазах) рискованно кренятся мебель и другие герои. За 10 лет актеры выросли, многие из них приобрели широкую известность (как Павел Акимкин, например), но сохранили этот фантастический азарт, это умение играть фарс так, чтобы было дико смешно и вдруг — неожиданно, когда выясняется суть истории, — совсем чуточку грустно.

«Рождество О'Генри»

Второй спектакль в гастрольной программе — значительно моложе: «Рождество О'Генри» Питера Экстрома первый раз было сыграно в Москве в ноябре 2014 года. Спектакль в филиале Театра имени Пушкина (крохотное пространство, пять рядов кресел, актеры играют в двух шагах от публики) стал сенсацией и вознес на вершину успеха молодого режиссера Алексея Франдетти. (После того как он получил за «Рождество» «Золотую маску», его позвали на работу 10 театров, половину предложений он принял — и на «Маску» следующего года номинированы сразу две его постановки.)

«Рождество» — это камерный мюзикл; такие случаются в театре нечасто. Мы привыкли, что мюзикл — это шум, блеск, два десятка кордебалетных девиц и спецэффекты; ничего этого в «Рождестве» нет. Есть тщательно нарисованная комнатка, где появляются то два, то три героя, есть маленький оркестр и правильно переданное обаяние рассказов О'Генри, которые никогда не были «громкими», но всегда были трогательными. В «Рождестве» соединены два рассказа — «Дары волхвов» и «Последний лист», и трудно найти в Москве спектакль, в котором истории любви были бы рассказаны столь же просто и столь же захватывающе.

«Записки юного врача»

Петербургский гастролер — «Записки юного врача» — моноспектакль по Михаилу Булгакову; и, как когда-то «Шведская спичка», это тоже почти студенческий спектакль, играемый на той энергии, что выдают совсем молодые, не жалеющие себя актеры.

Вот только это моноспектакль, и актер Максим Блинов все полтора часа на сцене один — с письменным столом и вьюгой, завывающей за окном. Он ровно в той же степени одинок, в какой был одинок герой Булгакова — только что окончивший институт юный врач, отправленный работать в глухомань и принявший на себя ответственность за лечение всех обитателей этой глухомани, чем бы они ни страдали. Адский нерв спектакля и взрывной его юмор сплавлены воедино; в каждой минуте «Записок» — живая жизнь, противостоящая тупой смерти.

Фестиваль «Золотая маска в Норильске и Дудинке» не исчерпывается основной и «дополнительной» театральной программой («Осторожно, эльфы!» и «Кинопоэзия», разумеется, вызовут ажиотаж у мам с детьми и поклонниц Анатолия Белого соответственно).

Благодаря «Норникелю» в Норильске состоятся еще театральные перформансы, которые будут доступны для всех в пространстве СРК «Арена» (в том числе там покажут фрагменты мюзикла «Рождество О'Генри»), а для учеников театральных студий и профессиональных актеров пройдут мастер-классы в Заполярном театре драмы. И город с внушительной театральной традицией, которому уже 75 лет (возникнув в печальных для страны обстоятельствах, он давал работу многим замечательным артистам — в том числе Георгию Жженову и Иннокентию Смоктуновскому, а в более человеческие времена сохранил лицо и вырастил своих звезд; в прошлом году спектакль Петра Шерешевского «Дядя Ваня» получил шесть номинаций на «Маску»), снова получит возможность посмотреть на театры двух столиц.

А они — на него; и трудно сказать, что для российского театра более важно.

Анна Гордеева специально для «Ленты.ру»

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