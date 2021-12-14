Путин исполнил желание российской школьницы

Президент России Владимир Путин исполнил желание 13-летней школьницы Татьяны Троценко из Ставрополья, мечтавшей попасть в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на «Лебединое озеро». Об этом ТАСС сообщили в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края во вторник, 14 декабря.

«Сегодня школьница из Изобильного Татьяна Троценко идет в Мариинский театр в Санкт-Петербурге на постановку балета "Лебединое озеро". Эту ее мечту исполнил президент России Владимир Путин. Шарик с желанием девочки он снял в начале декабря с "Елки желаний"», — говорится в сообщении.

В пресс-службе театра уточнили, что для школьницы провели экскурсию по историческому зданию Мариинки, где сегодня проходит спектакль, а также по новому зданию — Мариинскому-2. Сам балет девочка смотрит из Особой ложи бельэтажа.

Отмечается, что Татьяна — старший ребенок в многодетной семье. Девочка окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом. В эфире телеканала «Россия 1» она призналась, что никогда не была в таком большом театре и ей «захотелось как-то зарядиться атмосферой».

5 декабря Владимир Путин заявлял, что в этом году вновь примет участие в благотворительной акции «Елка желаний». В ходе церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе» российский лидер по видеосвязи «снял» с елки три открытки с желаниями детей. Тогда, услышав о желании Татьяны побывать на балете «Лебединое озеро» в Мариинском театре, он сказал: «Считай, что ты уже в дороге».