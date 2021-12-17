Новогодние добровольцы. Как найти доброе дело по душе

В 2021 году волонтерское движение в России достигло огромных масштабов. Волонтерство может быть разным, и стать его частью теперь как никогда просто. Акция «Новый год в каждый дом» уже стартовала по всей России, и присоединиться к ней может каждый желающий. О том, как влиться в движение #МЫВМЕСТЕ накануне Нового года и выбрать для себя доброе дело, — в специальном материале «Ленты.ру».

И большим, и маленьким

В рамках акции «Новый год в каждый дом» в этом году примут участие более 150 тысяч волонтеров: Деды Морозы и Снегурочки поздравят ребят из малообеспеченных и многодетных семей, детей с ограничениями по здоровью, те семьи, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и юных пациентов стационаров. Так, 19 декабря волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей спустятся с крыши Российской детской клинической больницы в Москве и заглянут в окна, чтобы поздравить детей, которые не могут покинуть больничные палаты даже в Новый год.

В Ярославской области Российский союз сельской молодежи вручит подарки детям врачей Госпиталя ветеранов, работающих в ковидных госпиталях в новогодние праздники. Подарки для этой акции были подготовлены при содействии местной шоколадной фабрики «Собрание».

Акция пройдет по всей России, даже в самых отдаленных уголках. Так, в городе Великие Луки Псковской области активисты местного отделения Российского союза сельской молодежи организуют новогоднее поздравление для престарелых и инвалидов Великолукского дома-интерната. В Свердловской области Деды Морозы и Снегурочки придут к пожилым жителям Горноуральского городского округа, а в Красноярском крае местные активисты отправятся с поздравлениями и подарками к ветеранам, которые некогда преподавали в аграрном университете и воспитали несколько поколений аграриев.

Поучаствовать в акции и помочь волонтерам можно, связавшись с организатором акции в своем регионе. Контакты организаторов есть на официальном сайте акции.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Елка желаний

Найти дело по душе легко с помощью акции «Елка желаний»: все совершеннолетние желающие могут исполнить чью-то мечту. Нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте в качестве исполнителя желаний, выбрать открытку на интерактивной елке и следовать инструкции. Можно также найти специальные новогодние елочки, которые будут установлены по всей России и снять карточку с желанием с нее.

Организаторы планируют, что в рамках акции волонтеры исполнят более 20 тысяч желаний. К акции присоединился ряд российских политиков, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, певица Манижа и многие другие.

Президент России Владимир Путин также принял участие в акции: он исполнил желание 13-летней Тани Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре. В январе 2021 года врачи поставили Тане тяжелый диагноз, и жизнь девочки стала длинной чередой терапий и реабилитаций. Девочке приходилось часто ездить в Санкт-Петербург для прохождения лечения, но в этот раз визит в город стал особенным. Для всей Таниной семьи была проведена обзорная экскурсия по вечернему Петербургу, а затем — визит в театр с экскурсией по закулисью.

«Мы как раз садились в поезд, когда нам позвонили и сообщили, что наше желание сбудется. Честно говоря, мы от радости даже не могли поверить, что это случилось. Ведь заявок так много, и мы даже не думали, что из всех заявок выберут именно нашу. Спасибо всем огромное», — поделилась впечатлениями мама Тани, Любовь Ивановна.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Тем, кому непросто

В 2021 году медики остались на передовой борьбы с эпидемией коронавируса, многие из них проведут новогодние праздники на своем посту. Чтобы скрасить будни работников медицинских учреждений, была запланирована акция «Спасибо врачам». В Астрахани, Твери, Смоленске, Калуге и многих других городах России волонтеры организуют новогодние представления и запишут видеопоздравления. В Москве «Волонтерская рота "Боевого братства"» проведет флешмоб с участием 350 человек: активисты выстроятся в форме слова «спасибо» и вручат новогодние подарки в благодарность за труд врачей в столь непростое время.

В акции «Спасибо врачам» можно поучаствовать в самых разных форматах. Можно испечь сладкие угощения, например, рождественские пряники, и передать их медицинским работникам ковидных госпиталей через организаторов акции в своем регионе. Волонтеры также помогут украсить больницы и поликлиники к Новому году, а желающие смогут записать видеопоздравление для медицинских работников и выложить его в соцсетях с хэштегом #СНовымГодомМедики.

Узнать, что нужно сделать, чтобы принять участие и найти контакты организаторов акции можно на сайте.

Как встретишь, так и проведешь

#МЫВМЕСТЕ в этом году объединило не только волонтеров, но и тех, кто хочет встретить Новый год в движении. Спортсмены и любители спорта в рамках акции «Здоровый Новый год» проведут множество мероприятий и соревнований, к которым может присоединиться каждый. Так, в городе Троицке Челябинской области пройдет легкоатлетическая эстафета, финал первенства по волейболу и акция «Забег в Новый год», организатором которых стал студенческий спортивный клуб «EKIDEN».

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В городе Дзержинске Нижегородской области по маршруту расположения новогодних елок пройдет оздоровительный забег, посвященный 2022 году. Длина маршрута — около пяти километров, а организатором мероприятия стал студенческий спортивный клуб «Титан». Руководитель клуба и инициатор забега Валерий Ванюшин рассказал, что идея забега вокруг новогодних елок в городе Дзержинске зародилась очень давно. Сначала на них собиралось совсем не много людей: любители бега, лыжники, ориентировщики и другие любители активного образа жизни. В 2020 году активисты решили возродить это мероприятие и бросили клич друзьям, спортсменам.

«С удовольствием пробежались! Получили массу положительных эмоций. Были ветераны спорта с детьми, внуками. Прохожие нам дружно аплодировали. Была по-настоящему праздничная атмосфера», — рассказал Валерий «Ленте.ру».

Организатор надеется, что в этот раз участников будет еще больше. Узнать подробности об акции, чтобы принять в ней участие, можно Вконтакте. А найти спортивное мероприятие в своем регионе можно, обратившись к местному организатору. Его контакты есть на сайте акции.

Большие перемены

Каждый год участницы всероссийского конкурса «Большая перемена» в костюмах Снегурочек поздравляют с Новым годом детей, живущих в их городах и поселках. В этом году будут участвовать и ребята, которые станут Дедами Морозами. Участники «Большой перемены» поздравят своих друзей, школьников младшего возраста и пожилых людей.

21 декабря ребята посетят благотворительный фонд «Единение», который помогает людям с ментальными нарушениями, и поздравят подопечных фонда с наступающим Новым годом, подарят им авторские открытки и игрушечных котов, сделанных на форуме #МЫВМЕСТЕ. А 22 декабря участники «Большой перемены» поздравят с наступающими праздниками младшеклассников московской школы «Интеграл» и проведут для них творческие выступления.

Фото: пресс-служба АНО «Большая перемена»

«Большие перемены» не останутся в стороне и от «Елки желаний»: при поддержке РЖД проект исполнит мечты детей, которые хотят попробовать себя в роли машинистов поезда.

«В предновогоднюю пору хочется дарить волшебство каждому! Очень здорово, что у нас есть возможность порадовать всех: от детей до пожилых людей! Когда ты видишь горящие от счастья глаза людей, которых ты поздравляешь, ты становишься счастливее сам», — поделилась победитель первого сезона «Большой перемены» Натэлла Дьячкова.

Дело найдется для всех

В этом году в рамках акции «Новогоднее чудо» проводится акция «Корзины радости». Покупатели в магазинах могут приобрести что-то для детей, например сладкий подарок или игрушку, и положить их в специальную корзину. Доставят эти подарки волонтеры в костюмах Снегурочек и Дедов Морозов.

Дети и взрослые смогут поздравить учителей с Новым годом: в рамках акции от проекта «Большая перемена» желающие могут выложить поздравление с хештегом #СНовымГодомУчитель. Кроме того, новогодние праздники — лучшее время, чтобы поблагодарить тех, кто неустанно трудился и помогал нам весь год. Можно сказать спасибо таксистам, курьерам, коллегам в видеопоздравлении. Для этого нужно записать видео в разделе «Клипы» ВКонтакте и поставить отметку #БлагодарюЗаГод.

Из акции – в добрую традицию

Акция «Новый год в каждый дом» была запущена 4 декабря на международном форуме гражданского участия и организована волонтерами общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Организатором форума #МЫВМЕСТЕ являются Росмолодежь и платформа Dobro.ru. Партнером форума выступили президентская платформа «Россия — страна возможностей», Ассоциация волонтерских центров, благотворительный фонд «Система», Норникель, и другие крупнейшие компании и некоммерческие организации.

Акция #МЫВМЕСТЕ стартовала в марте 2020 года и объединила 250 тысяч граждан и 9 тысяч компаний, которые помогают в борьбе с эпидемией коронавируса. За время проведения акции более 6,2 миллиона человек получили помощь, а партнеры акции собрали около 1,8 миллиарда рублей. Активисты помогают проводить вакцинацию, оказывают помощь в медицинских учреждениях. Более 1,5 тысячи волонтеров —профессиональных психологов — помогли за время акции более чем 250 тысячам граждан.