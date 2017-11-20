Дают — бери

Что вы представляете, когда слышите слово «ипотека»? Бесконечные очереди, утомительные поездки в банк, сбор огромного количества документов и заполнение анкеты из 10 страниц вручную? А сотрудник банка хладнокровно просит: «Принесите ещё эту справку, а здесь всё перепишите — исправлять нельзя…» А за это, между прочим, придётся ещё и платить много лет!

На самом деле, всё не так страшно. Теперь купить квартиру в ипотеку проще, чем кажется.

Оформляй, попивая сок у себя в квартале

По сути, Сбербанк, от которого меньше всего этого ожидали, совершил революцию на рынке ипотеки. В январе 2017 года банк запустил сервис для покупки недвижимости в ипотеку — ДомКлик.

Теперь оформлением ипотеки можно заниматься в любое удобное время — сидя дома за чашкой кофе, стоя в пробке по дороге на работу, выгуливая собаку или ожидая жену возле примерочной.

Сервис доступен на сайте domclick.ru, также можно скачать мобильное приложение ДомКлик для iOS и Android. Регистрация в личном кабинете занимает не больше минуты, интерфейс максимально прост и понятен. Для подачи заявки на ипотеку и поиска квартиры достаточно просто следовать подсказкам сервиса.

Фото: Shutterstock

Все этапы поиска, покупки квартиры и оформления ипотеки проходят онлайн, в банк придется приехать один только раз — подписать кредитный договор.

На сайте можно подать заявку на покупку готовых квартир и новостроек в ипотеку по всей России, а также на приобретение загородной недвижимости, строительство жилого дома и рефинансирование ипотеки других банков.

Клик-клик — и готово!

Выбор подходящей ипотечной программы и расчет ипотеки занимает теперь несколько минут — как заказ билетов на самолёт. Но это не значит, что такой ответственный вопрос предлагается решать самостоятельно. На каждом этапе круглосуточно клиенту доступна помощь профессиональных консультантов, которые помогут решить любой вопрос прямо в чате. Больше никаких «все операторы сейчас заняты, ожидайте» — забудьте это как страшный сон.

Разработчики ДомКлик учли всё, что важно для современного пользователя интернета. Например, любые документы можно сфотографировать на телефон и сразу загрузить прямо в личный кабинет приложение. Удобно и то, что клиент может начать оформлять заявку на сайте DomClick.ru, продолжить в приложении, потом снова вернуться на сайт — все данные синхронизируются.

Домклик полностью изменил представление клиентов об ипотеке — теперь все сложные оффлайновые процессы проходят онлайн. Буквально пару лет назад мы даже представить не могли, что такое возможно.

Взять — просто, а выгодно ли это?

Если вы задумывались об ипотеке, то сейчас самое время решиться — ставки Сбербанка рекордно низкие — от 7,4% годовых.

Кроме того, в ДомКлик клиентам доступны все представленные Сбербанком на рынке условия по ипотеке, включая самые выгодные. А при покупке готовой квартиры, выбранной на Domclick.ru, можно оформить ипотеку по специальной сниженной ставке — от 8,6% годовых.

Фото: Shutterstock

В процессе оформление ипотеки у клиентов возникает потребность в дополнительных услугах — оценка квартиры, регистрация права собственности и расчеты с продавцом.

Всё это тоже есть на ДомКлик, и все вопросы с ипотекой решаются под ключ.

Как видите, с запуском ДомКлик взять ипотеку теперь так же просто, как вызвать такси. Остается лишь рассчитать свои финансовые возможности, выбрать подходящую квартиру и оптимальные параметры кредита. Причем, на любом из этих этапов покупателю теперь помогают удобные сервисы ДомКлик и профессиональные консультанты банка.

Процентная ставка 7,4% годовых действует для зарплатных клиентов Сбербанка на срок кредита до 7 лет по программе субсидирования у отдельных застройщиков (список на www.sberbank.ru). Общие условия по кредиту: минимальная сумма кредита — 300 000 руб., первоначальный взнос — от 15% стоимости. Валюта — рубли РФ. Срок кредита — от 12 до 84 мес. включительно.

Процентная ставка 8,6% годовых действует для зарплатных клиентов Сбербанка, относящихся к категории “Молодая семья” по программе кредитования “Приобретение готового жилья” на готовые квартиры, выбранные на domclick.ru (помеченные значком “Одобрение онлайн”). Общие условия по кредиту: минимальная сумма кредита — 300 000 руб., первоначальный взнос – от 15% стоимости. Валюта — рубли РФ. Срок кредита — от 12 до 360 мес. включительно.

Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Доп. расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Подробные условия кредитования на www.sberbank.ru. Услуги по направлению документов на гос. регистрацию в электронном виде и услуги на портале www.domclick.ru (0+) предоставляет ООО «ЦНС» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 32, корпус 1). Условия действуют с 07.11.2017. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.