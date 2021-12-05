Путин исполнит мечты трех детей в рамках акции «Елка желаний»

Президент России Владимир Путин заявил, что в этом году вновь примет участие в благотворительной акции «Елка желаний». Об этом он сообщил в ходе церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе», передает ТАСС.

С помощью ведущего российский лидер по видеосвязи «снял» с елки три открытки с желаниями детей, которые ему предстоит исполнить. Первая открытка принадлежит 14-летнему Марку из Московской области, он мечтает о гитаре. Вторую записку написал пятилетний Асор из Бурятии, мальчик хочет попробовать себя в роли пожарного. Третьем желанием, которое исполнит Путин, стала мечта 13-летней Татьяны из Ставропольского края, юная россиянка хочет побывать на балете «Лебединое озеро» в Мариинском театре. «Считай, что ты уже в дороге», — сказал Путин, услышав о желании девочки.

В воскресенье, 5 декабря, Путин объявил имя победителя номинации «Волонтер года» — им стал врач-педиатр Павел Бережанский, ранее награжденный медалью Луки Крымского за большой вклад в развитие волонтерского движения в сфере здравоохранения.

Также Путин отметил огромную нагрузку, которую взяли на себя волонтеры во время пандемии, и поздравил каждого причастного к акции «Мы вместе» с праздником.